DHA YURT BÜLTENİ - 11

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

SURİYE'de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından kaçakçılık, kaçak geçiş ve terörist saldırılarla gündeme gelen sınır hattı, 2015 yılında beton duvarlarla kapatılmasıyla huzura kavuştu. Duvar inşası ile kaçakçılığın tamamen bittiği, kaçak geçişlerin neredeyse yok denecek düzeye geldiği, terörist saldırıların da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekâtlar ile sonlandırıldığı sınır hattında Mehmetçik ise eli tetikte teyakkuz halinde görev yapmayı sürdürüyor.

İç savaşın başlamasının ardından Suriye sınırının Türkiye'ye yakın kent ve kasabalarından terör örgütlerinin kontrolüne girmesiyle başlayan kaçakçılık ve kaçak geçişlerin önlenmesi için 911 kilometrelik sınır hattında önlemler alındı. Alınan çeşitli önlemlerin yeterli gelmemesi üzerine 2015 yılında Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararının ardından TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilmesiyle sınır hattı duvarla kapatılmış oldu. Türkiye-Suriye sınırının Asi ve Fırat Nehri dışındaki kara bölgelerine örülen duvarın jiletli teller konulmasıyla boyu 4 metreye yükseltildi.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE DEVRİYE

Duvarlarla kapatılan sınır hattı, 360 derece görüntü kaydı alınabilen 24 saat zırhlı araçlar ve teknolojik gözetleme sistemi ile de izlenmeye başlandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kafes tel ile ek önlem alınan sınır hattı kurulan aydınlatma sistemi ile geceleri de takip edildi. Sınır hattında askerlerin görev yaptığı nöbetçi kule ve kulübelerin de hem sayısı arttırıldı hem de saldırılara karşı dayanıklı hale getirildi. İnsansız Hava Aracı ve dronelerin de kullanıldığı sınır hattında askerler, patlayıcı ve uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler ile yaya olarak da devriye görevi yapıyor.

KAÇAKÇILIK TAMAMEN SONLANDI

İç savaşın ardından Suriye'den Türkiye'ye at, araç ve sırtla yapılan kaçakçılık da duvar ve ek önlemler ile sınır hattının güvenli hale getirilmesiyle tamamen sonlandı. Alınan bu önlemler ile kaçakçılığın sonlandırılması ile terör örgütlerinin finans kaynağına da darbe vurulmuş oldu. Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının ardından sınır hattından kaçak olarak Türkiye veya Suriye tarafına geçişler de yok denecek kadar azaltıldı.

ASKERİN ELİ TETİKTE, GÖZÜ SINIRDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile Türkiye sınırına yakın noktadaki Suriye topraklarında bulunan terör örgütleri de bölgeden temizlendi. Böylece, daha önce terör örgütlerinin roket, havan ve ağır silahlar ile sınır kentlerine yönelik saldırıları ve oluşturduğu tehdit ortadan kaldırılmış oldu. Ancak, sınır hattında görevli Mehmetçik, olası terör saldırılarına karşı teyakkuz durumunu sürdürüyor. 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutan askerler, sınırın Suriye tarafını her türlü izleme aracıyla gözetlemeyi sürdürüyor. Tüm teknolojik cihazları kullanarak adeta sınırda kuş uçmasına izin vermeyen Mehmetçik, sınır hattında yaya, zırhlı araç ve köpekli devriyelerini de aynı titizlikle devam ettiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

- Sınır hattı ve duvar

- Sınırda görevli askerler

- Askerlerin devriye görevi

- Hasan Kırmızıtaş anonsu

- Sınır ötesini gözlemleyen askerler

- Sınırda görevli köpek

- Sınır hattındaki zırhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 625 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-)

==============

Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı (2)

