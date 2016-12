DHA YURT BÜLTENİ-11

BAKAN ÇELİK: BU, HALEP'İ DAHA DA AÇMAZLARA SÜRÜKLEMEK İÇİN İŞLENMİŞ BİR CİNAYETTİR (EK)



1)EXPO'DA TASFİYE SÜRECİ BAŞLIYOR

Expo 2016 Antalya'nın 48'inci yönetim kurulu toplantısına katılan Bakan Faruk Çelik, sondan bir önceki yönetim kurulu toplantısı olduğunu belirterek, bir sonraki toplantıya kadar tasfiye ve sayım sürecinin tamamlanacağını açıkladı.

Expo 2016 Antalya alanındaki toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Expo 2016 Antalya'nın uluslararası boyutunun sona ediğini hatırlatan Bakan Çelik, bu kapsamda Expo'nun gerek Antalya, gerekse ülkemize bu zor dönemde çok ciddi kazanımlar sağladığını anlattı. Antalya'nın yeni bir cazibe alanı kazandığını belirten Bakan Çelik, “Özellikle Aksu İlçesi'nde bölgenin değerlenmesi açısından ciddi katkıları oldu. Aksu ve Tehnelli derelerinin ıslahıyla tarıma da ciddi kakı sağladı. Yatırımlar açısından raylı sistemlerden kolektörlere, köprülü üst geçitlerden alt geçitlere varıncaya kadar ciddi bir altyapı hizmetini de alma imkanı oldu. Yeşil şehir bilincinin gelişmesi noktasında da bu 6 aylık süreçte önemli kazanımlar elde edildi. Önümüzdeki dönemde de bu güzel alan Antalya ve Türk turizmine hizmet etmeye devam edecek" dedi.



MALİYET ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Kamuoyunda ve basında Expo 2016 Antalya'nın maliyetiyle ilgili eleştiriler olduğundan da bahseden Çelik, “Arkadaşlar hiçbir şeyin saklı, gizli olması mümkün değil. Her şey şeffaf, yönetim kurulumuz, yapılan harcamalar burada, bütçe ortada. Dolayısıyla bu konuda bugüne kadar Expo 2016 Antalya'nın maliyeti 1 milyar 720 milyon TL. Rastgele bazı değerlendirmeler yapılmasın. Bu rakam tabi ki önemli bir meblağ. Ülkemiz, Antalya, Türk turizmi için helali hoş olsun, eyvallah ama konuyu içerden zahmet edip bilgi almadan rastgele bazı değerlendirmeler yapmayı da haksızlık olarak görüyorum" dedi.



TASFİYE SÜRECİ BAŞLIYOR



Bu yönetim kurulu toplantısının belki de sondan bir önceki olduğunu da kaydeden Çelik, bir sonraki toplantıya kadar tasfiye ve sayım işlerinin tamamlanmış ve son noktanın konulmuş olacağını dile getirdi.



EXPO 2016 ANTALYA BİLDİRGESİ



Toplantıda Expo 2016 Antalya Bildirgesi de basın mensuplarına dağıtıldı. Katılımcı ülke görüşleriyle birlikte hazırlanan dört sayfalık bildirgede, 4.5 milyon ziyaretçi ağırlandığı, katılımcı ülke bahçelerinin kalıcı kültürel birer miras olarak hibe edildiği ve 'Gelecek nesiller için yeşil bir dünya' felsefesiyle yeni nesillere doğa sevgisini aşılamak için pek çok faaliyet gerçekleştirildiği anlatıldı. Expo 2016'nın çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği ve bu amaçla Yenidoğan Ormanları Projesi'ni tanıttığını da kaydedilen bildirgede, proje kapsamında Türkiye'de bazı belediye, kamu ve özel kuruluşların coğrafi ve iklim şartlarına göre Yenidoğan Orman Projesi'ni yaygınlaştıracağı, şehirlerin yeni yeşil alanlara kavuşacağı dile getirildi.

