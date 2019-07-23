DHA YURT BÜLTENİ-11

Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (EK)

1)BATAN TEKNEDEKİ KAYIP ÇOCUK ARANIYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında bugün saat 08.30 sıralarında batan fiber teknedeki 8 kişi, Sahil Güvenlik tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timi tarafından yapılan operasyonla kurtarılırken, kayıp olan 1 çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BODRUM (Muğla), ()

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2)ERZURUM KONGRESİ'NİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE COŞKULU KUTLAMA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kongre binasındaki törenlere katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımının Erzurum Kongresi'nde olduğunu söyledi. Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, kongreye katılan delegelerin yakınları, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını söyledi.

Sekmen, 100 yıl önce Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü olduğunu ifade edere, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Erzurum'da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü. Aziz milletimizin heyecan ve haysiyeti, azmi ve cesareti sayesinde Erzurum Kongresi, aslında milli mücadelenin ruhunu teşkil etti; emperyalistlerin, işbirlikçilerin, içte ve dışta ne kadar hain varsa hepsinin karşısında yıkılmaz bir sur haline geldi. Nitekim Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar çok açıktı. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündü, asla bölünemezdi. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemezdi ve esas olan milli iradeyi hâkim kılmaktı. İşte bu kararlar; necip Türk Milleti'nin katl-i istikbaline ferman yazmaya çalışanlara vurulmuş en büyük tokat oldu" diye konuştu.

Çelenk sunma töreni ardından protokol Yakutiye Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Kent Meydanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin konserini izleyen protokol daha sonra 'Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı Erzurum Kongresi Pul Sergisi'ni gezdi.

DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI CANLANDIRDI

Pul sergisinin ardından kongre binasına kadar yapılacak yürüyüş işin hazırlıklar tamamlandı. 100 yıl önce kongre salonuna faytonla giden Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran Devlet Tiyatroları Oyuncuları büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, özellikle Atatürk'ü canlandıran Metehan Şahiner'le selfie yapmak için birbiriyle yarıştı.

DESTİCİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNDE

Yakutiye Kent Meydanı'ndan başlayıp kongre salonunda sona erecek yürüyüşe Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda vatandaş katıldı. Uçakla Erzurum'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valilik ve belediye ziyaretinden sonra kortej yürüyüşünün son bölümüne yetişti. Kortej yürüyüşüne katılanlar 3 kilometrelik Cumhuriyet Caddesi, Taşmağazalar, Kongre Caddesi'nden geçerek tarihi binaya ulaştı.

KUTLAMALAR KONGRE BİNASINDA DEVAM ETTİ

Törenlere tarihi kongre binasında devam edildi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Kongre Caddesi'ndeki tarihi binadaki törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Meclis Divan Üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 100 yıl önceki kongreye katılan delegelerin yakınları, askeri, mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKİYE CUMHURUYETİ'NİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

Canlandırmanın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımının Erzurum Kongresi'nde olduğunu söyledi. Şentop, “Kurucu devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum'u ve dadaşları çok sevmiş, çok duygulu anlar yaşamıştır burada. Şehre gelir gelmez birkaç gün sonra 9 Temmuz'da askerlikten istifa etmiş ve görevine milletinin sade bir ferdi olarak devam edeceğini açıklamıştı. Damat Ferit Paşa hükümetince tutuklanmak istenmiş, fakat başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere bütün Erzurum halkı bu bağımsızlık liderini bağrına basıp baştacı etmiştir. Kongre'den sonra uzun süre Erzurum'da kalarak millî mücadeleyi buradan yönetmiştir. Hatta bildiğiniz gibi nüfusunu Erzurum'a aldırarak Erzurumlu olmuştur. Doğup büyüdüğü memleketi Selanik'in elden çıkmış olmasının üzüntüsü içindeyken, kahraman Erzurumluların kendisine yönelik hemşehrilik teklifine çok memnun olmuş ve 27 Ağustos 1919'da Erzurum nüfusuna kaydolmuştur. 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak olan Sivas Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'dan ayrılmıştır" diye konuştu.

“O gün vatanımızı bölmeye, parçalamaya, önce işgal edip ardından peşkeş çekmeye yeltenen düşmanlar, bugün de benzer oyunlar oynamaktadırlar" diyen Şentop, konuşmasında şunları ifade etti:

“Ancak milletimiz, bu kirli oyunları geçmişte 'millet ruhu' ile bozmuştur. Bugün de herhangi bir işgal yahut bölme teşebbüsüne karşı en büyük savunma gücümüz işte bu millet ruhudur. Nedir millet ruhu, millet olmak ne demektir, bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Yüz yıl öncesinden bugünümüzü inşa eden ve adını andığım, anamadığım tüm kahramanlarımıza büyük şükran borçluyuz. Milletimiz ve devletimiz bugün yüz yıl öncesinden çok daha güçlü ve mutludur. Onlardan bize miras kahramanlık ve vatanperverlik ruhuyla gelecek yüzyıllarda da çok daha güçlü ve daima hür ve bağımsız yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kongre delegelerine, onları Erzurum'a davet eden Erzurumlu vatan sevdalılarına; özellikle de Albayrak Gazetesi sahibi Süleyman Necati Bey'e, Hüseyin Avni Bey'e ve Cevat Dursunoğlu Beylere de bu vesileyle rahmet diliyor, milletimiz adına teşekkür ediyorum. Erzurum Kongresi'nin Yüzüncü yılı münasebetiyle, yüz yıl önce dedelerinin geldiği gibi çevre illerden yine Erzurum'a gelip toplanan ve bu kutlu günü yadeden siz saygıdeğer misafirleri, sizlerin şahsında hemşehrisi olduğunuz şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı ve bütün milletimizi saygıyla selâmlıyorum. 100 yıl önce, Anadolu'daki Müslüman-Türk varlığının muhkem kalesi Erzurum'da vatanı kurtarmaya ahdetmiş kahramanların mirasından ilham alarak dünyaya sözümüz şudur;

Vatan bölünmez, millet yenilmez"



100 YIL ÖNCEKİ KONGREYİ CANLANDIRDILAR

Erzurum Valisi Okay Memiş'in de konuşma yaptığı törende daha sonra tarihi kongre canlandırıldı. Kongre salonu önünde Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncuların bulunduğu fayton karşılandı. Atatürk'ü geçen yıl olduğu gibi bu yılda Devlet Tiyatro Sanatçısı Metehan Şahiner oynadı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler büyük bir dikkatle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Türk bayrağı verdi. Şentop, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, kongre salonunda devam etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve delege yakınlarının oturduğu salonda tiyatro oyuncuları tarihi kararların alındığı toplantıyı sahneledi.

Görüntü Dökümü

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-Mehteran Konseri

-Protokol ve vatandaşların ellerinde türk bayrakları Mehterana eşlik etmesi

-Kortej yürüyüşü

-23 Temmuz Kongre binasında temsili canlandırma (Canlı yayınadan geçildi)

-Vali Okay Memişin Konuşması (Canlı yayınadan geçildi)

-TBBM Başkanı Mustafa Şentop konuşması (Canlı yayınadan geçildi)

-23 Temmuz kongre kararlarını alındığı salondaki tören (Canlı yayınadan geçildi)

Haber: Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM ()

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3)BORUYA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Sivas'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Şemsi Sivasi Öğrenci Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Binaya gelen itfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, itfaiye erlerince sütle beslendikten sonra sokağa bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmaları

-Çıkarılan kediye süt verilmesi

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

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4)AYI SALDIRISINDA ÖLEN SEFER ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sefer Arslan (57), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la (22) ormanlık alana giden Sefer Arslan, ayı saldırısına uğradı. Aydemir Arslan ise ayının saldırısından son anda kurtulup, köylülerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aydemir Arslan'ın gösterdiği yere giden ekipler, Sefer Arslan'ın cansız bedenini buldu. İncelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sefer Arslan'ın cesedi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Sefer Arslan için Yazıcık köyü camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Emekli olduktan sonra köyde esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası Arslan, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Köy muhtarı Ramazan Tabak, köylüler olarak çok üzgün olduklarını ifade edip, "Köyümüzde vahim bir olay gerçekleşti. Sefer Arslan ve Aydemir Arslan, ormanda dolaşırken ayıyla karşılaşıyorlar. Ayı Sefer Arslan'a saldırıyor ve öldürüyor. Hepimiz üzgünüz. Köyümüzde bugüne kadar öyle bir olay olmamıştı. Ayı görülüyordu ama ilk defa saldırı oldu. Üzgünüz hepimiz. Yanındaki arkadaş köye haber veriyor. Onun sayesinde gittik oraya. Aydemir ayı var diye uyarmış. O sırada ayı saldırıyor Sefer Arslan'ı parçalıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazının kılındığı cami

-Cenaze namazı

-Cenazenin taşınması

-Muhtar Ramazan Tabak ile röp.

-Olay yeri fotoğrafları



Süre: (4:!5) Boyut: (476 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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5)BİRİ HASTANEYE, BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İZMİT'te aynı mahalledeki 4 eve GİREREK 92 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan biri 8 aylık hamile 2 kadın yakalandı.Doğum sancısı olduğunu söyleyen F.K. hastaneye kaldırılırken, H.A. ise adliyeye sevk edildi.

