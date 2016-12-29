DHA YURT BÜLTENİ-11

1)VALİLİK: METREKAREYE 155.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada kente dün geceden beri metrekareye 155.8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Sağanak yağmurun oluşturduğu olumsuz koşullara müdahale edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (İAADYM) Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında kriz masası oluşturulduğunun kaydedildiği açıklama şöyle:



"112 Acil Çağrı Merkezine bini aşkın sayıda çağrı ulaşmış olup, çağrılar alınmaya devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre ise; 258 su baskını vakasından 200'üne, 200 mahsur kalma vakasından 173'üne, 27 kaza vakasından 24'üne müdahale edilmiş olup, diğer vakalar kendi imkanlarıyla kurtulmuştur. DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopompun yanı sıra, Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden gelen takviye ekipler, tüm su baskınları ile mücadele etmektedirler. Şu ana kadar bir bayan ve bir erkek cesedi bulunmuş olup, İl Emniyet Müdürlüğü ölüm nedenlerini araştırmaktadır. Ayrıca, il genelinde iletişimle ilgili aksamalar yaşanmakta olup, İl Telekom Müdürlüğü ve ilgili telekomünikasyon firmaları gerekli çalışmaları yapmaktadır."



700 SURİYELİ GÜVENLİ YERE TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yağan aşırı yağmur, tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli mültecileri de etkiledi. Oluşan su baskınlarından etkilenen Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen Köylerindeki çadırlarda kalan yaklaşık 700 Suriyeli mülteci, yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Suriyeliler, bölgedeki cami, okul ve spor salonlarına yerleştirildi. Suriyelilerin sular çekilene kadar barınma ihtiyaçlarının sağlanacağı açıklandı.

Görüntü Dökümü



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- Mersin Büyükşehir Belediye araçlarının görüntüsü



-Otobüslerin camlarından bakan Suriyeli gençler



-Suriyeli mültecilerin otobüs içindeki görüntüleri



-Suriyeli bir bebeğin annesinin kucağındaki görüntüsü



-Tarsus Spor salonu görüntüsü



-Spor salonuna doğru yürüyen Suriyeliler



-Suriyelilerin spor salonu içinde detay görüntüleri



-Yaşadıkları durumu anlatan Suriyeli kadın



-Suriyeli kadının söylediklerinin tercüme edilmesi



-Suriyelilerin toplu görüntüsü ve ellerini açarak dua etmeleri



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

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KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ(EK)



2)BELEDİYEYE ZİYARET

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre otelden istirahat ettikten sonra Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, belediyeye önünde yaklaşık 100 dolmuş şoförü karşıladı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan şoförler, büyükşehir belediyesinin sefer yaptıkları bölgelere halk otobüsü koyduğunu söyleyip mağdur olduklarını ifade etti. Şoförlerle görüşme yapmayan Kılıçdaroğlu, basına kapalı ziyarette, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un makamına geçti. Ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

BEŞ BİN KİŞİYE SESLENDİ

Belediyeden çıkarak Kale Caddesi'nde yürüyen Kılıçdaroğlu, halka sesleneceği İskele Meydanı'na geldi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na soru sormak isteyen bir basın mensubu, korumaların sert müdahalesiyle yere düştü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, soru alınmayacağını sadece mitingde konuşma yapılacağını söyledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge, DİSK üyeleri ile Bodrum'daki birçok sivil toplum örgütü ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk ve CHP bayrakları taşıyan vatandaşlar, miting alanındakiler sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

TUTUKLU GAZETECİLERİ HATIRLATTI

Halka seslenen, gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin tutuklandığı bir ülkede demokrasiden bahsedilemeyeceğini belirterek, "Gazeteciler düşüncelerini söyleyemiyorsa, yazamıyorsa, kalemini kullanıyorsa o ülkede demokrasiden bahsedilemez. Gazeteciyi beğenir veya beğenmezsiniz. Düşüncelerine katılmayabilirsiniz ama o düşüncelerini yazabileceği imkanı sağlayabilmeliyiz. Ahmet Şık tekrar göze alındı. Sabah annesi ile konuştum gözyaşları içinde 'evladım ne olacak' diyor. Bir anneyi üzmek kimin ne haddine" dedi.