Görüntü Dökümü



--------------------------



Tarım Bakanı Faruk çelik'in konuşması



154 // 4.50

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

========================================================

2)VALİ AKSOY'DAN, ŞEHMUS ÖZER'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Amedspor'un kaptanı Şehmus Özer için Ergani İlçesi'nde kurulan taziyiye katılarak, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atila, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Ergani İlçesi, Fatih Mahallesi'nde bulunan Şeyh Sait Taziye Evi'ne geldi. Burada İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Çemrek, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, rahmetli Şehmus Özer'in babası ve yakınları tarafından karşılandı.

Baba Zülfikar Özer'i teselli eden Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, "Böyle kıymetli bir futbolcumuzu, elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dilerim ki böyle bir vaka bir daha yaşanmasın. Amedspor'a ve arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Okunan duaların ardından Vali Aksoy ve beraberindekilerin kalkacağı sırada, rahmetli Şehmus Özer'in yakını Ercan Kınık, "Rahmetlinin adını yaşatmak adına, Ergani'de belediye tarafından yapılan botanik parka Şehmus Özer adının verilmesini istiyoruz" dedi. Bu istek üzerine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla da, "Gerekeni yapacağız" karşılığını verdi. Vali Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Duaların okunması

Vali Aksoy'un konuşması

Taziye evinden detay

Konukların taziye evinden ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), ()-



Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), ()-

===================================================

ANTALYA KENT MERKEZİNDE 23 YIL SONRA KAR SÜRPRİZİ (5)



3)TATİL MERKEZİ ALANYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Antalya'nın turistik ilçesi Alanya, kara teslim oldu. İlçe merkezinde yağmur etkili olurken, merkeze 10 kilometre mesafede ise kar yağışı hakim oldu. Deniz, kum, güneş turizmiyle ünlü Alanya'da etkili olan kar yağışı ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, turistik ilçeyi beyaza bürüdü.



ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI



Vatandaşlar kar topu oynayarak bu anların keyfini çıkarırken, Mahmutseydi Mahallesi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu'nda eğitim gören 80 öğrenci kar ve tipi nedeniyle okullarında mahsur kaldı. Öğrencilerin yardımına, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti. Kapanan yolu açan kurtarma ekipleri, öğrencileri iş makineleri yardımıyla önce aynı mahalledeki Özel Üçırmak Ortaöğretim Yurdu'na götürdü. Burada ısınan ve kuru giysiler verilen öğrenciler, ardından Türktaş Mahallesi'ndeki ailelerine teslim edildi.



Mahmutseydi ve Türktaş mahallelerinde ilk kez bu kadar yağdığını belirten bölge sakinlerinden Hüseyin Uyar, "40 yaşındayım ve ilk kez burada bu kadar kar yağdığını gördüm. Okulda mahsur kalan kızım ve diğer arkadaşları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı" dedi.



KARDAN ADAM YAPTILAR



Karın keyfini kar topu oynayarak çıkaran Ahmet Erdoğan ise "Alanya'da ilk kez böyle bir kar manzarası görüyorum. Alanya'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Merkeze bu kadar yakın noktada ilk defa böylesine yoğun bir kar yağışı var. Kardan adam yapmak için Toroslara giderdik. Bu kez kar buraya geldi ve burada kardan adam yapıyoruz" diye konuştu.



KEMER'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE



Antalya'nın diğer bir turistik ilçesi Kemer'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar, özellikle Gedelme ve Ovacık mevkilerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle Gedelme bölgesine dün geceden beri enerji verilemiyor.



YOLLAR AÇILIYOR



Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti. Kapanan yayla yollarının açılması için aralıksız çalıştıklarını anlatan Can, "Bölgedeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetre. Bazı bölgelerde daha da fazla. Gedelme bölgesinde ara sokakları ve ana yolları tamamen açtık. Büyükşehir Belediyesi'nden de destek istedik. Yağmur beklerken kar geldi. Son 10-15 yıldır bu şekilde kar görmedim. Bölgedeki vatandaşlarımız ve muhtarlarla görüştük. Şu an için acil bir durum yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Tüm yolları günün sonuna kadar ulaşıma açacağız" dedi.



Gedelme bölgesinde oturan Doğan Gülüş ise kardan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, dün geceden beri bölgede elektriklerin kesik olduğunu kaydetti.



Celal Karadon ise 15 yıldır ilk kez bu kadar yoğun kar yağışına tanık olduklarını belirtti.