BAZI ÖĞRENCİLER SINAVDAN AĞLAYARAK ÇIKTI

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30 itibariyle sonlandı. Sınav boyunca öğrenciler emeklerinin karşılığını almak için mücadele ederken, veliler de heyecanlı ve umut dolu bekleyişini sürdürdü. 85 bin 669 öğrencinin sınava girdiği İzmir’de de en büyük kampüslerden biri olan Ege Üniversitesi’nde kalabalık vardı. Öğrencilerin salonlara girmesiyle kampüste sessizlik hakim oldu. Gürültü kirliliğini önlemek için önlem alınırken, bahçede top oynayan çocuklar uyarıldı. Sınavın sonlanmasıyla birlikte kimi öğrenciler gözyaşları içinde sınav salonlarını terk ederken, kimileri de mutlulukla sevdiklerine sarıldı. Öte yandan sınav çıkışında kampüste yoğun araç trafiği yaşandı.

ÖĞRENCİLER MATEMATİK SORULARINI UZUN BULDU

Sınav sonrası ailesiyle kucaklaşan Sıla Özbek, "Sınav güzeldi ancak matematikte uzun sorular vardı. Elimden geldiğince düzenli çalışmak için uğraştım. İstediğim gibi çalışamadım ancak düzenliydim. Yarınki sınav için kendime daha çok güveniyorum, umarım kazanırım. Sınavdan çıktıktan sonra stresim biraz azaldı. Sabah çok kötüydüm ancak şuan rahatlamış hissediyorum. En sona matematiği bıraktığım için biraz sıkıntı oldu onun dışında diğer dersler iyiydi" dedi. Sınavdan çıkan Samet Aydın, "Genel olarak sınav güzeldi. Türkçe ve matematik soruları kolaydı. Sosyali pek fazla yapmadım ancak o da güzeldi. Sınav ne çok zor ne çok kolaydı ortanın biraz üstünde olduğunu düşünüyorum. Ben sınava özel ders alarak hazırlanmıştım. Hedefim Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. İnşallah olur" diye konuştu. Zamanın kendisine yetmediğini ifade eden Esma Sude Şen, "Türkçe’de zamanım yetmedi fakat yapabildim. Matematikte sorular uzundu, zamanım yetmedi ve bazı soruları anlayamadım. Mühendislik istiyorum olur mu bilmiyorum ama biyoloji, mikrobiyoloji bölümleri olacak gibi görünüyor. Dersleri çok iyi dinleyerek hazırlandım, çıkmış sorulara baktım" dedi. Başka bir bölümü okumak için sınava girdiğini söyleyen Pelin Orçen, "Çok iyi değildi ama ben 2’nci sınıf mühendislik öğrencisiyim. Konservatuvar bölümünü kazanmak için tekrar sınava girdim. Barajı geçerim diye umuyorum. Türkçe bana biraz zor geldi. Çelişkili sorular vardı. Sistemin çok değiştiğini düşünüyorum. Sınavda bilmediğim konular vardı. Sınava 15 dakika önceden girdim kolye ve takılarımı aldılar onun haricinde sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sınav çıkışından görüntü

-Kalabalık görüntüsü

-Öğrencilerle röp.

-Ağlayanlardan görüntü

-Ailesine sarılanlardan görüntü

Haber- Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

====================

Polis memuru, sınava katılacak adaylar için aracını verdi

DİYARBAKIR'da 2 yakınının, bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) götüren Mehmet Dağcı’nın otomobilinin, yapılan polis kontrolünde trafik sigortası olmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis memuru Ayhan Işık, adayları sınava yetiştirmesi için özel aracını Dağcı’ya tahsis etti.

Mehmet Dağcı, 21 GD 615 plakalı otomobiliyle kırsal mahallede oturan 2 yakınını, YKS'ya girecekleri kent merkezine götürmek için yola çıktı. Yenişehir ilçesinde Elazığ karayolu üzerindeki kontrol noktasında polis ekipleri, Dağcı'nın otomobilini durdurdu. Yapılan incelemede, aracın sigortasının olmadığı belirlendi. Polis, aracın trafiğe çıkmasının yasak olduğu Dağcı'ya bildirildi. Dağcı, aracında bulunan 2 kişiyi sınava yetiştirmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine kontrol noktasında görevli polis memuru Ayhan Işık, özel aracını Dağcı'ya vererek, sınava girecekleri okula yetiştirmesini istedi.

