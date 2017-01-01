DHA YURT BÜLTENİ - 11

Su şebekesindeki patlak yolu çökertti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Bitez Caddesi'nde, patlak meydana gelen içme suyu şebekesi nedeniyle yolda göçük oluştu. Onarım çalışmalarına başlanırken, aynı şebekede dördüncü kez patlak meydana gelmesi tepkilere neden oldu.

Bitez Mahallesi'nde bugün sabaha karşı DSİ'ye ait içme suyu isale hattında patlak meydana geldi. Bitez Caddesi'nin ortasında su borusundaki patlak nedeniyle iki metre derinliğinde üç metre genişliğinde göçük meydana geldi. Daha önce de aynı yerde dört kez göçük meydana gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından yolda onarım çalışmalarına başlandı.

Bitez Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen Naci Düzbağ, "Artık bu yolu korkudan kullanamaz olduk. Çünkü bu caddede ne zaman patlak olacağı ne zaman göçük oluşacağı belli değil,. Bu nedenle 300 metrelik yol yerine 5 kilometrelik Ortakent-Bodrum Karayolu'nu tercih edip, risk almıyoruz. Yapılan bakım onarım çalışmaları da bir işe yaramıyor olsa gerek ki aynı su borusunda dördüncü kez patlak yaşanıyor" dedi.

Daha önce de su şebekesindeki patlak nedeniyle yaşanan göçüğe bir motosiklet düşmüş, içinde 9 öğrencinin bulunduğu bir minibüste asılı kalmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Göçüğün meydana geldiği yerden görüntü

-Yolda oluşan çukurdaki suyun boşaltılması

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, )

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Hastane önünde sızdı, acilde tedaviye alındı (ÖZEL)

GAZİANTEP'te, aşırı alkol aldığı iddia edilen 57 yaşındaki Ahmet Aydın Ö., hastane önündeki caddede sızınca acil serviste tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Aydın Ö., Hüriyet Caddesi'nde yürürken Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yere yığılıp sızdı. Yerde hareketsiz yatan Ahmet Aydın Ö.'yü görenler, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ahmet Aydın Ö.'yü çevredekilerin yadımıyla ambulansa taşıdı ve ardından önünde sızdığı hastanenin acil servisine götürdü. Tedavisine başlanan Ahmet Aydın Ö.'nün aşırı alkollü olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerde hareketsiz yatan adam

- Çevredeki kalabalık

- Vatandaşların sağlık görevlilerini araması

- Ambulansın gelişi

- Adamın sedyeye konulması

- Adamın ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)

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Emekli kadın öğretmenle annesini öldüresiye döven 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde gasp amacıyla girdikleri evde emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile annesi 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya'yı öldüresiye dövdükleri öne sürülen 29 yaşındaki Ayhan Şenbel ile arkadaşı 31 yaşındaki İsa Taştan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde geçen Çarşamba günü meydana gelen olayda, ilçede hayvancılık ve mandıracılık yapan emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, evlerine giren kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Koma halinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer Şenkaya yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın meydana geldiği 2 katlı bahçeli evin arka penceresini kırıp içeriye gerenlerin kardaki ayak izlerinden 2 kişi olduğu belirlendi. Araştırmayı derinleştiren polisler olayın şüphelisi olarak Ayhan Şenbel ile İsa Taştan'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarında eve para için girdiklerini, anne ile kızını dövdüklerini itiraf ettikleri belirtildi.

2 şüpheli, bugün İnönü İlçesinin adli yönden bağlı olduğu Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ayhan Şenbel ile İsa Taştan, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik Pazaryeri İlçesi K1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Eyüp Kelebek / Eskişehir, ()

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Kula'dan Halep'e üç TIR dolusu insani yardım



MANİSA'nın Kula ilçesinde, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" adı altında düzenlenen kampanyada toplanan üç TIR dolusu yardım Suriye'nin Halep şehrine uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı Kula Şubesi ile Kula halkı tarafından geçen 22 Aralık'ta "Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası" başlatıldı. Kısa sürede 55 ton kömür, 110 soba, 550 soba borusu ve çok sayıda giyecek ve barınma ürünü toplandı. Toplanan yardımlar üç TIR'a yüklenip, bugün Kula Şah Süleyman Camisi önünde düzenlenen törenle, dualarla Suriye'nin Halep şehrine gönderildi.

Törende konuşan Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız " Bugün insanlığın ölmediğini Kula'da kısa süre içinde yapılan yardımlarla gördük. Başta Kula halkımız olmak üzere kampanyada emeği geçen herkesle gurur duydum . Kula halkı yardımseverliğini birkez daha göstererek bizleri onurlandırdı. Eminim ki bu yardımı yapanlar içerisinde, evinde yakacağı, üzerinde giyeceği, cebinde parası olmadığı halde kendi ihtiyaçlarını unutup kampanyamıza destek verenler de oldu. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Haber: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()