İlçe merkezinden kar görmek için Gedelme mevkiine gelen Cengiz Üğüş ise "Erzurumluyum. 16 yıldır Kemer'de oturuyorum. Daha önce burada bu kadar kar yağdığını görmedim. Çok mutlu oldum" dedi.



Meteoroloji yetkilileri soğuk ve yağışlı havanın 24 Aralık Cumartesi akşamına kadar süreceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü



---------------



Dere yatağı ve karlı zirve detay



Karlı yollardan detay



Yol çalışması yapan araçtan detay



Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can açıklama



Çocukların kartopu oynaması



Gençlerin kartopu oynaması



Doğan Gülüş açıklama



Gedelme mevkiinde kar altında kalan evlerden genel detay



Celal Karadon açıklama



Cengiz Üğüş açıklama



03:20 dakika ve 106 MB



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Kar yağışından görüntü



-Karda ilerlemeye çalışan arabalardan görüntü



-Kar topu oynayanlardan görüntü



-Ahmet Erdoğan konuşması



-Mahsur kalan öğrencilerden görüntü



-Hüseyin Uyar konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK- Levent YENİGÜN/ANTALYA, ()

=================================================

4)SEYDİKEMER'İN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kapanan yolların açılması için iş makinelere devreye girerken, beyaz örtünün keyfini kartopu oynayıp, kardan adam yapan öğrenciler çıkardı.



Seydikemer'in yüksek kesimlerinde yer alan Yaka, Arsa, Bekçiler, Seki, Atlıdere, Bayır, Boğalar, Dont, Yayla Eldirek ve Yayla Patlangıç mahallerinde dün gece yarısından itibaren kar yağışı etkili oldu. Bugün öğlen saatlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, bazı mahallelere ulaşım durdu. Seydikemer Belediyesi Fen İleri Müdürlüğü'ne ait greyderler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.



KARIN KEYFİNİ ÖĞRENCİLER YAŞADI



Beyaza bürünen Seki Mahallesi'nde ise öğrenci ve vatandaşlar kar keyfi yaşadı. Eğitime devam edilen Seki Ortokulu'nda teneffüse çıkan öğrenciler, kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı mahallede dört tekerlekli ATV olarak bilinen motosikletle sokağa çıkan gençler, karda kayarak eğlencenin tadını çıkardı.



Mahalle sakinlerinden Turcan Sucu karın her sene yılbaşına yaklaşınca yağdığını söyledi. Çocukların ve gençlerin karda eğlendiğini belirten Sucu, "Yazın güneşe hasret olduğumuz gibi kışında karı özlüyoruz. Kar bu bölge için önemli. Her yer beyaza büründü. Soğuğa rağmen güzel bir görüntü." dedi.



Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, kar yağışının 24 Aralık gece yarısına kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Karda ATV motosikletle kayan mahalle sakinlerinin görüntüsü



-Beyaza bürünmüş Seki Mahallesi'nden görüntüler



-Kartopu oynayan öğrencilerin görüntüsü



-Minik öğrencilerin kardan adam yapma çabası



-Turcan Sucu ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), ()

===================================================





Rize'de Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki (EK)



5)7 SAATLİ ÇALIŞMA İLE TAŞINDI

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanın'daki Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için başlatılan çalışma 7 saatte tamamlandı. Vinçle yerinden kaldırılan Atatürk heykeli, zarar görmemesi için dorsesine lastik tekerlek konulan kamyona yerleştirilerek valilik önüne getirildi. Heykel, daha sonra yeni yerine konulacak.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Heykelin vinçle kaldırılması



-Kamyonete yerleştirilmesi ve görütülüşü

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

===================================================

6)TARTIŞTIĞI ERKEK ARKADAŞI PENCEREDEN İTTİ

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, tartıştığı erkek arkadaşı O.B. (22) tarafından 2'nci kattaki evinin penceresinden itilerek düşürülen M.G.U.'nun (34) duran kalbi, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırılıp hastaneye kaldırıldı. Polis, kendilerine zor anlar yaşatan O.B.'yi üç saat sonra balkondan eve girerek, etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.