Polis memuru Işık'ın aracını alan Dağcı, 2 yakınını sınava yetiştirdi. Işık'ın yaptığı örnek davranıştan dolayı teşekkürlerini ileten Mehmet Dağcı, aracını, sigortasını yaptırıp, 180 lira ceza ödeyerek teslim aldı.

Görüntü Dökümü

---------

- Uygulama noktası

- Trafik polisinin araçları durdurması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR()

===================

Kimlik yerine ehliyetle gelen adaylar sınava alınmadı

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesiyle girmek isteyen iki aday, sınav merkezine alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nın birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başladı. Yenişehir ilçesindeki Gaffar Okkan Anadolu Lisesi'nde sınava sürücü belgesiyle girmek isteyen Melih Fırat (22), kapıda görevlilerin uyarısıyla karşılaştı. Görevliler, Fırat'a sınava sürücü belgesiyle alınmayacağını belirtti. Fırat'ın sürücü belgesinin kimlik yerine geçtiğini ve her yerde geçerli olduğunu itirazında bulunmasına rağmen talebi kabul edilmedi.

Önceki sınavlara sürücü belgesiyle katıldığını belirterek, mağdur olduğunu söyleyen Melih Fırat, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp sınava geldim. Daha öncesinden sürücü belgesi ile sınava alınabiliyorduk. Normalde sürücü belgesi her yerde kimlik yerine geçen bir belgedir. Sınava geldik, almadılar. Aylardır bekliyorum, mağdur oldum. Sürücü belgesiyle sınava alınmayacaksa, sürücü belgesi kimlik yerine geçmesin, başka yerlerde de kullanılmasın. Her sene sınav sistemi ve sınavlar hakkında değişiklikler yapılıyor. Ne yazık ki kabul etmiyorlar bu sene, binlerce insan mağdur edileceğini bilmiyorlar" dedi.

AĞABEYİ KİMLİĞİNİ ULAŞTIRAMADI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ehliyetle sınava girmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir başka aday da sınav merkezine alınmadı. Görevlilerin nüfus cüzdanının şart olduğunu söylemesi üzerine aday, ağabeyini arayarak evde bıraktığı kimliğini getirmesini istedi. Ağabeyi, kimliği geç ulaştırınca aday sınava alınmadı. Aday gözyaşlarına boğulurken, ağabeyi ise sınav görevlilerine tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

--------

- Okul bahçesinde bekleyen aday ve veliler

- İçeri giren adaylar

- İçeri girerken yapılan üst araması

- Sınava yetişmek için koşan adaylar

- Veli ve sınava giremeyecek adayların dışarı çıkarılması

- Sınava alınmayanlar

- Sınava alınmayan Melih Fırat'ın konuşması

- Kimliğini abisinden almak için koşan aday

- Abisinin kapı önünde görevliyle tartışması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 730 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

=================

Öğrencilerden çok velileri heyecanlıydı

Muğla'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 10 bin 573 aday ter döktü. Veliler ise dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi.

