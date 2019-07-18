DHA YURT BÜLTENİ-11

Şehit Soner Gökçü, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz 11 Temmuz'da Şırnak'ta arazi taraması yapan Uzman Çavuş Soner Gökçü, teröristler tarafından araziye tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökçü, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şehit Gökçü için Sabancı Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TABUTUNA SARILDI

Törende şehit Gökçe'nin ağabeyleri Utku ile Ufuk güçlükle ayakta durabildi. Ufuk Gökçü, kardeşinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Annesi Fadime Gökçü'yü ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı teselli etti. Şehit Gökçü'nün cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazanın ardından askerlerin omzunda önce top aracına, daha sonra cenaze aracına kondu. Şehit Gökçü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Sarıçam ilçesi Avcılar köyüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şehit annesinin ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Cenazenin taşınması

- Anenin tabuta sarılması

Haber:Akif ÖZDEMİR- Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Sakarya'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış sonrasında Dereköy ve Maçal derelerinin taşması sonucu bazı köyler ulaşıma kapandı.

Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış etkili olurken ilçeye bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Melen barajını besleyen dereler olarak bilinen Dereköy ve Maçal dereleri sağnak yağış sonrasında su taşkınları meydana geldi. Yaşanan su taşkınları sonrasında sel sularının sürüklediği ağaç ve taşlardan bazı köy yolları kapandı. Sel sonrası Ortaköy, Kayalar, Sırtmahalle, Köyyeri, Görele ve Yalpankaya Mahalleleri ulaşıma kapanırken köylerin bir çoğunda dün akşam saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.

Selin tarım arazilerini etkilediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Engin Özel "Dün akşam saatlerinden itibaren yağışlar devam ediyor.Sel meydana geldi ve tarım arazilerini etkiledi.Bazı köy yollarımız kapalı. Herhangi bir can kaybımız bulunmuyor" dedi.

Köyyeri Mahallesi'nde oturan ve yolun kapalı olmasından dolayı gidemediğini söyleyen Metin Doğan " Köyümüze gidemiyoruz. Selden sürüklenen taşlar ve ağaçlar yolumuzu kapatmış durumda . Yolların açılmasını beklicez yollar açılınca geçeceğiz köyümüze. 65 yaşındayım ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Daha öncede sel oldu ama bu kadar aşırı derecede bir sel görmedik. Şuanda yollar kapalı yapacak birşeyimiz yok" şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-Vatandaşlarla röp

-Taşan derelerden detaylar

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Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D., pazartesi günü alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ö.F.D.'nin cenazesi, Kadirli'de toprağa verildi. Kadirli’ye bağlı Değirmendere köyünde oturan N.A. (36) ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirildi.

Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracı ve cenaze aracının gelişi

- Cenaze aracının morga gelişi

- Polis aracından görüntü

- Mor tabelası

- Adli tıp kurumu tabelası

- Ölen gencin sağlık fotoğrafı

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Buğday yüklü kamyon eve çarptı: 3 yaralı



Bartın'da buğday yüklü kamyonun eve çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kamyon şoförünün yapılan muayenesinde 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Akbaba köyü Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Düzlü (39) yönetimindeki 67 ZD 640 plakalı buğday yüklü kamyon kontrolden çıkarak, yol kenarındaki Rafettin Yücel'e ait 2 katlı evin mutfak bölümüne çarptı. Bu sırada yatak odası ve salonda uyuyan 5 kişilik Yücel ailesi, panik içerisinde yataklarından fırladı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yücel ailesinin yara almadan kurtulduğu kazada, kamyon şoförü Erol Düzlü, yanındaki yeğeni Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) yaralandı. Kamyonda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan şoför Erol Düzlü'nün hastanedeki alkol muayenesinde 200 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erol Düzlü, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KORKU İÇERSİNDE UYANDILAR

Kamyonun çarptığı evde yaşayan Nesrin Yücel, “Önceki gün Almanya'dan oğlum ziyaretimize geldi. Torunlarımla birlikte gece yattık. Gece büyük bir gürültü oldu. Biz sel geliyor sandık. Hemen çocuklara koştuk. Mutfağın içinde bir kamyon görünce çok şaşırdık. Hepsi salonda yatıyormuş, Allahtan torunum bazen mutfakta bulunan çekyatta yatıyordu. Dün akşam salonda yatmış, şimdi durum daha kötü olabilirdi. Çok korktuk. Ama canımıza bir şey olmadı" dedi.

