DHA YURT BÜLTENİ - 11

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşa alındı.

Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır'dan Edirne'ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş'tan 2 gün sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da aynı cezaevine getirilerek, tek kişilik koğuşa alındı. Demirtaş'ın daha önce Zeydan ile aynı koğuşta kalma istemi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedilmişti.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'nun son yaptığı değerlendirmede Demirtaş ile Zeydan'ın aynı koğuşta kalması kararı aldı. Karar üzerine Demirtaş ile Zeydan bu sabahtan itibaren aynı koğuşa alındı. Birlikte kalan Demirtaş ile Zeydan'ın daha önce kütüphane etkinliğine de birlikte çıktıkları öğrenildi.

CHP liderinin kardeşi AK Parti yolunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Didim İlçesi'nde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla son günlerde yaptığı yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi ve soğuk havada denize girme eylemleriyle basında yer bulan CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı. Bugün saat 14.30'da evinde basın toplantısı düzenleyen Celal Kılıçdaroğlu, "Ben CHP'den destek göremedim. Bana sahip çıkılmalıydı. Bana ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu da sahip çıkmalıydı. Benim yaptığım, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralına uymaktan başka bir şey değil. AK Parti, FETÖ'yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP'den daha fazla yol aldı. Ben FETÖ ile mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım" dedi.

CHP'nin FETÖ'yle ilgili meselenin üstünü örtmeye kalktığını iddia eden Celal Kılıçdaroğlu, "Bu çıkış değil, kurtuluş değil. CHP'nin de, ülkenin de faydasına değil. Ben yaşadığım bölgede FETÖ yapılanmasına karşı bir itirazda bulundum. Üstelik içinde yer aldığım partiden, CHP'den başladım itiraza. Söke'den Didim'e yürüyüşümün, daha sonra açlık grevine yatışımın altında tam da bu yaklaşım vardır. Ben bu meselenin AK Parti, CHP meselesinden öte bir şey olduğunu düşündüm. Ülkemizin kaderini olumlu anlamda belirlemeyle ilgili 'herkesin yapacağı bir şey olmalıdır' diye düşünüyorum hala" diye konuştu.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı hedef alan Celal Kılıçdaroğlu, "2 aylık partiye üyeliği olan bir kişi, geldi burada belediye başkanı seçildi. Sonrasında FETÖ'ye bir sürü paralar aktarıldı" diye konuştu.

"TAVRIM, TÜRKİYE'DE ÖRNEK"

Tavrının Türkiye'de örnek olduğunu öne süren Celal Kılıçdaroğlu, "Çünkü ben 'kral çıplak' diye bağırdım. Benim bu tavrımı Cumhurbaşkanı bile ciddiye almalıydı. Çünkü bas bas bağırıyorum. ülkemizin başına bela olan ve hala tehdit olmaya devam eden FETÖ ile ilgili bilgiler yalnızca Didim Belediyesi ile sınırlı değil. Eğer duymayacaksanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim. Kimse benden yılgınlık beklemesin. Ben FETÖ'nün hayatımızdan silinip atılması konusunda AK Parti'yi daha samimi bulduğum için üye olacağım, kimse de beni yadırgamasın" dedi.

Celal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in twitter üzerinden karşılıklı paylaşımları da dikkat çekti. Celal Kılıçdaroğlu, kendisini twitter üzerinden takip etmeye başlayan Gökçek'e teşekkür ederek, "2 Ocak Pazartesi günü Ankara'da üyelik başvurusunda bulunacağım. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i makamında ziyaret edeceğim" diye konuştu.

53 mahallenin suyu kesildi vatandaş isyan etti

Malatya’nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 53 mahallede kuraklık nedeniyle su kesintileri başladı. 2016 yılında yağışların az olması nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi önlem almaya başladı. 2017'nin kurak geçmemesi için 53 mahallede gece su kesintileri yaoacağını açıkladı. mahalllerde gece yarısı kesikecek suların gündüz kesilmesi nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

GECE DEDİLER GÜNDÜZ KESTİLER

MASKİ’nin yaptığı açıklamaya göre saat 00:00 ile 06:00 arası kesileceğini bildirmesine rağmen suların gündüz kesilmesi vatandaşları isyan ettirdi.