'Uyuşturucu satmak, kullanmak ve yaralama' suçlarından sabıkalı O.B, bugün saat 01.00 sıralarında, Ortaca'daki bir birahanede garson olarak çalışan kadın arkadaşı M.G.U.'nun Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesi'ndeki evine gitti. Birlikte içki içtikleri ileri sürülen ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisini odaya kitleyen M.G.U., ikinci kattaki evin penceresine çıkıp çığlık atmaya başladı. Genç kadının çığlıkları üzerine komşuları durumu evin karşısında bulunan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kendini odaya kilitleyen genç kadını kurtarmak için merdiven aracılığıyla çalışma başlattı. İddiaya göre bu sırada odanın kapısını kırarak içeri giren O.B., genç kadını pencereden itti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen M.G.U.'ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan M.G.U., Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVİ YAKACAĞINI SÖYLEYİP POLİSE DİRENDİ

O.B. ise evi ateşe vereceğini ve elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyip, polislere direndi. Evdeki pek çok eşyayı balkon ve pencereden fırlatan O.B., polisin çabalarına rağmen ikna edilemedi. Polis, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Ancak, kapı kilitli olduğu için bu mümkün olmadı. O.B.'nin bir ara içeri girmesini fırsat bilen polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla balkondan eve girip etkisiz hale getirdiği O.B.'yi gözaltına aldı. O.B., kilitlediği daire kapısının anahtarını bulamayınca evden itfaiye merdiveniyle çıkartılabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen O.B.'nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.G.U. de ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



--------------------



-Pencereden itme anı



-M.G.U nun yerde görüntüleri



-Detaylar







Cihan KAYA / ORTACA(Muğla), ()

============================================================

7)BABASININ PET ŞİŞE ATTIĞI UMUT KAÇAN: BABAMIN CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM

DİYARBAKIR'da, kendisine pet şişe fırlattığı için babasından şikayetçi olan, daha sonra ise şikayetini geri çeken 18 yaşındaki Umut Kaçan, "Şişeyi bana fırlatmamıştı. Babamın ceza yemisini istemiyorum"dedi. Eski eşinden olan oğlu Umut'a pet şişe fırlattığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası alan baba İbrahim Kaçan ise, oğluna şiddet uygulamadığını belirterek, "Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?"dedi.

Diyarbakır'da yaşayan 40 yaşındaki İbrahim Kaçan, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan'a pet şişe fırlatarak yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı mahkemede 9 ay, kızına ise yumruk attığı gerekçesiyle 6 ay olmak üzere toplam 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çocuklarının şikayetlerinden vazgeçmesine rağmen herhangi bir indirim uygulanmadan 15 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kaçan, pet şişe fırlattığı iddia edilen oğlu Umut Kaçan ile birlikte muhabirinin sorularını yanıtladı. Babasını bir sinirlilik anında şikayet ettiğini belirten 18 yaşındaki Umut Kaçan, "Herşey olabilir. İstemeden olan bir olay. Şikayetimi de geri çektim. Babamın ceza yemesini istemiyorum. Şişeyi bana fırlatmamıştı. Yanıma fırlattı. O sıra ben kıpırdadığım için bana değdi. Sonra ben dışarı çıkarken kapıya çarptım. Şişeden dolayı değil, kapıya çarptığım için iz oldu. Babamın içeri girmesini istemiyorum. Zaten her zaman yan yanayız. Şikayetimi geri çektiğim halde niye ceza geldi bilmiyorum"dedi.