İldeki 497 salonda 10 bin 573 aday YKS'nin birinci oturumu TYT'de ter döktü. Üniversite adayları yaklaşık 1 saat önce, sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyaların alınmadığı sınavda öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara girdi. Plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerin metal tokaları, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Öğrenciler sınavda, veliler ise dışarıda ter döktü. Sınavın bitmesinin ardından kimi öğrencinin yüzünün güldüğü, kimisinin ise moralinin bozuk olduğu dikkat çekti. Velilerden Yaşar Karaarslan, "İkinci heyecanı yaşıyorum. 3 yıl önce oğlumda sınava girmişti. Şimdi ise kızımı bekliyorum. Kızımın başarılı bir şekilde sınavdan çıkıp, geleceği için güzel bir adım atacağına inanıyorum. Evladım için yoğun bir süreç oldu" dedi. Vasfiye Toklaç ise, "Oğlum 1 yıl boyunca sınava hazırladı. İyi zamanları da sıkıldığı zamanlarda oldu. İnşallah onun için hayırlısı olur" diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 497 salonda 10 bin 573 adayın TYT'ye girdiğini belirterek, "Sınavdan 1 gün önce velilerimizin cep telefonlarına başarılı mesajları gönderdik. 1 hafta önce ise kurumuzun sosyal medya hesaplarından stres yaşamamaları için hazırladığımız videoyu paylaştı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Okul bahçesinde sınava giren öğrenci velilerinin görüntüsü

- Velilerden Yaşar Karaarslan ile röp.

- Velilerden Vasfiye Toklaç ile röp.

- Sınavdan çıkan öğrencilerin görüntüsü

- Sınavdan çıkan öğrencilerin ailelerine sarılması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

==================

(Özel) - Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

TÜRKİYE'de çok az bölgede yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, Tunceli'de jandarma tarafından sıkı korumaya alındı. Ters lale çiçeği, soğanlarının yurt dışına kaçırılmaması ve zarar verilmemesi için jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

Türkiye'de yetişen en özel bitkiler arasında olan ters laleler, Tunceli'de artık jandarmanın korumasında. 6 Haziran günü, Ovacık İlçesi’ne bağlı Ağaçpınar Köyü’nde ters laleleri koparan 3 kişiye Çevre Kanunu'nu ihlalden 60 bin 163'er liradan toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmasının ardından Tunceli Valiliği, ters laleler için sıkı koruma tedbirleri alındı.

'KORUMA ÖNLEMLERİMİZ DAHA SIKI VE DENETLEYİCİ OLACAK'

Tunceli'nin turizminde önemli yer tutan ters lalenin yetiştiği yerler arasında bulunan 2 bin rakımlı Alacık Köyü’ndeki Yastık Deresi'ni Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ziyaret etti. Ters lalelerin yetiştiği alanının etkileyici güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Vali Sonel, herkesin bu güzelliği görmeleri için çağrıda bulundu. Vali Sonel, Tunceli bölgesinde yetişen ters lalelerin artık jandarma tarafından sıkı korumaya alındığını ifade ederek, "Türkiyemiz’e özgü endemik bir bitki türü olan Ters laleleri jandarma ekiplerimiz ile doğa koruma ekiplerimizle bundan sonra daha sıkı koruyacağız. Ovacık İlçesi’nde 3 vatandaşımız bu ters laleleri doğal alanlarında köklerinden çıkararak götürmüşlerdi. Derhal tespit ederek gerekli idare para cezasını kestik. Ters laleler ülkemiz, Tunceli için ve gelecek nesillere aktarmak için çok önemli. Sunun için bundan sonra koruma önlemlerimiz daha sıkı ve denetleyici olacak" dedi.

'BURALAR BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TERÖRİSTLERİN EYLEM YAPTIĞI YERLERDİ'

Vali Sonel, inceleme yaptığı ters lalelerin bulunduğu alan birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin eylem alanı olduğuna dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonla bölge artık huzur hâkim olduğunu söyledi. Tunceli'nin huzur şehri olmasıyla turizmde önemli gelişmelerin yaşanacağını aktaran Vali Sonel, "Şu an bulunduğumuz bölge 2 bin rakımlı alan. Kutuderesi Vadisi'nin iç kesimlerinde bir yer. Buralar birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin eylem yaptığı yerlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük kararlılığı, Sayın İçişleri Bakanımız’ın büyük destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla Tunceli artık huzur şehri oldu. Huzur şehri ile birlikte Tunceli büyük bir değişim yaşanarak turist akınına uğradı. Ters laleleri her gün yüzlerce turist ziyaret ediyor. Bulunduğumuz alan vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Burayı turizme açtık bundan sonra binlerce insan burayı ziyarete gelecek. Tunceli artık turizm ve spor şehridir. Terör artık yok huzur ve güven var. Munzur Dağları, Pülümür Vadisi, Mercan Dağları Munzur Vadisi, Tunceli'nin her köşesi ayrı bir güzellik yansıtıyor. Ters laleleri görmemek, dokunmamak büyük bir kayıp, gelip görsünler buraları bu güzellikleri herkes yaşasın istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin endemik bitki türleri arasında yer alan koruma altındaki ters laleler, yoğunlukla Tunceli, Hakkâri ve Erzurum bölgelerinde yetişiyor. Mayıs ayının ortalarında açılan ters lalenin sadece 15 günlük ömrü var.

