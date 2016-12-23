DHA YURT BÜLTENİ - 11

Şehit Binbaşı Albayrak’ı 30 bin kişi gözyaşlarıyla uğurladı (2)

DEV TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenaze töreni Orhanbey Camii’nde yapılırken avluya sığmayan binlerce kişi caminin karşısındaki Cumhuriyet Alanı’nda ellerinde bayraklarla beklediler. Cenaze namazının ardından bayraklı gruplar top arabasına konulan şehidin cenazesinin mezarlığa götürülmesi sırasında da korteje eşlik ettiler.

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Haber-Kamera: BURSA ()

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Suriye sehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum (2)

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde Cuma namazı ardından Tekirdag Müftüsü Hızır Yağcı, cenaze namazı kıldırdı. Şehidin naaşı namazın ardından omuzlara alınarak top aracına konuldu. Cenazeye katılanlar sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et bana" ve PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan aleyhine sloganlar attı. Şehidin cenazesi top arabasıyla birlikte yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Çorlu Şehitliği'ne yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla götürüldü. Şehitlikte Acar'ın tabutunun üzerindeki bayrak ve fotoğrafı 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Asparslan tarafından, şehit annesi Hanife Acar'a verildi. Acar, Çorlu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Haber - Kamera: ÇORLU, ()

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Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki



BOLU'nun Mengen İlçesi'ndeki lisede görev yapan öğretmen A.Ç., 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesaj atarak tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. A.Ç. adliyeye sevk edilirken bina önünde toplanan kalabalık tepki gösterdi.

2016-2017 eğitim öğretim yılı başında Mengen'deki ortaokula atanan beden eğitimi öğretmeni A.Ç.'nin, görev yaptığı ikinci okul olan Gentaş Çok Programlı Lisesi'nde 7 kız öğrencinin cep telefonuna cinsel içerikli mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Olayın ortaya çıkmasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen için dün de adli soruşturma başlatıldı. 7 öğrencinin, aileleriyle birlikte şikayetçi olduğu öğretmen dün akşam gözaltına alındı.

Öğretmenin öğrencileri taciz ettiği iddiasının ilçede yayılması gerginliğe yol açtı. Bir grup vatandaş, adliye binası önünde toplandı. Jandarma ekipleri adliye bahçesindeki kalabalığın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Eşi de hamile olduğu öğrenilen şüpheli A.Ç., polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. A.Ç., polis aracından indirildiği sırada kalabalık adliye binasına yöneldi. Şüpheli A.Ç.'nin arkasından koşarak adliyeye girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis ve jandarma ekipleri engel oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliye önünde bekleyen kalabalık

-Jandarma ekibinin görüntüsü

-Vatandaşların polisle konuşmaları, öğretmene tepki göstermeleri

-Şüphelinin ekip otosundan indirilişi

-Vatandaşların adliyeye doğru koşmaları

-Polis ve jandarmanın müdahalesi

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU()

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Evine gelen polise ateş açtı, gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, kavga ihbarı evine gelen polise av tüfeğiyle ateş açan 29 yaşındaki Mehmet Ali Ü., gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Ali Ü.'nün evinden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, eşiyle kavga ettiği öğrenilen Mehmet Ali Ü.'den kapıyı açmasını istedi. Kapının açılmasıyla eve girmeye çalışan polislere av tüfeğiyle 3 el ateş açan Mehmet Ali Ü., mahalleye sevk edilen takviye ekiplerle etkisiz hale getirildi. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından av tüfeğine el konulan Mehmet Ali Ü., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekipleri

- Polisin zanlıdan aldığı tüfek

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

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Mersin'de kardan çöken ahırlardaki 125 koyun telef oldu

MERSİN'in Mut ve Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ahırların çökmesi sonucu 125 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mut ilçe merkezinde 70 santim, yayla mahallelerinde 1 metreyi geçen kar nedeniyle birçok işyerinin tenteleri çökerken ilçede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. İlçeye bağlı Kırkkavak ve Köselerli Mahallerinde ağıl ve çatının altında kalan 125 küçükbaş hayvan telef oldu. Mut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kırkkavak Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Baştuğ'un 45, Köselerli Mahallesinde besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Yavuz'un ise 80 hayvanı telef oldu. İlçeye bağlı yüksek kesimlerdeki mahallelerin yollarında da Mut Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı, Arslanköy, Fındıkpınarı, Ayvagediği, Bekiralan, Soğucak, Kepirli'de 2 gündür süren yağış yolların kapanmasına neden olurken hayatı da olumsuz etkiliyor.