MALATYA’DA KURAKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN SULARI KESMEYE BAŞLADILAR

Malatya’da 2016 yılında yağışların az olması nedeniyle, 53 mahallede su kesintileri başladı. Kuraklığı önemek için suları kesen Malatya Büyükşehir Belediyesine vatandaşlar isyan etti.

Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir 2016 yılının ilk 10 ayında toplam yağış oranının bir metre kareye 222 kg olduğunu söyledi. 2016 yılının yaz ve sonbaharında yağışın çok çok az olduğunu kaydeden Dr. Özdemir, “Yağış miktarının 2015 yılına oranla yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağımızda 2016 Ağustos ayına göre toplamda 1.000 litre düşüş yaşanmıştır.’’ dedi.

Su kesintisi uygulanan mahalleler şöyle:

Tecde, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Beydağı, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Hasan Varol, Başharık (kısmi olarak), Paşaköşkü, Hacıabdi, Ataköy, Zaviye, Şeyhbayram, Abdulgaffar, Samanlı, Çilesiz, Koyunoğlu, Büyük ve Küçük Mustafapaşa, Çukurdere, Aslanbey, Nuriye, Özalper, Turgut Özal, Karakavak, Hocalar, Özsan Sanayi (kısmi olarak), Karşıyaka, Kiltepe, Yeşilkaynak, Fatih, Koşu, Gazi, Cumhuriyet, Atatürk, Seyran, Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Yakınca, Bostanbaşı onbin konutlar, Gündüzbey, Yakınkent, Hıroğlu, Eski Yeşilyurt merkezi, Orduzu, Hanımınçiftliği, Karahan, Meydanbaşı, Alacakapı ve Toptaşı mahalleleridir.

“ 2 aydır sular akmıyor doğru düzgün. Sabah 9’da gidiyor gece 1 buçukta geliyor. Kombiler çalışmıyor. Kombiye ücretli su bastırıyoruz. Bunun yanı sıra 2 aydır suyun akmadığından dolayı birde 150-170 TL su faturası geliyor. Bunu bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Artı su akmadığı halde 170 TL su parası ödüyoruz. Çok mağdur kalıyoruz.ö

Hacıabdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak “Şuanda sıkıntılarımız büyük mahalle halkıyla bayağı çatışıyoruz. Kimisi diyor ‘sokaklara çıkalım’ biz diyoruz ‘önlemimizi alalım ondan sonra’ şimdilik beklemedeyiz. Sularımız kesik artık MASKİ’yi araya araya bizde bıktık vatandaşta bıktı. Sorun ‘su depolarında su yok’ diyorlar. O zaman Malatya’nın suyu yoksa biz yazın ne yapacağız? Banyo yapıyor vatandaş su kesiliyor. Ondan sonra muhtarı arıyor çilemiz büyük buna biran önce çözüm bulmaları lazım bayağı muhtarlar çok sıkıntılı. ‘53 Mahallede su kesintisi var’ diyorlar ben şuanda bakıyorum biraz önce Zaviye Mahalle Muhtarı ile görüştüm artık gereken neyse onu yapacağız. Mahallenin bir kısmına akıyor, bir kısmına akmıyor bayağı halk mağdur. Vergisini alıyor belediyemiz her şeyini alıyor buna göre bir çözüm bulmaları lazım. “ dedi.

Zaviye Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş ‘’Aramadığımız yer kalmadı müdürüne, amirine kadar görüştük, ‘Yapacağımız bir şey yok’ diyorlar. ‘ Çöşnük’te büyük bir arıza var bu arızayı gidermeye çalışıyoruz’ 12’den öncede su yok ‘gece 12’den öncede su veremiyoruz’ diyorlar. Günde 20 kişi Muhtarlığı basıyor. ‘suyumuz yok ne yapacağız?’ diyorlar. İnan olsun ellerinde kaldık. Vatandaşa yalan söylüyoruz ‘şu arıza var, bu arıza var’ ama yapmıyorlar. Yapamıyorlar.’’ Şeklinde konuştu.

