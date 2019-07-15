DHA YURT BÜLTENİ - 11

Şehit teğmen toprağa verildi

Hakkari’de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin(31), memleketi Niğde’de toprağa verildi.

Şehit Teğmen Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak İlhanlı Mahallesi 154.sokaktaki evine helallik alınması için götürüldü. Daha sonra gözyaşları içerisinde Niğde Fatih Sultan Mehmet Camiine getirilen şehidin cenazesini kardeşleri Özel Hareket Polisi Üzeyir, Uzman Jandarma Rıza, Askeri Öğrenci Mehmet ve üniversite öğrencileri Selahattin ile Ferruh karşıladı. Cenazede şehidin eşi Yasemin ve annesi Keziban'ı yakınları teselli etti. Şehidin oğlu 4 yaşındaki Göktuğ Alperen'de babasının cenaze törenine katıldı. Törende göz yaşı döken şehidin eşi Yasemin Keskin, "Hakkım sana helal Alim. Bilirdim şehit olacağını o kadar iyiydin Alim" diye ağıt yaktı. Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Niğde şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin camiye getirilmesi

- Askerlerin omuzlarında taşınması

- Tören alanına getirilmesi

- Şehidin kardeşlerinden detay görüntü

- Şehidin eşinden detay

- Annesinden detay görüntü

- Şehidin oğlunun dayısının kucağında uyurken görüntüsü

- Cenaze namazının kılınması

- Kardeşinin asker selamı vermesi

- Cenazenin araca konulması

SÜRE:03'26" BOYUT:127 MB

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Şehit Altuntaş’ı 8 bin kişi uğurladı

Hakkari’de, 7 gün önce PKK’lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş (24), Ordu’nun Aybastı ilçesinde yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın naaşı Ordu’nun Aybastı ilçesine getirildi. Burada İmam Hatip Lisesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, şehidin babası Kenan,annesi Sayma Altuntaş ile kardeşleri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde acılı baba Kenan ile anne Sayma, uzman çavuş olan kardeşi Sami Altuntaş taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Altuntaş’ın naaşı ilçeye bağlı Uzundere mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit naaşının taşınması

-Şehidin babası ve ailesinden görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenazeden detay görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 5:12 DK Boyut: 774 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Yavuz ŞEN-ORDU-

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Muğla şehidini uğurladı

Hakkari'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) cenazesi memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Hakkari'nin merkez ilçe kırsalında PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, bugün uçakla Dalaman Havalimanı'na, ordandan da karayolu ile ailesinin yaşadığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karaçulha Mahallesi, Zincirli Kavak mevkiindeki evlerinin önüne getirildi. Şehidi, Türk bayrağı asılan evlerinin önünde yakınları ve çok sayıda Fethiyeli karşıladı.

AMCASI 'HOŞGELDİN OĞLUM' DİYEREK CENAZE ARACINA KOŞTU

Şehidin amcası Ahmet Ağır, evin önüne yaklaşan cenaze aracına doğru, "Hoşgeldin oğlum" diye bağrırak koşmaya başladı. Amca Ağır'ı yakınları tutarak, sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin imam olan babası Ramazan Ağır ise güçlükle ayakta durabilirken, gözyaşlarına boğuldu. Anne Elif Ağır ise "Şehit olursam ağlama anne" diyen oğluna verdiği sözü tutarak, metanetini korumaya çalıştı. Ailesinin 6 çocuğundan en küçüğü olan şehit Uzman Çavuş Ağır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, annesi Elif Ağır'ın isteği üzerine cenaze aracından indirilip, kendilerine ait olan iki katli bir binanın alt katındaki evlerinin içine taşındı.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ KATILDI

Yakınları eve taşınan tabutun başında dua etti. Helallik alınmasının ardından şehidin tekrar askerler tarafından cenaze aracına taşınan naaşı, öğlende Kocatepe Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır, kardeşleri Hüseyin Üveys Ağır, Mustafa Kadir Ağır, Muhammed Ağır, Ahmet Tayyip Ağır ve Amine Nur Müberra Ağır, amcası Ahmet Ağır, diğer yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ANNESİ VE KARDEŞİ TABUTA SARILIP AĞLADI

Şehidin annesi Elif Ağır ile ablası Amine Nur Müberra Ağır, cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, baba Ramazan Ağır'ın ayakta durmakta güçlü çektiği görüldü. İl Müftüsü İbrahim Öcüt'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, tören kıtası tarafından bir süre omuzlarda taşındı, sonra cenaze aracına konuldu. Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, götürüldüğü Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın fotoğrafı

-Şehidin cenazesinin eve getirilmesinden görüntü

-Şehidin amlcası Ahmet Ağır'ın cenaze aracına doğru koşarken; yakınları tarafından sakinleştirilmesi

-Şehidin babası Ramazan Ağır'ın cenaze evin önüne geldiğinde ağlamasından görüntü

-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması

-Şehidin annesi Elif Ağır ve ablası Amine Nur Müberra Ağır'ın tabuta sarılıp ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber. Sedat ÜNAL - Kamera: Cavit AKGÜN / FETHİYE (Muğla), ()

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Beytüşşebap'ta işçileri taşıyan aracın geçişinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3) - YENİDEN

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda yol yapımında çalışan işçileri taşıyan araca, PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi. Saldırıda, Suriyeli Valid Youssef hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

