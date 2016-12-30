DHA YURT BÜLTENİ-11

Isınmak isterken yanarak öldü

MERSİN'de 35 yaşındaki Muzaffer Üstbaş'ın parkta yanmış halde cesedi bulundu.

Merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki Solipompeipolis Parkı'nda sokak hayvanlarını beslemek için giden hayvanseverler, yanmış bir erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede cesedin, sokakta yaşadığı öne sürülen Muzaffer Üstbaş'a ait olduğu belirlendi. Isınmak için yaktığı ateşin kıyafetlerini tutuşturması sonucu yanmış olabileceği değerlendirilen Üstbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Parkın görüntüsü

Parktaki cesetin görüntüsü

Polisler inceleme yaparken

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN, ()

==========================================

Cerablus'taki patlamada yaralanan Suriyeli öldü

SURİYE'nin Cerablus kentinde meydana gelen patlamada yaralanan 60 yaşındaki Hatice Elyas, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitirdi.

Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus İlçesi'nde bu sabah henüz bilinmeyen meydana gelen patlamada Hatice Elyas yaralandı. Yaralı Suriyeli, sınır hattına taşındı ve ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karkamış Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Elyas, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan Hatice Elyas, öğleden sonra doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Elyas'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Cenaze aracının gelişi

- Kadının cenazesinin morgdan alınması

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

=========================================

Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kalan 8 çocuk annesi 65 yaşındaki Gülseren Büyükgökçe yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gölseren Büyükgökçe'ye, Bülent G. yönetimindeki 27 UT 746 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Büyükgökçe, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kadın, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Gülseren Büyükgökçe'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne götürüldü.

Kamyonet sürücüsü Bülent G. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Acil servis

- Ambulansın gelişi

- Hastane morgu

- Kadının cenazesinin alınması

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

==============================================

Ermenek'da çatıdan düşen kar kütleleri araçlara hasar verdi

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde çatılardan düşen kar kütleleri, park halindeki araçlara hasar verdi. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte 10 gündür yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karın yükseliği kent merkezinde 1 metreye ulaştı. Çatılarda biriken karlar ise tehlike oluşturmaya başladı. Bazı binarların çatısındaki kar kütlerinin eriyip park halindeki araçların üstüne düşmesi sonucu yaklaşık 10 araç hasar gördü. Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir binan çatısındaki karın park halindeki iki aracın üstüne düşme anı ise güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Kar kütlenisinin araçların üstüne düşmesi

- Araç sahiplerinin karı temizlemesi

- GEnel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ / ERMENEK (KARAMAN) ()

=======================================

Tatil cenneti Side'de miniklerin 'kar keyfi'

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde turizm merkezi tarihi Side Mahallesi'nde kreş öğrencileri, okullarının bahçesine kamyonlarla getirilen karda oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrenciler için sürpriz yılbaşı partisi düzenlendi. Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından uzun yıllardır hiç kar yağmayan Side'deki bakımevinin bahçesine, Toroslardan kamyonlarla kar getirildi. Öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarılan öğrenciler, kar yığınını ve önceden yapılan kardan adamını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Önce ne yapacaklarını bilemeyen öğrenciler, daha sonra büyük bir sevinçle kar yığını üzerine çıkarak kartopu oynamaya başladı. Minik öğrenciler, sınıflar halinde bahçede karla oynayarak doyasıya eğlendi. Yapılan kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Emine Çataltaş, denize sıfır olan turistik mahalleye ılıman iklimi nedeniyle hiç kar yağmadığını söyledi. Bundan dolayı kar görmeyen çocuklara sürpriz yapmak istediklerini anlatan Çataltaş, Çocuklarımız kara gidemiyorsa, karı onların ayağına getiririz' sloganıyla yeni yıl ve kar partisi düzenlediklerini kaydetti. Çataltaş, "Akseki'den Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekibinin getirdiği karla çocuklar doya doya kar sevinci yaşadı. Görüldüğü gibi müthiş bir eğlence içindeler. Başta Belediye Başkanımız Şükrü Sözen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz ise çocukları eğlenirken görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Öğrenciler kar topu oynarken

- Emine Çataltaş'ın konuşması

- Öğrencilerin konuşması

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

============================================

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe'den devekuşu benzetmesi

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, komisyonda kabul edilip meclise gönderilen yeni anayasayı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde biraraya geldiği öğrencilere anlattı. Karatepe, mevcut sistemin parlamenter sistem olmadığını söyleyip, “Ortada bir sistem var. Teknik olarak bana göre ne deve ne kuş. Bu devekuşu. Ne parlamenter sistem ne de başkanlık sistemi" dedi, tekliflerinde de komisyonun değişiklik yaptığını anlattı.

