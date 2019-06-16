DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KAPADOKYA'DA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA TEKRAR BAŞLANDI

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, şubatta başlatılıp, nisanda bitirilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı. Kaçak olduğu belirlenen 10 yapıdan 3'ü, dün yıkılırken, 7'si ise ekiplerin çalışmasıyla yıkılacak. Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına 15 Şubat'ta başlandı. Bu kapsamda, çalışmaların sonlandırıldığı 1 Nisan'a kadar 102 kaçak yapı yıkıldı. Yıkım çalışmalarına, yaklaşık 2 ay sonra tekrar başlandı. Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesi, Avanos ilçesi ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 10 kaçak yapı belirlendi. Baraka olduğu belirlenen bu yapılardan 3'ü, dün İl Özel İdare ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Kalan 7 yapı ise ekiplerin çalışmasıyla yıkılacak. Bölgede 15 Şubat'ta başlanan çalışmalarda, şu ana kadar toplam 105 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçak yapıların yıkılma görüntüsü

-Genel detay

Süre:2.23-312 MB

Haber-Kamera:NEVŞEHİR/

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2)KISIRLAŞTIRMAK İÇİN BELEDİYENİN HAYVAN BARINAĞINA GETİRİLEN KEDİNİN BOYNUNUN KIRILDIĞI İDDİASI

ZONGULDAK’ta sahibi tarafından kısırlaştırılmak üzere belediyeye ait hayvan barınağına götürülen 'Sarı' isimli kedinin, barınaktaki bir çalışan tarafından boynu kırılarak öldürüldüğü iddia edildi. Geçen Perşembe günü meydana gelen olayda iddiaya göre mahallesinde 45’e yakın sokak kedisini besleyen ve onların sağlık durumlarıyla ilgilenen Sevim Kazancı (50), evinde beslediği 'Sarı' isimli sokak kedisini kısırlaştırmak istedi. Zonguldak Belediyesi’ne ait hayvan barınağı ile irtibata geçen Sevim Kazancı, kediyi veteriner hekim R.A.’nın talebi doğrultusunda barınağa bıraktı. Ancak bir gün sonra kedinin öldüğü bilgisini alan Sevim Kazancı, olayı araştırdı. Kedinin boynunun kırıldığını veteriner hekimden öğrenen Sevim Kazancı, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Kazancı, evinin terasında ise Sarı’nın 4 yavrusuna bakmaya devam ediyor.

Kendisine barınak yetkililerince ilk önce kedisinin hasta olduğu için öldüğünün söylendiğini daha sonra ise boynunun kırıldığının söylendiğini belirten Sevim Kazancı, “Belediyeye bu güne kadar sadece kuduz aşısı için kedi götürmüştüm, böyle bir iş için asla bir kedi götürmedim. Sarı’nın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Daha 3 ay önce 4 kedi yavrusu dünyaya geldi. Kısırlaştırmak istedim. Bunun için de veterinere götürecektim. Özel veterinere sakat bir kediyi ameliyat ettirdim ve doğuramayan bir sokak kedisini sezaryen yaptırdım. Bunları borçla yaptırdığım için Belediyenin Hayvan Barınağı’na gideyim orada yaptırayım dedim. Belediyenin suçu yok. Belediyenin veterineri ile irtibata geçtim. O da önceki gün kediyi getir bırak dedi. Bıraktım ve daha sonra bana telefonla kedimin öldüğü bana söylendi. 'Kediniz hasta miydi?' diye sordular. Ben hasta kediyi gözünden tanırım dedim. Kedimin hasta olmadığını söyledim. Hasta olması mümkün değil sağlamdı. Nasıl öldü filan araştırmaya başladık. Başka veterinerler görüştüm, sağlam kedinin kabının içinde ölmesinin mümkün olmadığını söylediler. Daha sonra tabi ben gidip barınağa sordum ne olduğunu. Bana veteriner hekim R.A., ‘Sevim hanım, toplantı yaptım ve çalışanları sıkıştırdım. Kediniz kutusundan kaçmış. İŞ KUR’dan çalışan bir elemanımız ise yakalamak isterken boynunu kırmış’ dedi. Kameralara bakmak istedim o görüntüyü bir türlü bulamadı. Ben de ne gerekiyorsa onu yapacağımö dedi.

Kedisinin 3 aylık 4 yavrusu bulunduğunu gözyaşları içerisinde anlatan Sevim Kazancı, “Sokakta hayvanlar aciz, sahip çıkanlar var ama sahip çıkanlara da sahip çıkan yok. Benim sağlam hayvanım neden ölsün? 4 tane hayvanım yetim. Konuşurken dayanamıyorum, 4 tane yavrusu kaldı. Hayvanı canlı bir birey olarak görmüyorlar. Borcum olmasaydı aslında özelde yaptırıyordum. Param olmadığı için böyle oldu. Belediye Başkanımızı aradım ona anlattım. Çok üzüldü, kendisi şehir dışında olduğunu söyledi. Gelince de görüşeceğiz. Tek ricam kedilere güzel bir barınak.ö diye konuştu.