Ekiplerin evdeki çalışmalarında yaklaşık 60 bin TL'lik maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Eve giren kamyon fotoğrafı

-Muktfaktan detaylar

-Evdeki insanlardan görüntü

-Ev sahibi Nesrin Yücel röp

Haber-Kamera:Ayhan Acar-Bartın-Dha

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Polisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldü



Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kavga üzerine gözaltına alınıp, götürüldükleri emniyetten serbest bırakılan şüphelilerden Maşallah Mehmet Demir (45), bir polis memurunun belindeki tabancayı alıp, rastgele ateş açtı. Polisler tarafından elindeki tabanca alınmak istenilen Demir, çıkan arbedede vurularak, hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dernek binasına ait lokalde oyun oynayan Maşallah Mehmet Demir ve Hasan D. arasında çıkan tartışmayla başladı. Tartışma ikilinin arkadaşlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. İhbar üzerine lokale gelen polis, ayırdığı tarafları ifadelerini almak üzere İslahiye Emniyet Müdürlüğü götürdü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ancak binadan çıkan 2 grup yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada Maşallah Mehmet Demir, bir polis memurunun belindeki tabancayı alıp, rastgele ateş etmeye başladı. Uyarılara rağmen ateş açmayı sürdüren Demir'i, polisler etkisiz hale getirmek istedi. Demir, elinden silahı almak isteyen polislere direndi ve arbede çıktı. Arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermiyle vurulan Demir, ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maşallah Mehmet Demir'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Maşallah Mehmet Demir'in Fotoğrafı

- Yakınlarının ağlamaları

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Aİdli Tıp Kurumuna

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KADİR GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Kas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılması

Aydın'nda 4 yaşında bir kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan ve 13 yıldır da yatağa bağımlı olarak yaşayan 25 yaşındaki Emre Gümüş ve ikiz Barış Gümüş'ün tek isteği yaşıtları gibi dışarı çıkıp gezebilmek. Ailelerinin maddi durumunun yeterli olmadığını belirten Gümüş kardeşler, bunun için 2'nci kattaki evlerine balkondan bir asansör yapılabilmesi için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Efeler ilçesi, Çeştepe Mahallesi'nde annesi ve abisiyle birlikte yaşayan ikizler Emre Gümüş ve Barış Gümüş'e, 4 yaşındayken İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir kas hastalığı rahatsızlığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. 12 yaşına geldiğinde Gümüş kardeşler, hastalıklarının daha da ilerlemesi üzerine yürüyemez ve hareket etmekte güçlük çeker hale geldi. İlkokulu bitirmelerinin ardından İkizler, eğitimlerine de devam edemedi. İkiz çocukları 7 yaşına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü kaybeden Fethiye Gümüş, çocuklarına hem anne hem de babalık yapmaya başladı. Anne Gümüş, çocuklarının adeta eli ayağı oldu. 13 yıldır evde dört duvar arasında yaşamlarını sürdüren Emre Gümüş ve ikizi Barış Gümüş, kitap okuyup, televizyon seyredip, türkü söyleyerek ve internette sörf yaparak yaşama tutunmaya çalışıyor. İkizler tek isteği ise yaşıtları gibi gezip, dolaşabilmek.

'VODAFONE PARK'TA BEŞİKTAŞ MAÇI İZLEMEK EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ'

Emre Gümüş kendisi gibi DMD hastası olan ikizi Barış Gümüş ile birbirlerini teselli ederek hayata tutunmaya çalıştıklarını belirtip, "12 yaşından bu yana yürüyemiyoruz. Evden dışarıya çıkamıyoruz. Dışarı çıkmak en büyük isteğimiz ancak evimiz ikinci katta olduğu için bu çok zor. Annem ve abimin bizi dışarı çıkarması binada asansör olmadığı için çok zor oluyor. Bu nedenle de dışarıya hasret kalıyoruz. Evde sürekli aynı şeyleri yaparak vakit geçirdiğimiz için canımız çok sıkılıyor. İkimiz de Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş'ı çok seviyoruz ve televizyondaki hiçbir maçını kaçırmıyoruz. Vodafone Park'ta çok sevdiğimiz takımımızın bir maçını izlemek en büyük isteklerimizden biri" dedi.