"BAL GİBİ TÜRKİYE'DE REJİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Hükümetin Suriye, Rusya ve Ortadoğu politikalarını da sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bal gibi rejimi değiştirmek istiyorlar. Parlamentoyu işlemez hale getirmek istiyorlar. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında tek parti döneminde, Gazi Mustafa Kemal hayattayken anayasa gündeme gelir. Anayasada bir hüküm vardır. TBMM'yi fesh etme yetkisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vermek isterler. Genç milletvekilleri kürsüye çıkarlar; derler ki: Bu parlamento milli Kurtuluş savaşını yöneten meclistir, bu meclis milletin meclisidir, bu meclis gazi meclistir, Gazi Mustafa Kemal başımızın üstene ama ama meclis kendi yetkisini devretmez demiştir. 127 oyla red edilmiştir. Şimdi gazi Mustafa Kemal'e verilmeyen bir yetkiyi, bir diktatöre vereceğiz olur mu?" dedi.

BAŞBAKAN VE MECLİS BAŞKANINA ÇAĞRI

CHP otobüsünün üzerinde yüzlerce yelkenli yatın gölgesinde belediye başkanlarını yanına alarak konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'a ve Meclis Başkanı Kahraman'a çağrı yaparak, "Anayasa görüşmelerini sonlandırsınlar ve Anayasa teklifini geri çeksinler. Türkiye'yi bu ayıptan kurtarsınlar. Hele hele anayasa metninin dahi görmeden boş kağıda imza atmak gibi bir ayıptan TBMM'yi kurtarsınlar. Bunu yaptıkları takdirde, onlara saygı duyacağız. Bunları yaptıkları takdirde, parlamento saygınlık kazanacaktır. Milletvekilleri saygınlık kazanacaktır. Demokrasiyi ve TBMM meclisini sonlandıran değil demokrasi ve cumhuriyeti taçlandıran bir düşünceyi egemen kıldığımız zaman Türkiye görkemli bir ülke olacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu ardından Bodrum'un Yeniköy Mahallesi'ne giderek kahvede vatandaşlarla konuştu, basın mensupları yine görüşmeye alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun programı saat 16.30'da Mumcular Mahallesi'nde mitingle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Mitingden genel detay fotoğraflar belediye ye gelişinde karşılanması

- Konuşmalar

(Haber-Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), )

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3)BAKAN AKDAĞ: TERÖRÜN İTHAL EDİLDİĞİ ÜLKELERDEKİ TERÖRİSTLERLE DE MÜCADELE EDİYORUZ

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, sadece yurt içindekilerle değil, terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle de mücadele ettiklerini söyledi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise "Her türlü terör örgütüne karşı yoğun bir şekilde mücadelemiz devam edecek. O maşayı tutanlara, kuklayı oynatanlara da gereken dersi vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Hizmet Binası'nın açılışına katılmak üzere bugün Erzurum'a geldi. Bakan Akdağ ve Elvan önce Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Daha sonra kısa bir süre önce AK Parti İl Başkanlığına atanan Mehmet Emin Öz'e "Hayırlı olsun" diyen Bakanlar, buradan DAP İdaresi Hizmet binasının açılış törenine katıldı. Erzurum erkek bar ekibinin gösterisini izleyen Bakan Recep Akdağ ve Lütfi Elvan konferans salonunda birer konuşma yaptı. Recep Akdağ şunları söyledi:



"Bugün bir taraftan yurt içinde diğer taraftan da terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle mücadele ediyoruz. Türkiye büyük devlet olduğunu herkese göstermiş oldu. Bizde doğu olarak bu bölgede terörün değil belini kırmak, teröre nefes aldırmamaya kararlıyız. Allah'ın izniyle bu bölge kalkınma hamlesine devam ederken terör etkisine maruz kalmayacaktır. PKK, FETÖ hangisi gelirse gelsin hepsine koyacak postamız var, yolumuza devam edeceğiz. Bu cazibe programı aslında bölgenin yani 23 ilin. Biz bu niyetle teşvikler verdik. Niyet hayır, akibet hayır yakında bir referanduma çıkacağız. İnanıyorum bu bölgeden Erzurum'dan inanılmaz büyük bir kabul oyu alacak."

Türkiye'nin hedefinin dünyada ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise TBMM'de anayasa komisyonunda görüşmelerin devam ettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Milletin önü daha da açılacak. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesini hep birlikte sağlayacak. Türkiye'yi kimse tutamayacak artık. Erzurum sadece doğunun değil, Kafkaslar'ın, Karadeniz'in en büyük merkezlerinden biri olacak. Cazibe merkezi programıyla da bunun yaşanacağına inanıyorum. 15 milyar lira proje tutarı ile yatırımcılarımız Türkiye Kalkınma Bankası'na teklifte bulunduğu ve yapılması öngürülen tutar. Henüz resmi başvuruları almaya başladık. Yine bugün itibariyle 95 bin kişilik istihdam öngürülüyor. Bu şunu gösteriyor, bu program başarılı olacaktır."

FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi her türlü terör örgütüne karşı yoğun bir şekilde mücadelenin devam ettiğine işaret eden Lütfi Elvan, ihanet şebekelerinin kökünü kurutacaklarını bildirdi. Elvan, "O maşayı tutanlara, kuklayı oynatanlara da gereken dersi vereceğiz. Ülkemiz büyümeye devam edecek. Kimse bunun önüne geçemeyecektir. Sizde bu vatan sevgisi, bayrak sevgisi, devlet sevgisi olduğu sürece kimse önümüzü kesemeyecek" diye konuştu.

Bakanlar daha sonra beraberindekilerle birlikte salonda kurdele keserek hizmet binasının açılışını dualar eşliğinde yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların valilik binasına gelmesi

-Valilik binasında karşılama

-Valilik makamı

-Büyükşehir Belediyesi ziyareti

-Ak Parti İl binası ziyaretleri

-Folklor ekbinin gösterisi

-Recep Akdağ'ın konuşması

-Lütfü Elvan'ın konuşması

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 11,00 DK BOYUT: 352 MB



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Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu (EK)

4)KEŞAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, belediye zabıta ekipleri kiremitleri dağılan binaların çevresindeki kaldırımları güvenlik şeridiyle yaya trafiğine kapattı.

Şiddetli rüzgar, Cennet Bahçesi mevkiinde bir halı sahanın tel örgülerini devirirken, Cennettepe mevkiinde bulunan bir restoranın ise bahçesinde bulunan kameriyeleri uçurarak kırdı. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin bazı bölümlerine yaklaşık 15.00'dan itibaren elektrik verilemiyor. TEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Fırtınadan uçan çatı

-Yerlere düşen kiremitler

-Güvenlik şeridi çekilen kaldırım

-Devrilen teller

-Devrilen kameriyeler

-Elektrik direkleri

-Sallanan ağaçlar

-Detay gör.

(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-



(SÜRE: 03.54 - BOYUT: 124 MB)

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5)SİMAV BEYAZA BÜRÜNDÜ

KÜTAHYA'nın 864 rakımlı ilçesi Simav'da etkili olan kar yağışı köyleriyle birlikte 67 bin nüfuslu turistik ilçeyi beyaza bürüdü.