20 Haziran tarihinde İzmit Kocatepe Mahallesi'nde bir sitedeki 3 daireye hırsız girdi. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine yapılan incelemede dairelerden 5 bin TL, 10 bin TL ve 15 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı belirlendi. Polis, hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışma devam ederken, 15 Temmuz tarihinde aynı hırsızlar Kocatepe Mahallesi'ndeki başka bir eve girerek buradan 62 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarında yapılan incelemede hırsızların F.K.(28) ve H.A.(25) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 8 aylık hamile olduğu belirlenen F.K. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçu kabul etmedikleri öğrenilen zanlılardan F.K.'nın hırsızlık suçundan 36 adet sabıka kaydı ve 4 yıl kesinlemiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, H.A.'nın ise hırsızlık suçundan 15 adet sabıka kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan H.A. adliyeye sevk edilirken, doğum sancısı olduğunu söyleyen F.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların binaya giriş ve çıkışları(güvenlik kamerası)

- Zanlıların asayişten çıkışı

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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6)SOKAK HAYVANLARI İÇİN 10 BİN KİLOMETRE

MERSİN’in Anamur ilçesine gelen motosiklet tutkunu Barış Bahadır, 10 bin kilometrelik turu boyunca sokak hayvanlarının da sorunlarına dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden yola çıkan Barış Bahadır, Anamur ilçesine geldi. Burada Koruma Derneğinin misafiri olan Barış Bahadır, Zonguldak’tan çıktığı yolculuğu nedeni ile 39 kentte uğramayı planladığını belirterek, "Motorumla Türkiye yollarında sokak hayvanları projesi başlattım. Ankara, Samsun ve tüm Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’yu dolaşarak bu günde Anamur Hayvanları Koruma Derneği’nin misafiri olarak buradayım. Amacım bir nebze de olsa, sokaktaki canlıların sesini duyurmak. Bu yolda, iki şehrin arasındaki sokak canlılarını besleyip şehrin merkezindeki muhteşem hayvan sever insanlarla buluşuyorum" dedi.

Bahadır’ın bu projesini ve mücadelesini destekleyen hayvan severler projeyi beğendiklerini ve desteklediklerini dile getirirken Anamur Hayvan Severler Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal da, bu çalışmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Anamur'da kendisine sıcak bir karşılama yapıldığını kaydeden Bahadır, daha sonra Antalya istikametinde yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Motoru ile yolda seyrederken

-Hareket halindeyken yakın ve genel görüntüler

-Barış Bahadır ile röp

-Hayvan Severler Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal ile röp

-Bahadır, motoru ile uzaklaşırken

(Süre: 2.13 Dk) (Boyut: 130 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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7)HATAY ŞÖHRETLER İLE BEŞİKTAŞ ŞÖHRETLER MAÇINDA DOSTLUK KAZANDI

HATAY'ın ana vatana katılmasının yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 35’incisi düzenlenen Erhan Aksay futbol turnuvası final maçında Beşiktaş’ın eski futbolcuları, Hatay İl protokolünden oluşan takım ile dostluk maçı yaptı.

Maç öncesinde Beşiktaş’ın eski futbolcusu Samet Aybaba Hatay Valisi Rahmi doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a Beşiktaş forması hediye etti.

Maç öncesinde Hatay ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş eski futbolcusu ve Beşiktaş eski futbolcuları derneği başkanı Süleyman Oktay, “Hatay’dan Beşiktaş’ın eski futbolcuları olarak bir davet aldık ve futbolcu arkadaşlarımla beraber Hatay’a geldik. Hatay’a gelmekten dolayı çok mutlu olduk çünkü bugün Hatay’ın çok önemli bir günüydü. Hatay’ın Valisi, Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı bütün protokolü burada bizde onlarla beraber bir maç yapacağız. Hatay’da bizi çok güzel ağıladılar ben misafirperverliklerinden dolayı Hatay halkına teşekkür ediyorumö dedi.

"AMACIMIZ SKOR BELİRLEMEK DEĞİL TARİHE DAMGA VURMAK VE BİR NOT DÜŞMEKTİR"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ta maç öncesi yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’ın efsane kadrosu burada Hatay’ın şöhretleri ile maç yapacaklar. Buradaki amacımız skor belirlemek değil; tarihe damga vurmak ve bir not düşmektir. Bu notu düşerken de Beşiktaş’ın eskimeyen futbolcularının Hatay’da olması Hatay’daki spor camiası adına bizi onurlandırmaktadırö diye konuştu. Maçın başlangıç vuruşunu Merhum Erhan Aksay’ın eşi Meziyet Aksay yaptı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 3-3 eşitlikle sona ererken Hatay Şöhretler Takımının bir gölünü Hatay Valisi Rahmi Doğan penaltıdan kaydetti. Maç sonunda Beşiktaşlı futbolculara teşekkür plaketi verilerek günün hatırasına toplu fotoğraf çektirildi.

Görüntü Dökümü

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- İl protokolü ile eski futbolculardan görüntüler

- Süleyman Oktay'ın konuşması

- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması

- Maçtan görüntüler

- İzleyenler

- Genel ve detay

SÜRE:02'52" BOYUT:331 mb

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()