Katip Çelebi Üniversitesi'nin konuğu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, bir araya geldiği öğrencilere, yeni anayasayı anlattı. Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan'ın açılışını yaptığı toplantıda öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye'nin kadim bir problemini konuşacaklarını söyledi. Yeni anayasaya yönelik, “Neden yeni anayasa? Neden başkanlık sistemini getiriyoruz ya da hükümet sisteminin neden değişmesi gerekiyor? Mevcut teklif nasıl ortaya çıktı? Teklif ne getiriyor? Bu yapılan değişiklikler yeter mi? Bunlar yapıldıktan sonra Türkiye'nin anayasa problemi biter mi?" sorularını kendisi soran Şükrü Karatepe, “Yeni anayasanın nedenini açıklamazsak tartışmalar ortada kalır. Bizimki son ikisi darbeden sonra yapıldı. Bir ara rejim anayasası. 1982 yılında yapılan darbenin yapılma sebebi, Türkiye'deki kargaşadır. Şimdi nasıl terör varsa o zaman başka türlü terör vardı. O zaman şimdiki gibi bir bölgesiyle alakalı değil, hepsiyle alakalı. Ana iki gruba ayrılmıştı birisine sağcı diğerine solcular deniyordu. Birbiriyle çatışıyordu, gerekçe ideolojikti. İki tarafında ideolojisi vardı çok kan döküldü. İşte bunun üzerine 12 Eylül geldi. Türkiye bu kadar gergin iken dünyada da böyle bir sistem vardı. Bu çatışmadan kurtarmak için, cumhuriyetin değerlerini ideolojik olarak yorumlayıp anayasaya doldurdular. Aradan çok geçmedi, darbenin lideri Kenan Evren Paşa cumhurbaşkanıyken, 1986'da 82 Anayasası değişti. 30 yıldır bu anayasa durmadan değiştiriliyor. Bir metin düşünün, ders notunuz, bir sözleşme düşünün. Bu 16. değişiklik oluyor. İşte böyle bir anayasa ortada. Bu metin bir ideoloji doğrultusunda yazıldığı için yasakçı. 15 değişiklikte yasakların 15'i de değiştirilmiştir. Sürekli olarak 82 Anayasası değişmek zorunda kaldı" dedi.

"1982 ANAYASASINDA VESAYET VARDI"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, 1982 Anayasası'nın yasaklar getirdiğini ve milletin seçtikleri üzerinde vesayet kurduğunu anlatıp “Seçim oluyor, sandığa gidiyoruz, çoğunluğu sağlayan hükümeti kuruyor. Kanun yapacakları zaman öncelikle 'biz bunu yapsak acaba ne derler?' diyorlardı. Acaba dedikleri o vesayet kurumuydu. AK Parti iktidarı geldiğinde 'tak' önünü kestiler. Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açtılar. 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimi için askerler muhtıra verdiler. Kısacası, işte böyle bir vesayet sistemi oluşturmuşlardı. Bu vesayet sistemi toplumu aşağılıyordu. Mevcut sistemin parlamenter sistem olmadığını da ifade eden Şükrü Karatepe, “Parlamenter sistem benimsenirse sembolik bir cumhurbaşkanı seçmiş olacak. 1961 anayasası hiçbir yetki vermiyordu. Bu sistem sonunda 12 Eylül'ün yapılacağı darbe ortamı geldi. 'Nasıl olsa cumhurbaşkanların hepsi asker kökenli oluyor, cumhurbaşkanlığı makamını güçlendirelim' dediler. Çok güçlü bir cumhurbaşkanlığı tanzim ettiler. Bu parlamenter sisteme aykırıdır. Parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanları semboliktir. 2007'de mecliste yeni bir kanun geldi ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı. Cumhurbaşkanının güçlü ve halk tarafından seçilmesi başkanlık sisteminin özelliğidir. Mevcut anayasa artık parlamenter sistem değildir" dedi.