İşine dolmuşla gidip gelmek yerine yürüdüğünü ve artan para ile de kedilere yemek aldığını belirten Sevim Kazancı şöyle konuştu:

"Eşim emekli, Haziran ayında da benim işim bitiyor. Ben sabahları otobüsle işe gidiyorum, akşamları ise yürüyerek geliyorum. O yol parasıyla kedilere ciğer alıyorum. Yani öyle zengin birisi değilim. Hayvan bakmak tamamen zengin işi. Ben şartlarımı zorluyorum. 3 çocuk okutan bir anneyim ben ama kedilere bakmak zorundayım. Eğer bana barınakta sorunlu bir çalışan olduğu söylenseydi ben kedimi ya oraya bırakmazdım ya da çocuğumu başına koyardım.ö

Ölen kedisini barınaktan aldıklarını ve bahçeye gömdüklerini belirten Sevim Kazancı, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Sokak kedilerine bakan Sevim Kazancı ile röportaj

-Boynu kırılan Sarı isimli kedinin yavrularından detaylar

-Sokak kedilerinin beslenmesinden detaylar

-Sarı isimli kedinin ölmeden önceki son görüntüleri

-Röportaj

-Detaylar

Süre: (07:06) Boyut: (1.25 GB)

HABER-KAMERA:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

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3)SİVEREK’TEKİ SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ GÖZALTINDA

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dün 6 kişinin öldüğü İzol aşireti mensupları arasında çıkan kavga ve ardından meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri, silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına alırken, güvenlik güçlerinin ilçedeki önlemlerinin de devam ettiği bildirildi.

Siverek'in kırsal Çeltik Mahallesi'nde dün sabah İzol Aşireti mensubu olan akrabalar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı çatışmada; Zozan, Mustafa, Meral, Hakkı, Cihan, Cemal, Serhat Ferman, Yusuf Rohat ve Mehmet Metin İzol yaralandı. Yaralıları, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan araçlardan birisi, güzergah üzerinde çarptığı Rıdvan Buluş ile Serdar Delen'in ölümüne neden oldu. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zozan, Mustafa, Meral ve Hakkı İzol da doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bu sırada hastane bahçesinde yaralıların yakınları arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla sonlandırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Çok sayıda polis ve askerin takviye edildiği ilçede, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve diğer ilgililerin taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından tansiyonun düşmesi sağlandı. Halen ilçe merkezi ve olayın meydana geldiği Çeltik Mahallesi'nde, polis ve jandarmanın aldığı önlemler sürüyor.

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Kavgada yaralananları taşıyan otomobilin hastane yolunda çarparak ölümüne neden olduğu Rıdvan Buluş ile Serdar Delen, otopsilerinin ardından dün gece yakınları tarafından Karakoyun Mahallesi'nde toprağa verildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişinin kimliği saptandı. Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla ismi açıklanmayan 2 kişiyi, gizlendikleri evde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin sorgusu sürerken, kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

YARALILAR TEDAVİSİ BİTİNCE, GÖZALTINA ALINACAK

Bu arada, kavgada yaralanan 5 kişinin de şüpheli sıfatıyla, tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların doktor onayıyla taburcu edilmesi halinde Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek, olayla ilgili ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane önünde yaşanan gerginlik

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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4)KAYSERİ'DE YKS HEYECANI

KAYSERİ'de binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), ter döktü. Yakınları ise çocuklarını, okul bahçelerinde heyecanla bekledi.

Kayseri'de adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya, kağıt, peçete, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı. Adayların saçlarındaki toka ve kulaklarında küpe de içeriye alınmadı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Görüntü Dökümü:

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-Adayların sınav merkezine gelişi

-Polis noktalarında kontrolleri

-Diğer Detaylar

Süre: 2,01 Boyut:252 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ ()

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5)BÜLENT ERSOY'A SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Bülent Ersoy sahneye çıktı. Ünlü sanatçı Ersoy'a sahnede pastalı doğum günü sürprizi yapıldı.

Medya sponsorluğunu Radyo D, Dream, Dream Türk ile Slow Türk'ün üstlendiği Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sahne, DJ Burak Yeter performansıyla açıldı. Sunuculuğunu 'Sarı Şeker' lakaplı radyocu Sema Eryiğit Emek'in yaptığı festivalde, belediye binası arkasına kurulan alanda yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konser etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 saat mikser başında kalan Burak Yeter, birbirinden hareketli parçalarla Alanyalıları coşturdu.