TEK İSTEKLERİ DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN ASANSÖR

"Ah bir asansörümüz olsaydı" diyerek konuşmasını sürdüren Emre Gümüş, "Yürüyemediğim için ilkokuldan sonra eğitimime devam edemedim. Edebilseydim öğretmen olmak istiyordum. Evimiz ikinci katta. Eğer balkondan bir asansör olsaydı, rahatça dışarı çıkabilir, tekerlekli sandalyeyle de olsa gezebilirdik Ama bu asansörü yaptırabilecek maddi imkanımız yok. Bu hayalimizin yerine gelmesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu. Sosyal medyadan ikizi Barış ile ile söyledikleri türküleri paylaştıklarını aktaran Emre Gümüş, "Bu sayede çok sayıda arkadaşımız oldu. Erdal Erzincanlı başta olmak üzere bir çok türkücü ile düet yapmak istiyoruz. İnternetten kendilerine istek yolladık. Dönüş yaparak geleceklerini söylediler. Birlikte türkü söylemek için bekliyoruz" dedi. Barış Gümüş de hastalığının kas sistemini çok etkilemesi nedeniyle zaman geçtikçe kollarının güçsüzleştiğine dikkati çekip, "Tüm ihtiyaçlarımızı annem ve ağabeyim karşılıyor. İkizimle, bir elmanın yarısı değil adeta tümüyüz. Tabii ki, bu halimize de şükürler olsun. Bizden daha kötü durumda olanlar da var. Sonuçta evin içindeyiz ama pozitif olmak zorundayız. Negatif olursak zaten hayat geçmez" diye konuştu.

'BEN OLMAZSAM SU BİLE İÇEMEZLER'

İkizlerin kendisi olmadan su bile içemeyecek durumda olduğunu anlatan 49 yaşındaki anne Fethiye Gümüş (49) ise, "İkizlerim, 13 yıldır yatağa bağımlı. Maddi ve manevi olarak çok zorluk yaşıyoruz. Hastalıklarını hiçbir tedavisi yok. İkisi birden canları sıkıldığında, 'Anne sen bizi neden dışarıya çıkarmıyorsun' diyerek yakınıyorlar. O zaman yüreğim yanıyor. Bizim için gerçekten hayat çok zor. Çocuklarımı güçlükle dışarı çıkarsam bile tekrar yukarı çıkarmam çok zor oluyor" dedi. Ölen eşinden aldığı 1500 lira emekli maaşı ve ikizleri için aldığı toplam 2300 lira evde bakım parası aldığını belirten anne Gümüş, "Bu ancak evin geçimi ve çocuklarımın masraflarına yetiyor. Oturduğumuz ev eşimden bize ve kardeşlerine miras olarak kaldı. Ortaklı olduğu için satı, zemin katta bir daireye de taşınamıyoruz. Bu nedenle çocuklarım için üç katlı binanın ikinci katındaki evimizin balkonundan dışarı rahatça çıkabilmeleri için asansör yatırmamız gerekiyor. Ancak, bunun içinde maddi gücümüz yok. Hayırseverlerden bununu için destek bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-DMD hastası ikizler Barış ve Emre Gümüş'ün birlikte türkü söylemesi

-Barış ve Emre Gümüş kardeşlerin taraftarı olduklar Beşiktaş formaları ie görüntüsü

-DMD hastası engelli ikizler Barış ve Emre Gümüş'ün anneleri Fethiye Gümüş ile görüntüsü

-İkizler Emre ve Barış Gümüş ile röp.

-Anne Fethiye Gümüş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, )

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Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı

Adıyaman'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı. Görenlerin korkuyla izlediği Bakır, yılanı doğaya bırakacağını söyledi.

Necmettin Bakır, Doyran köyünde tarlada gördüğü yılanı yakalayıp, Sıratut Mahallesi'ndeki evine getirdi. Bakır, zehirli olduğunu söylediği yılanla sokağa çıkıp, onlarca kişinin gözü önünde cebine koydu, boynuna sardı, elinde salladı. Çocukluğundan bu yana yılan yakaladığını söyleyen Necmettin Bakır, "Yılanı Doyran köyünde buldum. Kayaların arasında gördüm. Kuyruğundan tutup hemen yakaladım. Biraz oynayacağız sonra götürüp, bırakacağız doğaya. Bu yılan 1,5 yaşında engerek yılanı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sıratut Mahallesi

- Necmettin Bakır ile röp.

- Yılan ile oynaması

- Vatandaşların cep telefonu ile selfi çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)