Kato Dağı'nda bu sabah, Kerkük ile Movarsis askeri üs bölgeleri arasındaki yol yapımında çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, araçta bulunan işçilerden Yaşar Çetin ve Ferhat Encü ile Suriyeli Valid Youssef yaralandı. Yaralı işçiler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Valid Youssef, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Youssef'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, tedavileri süren yaralılardan Yaşar Çetin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Patlamanın ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Şırnak kent merkezinde helikopter hareketliliği

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 352 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Kütahya'ya getirilen 35 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

İSTANBUL'da yakalanıp, Kütahya'ya gönderilen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 35 kaçak, sınır dışı edilecek.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olan bin kaçak göçmen, polis ve jandarma ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Ekipler, yoğunluk nedeniyle işlemlerinin yapılması için kaçakları Edirne, Bursa, Nevşehir, Eskişehir, Kütahya, Burdur, Manisa, Uşak, Tekirdağ, Afyonkarahisar illerine gönderdi.

Bu kapsamda Kütahya'ya getirilen 35 kaçağın, Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan kaçaklar, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Göçmenlerin spor salonunda işlemlerinin yapılması,

-Genel görüntüler.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Oğuzhan DEMİR/KÜTAHYA-

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Derecik'te şehit ailelerine ziyaret

Hakkari'nin Derecik İlçesi Kaymakamı İdris Arslan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Derecik Şehitliği'ne gidip dua etti ardından şehit yakınlarını ziyaret etti.

Derecik'te, 15 Temmuz Şehitler ve Milli Birlik Günü nedeniyle, sabah saatlerinde, Derecik Kaymakamı İdris Aslan ve beraberindeki heyetle ilçedeki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret edip dua etti. Aslan'a Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Derecik Alay Komutanı Osman Elmacı, İlçe Jandarma Komutanı Onur Konuk, bazı siyasi parti temsilcileri ve dernek başkanları eşlik etti. Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakan Kaymakam Aslan ve beraberindekiler, daha sonra şehit yakınlarını ziyaret etti. Burada şehitler için dua eden Kaymakam Aslan ve beraberindekiler şehit aileleriyle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Şehitler anıtına gidiş

-Şehitler anıtında dua edilmesi

-Şehitler anıtına karanfil bırakılması

-Kaymakam ve beraberindekiler dia etmesi

-Kaymakam Arslan'ın şehit ailelerini ziyareti

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİ (Hakkari), ()-

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Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, yıktıran tespit edilemedi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiş tarihi bina kimliği belirsiz kişilerce iş makinesiyle yıkıldı. Polis, iş makinesi operatörlerini yakalarken, operatörlere talimat veren kişiler aranıyor.

Cumartesi günü Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 50 yıllık pancar deposu kimliği belirsiz kişiler tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Kiralık olduğu belirlenen iş makinesinin sahibi ve operatörü, Kartepe Belediyesi tarafından yapılan şikayet sonrasında polis ekipleri tarafından sorgulanırken, iş makinesini kiralayan kişiye ise ulaşılamadı. Polis ekipleri, iş makinesini kiralayan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

YIKTIRAN BELLİ DEĞİL

Yıkım sonrasında olay yerine geldiklerini söyleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Cumartesi günü, yıkanın belli olduğu ama yıktıranın belli olmadığı bir olayla buranın yıkıldığını öğrendik. Öğrenir öğrenmez, belediyemizdeki hem imar, hem zabıta, hem teknik arkadaşlarımızın tamamı gelip oraya müdahale etti. Burası Adapazarı Şeker Fabrikası'na ait bir alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de kamulaştırmayla ilgili bir davası burada devam ediyor. Ayrıca, Anıtlar Kurulu tarafından tescilli bina ilan edilmiş, tarihimizi yansıtan kıymetli bir eser. Ancak, Cumartesi günü burayı tamamen yıktılar. Biz gelir gelmez olayı hem Anıtlar Kurulu'na, hem Büyükşehir Belediyemize, hem de emniyet güçlerimize intikal ettirdik. Emniyetten arkadaşlarımız gereken tahkikatı yürütüyorlar. Çok yeni bir olay, henüz neticeye varmadı. Ancak çalışmanın sonucunda bu güzel yapıya zarar verenlerin tespit edileceğine ve cezalandırılacağına sonuna kadar inanıyorum. Kartepe Belediyesi olarak biz burayı sanat merkezi yapmayı çok arzuluyorduk. Burayı restore ettirecektik. Öyle bir imkan olması da söz konusuydu." dedi.

"İÇİMİZ YANIYOR"

Tarihi binanın yıkılmasından ötürü üzüntüsünü dile getiren Başkan Kocaman, "Bulunduğumuz mevkii, İstasyon ve Tepecik Mahallelerimizin en güzel alanı. Etrafında, Büyükşehir Belediyemizin yürüyüş yolunun geçtiği, basket sahamızın, parkımızın ve çok güzel yeşil alanlarımızın olduğu, yoğun bir nüfusun yaşadığı, güzel yeşilliklerin bulunduğu bir alan. Biz burayı ‘Pancar Sanat Merkezi’ adı altında halkımızın kullanımına ve hizmetine sunacaktık. Tabii halen vazgeçmiş değiliz. Hukuki süreci takip ettikten sonra yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte gereken çalışmaları yapacağız. Süreci takip ettikten sonra duruma bakacağız. Ama çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. İnanın içimiz yanıyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Enkazın drone görüntüleri

- Enkazın aktüel görüntüleri

- Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın enkazı incelemesi

- Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile röp.

- Detay

- Binanın yıkılmadan önceki drone fotoğrafı

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