Mahalleliler muhabirine yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Buna bir çare bulsunlar. 1 aydır böyle moralimiz piskolojimiz bozuldu. Gece kalıyoruz su yok ne olacak bunun hali?ö

“ Biran önce bunun bir çaresine bakmaları lazım çünkü öğrencilerimiz var. Gece saat 2’de 3’de su geliyor sabah saat 9’da gidiyor tekrarö

“Gülizar Takmaz: Sular gelmiyor. Milletin suyu kesik çok sıkıntı çekiyorlar. Su olmazsa kombi çalışır mı?ö

“her yönden perişan oluyoruz. Çamaşırlarımız 2-3 gün makinada kaldığı oluyor. Bizim 4’üncü katta suda çekmiyor. Sabah kalıyoruz kahvaltı yapamadan su gidiyor. “

“Gülal Takmaz: MASKİ’yi Ben çok kez aradım su seviyelerinin düşük olduğunu ilerleyen saatlerde geleceğini her zaman bu şekilde söylüyorlar. Ben artık yetkili kişiyle görüşmek istiyorum dedim görüştürmüyorlar bir türlü bir türlü görüştürmediler ve biran önce bu sıkıntının gitmesini istiyoruz. “

‘’Hacı Abdi Mahallesi Gül Beyaz sokakta oturuyoruz ama gül gibi değiliz kirliyiz’’

‘’Bir gün bir mahalleye vermezsiniz bir gün bir mahalleye ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Her gün-her gün aynı sıkıntı çocuklar geliyor duş alamıyor, bulaşık yıkanmıyor, kombilerimiz bozuldu. Makinalarımız bozuldu. Bunların hesabını kim verecek bize?’’

“Muhtarımız MASKİ’yi aramaya gitti. Bir tane adam geldi.’ Muhtar nerede, bizim suyumuz ne olacak? Gebersin muhtar, ölsün muhtar, gitsin valilikte ölsün gebersin’ diyor mahallelinin biri. Ben dedim biraz akıllı ol terbiyeli ol ağzından gelen tüm küfürleri söyledi gitti."

Başkan Çerçi ve Manisalılar'ı çileden çıkartan çalışma

Şehrin ortasında kazılan çukura at düştü.

MANİSA'da özel bir internet erişim firmasının fiber kablo döşemesi nedeniyle kazılan sokaklardaki çukurlar, tepki çekti. AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, belediyeden izin alınmadan ilçe sınırları içinde izinsiz kazı yapıldığını öne sürüp, savcılığa şikayet ettiklerini açıkladı. Yapılan çalışmalar nedeniyle açılan çukura Başkan Çerçi'nin eşi ile Merkezefendi Mahallesi'nde bir kağıt toplayıcısının atı da düştü.

Manisa'da yaklaşık bir aydır özel bir internet erişim firması tarafından şehrin tamamına fiber kablo döşenmesi nedeniyle kazılan yollar, vatandaşları canından bezdirirken AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin de tepkisine neden oldu. Yollar köstebek yuvasına dönerken, vatandaşların da tepkisi çekti. Merkezefendi Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmasının ardından kapatılmayan çukura bir at düştü. Kağıt toplayıcısı kadın, çukura düşen atının başında çaresiz bir şekilde yardım bekledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, belediyenin meclis salonunda toplantı düzenledi. Kablo döşemek için yolu kazanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Başkan Çerçi, kazılan yollarla ilgili vatandaştan 3 bini geçkin şikayet aldıklarını söyledi.