Haber: Murat SÖZERİ / MERSİN - MUT, ()

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Tarihi Anemurium antik kenti gün yüzüne çıkartılacak

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, Roma ve Bizans dönemi boyunca son derece önemli bir yerleşim yeri olan, günümüze kadar sağlam kalabilen kalıntıların yer aldığı Anemurium Antik Kenti'nde başlatılan restitüsyon ve restorasyon çalışması sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anemurium Liman Kenti'nin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için başlatılan 'Arkeolojik-Bilimsel Tespit, Belgeleme ve Restorasyon Projeleri Hazırlık Çalışmalarına' destek vererek, kent tarihinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak. Söz konusu çalışmalar kapsamında antik kentte ayakta kalan Roma ve Bizans dönemlerine ait anıtsal yapılardan Büyük Hamam, Halk Hamamı, Küçük Hamam, Palestra, Nekropol Kilisesi, Hazine Kilisesi, Odeon, Su Kemerleri ve Nekropolde yer alan mezar yapılarında meydana gelen bozulmalar hakkında fotoğraf ve çizimlerle destekli kapsamlı raporlar hazırlanıp söz konusu bozulmaların giderilmesine yönelik neler yapılması gerektiği ele alındı. Ayrıca antik kentin deniz kıyısında ve arazide dağınık vaziyette duran antik mimari parçalarının hali hazır kent planına işlenmesi ve kataloglarının çıkarılması çalışması da yürütüldü.

Bu yıl gerçekleştirilen en önemli çalışma ise antik dönemde, içerisinde müzik ve şiir dinletileri yapılan kimi zaman da meclis toplantılarının icra edildiği düşünülen Odeon binasının restitüsyon ve restorasyon projesine altlık oluşturacak olan rölövesinin çıkarılması çalışması oldu.

Anemurium'un Kilikya bölgesinde bütün yapı kalıntıları ayakta olan en önemli kentlerden biri olduğunu, burada 1966-1987 yılları arasında yapılan çalışmalar dışında hiçbir şekilde bilimsel çalışmanın yapılmadığını belirten Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, "Burada Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Tekocak ve Arkeolog Hüseyin Toprak'ın bilimsel danışmanlığındaki bir ekiple, kentin varlığını daha ön plana çıkarmak, hem kültürel turizm açısından hem de arkeoloji dünyası açısından hak ettiği yeri alması için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bize destek oldu ve onun sayesinde buradaki çalışmalar ivme kazandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anemurium Antik Kenti'nin Anadolu'nun ayakta kalabilmiş en önemli Roma yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve Anadolu'nun Pompeisi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekocak da, "Burada biz bir Efes hayali kurarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Buraya ilk geldiğimizde yapıların durumlarının geleceğe gidemeyecek kadar hasar aldığını gördük. Bu yapıların restorasyon projelerini hazırlama aşamasında Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtik. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 1993 yılından sonra Tarsus'ta Cumhuriyet Alanında yapılan kazılarda da bize çok destek vermişti. Bu çalışmada da bize destek oldu. Biz bu destekle antik kentin en sağlam yapısı olan Odeon'un restorasyon projesini hazırlamak adına önce rölövesini çıkardık. Daha sonra bu yapının restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayacağız" diye konuştu. Anemurium Antik Kenti'ndeki çalışmaların 2017 yılında da devam etmesi planlanıyor.

Haber: MERSİN, ()