DEVE VE KUŞ BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, parlamenter ve başkanlık sistemlerinin farklı olduğunu, her ikisinin de düzgün çalıştığı ülkelerin olduğunu söyledi. Şükrü Karatepe, “Ama geri dönüp halka 'siz artık cumhurbaşkanı seçmeyeceksiniz' derseniz, sonra cumhurbaşkanına gidip 'yetkilerin yüzde 80'inin geri alıyoruz' derseniz, bunu yapabilirseniz yaparsınız. Ortada bir sistem var. Teknik olarak bana göre ne deve ne kuş. Bu devekuşu. Ne parlamenter sistem ne de başkanlık sistemi. Bazı yöntemleriyle parlamenter sistem, cumhurbaşkanının çok yetkili olması ve halk tarafından seçilmesi başkanlık sistemi. Güçlü bir başbakanımız olduğunda bu sistem parlamenter sistem gibi çalışır, güçsüz bir başbakan olduğunda başkanlık sistemi gibi çalışır. Dediğim gibi, geri dönüş varsa geri dönüş, geri dönüş yoksa başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi üç eşit gücün kenarından çektiği, üç köşesi de tam eşit. Bunda denge vardır. Bu sistemin özü; halk tarafından seçilen parlamento, halk tarafından seçilen başkana tam eşittir. Biz bunu Türkiye'de böyle yapamazdık. İster istemez 'Türkiye'ye göre başkanlık' dedik. Başkanı daha güçlü hale getiremezsiniz. İtiraz edildi. 'Parlamento üstün olmalı' dediler. Kararname yetkisinin hemen hepsini geri aldılar. Başkan sadece kendi kurumlarıyla ilgili kararname çıkaracak şimdi" dedi.

MECLİSİN ÜSTÜNLÜĞÜ ORTADAN KALMIYOR

Mevcut düzenlemeyle sanıldığı gibi meclisin üstünlüğünün ortadan kalkmadığını savunan Şükrü Karatepe, “Kuvvetler ayrılıyor. Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı yoktur. Başkanlık sistemi varsa belki kuvvetler ayrılığından söz edilebilir. Teklif kabul edilirse meclis sadece kanun çıkaracak. 'Zaten kanun yapmıyorlar mı?' diyorlar. Bütün kanunlar ilgili bakanlıkların hukuk müşavirliklerinde hazırlanır. Kanunları bürokratlar hazırlar. Artık hükümet kanun tasarısı hazırlamayacak. Kanunlar teklif olarak vekiller tarafından mecliste verilecek. Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı bu demektir. Başkanlık sisteminde kanun metinleri komisyonda hazırlanıyor ve mecliste onaylanıyor. Hükümet, kuvvetler ayrılığı nedeniyle kanun teklif edemeyecek, kanun yapamayacak" dedi. Düzenlemeyle askeri mahkemelerin de kapatıldığını anlatan Karatepe, “Askeri mahkemeler kapatılıyor, sıkıyönetim anayasadan çıkarılıyor. Artık Türkiye'de sıkıyönetim olmayacak. Sıkıyönetim, ülkenin askerlerce idare edilmesi demektir. Türkiye'de sadece askerle ilgili disiplin mahkemeleri ve askerlerin işlediği suçlarla ilgili diğer mahkemeler kalıyor. Savaş halinde gerekli görülürse askeri mahkeme kurulacak. Askeri mahkeme olmadığı için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Asker Yargıtay kapatılıyor. Askeri mahkeme olmadığı içinde askeri yüksek idare ve askeri Yargıtay kapatılıyor. Oradan üyeler anayasaya gelmeyeceği için üye sayısı 17'den 15'e düşecek" dedi. Başkanlık sisteminin iyi ve uyumlu çalışabilmesi için parlamento ile seçimlerin aynı gün yapılacağını da söyleyen Şükrü Karatepe, konferans sonrasında öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şükrü Karatepe'nin konuşmasından görüntü.

Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()

==========================================

Lice’nin yeni Kaymakamı Sinan Başak görevine başladı



DİYARBAKIR'ın Lice İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu'nun Kilis Vali Yardımcılığı'na atanmasının ardından boşalan kaymakamlık görevine atanan Yozgat'ın Aydıncılık İlçe Kaymakamı Sinan Başak, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son kararnameyle, Yozgat'ın Aydıncık İlçe Kaymakamı iken Lice İlçe Kaymakamlığı'na atanan Sinan Başak ilçeye gelerek görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde törenle karşılanan Kaymakam Başak, makam odasında ilçe protokol üyeleriyle bir araya geldi. Kaymakam Başak, toplantı salonunda yaptığı konuşmasında, halka hizmet için Lice'ye geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Yasalarla tanımlanmış görevlerimizi yerine getirirken adalet, tarafsızlık, insan haklarına dayalı, hakkaniyeti üstün tutan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde bulunacağız. Yerel yönetimlerimizin, muhtarlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarımızın, basınımızın ve değerli Liceli vatandaşlarımızın son derece önemli katkı ve yakın desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum."

Haber: DİYARBAKIR, ()-

================================

Tokat merkezli 8 ilde FETÖ'den 16 polis gözaltına alındı



TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 8 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü ilçe emniyet müdürü toplam 16 polis gözaltına alındı.

Kentte, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olan 'Selim' kod adlı E.A.'ın ifadeleri sonrası, 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 13'ü ilçe emniyet müdürü 16 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Niğde'nin Bor İlçesi Emniyet Müdürü N.M.T. ile telefonunda Bylock programı bulunması nedeni ile meslekten ihraç edilen eski Tokat Asayiş Şube Müdürü M.S. de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, savcılıktaki işlemleri sürüyor.

2 HAKİM TUTUKLANDI

Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün 'mülkiye yapılanmasına' yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında tutuklanan kaymakam sayısı 44'e çıkarken, görevden uzaklaştırılan hakimlerden M.G. ile H.Ö. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, () -

=====================================

İçinde 16 yolcu bulunan otobüste yangın çıktı

SAMSUN'un Terme İlçesi'nde içinde 16 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı. Yolcular araçtan indirilirken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Olay bugün Samsun'un Terme İlçesi'nde meydana geldi. 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsü, 16 yolcusuyla birlikte Trabzon'dan Muğla'nın Fethiye ilçesi'ne hareket etti. Otobüs Samsun'un Terme İlçesi Sakarlı mevkiine geldiğinde iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otobüsü hemen yolun sağına çekerek yolcuları aşağıya indirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Terme Belediyesi itfaiyesi yangını kontrol altına aldı. Ancak otobüs kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü :

---------------------

- Otobüsten detay

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Detaylar

Haber-Kamera : Nevzat AKKAYA/ TERME(Samsun),()-

====================

Tedavi gördüğü hastanede ölü bulundu

GAZİANTEP'te psikolojik rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Ramazan Kılınç, yatarak tedavi gördüğü Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Psikiyatri Polikliniği'nde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Nurdağı'nın Kırışkal Mahallesi'nde yaşayan ve uzun süredir psikolojik tedavi gören Ramazan Kılınç, 2 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kılınç, hastanenin Psikiyatri Polikliniği'nde yatarak tedavi edilmeye başlandı. Sağlık görevlileri, sabah saatlerinde yatakta hareketsiz şekilde fark ettikleri Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ramazan Kılınç'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Cenaze aracının gelişi

- Ölen adamın yakınları

- Cenazenin morgdan alınması

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

===========================================

Siverek’te otomobil devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Çermik yönüne giden Resul Teker yönetimindeki 63 N 5077 plakalı otomobil Güvercin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Resul ile yanında bulunan eşi Hanım ve kızı Leyla Teker yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Hastane acil servisi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Kaza yapan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

============================================