Kazı çalışmaların yapan kişilerle tartıştığını vurgulayıp, belediyeden hiçbir izin almadan yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Çerçi, "Sokaklarda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu kişilerle kavgaya, fiziki müdahaleyle karşı karşıyayız. Bu bildirimi yazılı olarak emniyete, valiliğe bildirdik. Bütün yetkilileri göreve çağırıyorum. Kamu malına ciddi bir zarar veriliyor. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Bugüne kadar yanımızda kimseyi göremedik" dedi.

EŞİ DE YARALANDI

Kazılan çukurlara eşinin ve Merkezefendi Mahallesi'nde bir atın da düştüğüne dikkati çeken Başkan Çerçi, toplantıda yönetmelikleri okuyarak, belediyeden izin alınması gerektiğini ve kazılara yönelik ücret ödenmesi gerektiğini de ifade etti. Çerçi, şöyle devam etti:

"Benim yolumu neden kazıyorsun arkadaş? Senin aldığın belge beni bağlamaz. Benim sınırlarımda kazı yapacaksan benden izin alacaksın, kazı bedeli ödeyeceksin, kiralama bedeli ödeyeceksin. Böyle saldım çayıra mevlam kayıra yok. 'Her tarafı kazarım, istediğim gibi at oynatırım' diyemessin. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar çukura düşüyor. Baş edemiyoruz, haklarından gelemiyoruz. İzin vermiyorum. Bu iş böyle olmaz. Ticari firma kasıp kavuracak, perişan edecek, sonra çekip gidecek. Böyle olmaz. Benim evimin önünü kazmışlar, eşim çukura düştü. Dizine kadar derisi soyuldu. At düşmüş, engelliler düşmüş. Hiçbir tedbir almıyorlar" diye konuştu.

"YOLLARI PERİŞAN ETTİLER"

Yolların perişan edildiğinin de vurgulayan Başkan Çerçi, "Ben buna müdahale ederim, edeceğim. Bu firmalar şehrin sokaklarını yağmalıyorlar. Bizden başka da bir Allah'ın kulu müdahale etmiyor. Bize rağmen kazıyorlar. 50 tane tutanak tuttum, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerek firma yetkilileri gerekse de büyükşehir yetkilileri hakkında" dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA: İZİN BAKANLIKTAN ALINDI

Yapılan kazı çalışmaları ve Başkan Çerçi'nin eleştirileriyle ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, yürütülen çalışmaların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan izinle yapıldığı belirtilip, şöyle denildi:

"Bakanlıktan alınan iznin ardından Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü'nün kanun gereği 4 ay içerisinde çalışmanın ne zaman yapılacağını tespit etmesi gerekmektedir. Bu nedenle AYKOME Şube Müdürlüğü, kazı yapmak isteyen MASKİ Genel Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Süperonline gibi kuruluşlara Manisa'nın bir defa kazılması hususunda aynı günlerde çalışma yapılmasını istemiştir. Ayrıca yürütülen çalışmalarla ilgili eksik, hata, yanlış veya gecikme yapıldığı takdirde AYKOME tarafından tutanaklar tutulup gerekli idari işlemler yapılmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda yapılan çalışmaları takip etme yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ndedir. İlçe belediyelerinin konuyla ilgili bir yetkisi bulunmamaktadır. İnsanların teknolojiyi kullanarak telekomünikasyon ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha rahat bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak üst yapı hizmetleri kadar, alt yapı hizmetlerine de gereksinim duyulmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kanalizasyon, içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları, GEDİZ A.Ş.'nin yaptığı elektrik şebeke çalışmaları, Aksa Doğalgaz'ın yaptığı çalışmalar ile internet, televizyon ve iletişim hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde ulaştırılması için yapılan alt yapı çalışmaları modern şehirlerin olmazsa olmazıdır ve son derece gereklidir. Bu çalışmalarda firmalar kazılan yolları, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hemen asfaltla kapatmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucunda söz konusu hizmetlerden yararlanacak olan vatandaşlarımız bu konuda ne derece haklı olduğumuzu zaman içerisinde anlayacaktır."