Yılın ilk kar yağışı dün (çarşamba) akşam saatlerinde başladı. Sabaha beyaz sürprize uyanan vatandaşlar, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl ilk kez düşen kar yağışına sevindi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yükseklerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kütahya'nın kaplıcalarıyla ünlü turistik ilçesi Simav'da, kar yağışının önümüzdeki cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Simav'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Karar Kaymakamlık tarafından İnternet aracılığı ile tüm okullara ve öğrencilerle velilerine bu sabah saatlerinde bildirildi.

25 KÖY YOLU KAPALI

Yoğun kar yağışı yüzünden Simav'da 25 köy yolu kapandı. İlçe Özel İdaresi'ne ait 2 ekip, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için gece yarısından itibaren 6 kepçe ve 2 greyder ile çalışma başlattı. Simav Belediyesi de kar yağışına önceden hazırlandı. Ekipler ana caddelerle sokak aralarında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek amacıyla kepçe ve greyderlerle alışma başlattı. Bazı ekiplerde yüksek kesimlerdeki yollarda tuzlama çalışması yaparak vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamasına izin vermedi.

Simav İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, 25'e yakın kapalı köy yolunun ulaşılması açılması için başlattıkları çalışmaların akşam saatlerine doğru tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Yalçın, "Ekiplerimiz kapalı yolların ulaşıma açılması için mesai mefhumu tanımadan geceli gündüzlü çalışıyorlar" diye konuştu.

Kar yağışı soğuğu da beraberinde getirdi. İlçe merkezinde gece en düşük sıcaklık eksi 3-4 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle ilçe merkezindeki bazı süs havuzları dondu. Vatandaşlar, yılın ilk karını sevinçle karşıladı. Simavlı esnaf Adil Ülken, "Beklediğimiz kar nihayet bu akşamdan itibaren Simav'ı beyaza bürüdü. Simav gelin gibi oldu. Yüzümüzü güldürdü" dedi.

Simavlı çiftçi İsmail Kazak, "Yılın ilk karı çok güzel yağdı. Meteoroloji yılın ilk karının önümüzdeki Cumartesi gününe kadar yağacağı yönünde tahminlerde bulunuyor. Bu durum kuraklık endişesi taşıyan biz çiftçileri sevindirdi" dedi.

Okulları tatil olan çocuklarda soluğu cadde ve sokaklarda aldı. Bazı çocuklar evlerinin önüne kardan adam yaparak süslemeyi tercih ederken bazıları da ağaçtan yapılmış kayıklarla kaymayı tercih etti. Simav'ı beyaza bürüyen yılın ilk karı cadde ve sokaklarda kartpostallık manzaraların da oluşmasına neden oldu.

Görüntü Dökümü



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- Kar yağışıyla ilgili detaylar



- Röp.'ler



Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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6)SEYDİKEMER'DE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde 2 gündür aralıklar süren yoğun kar yağışı, Fethiye-Antalya Karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Bayır Mahallesi'nde nöbet tuttuğu mermer ocağında rahatsızlanan 63 yaşındaki İhsan Karahan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve iş makinelerinin katıldığı operasyonla 2 saatte kurtarıldı.

Seydikemer yüksek kesimlerimde önceki günden bu yana süren kar yağışı, bugün saat 04.00'ten itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı Fethiye-Antalya Karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkilerken, Seydikemer'in Bekçiler Mahallesi ile Antalya'nın Korkuteli İlçesi arasında ulaşım aralıklarla durdu. Sürücüler 1300 rakımlı Karabel Geçidi'nde de yolun kayganlaşması nedeniyle zor anlar yaşadı. Eğimli yolda risk almamak için araçlarını yol kenarına park eden TIR şoförleri uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, yolun karla kaplanan bölümlerinde aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı. Yetkililer güzergahı kullanacak sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

MERMER OCAĞINDAN UMKE KURTARDI

Kar karınlığının 30 santimetreye ulaştığı Bayır Mahallesi'nde mermer ocağında nöbet tutan İhsan Karahan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Fethiye-Antalya Karayolu'na 2 kilometre mesafedeki mermer ocağına yolun karla kaplı olması nedeniyle ulaşamayan ekipler, Seydikemer Belediyesi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen kepçenin yolu açmasıyla mermer ocağına ulaşan ekipler, 2 saat süren operasyonun ardından ulaştığı Karahan'ı Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Karahan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