Sur mağduru olduklarını belirten 5 çocuk babası İbrahim Kaçan ise, "Sur'dan taşınmak zorunda kaldık. Eski eşim olay günü beni arayarak kendilerine birşeyler getirmemi istedi. Telefonda oğlumu sorduğumda, Umut'u ekmek almak için fırına gönderdiğini söyledi. 20 dakika sorda eve vardım. Eski eşimden oğlumu sordum. Ekmek almaya gittiğini söyledi. Fırın 500 metre ilerideydi. Bunun üzerine oğlumu aradım ve nerede olduğunu sordum. "Arkadaşımla birlikte geziyorum"dedi. Kendisine ekmek almaya gittiğini sordum. "Annem telefon açtı ve akşam geldiğin zaman 2 ekmek al" dedi. Ben kendisine taksiye binip gelmesini söyledim. Kendisi de 5 dakikada geldi. Kendisine annesinin para verdiğini ve ekmek almaya gönderdiğini söyledim. Kendisi biraz saygısızca konuştuğu için sinirlendim. Yemek yiyordum 500 miligramlık pet şişenin içinde içtiğim su mahkeme tarafından buzlu olarak kabullenilip, bir silah aleti olarak kullanıldı. Bana 9 ay ceza verdiler. Ben şişeyi oğluma değil, yanına fırlattım. Kendisine isabet etmedi. Oğluma sinirli olduğum için "Çık dışarı" dedim. O'da heyecanlı bir şekilde çıkarken kapıya çarpmıştır. Ben hiç bir şekilde oğluma şişe fırlatmadım, şiddet yanlısı olmadım, vurmadım. Bu cezaya itiraz ediyorum. Böyle bir hukuk ve adalet olamaz. Ben oğıluma kızmış da olsam, şişeyi fırlatmış da olsam bir şişe silah değildi, kesici, delici alet değildi. Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?. Ben oğluma şiddet uygulamadım. Oğluma kırgın değilim. Hiç bir baba evladına kin, nefret, kırgınlık, haset beslemez. O ne kadar kötü olursa olsun, yine benim oğlumdur. Asla çocuklarıma karşı kızgınlık, kin nefret olamaz içimde"dedi.

İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç da, kararın müvekkilinin aile ilişkilerine müdahale olduğunu belirterek, "Müvekkilimiz eski eşi ve çocukları arasında bir problem yaşamış. Dayıları aracılığı ile adli mecilere intikal etmiş. Müvekkilimiz, oğluna özellikle toplumsal olayların yoğun olduğu bir dönemde kızması ve elindeki pet şişeyi fırlatması neticesinde bir yargılamaya tabi tutulmuş. Bir karar verildi. Karar hukuken infial yaratacak bir karardır. Müvekkil ve oğlu arasında hayatın olağan akışına uygun tartışmaya ve bu tartışmadaki pet şişeyi silah kabul ederek 9 ay ceza verildi. Diğer çocuğuna kızmasından dolayı da 6 ay olmak üzere toplam 15 ay hapis hapis cezası verildi. Türk Ceza Kanunu'nda silah kavramı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Hangi maddelerin silah sayıldığı nettir. Müvekkilin çocuğuna değip değmediği net olmayan bir pet şişenin silah olarak kabul edilip müvekkil hakkında nitelikli kasten yaralamadan ceza verilmesi kabul edilebilir değildir. Bu müvekkilin ailesi ile olan ilişkilerine müdahaledir. Müvekkil babalık saiki ile çocuklarına kızmıştır. Elindeki pet şişeyi de istemeyerek fırlatmıştır. Bu hususun büyütülüp 9 aylık bir cezaya mahkum edilmesi kabul edilemez. karar bizce aile kurumuna açık müdahaledir. Bu kararın bölge istinaf merciince bozulacağını düşünüyoruz. Gerekli hukuki başvurularımızı yaptık. Karara itiraz ettik. İşin diğer vahim tarafı ise hiç bir indirime tabi tutulmadı. Mahkemenin hangi gerekçeyle bu kararı verdiğini merak ediyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-----------------------



- Avukat Ferhat Kılınç ile röportaj



- İbrahim Kaçan ile röportaj



- Umut Kaçan ile röportaj



- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,() -

===================================================

8)HIRSIZ YAKALANMAMAK İÇİN KAMERA SİSTEMİNİ DE ÇALDI

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bijuteri mağazasına gece yarısı giren hırsız, işyerinde bulunan 20 bin lira nakit parayla birlikte işletmedeki kamera sistemini de çaldı. Hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Komşu mağazanın kamera görüntüleri ise hırsızın mağazaya nasıl girdiği anbean görüntüledi.

Sevgi Yolu üzerinde bir takı mağazasından geçen 12 Aralık saat 03.00'te gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Saat 02.30'da mağaza önüne gelerek çevreyi gözleyen, atkıyla yüzünü gizleyen hırsız, mağazanın kepenk kilidini kırıp araladıktan sonra sürünerek içeri girdi. İçeri giren hırsız, 5 dakika içinde yaklaşık 20 bin lira para çaldı. Ayrıca yakalanmamak için mağazanın güvenlik kamera sistemini de sökerek beraberinde götürdü. Mağazaya sürünerek giren hırsız yine aynı şekilde çaldığı paralarla birlikte sürünerek mağazadan çıkıp, karanlıkta kayboldu.