BÜLENT ERSOY: ALANYA MUHTEŞEM BİR YER

DJ Burak Yeter'in performansının ardından sahne alacak Bülent Ersoy, konser öncesi gazetecilerin sorularının yanıtladı. Alanya'ya ikinci kez geldiğini söyleyen Bülent Ersoy, "Alanya'yı nasıl buldunuz?" sorusuna, "Alanya'ya gece geldim ve henüz bir yeri göremedim. Daha önce de gelmiştim ve o zaman da bir yeri görememiştim ama tabii ki bildiğim kadarıyla ukalalık etmeyeyim Alanya muhteşem bir yer" dedi.

TARKAN'A TEŞEKKÜR

Bülent Ersoy, söz ve bestesi Tarkan'a ait 'Ümit hırsızı' şarkısının çok beğenildiğini söyledi. Şarkının Tarkan'ın kendi çıkaracağı CD'de yer aldığını aktaran Bülent Ersoy, "Kendisiyle buluştuğumda 'Ben bunu kıskandım, şahsen ben okumak isterdim' dedim. Kendileri de her zamanki nezaketleriyle, aslında bu nezaket ötesi bir şey, 'Zatıâliniz okursa ben çok daha mutlu olurum' dedi. Biraz da ağırkanlıyım ama okudum ve klibini çektim. Çok da beğenildi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAHKAHALARA BOĞDU

Ardından konser alanına geçen Türk Sanat Müziğinin Diva'sı olarak bilinen sanatçı, alkış seli arasında sahneye çıktı. Gece için özel olarak tasarlanan parlak sahne kostümüyle dikkati çeken Ersoy, konserine 'Gençliğe veda' şarkısıyla başladı. Orkestrasıyla beraber 'Çile bülbülüm' şarkısında durarak konsere katılanlardan söylemesini isteyen Ersoy, şarkının nakaratını hayranlarıyla seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla şakalaşan Ersoy, esprileriyle güldürdü.

ERSOY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Konser arasında geçen hafta doğum günü olan Bülent Ersoy için sürpriz yapıldı. Ersoy için özel tasarlanan bir pasta kesilerek kutlama yapıldı. Daha sonra sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, Bülent Ersoy'a Alanya'ya özgü hediyeler verdi. Ersoy'a üzerinde portresi olan su kabağı ve ipek kozasından yelpaze hediye edildi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da kendisine 82 numaralı, üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti. Geç saatlere kadar sahnede kalan Ersoy, Alanyalılara Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı.

YETER TEKRAR EVİNDE

Konserin ardından 'ya konuşan DJ Burak Yeter, yıllar önce Alanya'daki eğlence mekanlarında çaldığını ve uzun süre sonra tekrar Alanya'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Dünyadaki eğlence sektöründe bazı şeylerin değiştiğini belirten Yeter, "Tüm festivallerde artık DJ'ler de sahne alıyor. Dünyanın birçok yerinden insan festival için Alanya'da bulunuyor. Benim için de çok güzel bir duygu çünkü kendi memleketimizdeyiz ve onlarla güzel şarkıları buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

BİR YILDA 128 FESTİVALDE SAHNE ALDI

DJ Burak Yeter ayrıca önümüzdeki günlerde çıkaracağı albümün müjdesini verdi. Yeter, "Yeni bir albüm çalışmamız var; 'Friday night' (Cuma gecesi) diye. Bundan bir iki hafta önce de 'Winners' (Kazananlar) isimli şarkımız çıktı. Bu yaz benim yeni single yazım. Yaklaşık 4 ay sonra yeni şarkılar çıkacak. California, Friday night, Winners ve Moon light this şarkılarıyla tüm dünyayı oynatmayı düşünüyoruz. Turne programı inanılmaz yoğun. Bu yıl 128 festivalde sahne alacağız. Geçen sene 68 festivaldi, bu sene iki katına çıkardık. Uyku için zamanımız yok ama gerçekten çok keyifli bir dönemdeyiz" diye konuştu.

PASCAL, YALIN VE AJDA PEKKAN İLE DEVAM

Festival, bu akşam saat 22.00'de Pascal Nouma'nın DJ performansının ardından Yalın konseriyle devam edecek. Festivalin son günü olan 17 Haziran Pazartesi akşamında ise DJ Haluk Sarıtaş performansıyla açılacak gece Ajda Pekkan konseriyle sonlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Konser alanından görüntüler

- Bülent Ersoy konserinden görüntüler

- Konserden ve Bülent Ersoy'dan detaylar

- Bülent Ersoy röportajı

- DJ Burak Yeter Performansı

- Burak Yeter röportajı

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()