Görüntü Dökümü

---------

- Ters lalelerden görüntü

- Ters lalenin yetiştiği alan

- Vali Sonel ve Albay Şen'in gelişi

- Güvenlik önlemleri

- Vali Sonel'in güvenlik güçleriyle bir araya gelmesi

- Vali Sonel'in ters laleleri incemesi

- Vali Sonel'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 772 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Ferit DEMİR, Selim KAYA/TUNCELİ,()

===============

Süslenip yaylaya çıktılar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını boyayıp süsleyen vatandaşlar yaylaya çıktı. Kadınlar geleneksel kıyafetlerini giyerken, yayla bayram yerine döndü.

Hendek Dikmen Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, atalarından kalma yayla göçü geleneğini 113 yıldır devam ettiriyor. Asırlık geleneği yaşatan Dikmen Mahallesi sakinleri, yaylaya göç yolculuğuna başladı. Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla birlikte zil ve çan sesleri eşliğinde hep birlikte yola düşen mahalle sakinleri, yaklaşık 10 kilometrelik yolu yüzlerce hayvanla kat ederek şenlik havasında yaylaya göç ediyor. Vatandaşlar yaylaya geldiklerinde meydanda toplanarak bir süre eğleniyor.

Asırlardır devam eden göç geleneğini sürdürmek adına bu yıl 113'inci yayla göçünü gerçekleştirdiklerini belirten Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, “Atalarımızdan kalan örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz.ö dedi.

Yaylaya her yıl haziran ayında göç edildiğini ifade eden Ayvaz, yaylada kar yağışının erken başlaması nedeniyle ekim ayının sonlarına doğru yayladan ayrıldıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------

Yaylaya göçten görüntüler

Yayladan detaylar

Hayvanlardan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Röp.

Haber-Kamera: Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya), ()

=================

Edirne'de polisten sınav öncesi gürültü önlemi

EDİRNE'de motorize polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç kalan bir öğrenciyi motoruyla sınava yetiştirdi. Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde YKS girecek yüzlerce öğrenci aileleriyle birlikte geldi. Kapılarda yapılan sıkı aramadan geçen öğrenciler kendileri için ayrılan sınıflara geçerken, sınava geç kalan bazı öğrencilerde koşarak sınava girmeyi başarırken 10.15'den sonra gelenler ise içeri alınmadı.

POLİS MOTORUYLA SINAVA YETİŞTİ

Edirne İl Emniyet Müğdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize ekiplerinde görevli bir polis motorla devriye attığı sırada bir öğrencinin koştuğunu gördü. Sınav yerine 1 kilometre uzaklıkta 3 dakikası kaldığı öğrenilen öğrenciyi polis motoruyla sınava yetiştirmeyi başardı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.

'SOHBET EDENLER BİLE UYARILDI'

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, telsizden anonsla ekipleri çevrede ses yapılmaması konusunda uyardı. Ekipler bu uyarının ardından okul çevresinde seyyar satıcıları, inşaat faaliyetlerini durdurup, araçların klakson çalmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi. Polisler sınav sırasında öğrencilerin rahatsız olmaması için okul çevresinde sohbet eden velileri de bu bölgelerden uzaklaştırdı.

