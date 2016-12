DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bakan Işık: Şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz (3)

GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltıları inceledi. Bakan Işık, ilk reis sınıf denizaltının 2018 yılında denizle buluşacağını ve 2020 yılında sefere hazır olacağını belirterek, "Tersanemizde şu an yapımı devam eden Reis sınıfı denizaltıların yapımını inceledik. Bu denizaltıların yapımıyla Türkiye dünyada ciddi sınıf atlayacak. Bu denizaltıları yapan nadir ülkelerden biri olacak. İnşallah ilk reis sınıfı denizaltımızı 2018'in sonunda denizle buluşturacağız. Ondan sonra da diğer testleri yapılacak ve 2020'de inşallah artık seyrüsefere hazır olacak. Bununla ilgili gerek Tersane Komutanlığımızda, gerek çalışan arkadaşlarımızda büyük bir heyecan var" dedi.

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan bir konuma geldiğini söyleyen Işık, "Türkiye kendi imkanlarıyla karşılayan ve bu noktada dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan bir ülke konumuna geldi. 1974 Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'ye konulan ambargo Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşmesinin önünü açtı. Bu konuda o dönemde yaşadığımız sıkıntılar bize çok ciddi ders oldu. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılar da kritik teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi noktasında bize çok ciddi bir motivasyon oldu. Şimdi hem savunma sanayimiz alanında, hem diğer alanlarda kritik teknolojilerin geliştirilmesi, hem de kendi ihtiyacımız olan teknolojileri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin önünü açtık. Şu anda bu gayreti gösteriyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan var" diye konuştu.

Işık çok daha güçlü bir savunma sanayi alt yapısını oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tersanelerin ve askeri fabrikaların Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasından sonra yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Bu yeniden yapılanmayı gerek Deniz Kuvvetlerimiz, gerek Kara Kuvvetlerimiz, gerek Hava Kuvvetlerimizle birlikte yapıyoruz ve buradaki bilgi birikimini daha da ileriye taşıyacak, bir zafiyete neden olmadan önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir savunma sanayisi altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle gördüğümüz bu tablo bizi ümitlendiriyor, biz de hükümet olarak gereken her türlü desteği veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

Engelli öğrencilere yılbaşı partisi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Bodrum Sağlık Vakfı tarafından öğrencilere yeni yıl şenliği düzenlendi. Şenlikte engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Turgutreis Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen şenliğe; kurum müdürü İlknur Şengül, Milas Karadeveci Rehabilitasyon Merkezi'nden 22 öğrenci ve 4 görevli, Zeyyad Mandalinci İlköğretim Okulu'ndan öğrencilerle birlikte toplam 250 kişi katıldı. Şenlikte Bodrum Sağlık Vakfı Engelsiz Ritim Atölyesi grubu tarafından konser verildi. Etkinliğe katılan Noel Baba ve tavşan kostümü giyen kız, öğrencileri doyasıya eğlendirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerince yüz boyama etkinliği de düzenlendi. Engelli öğrenciler, istedikleri desenlerle yüzlerini boyattı. Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından öğrenciler ve davetliler, çalan pop müzikler eşliğinde etkinliğin tadını çıkardı.

Etkinliği düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Turgutreis Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi kurum Müdürü İlknur Şengül, "Engelli çocuklarımızın hazırladığı bir yılbaşı partisi var. Çocuklar bu yılbaşı partisi için özel hazırlanıp arkadaşlarına küçük sürprizler hazırladılar. Umuyorum ki tüm dünya için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olur. Bodrum Sağlık Vakfı olarak her yıl düzenlediğimiz iki partiden birisidir yılbaşı partisi. Bir tanesi de 23 Nisan Çocuk Bayramında düzenlediğimiz Çocuk şenliğidir. Bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz bugünü iple çekti, heyecanla bekleriler. Çok güzel eğleniyorlar mutlu ve keyifliler" dedi.

Çocuklar hediyelerini kilisede Noel babadan aldı

HATAY'ın İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesinde Noel Bayramını kutlama etkinlikleri kapsamında Hıristiyan vatandaşların küçük çocuklarını, Noel baba kıyafetli görevlilerin verdiği hediyeleri sevindirdi.

Noel ayini öncesi kentte yaşayan Hıristiyan vatandaşlar kucaklarında bebekleri ve yanlarında çocuklarıyla Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesine geldi. Zilini çalarak sırtında çantasıyla gelen Noel baba kıyafetli görevli çocukların meraklı bakışları arasında etrafına toplandı.

Hediye dağıtımı sırasında Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur bulundu. Çocukların isimleri noel baba tarafından tek tek okunarak oyuncak ve giysilerden oluşan hediye paketleri dağıtıldı. Hediyesini alan çocuklar ve aileleri noel baba ile fotoğraf çekildiler.

Sebzelerin donmasına sobalı önlem

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Muş'ta sebze halinde komisyoncular meyve ve sebzelerin donmaması için kömür sobası ve elektrikli ısıtıcılar yakıyorlar. Patateslerin çoğunun dondan çürüdüğünü söyleyen Zeki Saydın, "Bu kadar ağır bir kış uzun zamandır geçirmemiştik. Havalar çok soğuk, ısıtıcılarla donu önlemeye çalışıyoruz" dedi.