KAR YAĞIŞI YARIN ETKİSİNİ YİTİRECEK

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi. Yetkililer kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

Görüntü Dökümü



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- Karabel Geçidi'nden görüntü



- Yol kenarında uzun kuyruklar oluşturan TIR'ların görüntü



- UMKE tarafından kurtulan İhsan Karahan'ın görüntü



- Karlı yolda seyir halindeki araçların görüntü



- Yolu kullanan sürücülerle röp.

(Haber- Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), ()

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7)BANDIRMA'DA POYRAZ 90 KİLOMETRE HIZLA ESTİ

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan poyraz, özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bandırma'da dev dalgalar nedeniyle yük gemileri açıkta demir atarken, İstanbul Yenikapı'ya yapılması gereken deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



Bandırma'da devam eden ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan poyraz yaşamı olumsuz etkiliyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Çelebi Limanı'ndaki tahmil ve tahliye işlemleri durdurulurken, mendireğe vuran dev dalgalar fırtınanın boyutunu yansıttı. Limana girmek için açıkta sıra bekleyen yük gemileri demir atmak zorunda kalırken, küçük balıkçı tekneleri avlanmak için denize açılamadı.



Bandırma'dan İstanbul Yenikapı'ya gün içerisinde yapılması gereken feribot seferleri ise karşılıklı olarak iptal edildi. İlçedeki bazı semtlerde elektrik tellerinin kopmasına işyeri levhalarının devrilmesine neden olan fırtınanın, cumartesi gününe kadar devam edeceği meteroloji tarafından açıklandı.

Görüntü Dökümü:



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Mendirekte dev dalgalar



İskelede küçük büyük balıkçı tekneleri



Liman dışında demir atan gemiler



Yerde kırılan bir şemsiye

Erdem ÖZCAN- BANDIRMA(Balıkesir), ()



SÜRE 01.30 dakika

BOYUT 98 mb



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8)LİSELİLER KAVGA ETTİ, POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

GAZİANTEP'te, iki lisenin öğrencileri arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga etti. Çok sayıda öğrencinin taş ve sopalarla tutuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Olay, öğleden sonra Hoşgör Mahallesi'nde birbiriyle karşı karşıya olan 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ömer Özmimar Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma, diğer öğrencilerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrenci, taş ve sopalarla birbirine vurmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, okul idarecileri ve çevredekiler tarafından polise bildirildi. İhbarla gelen çok sayıda polis ekibi, kavga eden öğrencileri ayırmaya çalıştı. Güçlükle ayrılan öğrencilerden biri yaralanırken, bazıları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, her iki okul etrafında toplanan öğrencileri ellerinde bulunan coplarla dağıttı. Yaralanan ve sinir krizi geçiren öğrencilere ise çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Bazı öğretmenlere ait araçların camlarının da kırıldığı kavga sonrası 1 öğrenci gözaltına alınırken, polis okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü



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- Okul önündeki polis araçları



- Polislerin bir arada duran öğrencileri dağıtması



- Bir okulun içine giren çok sayıda polis



- Polislerin öğrencileri okula sokması



- Öğrencilerin okuldan ayrılmaya başlaması



- Ambulansların okula girmesi



- Bir öğrencinin ambulansa binmesi



- Öğrencilerin dağılması



- Polislerin aldığı güvenlik önlemi



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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ALÇIDAN 'KÜLÇE ALTINLAR' (EK)



9)ÇALIŞMALAR 3 GÜN SÜRDÜ

Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki araştırmalar sonucu 369 adet altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarıldı. Jandarmanın çevresinde güvenlik önlemi aldığı bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 2 arkeolog ve İl Müdürü İbrahim Acar ile Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden 5 işçi kazı çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 3 gün süren çalışmaların ardından alçıdan yapılma altın görünümlü külçeler açığa çıkarıldı.