Görüntü dökümü:

------------

Sınava giren öğrenciler

Velilerden detay

Genıs guvenlık onlemı

Yerleske onunden detay

Haber-Kamera: Alı Can ZERAY/EDIRNE,()

==================

Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi

Türkiye'nin 15'inci Cittaslow(sakin şehir) unvanını alan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı 'Dumansız Hava Sahası' ilan edilerek sigara içilmesi yasaklandı.

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi ve Mudurnu Belediyesi'nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu' toplantısında alınan kararla ilçenin işlek caddelerinden biri olan tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı'nda sigara içilmesi yasaklandı. 13 Mayıs'ta alınan kar dün uygulamaya konuldu. Sokaktaki zemine sarı renkte yazılarla 'Sigara içilmez' ve 'Dumansız hava sahası' yazıldı. Sokağın girişine de, 'Bağımlılık, insanın yenilgiye uğradığı noktadır' yazılı pankart asıldı. Kendine has tarihi mimari yapısıyla Bolu'nun en şirin ilçelerinden biri olan Mudurnu'da yaşayan vatandaşlar, uygulamayı olumlu karşıladı.

Caddede esnaflık yapan vatandaşlardan Hayrettin Beyhan, "Çok güzel bir şey. Temiz hava oldu. İçmeyenlere de zararı olduğu için böyle bir şey yapılması sevindirici. Herkes durumdan memnun. Kurala da uyuluyor. Caddede sigara içilmiyor. Saygı gösteriliyor." dedi.

Nurdan Topaloğlu ise "Ben hayatımda hiç sigara kullanmamış biri olarak destekliyorum. Güzel oldu. Dikkat çekilmiş oldu. Dün sigara bırakanlar bile oldu. Şu anda sokakta bir hareket yok. Burası küçük bir yer 5 bin nüfuslu herkesin bu kurala uyacağını umuyorum." diye konuştu.

Bazı vatandaşlar uygulamanın sigara bağımlılığına karşı mücadelede olumlu etki oluşturabileceğini düşünürken, bazıları da herhangi bir etkisi olmadığını belirtti.

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, "Dumansız hava sahası farkındalık yaratmak için geliştirilmiş Türkiye'de ilk olan bir projedir. 'Bağımlılık insanın yenilgiye uğradığı noktadır' sloganıyla kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte görsel ve yazılı medyada ses getirerek sağlık yaşam alanları oluşturacağız. Bu sayede insanların dikkatini ilgisini, dikkatini kaliteli ve sağlıklı bir yaşama çekeceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Caddeden görüntüler

-Röportajlar(Yazım sırasıyla)

-Detaylar

-Başkanla röp.

Süre: 03.45-Boyut: 421 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

==================

AFAD gönüllüsü öğretmenlere, arama kurtarma eğitimi

Osmaniye'de Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü 24 öğretene arama kurtarma eğitimi verildi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine ilişkin yapmış olduğu işbirliği protokolü kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Osmaniye'nin farklı okullarında görev yapan 24 öğretmene, 32 saat süreli, arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik temel afet bilinci eğitimleri verildi.

