DHA YURT BÜLTENİ-11

Şehit polis, Gaziantep'te gözyaşlarıyla uğurlandı (EK)

1)ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Ufuk Bozgeyik'in cenazesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Oğuzeli'nin Yakacık Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan şehit polisin cenaze namazına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, protokol üyeleri, polisler ile yakınları katıldı. Yakınlarının tabuta kapanarak gözyaşı döktüğü şehit polisin cenazesi, kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin köyünde cenaze namazı kılınması

- Şehidin yakınlarının tabuta sarılması

- Cenaze törenine katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 209 MB

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2)SAKARYA VALİSİ COŞ 15 TEMMUZ GECESİ EMNİYET EKİPLERİNİ MOBESE MERKEZİNDEN YÖNETTİ

SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş'un darbe girişiminin olduğu gece Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek mobese merkezinden darbecileri izleyerek, emniyet ekiplerini yönlendirdiği görüntüler paylaşıldı. Vali Coş yanında bulunan polis müdürlerine sık sık talimatlar verip, telefon görüşmeleri yaparak darbe girişimini yönetti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ne giden darbeciler valiliği ele geçirmeye çalıştı. Darbe girişiminin olduğu saatlerde emniyet personeli kısa süre içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanırken, Vali Hüseyin Avni Coş'un talimatıyla operasyon hazırlıkları başladı. Vali Hüseyin Avni Coş emniyet binasına gelerek operasyonu yerinden yönetti. Vali Coş'un mobese merkezindeki görüntüleri servis edildi. Mobese merkezine gelen Vali Coş'un ekranlardan resmi daireleri, askeri tesislerin çevreleri ile şehir merkezini izleyerek, bir yandan da telefon görüşmeleri yapması, sık sık çevresindeki polis müdürlerine dönerek talimatlar vermesi görüntülere yansıdı.



Vali Coş daha sonra halk ve valilik çalışanlarının darbecileri püskürttüğü valilik binasına geçerek operasyonu buradan yönetmeye devam etmişti.

Görüntü Dökümü

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-Vali Coş'un emniyete gelmesi

-Mobese merkezindeki görüntüleri

-Emniyetin bahçesindeki hareketlilik



Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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3)EDREMİT-KALKIM YOLUNA KAR ENGELİ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 günden bu yana devam eden kar yağışının etkisini arttırmasıyla Kalkım karayolunda kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Edremit-Kalkım karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kar küreme araçları yolu trafiğe açık tutmayı sağlıyor. Yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kalan yolda Edremit Belediyesi'ne bağlı ekipler yolda kalan araç sürücülerine gıda ikramında bulundu. Karayolları ekiplerine haber vermelerine rağmen bölgede çalışma yapılmadığı için yaklaşık 1 saat boyunca yolun trafiğe kapalı kaldığını kaydeden araç sürücüleri, Edremit Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının ardından yola devam edebildi.

Edremit çıkışında konuşlanan jandarma ekipleri araçların zincirsiz yola çıkışlarına müsaade etmezken akşam saatlerinde kar yağışının şiddetleneceği yönünde uyarı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan görüntü,

-Kar görüntüsü,

-Yolda kalan araçlardan görüntü,

-Ekiplerin çalışmalarından görüntü,

-Zincir takan otomobil görüntüsü

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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4)ZONGULDAK'TA DEV DALGALAR

ZONGULDAK'ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.



Kentte aralıklarla yağan yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarda denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Limanda gezenler, dalgaların fotoğrafını çekti selfie yaptı.

Rüzgar nedeniyle balıkçılar ve gemiler denize açılamadı.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Kayalıklara vuran dalgalar



-Bir kişinin fotoğraf çekmesi



-Detaylar

Süre: (2.02) Boyut: (72 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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5)BU ÖĞRENCİLER DENİZİ KORUYACAK

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile sürdürülen 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' eğitimi alan ilköğretim öğrencilere sertifikaları verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz beraberinde, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayrakdar ile birlikte Erdemli İlçesi'nde bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Doç.Dr.Barış Salihoğlu ve proje yürütücüsü Prof.Dr.Ahmet Kıdeyş ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü 'Mersin kıyılarında iklim değişikliğinin ve bunun deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve elde edilen bilgilerin orta eğitim çocuklarına aktarılması projesi' hakkında Kocamaz'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Enstitü Müdürü Salihoğlu, çevre bilinci olan gelecek nesiller için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi desteğiyle geçtiğimiz ekim ayında sona eren 1 yıllık 'Mersin Körfezi Oşinografik/Kirlilik İzleme Projesi' kapsamında Mersin Körfezi'ndeki seviyeleri ölçüldü. Ayrıca 2016 yılı boyunca denizde ve bazı kıyılarda zararlı denizanası gözlemleri, 9 plajda çöplerin analizi yapıldı" dedi.



Eğitim amaçlı projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Salihoğlu şunları söyledi:



"Mersin kıyılarında iklim değişikliğinin ve bunun deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve elde edilen bilgilerin orta eğitim çocuklarına aktarılması projesi başlıklı ikinci proje kapsamında ise Limonlu ve Kocahasanlı sahillerinde 2016 yazında kaplumbağa çıkışları ve yuva başarılarına dair veriler toplandı. Deniz kumu sıcaklıkları ölçülerek bunun kaplumbağalar üzerine olası etkileri araştırıldı. Bunların yanında okulların açıldığı Eylül 2016'dan beri, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Mersin'deki çeşitli ilköğretim kurumlarından enstitüye getirilen 300 kişiden oluşan 6-7'nci sınıf öğrenciye 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' uygulamalı deniz bilimleri eğitimi verildi."



Belediye Başkanı Kocamaz ise yapılan çalışmaların önümüzdeki aylarda Mersin il ölçeğinde düzenlenecek bir sempozyum ile ilgili kurumlara ve vatandaşlara duyurulmasının önemli olacağını söyledi.



Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz ve Enstitü Müdürü Salihoğlu, belediye ve üniversite olarak vatandaşın yararına olan bu projeleri nehirlerden gelen kirleticilerin de dahil edecek şekilde genişleterek devam ettirilmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.



Programın ardından 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' projesi kapsamında eğitim alan öğrencilere sertifikaları verildi.

Görüntü Dökümü



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Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, öğrencilerle selamlaşırken



Başkan Kocamaz, yetkililerden bilgi alırken



Öğrenciler cihazları incelerken



Öğrenciler balıkları incelerken



Yetkililer projeler hakkında bilgi verirken



Enstitü Müdürü Doç.Dr.Barış Salihoğlu açıklama yaparken



Başkan Kocamaz, öğrenciler sertifika verirken



Sertifika alan öğrenciler toplu halde

(BOYUT:629,83 MB) (SÜRE:05,38 dk)



(Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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6)ZONGULDAK'TA FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 KİŞİ ADLİYEDE

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) eski genel müdürü O.N.Ö.'nün de bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdemir eski genel müdürü O.N.Ö. ve çalışanlarının bulunduğu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. O.N.Ö.'nün, adliyeye götürülürken Erdemir amblemli mont giymesi dikkat çekti.



EREĞLİ'DE FİZYOTERAPİSTE GÖZALTI



Ereğli Devlet Hastanesi'nde görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan A.K. adlı kadın fizyoterapist de gözaltına alındı. A.K.'nın evinde yapılan aramalarda belge ve dokümanlara el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi N.K. ise evinde bulunamadı.

Görüntü Dökümü:



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-Polis aracının adliyeye gelmesi



-Şüphelilerin adliyeye sokulması



-Adliye önünden detaylar

Süre: (1.09) Boyut: (69 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()