'MAĞARANIN ÖNÜ KAPATILMIŞ'



Çalışmalara katılan Kemer Belediyesi Fen İşleri personeli Bekir Sarı, "Oraya vardığımızda sahte olduğu yüzde 99'du. Çünkü kazdığımız yeni doldurulmuş malzemeydi. Komple yeni doldurulmuş. Yani alan yukarıdan taşınmış toprak ve taşla doldurulmuş. 'Sahte' dedik. Kimse burada altınını saklamak istemez. Mağaranın önü kapatılmış, sonra taşla toprakla doldurulmuş. 3 gün boyunca kazı yaptık. Sabah 09.00 gibi çıkıyoruz. 2 saate yakın yol sürüyor. Akşam üzeri 17.00'de bırakıyoruz ve tekrar 2 saat yol sürüyor. Kazıların uzun sürmesinin nedeni, yukarıda patlatma yapılmış, taşlar göçmüş. Hatta büyük bir kaya vardı. Aşağı yukarı 8- 9 ton ağırlığında, mağaranın ağzını kapatmıştı. Bu kayanın altını kazarak ilerledik. Zaten bunu yapan insanlar oranın açılmasını istememiş" diye konuştu.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili Antalya Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "23 Aralık 2016 tarihinde A.Ö. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde çalışmış Emekli Uzman Erbaş) isimli şahıs Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek, Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Sarıçınar televizyon vericisinin yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı ve kazı yapılan bölgede bulunan bir mağara içerisinde yüklü miktarda altın bulunduğu bilgisini vermiştir. İhbarın alınmasını müteakip İl Jandarma Komutanlığı'nca söz konusu bölgede bahse konu mağara tespit edilmiş, mağaranın belirli bir girişinin olmaması nedeniyle kazı yapılmasının uygun olacağı degerlendirilerek Antalya Müze Müdürlüğü ile koordine kurulmuş ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınarak konu hakkında detaylı araştırma yapılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda yapılan izinsiz kazı ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.H.Ş, S.Ç., A.B. ve M.K. (Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiştir) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



'DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNİN İŞİ'



Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:



"Söz konusu bölgede Müze Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan resmi kazı çalışmaları sonucunda mağaranın gizli bir girişinin olduğu, bu girişin duvar örülmek suretiyle kapatıldığı, üzerine yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak doldurulduğu, şüphelilerin ise mağaraya başka bir yerden 4 metre kalınlığında kaya tabakasını delmek suretiyle ayrı bir giriş açtıkları ve bu girişten içeriye kamera sarkıtarak hazırladıkları sahte külçe altınların (alçıdan külçe şeklinde yapılan malzemelerin üzeri altın sarısı yaldızlı boya ile boyandıkları tespit edilmiştir) görüntüsünü hedef şahıslara gösterdikleri tespit edilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 369 adet sahte külçe altın (alçıdan yapılmış) tespit edilmiştir. Olayın bir dolandırıcılık şebekesinin işi olduğu anlaşılmış olup, soruşturma devam etmektedir."

Görüntü Dökümü

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- Kemer Belediyesi Fen İşleri personeli Bekir Sarı açıklama



01:39 dakika ve 52,9 MB



Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

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10)YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

KARABÜK'te, 60 yaşındaki Tahsin Bilge, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tahsin Bilge, Bayır Mahallesi, Gökalp Caddesi'ndeki tek katlı harabe evinde komşuları tarafından hareketsiz bulundu. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Bilge'nin öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinden sonra cesedin götürülmesi çin belediyeden cenaze aracı istendi. Bir süre beklenilmesine rağmen araç gelmeyince camiden alınan tabuta konulan Bilge'nin cesedi, komşusunun minibüsü ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre vücudunda yara izine rastlanmayan Bilge'nin kesin ölüm nedeni, hastanede yapılacak otopsi ile belirlenecek.



Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, "Huzurevinde kalmak istemiyordu. Mahalle sakinlerimiz yardım ediyorlardı. Vefat edenlerin yoğunluğundan dolayı cenaze aracı sıkıntımız oldu. Belediyeyi aradığımda bütün araçların cenazede olduğu, öğle namazı bittikten sonra cenaze aracı gönderebileceklerini söylediler. Bizler de cenazenin evde kalmasını istemedik. Biraz acele ettik. Kendi açımdan üzerimize düşen görevi yaptık. Cenazeyi biz defnedeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Harabe evden detay



-Cenaze evden çıkartılırken, araca konulurken



-Cenaze morga götürülürken



-Tahsin Bilge'nin fotoğrafı



-Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen röp

Süre:(04.32) Boyutu:(213 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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11)SİVAS'TA USULSÜZ SİGARA SATAN İŞYERLERİNE BASKIN

SİVAS'ta polis ekiplerinin ruhsatsız satış yapan işyerlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 66 bin 340 adet tek sigara, 37 paket kaçak sigara ile toplamda 598 kilo kaçak tütün ele geçirildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda, kent merkezinde bazı işyerlerinde kaçak sigara ve tütün satıldığını tespit etti. İl merkezinde 6 farklı mahallede faaliyet gösteren işyerlerine yönelik operasyon düzenlendi. İşyerlerinden 8'inin ruhsatsız olduğu, 2'sinin ise ruhsatı bulunmasına karşın paket sigaraları tek sigaraya çevirerek satış yaptığı belirlendi. Denetimler sırasında bazı işyerlerinin ise kendi ürettikleri tek sigaraları piyasada satışı bulunmayan farklı sigara markaları adı altında satışa sundukları belirlendi. Yapılan uygulama sonucunda 66 bin 340 adet tek sigara, 482 kilo kıyılmış tüten ile 37 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ve tütünlere el konulurken, işyeri sahiplerine 4733 sayılı kanun kapsamında 356 lira ile 8 bin 848 lira arasında para cezası uygulandı.

Ekiplerin Kayseri-Sivas karayolu üzerinde yaptığı uygulamada durdurulan panelvan tipi bir araçta ise, kent merkezinde piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 116 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:



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-Ele geçirilen sigara ve tütünlerin fotoları



-Araçta ele geçirilen tütünün videosu

Haber: SİVAS, ()-



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12)DOKTORUN CİPİNE FETO YAZIP LASTİKLERİNİ KESTİLER

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde doktorluk yapan F.A.'nın cipine kimliği belirsiz kişilerce FETO yazılıp lastikleri de kesildi.



Andırın Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan F.A., iddiaya göre sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıktığında park halindeki 46 N 3030 plakalı aracının sağ ve sol tarafı ile motor kaputuna sprey boya ile FETO yazıldığını, 4 lastiğinin de kesildiğini gördü. Karşılaştığı manzara karşısında şoke olan doktor, polisi arayarak ihbarda bulundu ve aracına zarar verenlerin bulunmasını istedi.



Polis, cipe yazı yazıp lastiklerini kesen kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:



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- Aracın kesilen lastikleri



- Araçtaki FETO yazısı



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36.5 MB





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13)ASKERİ GAZİNO MAHKEME SALONU OLDU

NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PYD davalarının ilk duruşması için Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü.

FETÖ/PDY kapsamında kentte tutuklu bulunanların yargılanacağı mahkeme salonu bulunamayınca, İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu duruşma salonu olarak hazırlandı. Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanmasına 5 Ocak 2017'de başlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Binanın dışarıdan görüntüsü

- Salondan görüntü

- Hakim ve savcı cüppelerinden görüntü

- Salondan detay görüntüler

- Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun girişinden görüntü

SÜRE: 01'13" BOYUT: 76 MB

Haber-Kamera:Ali KADI NİĞDE,()

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