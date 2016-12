DHA YURT BÜLTENİ - 11

Fırat Kalkanı şehidi 2 astsubay cenazeleri DNA testiyle belirlendi (2)

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit olan ve DNA örnekleriyle cenazeleri teşhis edilen astsubay kıdemli çavuşlar 30 yaşındaki Furkan Yavaş ile 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından morgdan alınarak havaalanına götürüldü. Şehitler için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında apronda hazır bekleyen Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehitlerden Yavaş'ın cenazesi İzmir'in Gaziemir İlçesi'ne, Altıparmak'ın cenazesi ise Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne gönderildi.

- Şehitler için düzenlenen tören

- Törene katılanlar

- Şehitlerin uçağa taşınması

- Uçağın hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

Bolu'da otomobil ve midibüs çarpıştı: 2 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

2 kişinin yaralandığı, midibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin kavşaktan geçen midibüse çarpması, çarpmanı etkisiyle kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi yer aldı.

-Kaza anının görüntüleri

Bolu

Bolu

Evden 4 kamyon çöp çıktı

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi ekipleri, Hafsa Sultan Mahallesi'nde bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Yunusemre Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hafsa Sultan Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kişinin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıkardı. Mürvet Körpe, başvurusunu değerlendiren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Eşimin zihinsel engelli olan kardeşi, maalesef çöp topluyor ve topladığı çöpleri eve getiriyor. Ne yaptıysam engelleyemedim. Yunusemre Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Ekipler geldiler ve evi temizlediler. Belediyelerin bu şekilde hizmette bulunmaları çok güzel. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Çöpleri çıkaran belediye ekipleri, daha sonra evi dezenfekte etti.

- Evden çöplerin çıkartılması. Mürvet Körpe'nin açıklaması.

- Evin dezenfekte edilmesi.

MANİSA

Vali Yardımcısından Suriyelilere ziyaret



ADIYAMAN Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Adıyaman’da faaliyetini sürdüren Suriyelilere ait Yenilik, Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Onur Kökçü’yü dernek binası girişinde Suriyeliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Amr Bin Alnmr ile dernek yöneticileri karşıladı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Onur Kökçü’ye İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Aksoy eşlik etti.

Suriye Yenilik, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı AmrAlnmr, Vali Yardımcısı Onur Kökçü’nün ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "iç karışıklığın ülkemizde meydana geldiği ilk günden itibaren bizlere yardım elini uzatan ve gönül kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine ve Türk halkınaminnettarız"dedi.

Ziyarette Suriyelilerin taleplerini dinleyerek, bu talepleri tek tek not alan Vali Yardımcısı Onur Kökçü, "Yaklaşık 5 yıldır Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde ağırlıyor, onlarla soframızı paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizlere umut bağlayan mazlumları tarih boyunca hiç bir zaman kaderine terk etmedik. Bize umut bağlayan kardeşlerimize Ensar olmakla aynı zamanda tarihi misyonumuzu yerine getiriyoruz. Adıyamanlı hemşehrilerimizin, Suriye’deki iç savaştan ve zulümden kaçarak muhacir olarak kendisine sığınan kardeşlerine Ensar anlayışıyla sahip çıkması her türlü takdirin ve teşekkürün üstündedir. Temennimiz Suriye’deki ve Orta Doğu’daki bu karışıklıkların bir an önce sona ererek, bölgeye huzurun ve barışın hakim olması ve herkesin doğduğu topraklarda yaşamasıdır"dedi.

Suriye Yenilik, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı AmrAlnmr, Adıyaman’da yaşayan Suriyelilerin problemlerinin çözümü noktasında gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Yardımcısı Onur Kökçü’ye şükran plaketi verdi.

ADIYAMAN

Temiz Foça için elbirliği

İZMİR'in Foça ilçesinde, Foça Kent Konseyi Turizm Meclisi'nin geliştirdiği "Temiz Kent Foça Projesi" Demokrasi Meydanı'nda yapılan tanıtım etkinliğinin ardından hayata geçirildi. Foça Belediyesi'nin desteğiyle yürütülecek proje kentte belediye vatandaş işbirliğiyle sürekli temizliğin sağlanmasını hedeflendiği bildirildi.

Foça İçin Drama Topluluğu'nun yerlere çöp atma alışkanlıklarını konu alan gösterisiyle başlayan etkinliğe CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Foça Kent Konseyi Turizm Meclisi Başkanı Işıl Dirim Kavitaş, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Koldaş, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, esnaflar, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Amaçlarının bir gün değil her gün temiz olan bir kent yaratmak olduğunu belirten Işıl Dirim Kavitaş temizliğin sadece belediye faaliyetleriyle sağlanamayacağının bilincinde olduklarını söyledi. Kavitaş, "Foça'nın, bölgesinde, örnek temiz bir yerleşim yeri olmasını sağlamak. Bu algıyı yaratmak ve bunu kamuoyuna duyurmak için yola çıktık. Proje kapsamında hanelere yönelik anketler yapacağız. İşletmelerle, Balık Hali'ndeki balıkçılarla, pazar yeri esnafıyla, oda, dernek, kooperatif ve platformlarla ve Foça Belediyesinin temizlikle ilgili personeliyle yüz yüze görüşmelerden elde edilecek sonuçları temizlikle ilgili sorunların çözümünde değerlendireceğiz. Her ay belli bir günde, değişik mahalle ve sokak sakinleriyle sokak temizliği yaparak temiz kent bilinci ve farkındalığı yaratacağız. Faaliyetlerimizi sosyal medyada görülür ve paylaşılır kılacağız. Temizliğe halkı, STK'ları ve resmi kurumları aktif olarak katacağız" dedi.