Mağaza çalışanları ve işletmenin müdürü Enver Tam, hırsızlık olayının sabah mağazaya geldiklerinde fark ettiklerini anlattı. Kamera sisteminin de çalınmasından dolayı şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Tam, komşu mağazalardan aldıkları görüntüleri izlediklerini ve polise durumu haber verdiklerini söyledi. Tam, "Olay 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece saat 00.03 civarında oluyor. 5 dakikada tüm işleri hallediyor. Kayıt cihazını ve paraları alıp çıkıyor. Dükkan girmeden önce keşif yapmış. Kapıyı basit bir şekilde, kepenkler kalitesiz olduğu için kolayca açabiliyor. 20 bin küsur bir para çaldı. Biz sabah dükkanı açmaya geldiğimizde kepengin yarıya kadar açık olduğunu gördük. Sürünerek girip sürünerek çıkıyor. Soğukkanlı olmasına çok şaşırdık" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------------



- Güvenlik kamerası görüntülerinde mağazaya girişi ve çıkışı



- Mağaza içinden ve dışından görüntü



- Mağaza müdürü Enver Tam'ın konuşması



Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

=====================================================

9)ÇANAKKALE'DE TERÖRE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRDI

İSTANBUL ve Kayseri'de yaşanan terör saldırıları sonrası Çanakkale'de polis ve jandarma ekipleri, rutin güvenlik tedbirlerini arttırdı. Şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, araçları didik didik aramaya başladı.

İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör saldırıları sonrası, ülke genelinde güvenlik güçleri önlemlerini arttırdı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bu kapsamda harekete geçti. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında 24 saat şüpheli araçlar kontrol edilmeye başlandı. Şehir merkezindeki noktalarda ise günün belli saat aralığında uygulamalar aralıksız sürüyor. Bugün saat 13.30-15.30 arasında İskele Meydanı, Gestaş Feribot İskelesi'nde yapılan uygulama ise şüpheli görülen araçlar ile vatandaşlar kontrol edildi. Araçlarda yapılan aramalara, jandarmanın pointer cinsi 8 yaşındaki 'Vatoz' adlı dedektör köpeği de katıldı. Patlayıcı madde aradı. Uygulama sırasında şüpheli görülen vatandaşların ise kimlik kontrolü yapıldı.

Görüntü Dökümü



-----------------------



- Gestaş feribot iskelesi içinde yapılan uygulamadan görüntü



- Vatoz adlı dedektör köpeğin patlayıcı madde aramasından görüntü



- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

==================================================

10)ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNDE CİNSEL İSTİSMAR

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir özel eğitim merkezinde zihinsel engelli kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen tutuklandı. Öğrenciler psikolog eşliğinde verdikleri ifadelerinde öğretmenin kendilerine sürekli cinsel içerikli görüntüler izlettiğini ve eliyle vücutlarına dokunduğunu anlattı.

Bornova Körfez Özel Eğitim Merkezi'nde meydana gelen cinsel istismar olayı 2 psikoloji öğretmeninin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Öğrencilerin okula gelmek istememesinden şüphelenen öğretmenler, öğrencilerle konuştuktan sonra olayı okul idaresine bildirdi. Bitki Bilim, Bahçecilik dersi için Bornova Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen 61 yaşındaki öğretmen Şevket G'nin 3 zihinsel engelli öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen gözaltına alınırken, 20, 22 ve 24 yaşlarındaki 3 zihinsel engelli öğrencinin psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Kendisini tam ifade edemeyen öğrencilerin kamera kaydı alınarak psikolog ve avukatları eşliğinde alınan ifadelerinde, Şevket G.'nin flash belleklerinde bulunan cinsel içerikli görüntüleri kendilerine izlettiğini anlattıkları öğrenildi. Öğretmenin vücutlarının çeşitli yerlerine ellediğini de anlatan öğrencilerin, Şevket G'nin görüntüleri izletirken sınıftaki diğer 9 erkek öğrenciyi dışarıya çıkarttığını, sınıfa birinin girmesi durumunda ağaç ve çiçek fotoğraflarını göstermeye başladığını söylediği belirtildi. Gözaltına alınan Şevket G. İfadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailelerin ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle İzmir Barosu tarafından atanan avukat Necmiye Ece Uncu, zihinsel engelli çocukların maruz kaldığı cinsel istismar ve saldırı olayın kapatılmaması için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Yaşananları korkunç olarak nitelendiren Uncu, cinsel istismara maruz kalan 20, 22 ve 24 yaşlarındaki kız öğrencilerin zeka yaşlarının 3.5, ile 12 arasında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