HEDEF BİR GÜN DEĞİL HER GÜN TEMİZ FOÇA

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'da projenin kendilerini heyecanlandırdığını ve tüm güçleriyle destekleme kararı aldıklarını söyledi. Kent Konseyi'nin çalışma meclisleri kanalıyla çok önemli projelere imza attığını, belediye faaliyetlerini yönlendiririken, kent yaşamına artılar kattığını vurgulayan Demirağ destek veren tüm STK'lara ve vatandaşlara teşekkür etti. Demirağ, "Bir gün değil her gün temiz kent Foça sloganımızı gerçeğe dönüştürmek için bir aradayız. Çabalarımız kentimizde yaşayanlarada ziyarete gelenlerede örnek olacaktır. Dünyanın en güzel göğünün altında ve en güzel ikliminde kurulmuş temiz bir kenti paylaşmak herkesi mutlu edecektir" dedi.

TEMİZLİK YAPTILAR

Konuşmaların ardından sayıları yüzü aşkın kişi ellerinde süpürge ve faraşlarla Demokrasi Meydanı ve devamındaki Reha Midilli Sevgi Yolu'nda temizliğe başladı. Her yaştan kadın erkek katılımcının temizlik sırasında en çok dikkat çektikleri şey yerlere atılmış izmaritler oldu. İzmaritlerin yerlere atılmaması için yol üzerindeki direklere küllükler asan grup, anonslarla da bu konuya dikkat çekici uyarılar yaptı. Sevgi Yolu'nu bir baştan bir başa temizlenmesinin ardından, katılımcılar Ocak Ay'ında belirlenecek başka bir sokak temizliğinde buluşmak üzere dağıldı.

-Etkinlik alanından görüntü

-Foça İçin Drama Topluluğu'nun önerisinden bölümler

-Foça Kent Konseyi Turizm Meclisi Başkanı Işıl Dirim Kavitaş'ın konuşması

-CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın konuşması

-Demokrasi Meydanı ve Sevgi Yolu'nda yapılan temizlik çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

FOÇA (İzmir)



Çılgınlar Orkestrası 48 yıl sonra sahnede

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, 48 yıl aradan sonra tekrar sahne alan 1960'ların efsane Türk Pop ve Rock grubu Çılgınlar Orkestrası, nostalji rüzgarı estirdi.

Bergama kültür Merkezi'ndeki (BerKM) konserde, orgda Erol Canlı, vokalde Atilla Küçükoğlu, saksafon ve flütte Muhsin Kıratlı, ritim gitarda Bülent Şahin, solo gitarda Macit Gönlügür ve solist Ömer Harputlu ile gruba yitirilenlerin yerine sonradan dahil edilen davulda Onur Yaman ve basgitarda Tuna Erden yer aldı. Şimdilerde 60-70 yaş aralığında olan Bergama'nın efsane grubu üyelerinin konser biletleri bir hafta öncesinden tükendi. Konserde zor şartlarda ve imkansızlıklarla dolu bir dönemde ortaya çıkan Çılgınlar Orkestrası elemanlarının müziğe olan tutkuları kısa bir film ile anlatıldı.

YİTİRİLENLER UNUTULMADI

Cem Karaca ve Barış Manço başta olmak üzere Türk pop ve rock müziğinin birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Grubun yitirilen üyelerinin unutulmadığı ve fotoğrafları ile sahnedeki yerini aldığı konserde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Grubun gitaristi 65 yaşındaki Macit Gönlügür, anılarını ve tekrardan bir araya gelme hikayelerini anlattı. Gönlügür, grubun Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in ricası üzerine tekrar bir araya geldiğini belirtip, "Tabiki ilk başta çok şaşırdım. Sonra solistimiz Ömer Harputlu'yu aradım ve durumu anlattım. 'Dalga geçme, ben 45 yıldır ıslık bile çalmadım' dedi. Ben ve Bülent elimize gitar almayalı çok zaman olmuştu. Doktor, Muhsin'e nefesli çalgılar çalmayı yasaklamıştı. Ama bir baktık ki konuşurken provalara başlamışız ve bugün bu sahnede sizlerin karşısındayız" dedi.

Konserle ilgili konuşan Gönlügür, "Çılgınlar, insanlarımıza istediklerinde neleri yapabileceklerini anlatan önemli bir 'hayata geri dönüş' projesi. Ve biz 26 Aralık konserimizde sadece müzik yapmadık, güzele varmak için neler yapıldığının hikayesini de anlattık herkese" dedi.

Konserin sonunda söz alan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Bir Bergamalı olarak bu güzel akşamı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Herkes adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

-Konserden görüntü

-Çılgınlar Orkestrası'nın gitaristi Macit Gönlügür'ün konuşması

-İzleyicilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

BERGAMA (İzmir)