" Olay, Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmenin ders verdiği Bitki Bilim sınıfında gerçekleşiyor. 12 kişinin eğitim aldığı sınıfta 3 kız 9 erkek öğrenci var. Akıl yaşları 3 ile 12 arasında değişiyor. İfade alınması sırasında çok zorlandık. Kızlarımız kendilerini ifade edemiyorlar, cümle kuramıyorlar. Psikolog ve benim eşliğimde kamera kaydı alınarak ifade alınmasını sağladık. Umarım iddianame aşamasında da kovuşturmaya geçildiğinde de çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bu çocuklar özel çocuklar, kendilerini ifade edemeyen çocuklar, korumaya muhtaç çocuklar. Biz bu kızlarımızın, çocuklarımızın, arkasında durmalıyız, başlarına gelen bu tür cinsel olaylarda arkalarında durmalıyız ki onlar bağıra bağıra anlatabilsin. Bunları yapanlar cezalarını alabilsin. Biz kadın hakları merkezi olarak, İzmir Barosu olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Kızlarımızdan biri anlatamıyor, ne yaptılar dediğimizde görüntülü şekilde, hareketleriyle anlatıyor. Akıl yaşı 12 olan öğrencimiz ise kendini ifade edebiliyor. Bu kızımız öğretmenin istismarına uğradığını anlatıyor. 2 flaş bellek söz konusu. Birinde bitkilerin resimleri diğerinde ise porno resimler olduğunu anlatıyorlar. Sınıfta bu porno resimleri gösterdiğini anlatıyorlar. Kızlarımız içine kapanmış ve okula gitmek istemiyorlar. Kızlarımızdan biri çok sevdiği psikoloji öğretmenine giderek olayı anlatıyor ve çok utandığını okula gitmek istemediğini ifade ediyor."



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, olayın savcılığa taşındığını belirterek, “Okulda yaşananlarla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyiz. Bir üniversiteden emekli olmuş, yaşı 60’ın üzerinde olan bir öğretmenin bu olaya karıştığına yönelik intiba oluştu. Bu öğretmen milli eğitim bakanlığımızın kadrolu öğretmeni değil. Kurumda ücretli ders veren, dışarıdan gelip giden birisi. Tespitin ardından hemen görevine son verdik. Hukuken hakkında bir idari işlem yapamıyoruz. Çünkü bizim bünyemizde değil. Ama olay yargıya taşınmıştır. Bundan sonra biz de titizlikle olayı takip edeceğiz. Durum kesinlikle kabul edilemez. Ne gerekiyorsa da yapılacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------



Avukat Necmiye Ece Uncu ile röp.



Okulun dışarından görüntüsü



Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ-Mücahit BEKTAŞ, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

=====================================================

11)AMBULANS KAZA YAPTI: 5 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hasta taşıyan ambulans yoldan çıkıp bahçe duvarına bindirdi, kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. E.S. adlı hastayı Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürmekte olan E.Ş. yönetimindeki 112 ambulansı kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayarak önce yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devirdi ardından da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasının bahçe duvarına bindirdi. Kazada ambulans şoförü E.Ş. ile ambulansta bulunan hasta E.E., hasta yakını M.A. ile sağlık görevlileri M.Y. ve Ü.K. yaralandı. Yaralı 5 kişi gelen başka ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:



---------------------------



-Kaza yapan ambulansın,



-Olay yerindeki polislerin,



-Devrilen elektrik direğinin çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),()