Temel afet bilincine genel bakış ve afete hazırlık, KBRN farkındalık, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, üst katlardan ve kuyudan kurtarma teknikleri, kurtarma aracı ve kurtarma makinelerinin çalıştırılması ile enkaza giriş tekniklerine yönelik uygulamalar, enkazda arama kurtarma teknikleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, tahliye ve tahliye türleri söz konusu eğitimde öğretmenlere anlatıldı ve uygulamalı olarak da arazide arama kurtarma tatbikatları yapıldı. Bu eğitimlerin sonucunda, Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerin de katılımıyla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, eğitim ve tatbikatla ilgili yaptığı açıklamasında, "Gönüllü olarak eğitim alan öğretmenlerimiz, herhangi bir afet ve acil durumda enkazda direk çalışmayacak belki; ama arama ve kurtarma ekiplerimize destek olacaklardır. Burada eğitim alan öğretmenlerimiz, görev yaptıkları okullarda da diğer öğretmenlere eğitimler vereceklerdir. AFAD olarak gönüllü ağını genişletmek, kamu kurum ve kuruluşlarda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, vatandaşlarımız arasında gönüllü AFAD ekipleri oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. AFAD Gönüllüsü olarak, almış olduğunuz eğitimler sonrası belki bir kişinin hayatını kurtaracaksınız. Belki de bu kişi, sizin en yakınınız olacaktır. AFAD gönüllüsü olmak için geç kalmış değilsiniz. AFAD gönüllü başvuruları devam etmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yaparak tüm vatandaşlarımız AFAD Gönüllü ailesine katılabilirler. İnternet ortamında AFAD Gönüllülük sistemi sayfasında, teorik eğitimin sonucunda alınacak ilk sertifikaya, teorik eğitimin ardından Müdürlüğümüz tarafından verilecek aşama aşama olan uygulamalı eğitimler sonucunda yeni sertifikalar eklenilebilinir." dedi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise ülke geneli gibi Osmaniye'nin de tehlikeli deprem kuşağında bulunmakta olduğunu belirterek, "Bu durum her türlü doğal afete karşı hazırlıklı olmayı gerektirmektedir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı arasında Acil Durum Eğitimine ilişkin İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır. Protokol kapsamında Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü Çalışanlarından oluşan 24 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturmuştur. Ekibe verilen temel afet bilinci eğitimi ardından Milli Eğitim Müdürlüğüme İl Afet Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Kursu başarıyla tamamlayan ekip afet durumlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde AFAD yanında arama kurtarma görevi yapacaktır. Kursun tamamlanmasında Emeği geçen Başta AFAD olmak üzere Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüne ve tamamı gönüllü öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

- AFAD gönüllüsü yazısı

- AFAD Görevlileri öğretmenlere anlatım yaparken

- Sedyeye yaralının ip bağlama eğitimi

- Tırmanma eğitimi

- Sedyenin taşınması

- Sedyenin yukarı iple çekilmesi

- Eğitimlerden detay görüntüler

- AFAD İl Müdürü Serhat Bulut Konuşması

- Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak konuşması

BOYUT: 146 MB SÜRE: 04'38"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

===================

Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören öğrencilerin karne sevinci

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği bünyesinde oluşturulan hastane sınıfında eğitim ve kanser tedavisi gören çocuklar için karne sevinci yaşadı.

AFSÜ'de kanser tedavisi gören çocuklar için karne etkinliği düzenlendi. Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen karne ve mezuniyet törenine Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, AFSÜ Rektörü Okumuş, protokol üyeleri, tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Programda kanser tedavisi gören çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi ile Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Çocuk Korusu tarafından gösteri sunuldu, konser verildi. Kanser tedavisi gören çocuklar şiirler okurken, çocukların hastanede çektiği kısa film gösterisi yayınlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, eğitimde feda edilecek çocuğun olmadığına işaret etti. Hastanede sınıf oluşturduklarını ve 109 öğrencinin eğitimden geri kalmaması için düzenli eğitim verildiğini söyleyen Yalçın, eğitimde 2023 vizyonu çalışmaları kapsamında mutlu çocuklar için mücadele ettiklerini belirtti. Yalçın, "Eğitim yılı başında AFSÜ'de uzun süre tedavi gören çocuklar için bir hastane sınıfı açtık. Bizim eğitimden mahrum etmeye feda edeceğimiz hiçbir ferdimiz yok. 2018- 2019 eğitim yılında 147 bin öğrenci dün karnelerini aldı. Biz de bu hastane okulunda eğitim gören çocuklarımıza karne vermek, moral aşılamak için karne töreni düzenledik. Hastane okulu Türkiye'de ilk kez bu kadar düzenli ve kapsamı geniş bir şekilde oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın da 2023 vizyonu kapsamında 'Mutlu çocuklar güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Çocuk gülerse, dünya güler. Mutlu çocuklarla güçlü Türkiye'yi tesis etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, çocukların hastane ortamında özlemini duyduğu, kaygılandığı bazı konular olduğunu dile getirdi. Bu kaygıların arasında eğitimden, okuldan uzak kalmak da bulunduğunu söyleyen Okumuş, şöyle konuştu:

"Çocuklar hastanede tedavi gördüğü süre içinde aileden uzak kalma, arkadaşlarından ve kardeşlerinden uzak kalma gibi endişeler taşıyor. Bunlar çocuk üzerinde ciddi kaygı ve sıkıntılar oluşturur. Bir de bunun üzerine uzun süre hastanede kalan, ciddi sağlık sorunu olan çocukların eğitimden uzak kalma korkusu eklenir. Bu kaygıların en aza indirilmesi için hastane okulu düzenlendi. Bu faaliyetin ve okulun çok yararlı olduğunu düşünüyorum."

Konuşmalardan sonra hastanede kanser tedavisi gören çocuklar ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu ve oluşturulan koro tarafından konser verildi. Şiir ve konserin ardından okulda eğitim gören çocuklara karneleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Tedavi gören çocuklardan detay

- Katılımcılardan detay

- Öğrencilerin hazırladık etkinliklerden detay

- Müdür Yalçın'ın konuşması

- Okumuş'un konuşması

- Öğrencilere karne verilirken detay

- Genel detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

=====================

(Özel) - Mardin'in Bagok Dağı'na piknikçi akını

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Bagok Dağı, huzur ve güven ortamı oluşmasıyla piknikçilerin akınına uğruyor. Beyazsu Mesire Alanı’na gelenler, su kenarında kurulan çardaklarda konaklayıp, piknik yapıyor.

Midyat-Nusaybin karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Bagok Dağı eteklerindeki doğa harikası Beyazsu Şırnak, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden gelen yüzlerce kişinin akınına uğruyor. Bir dönem terör olaylarıyla anılan bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşmasıyla, kemençe eşliğinde piknik keyfi yaşanıyor.

Piknik alanına gelenler özel işletmeler tarafından kurulan çardakları kullanan ve Beyazsu’ya giren piknikçilere Türkçe ve Kürtçe şarkılar, kemençe eşliğinde seslendiriliyor. Piknik alanı işletmecisi Şeyhmus Akyüz, yaz sezonunun gelmesiyle Beyazsu'ya ilginin arttığını ifade ederek, bu doğal güzelliği görmek için Avrupa'dan gelenlerin bile olduğunu söyledi. Akyüz, "Bugünlerde yeni sezonumuzu açtık, rağbet var. Türkiye dışından Avrupa ülkelerinden bile gelenler var. Burası çok farklı bir yer. Bu sebeple çok tercih ediliyor. Doğal güzelliği, piknik yapabilme durumu ve akarsuyu açısından Güneydoğu bölgesinde burası gibi bir yok" dedi.

Piknik yapmaya gelen vatandaşlardan Rıfat Direkçi ise stres atmak için buraya geldiklerini belirterek, "Midyat'ın tarihi güzellikleri yanında doğal güzelliğiyle bilenen Beyazsu bizi cezbediyor. Midyatlılar da çok fazla rağbet gösteriyor. Avrupa ülkelerinden ve Türkiye'nin genelinden birçok insan da sıcak havalarda burayı tercih ediyor. Bizler de fırsat buldukça ailemizle, dostlarımızla güzel bir zaman geçirmek için buraya geliyoruz" diye konuştu.

Konya'dan gelen misafirlerini Beyazsu'ya getiren ve Midyat’ta yaşayan Hazal Ot ise havanın sıcak olması nedeniyle geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"İnsanlar kendini dışarı atma peşindeler çünkü hava çok sıcak. Bizim de amacımız da tamamen hava almak, bir değişiklik yapmak. Ailemiz ile güzel bir zaman geçirebileceğimiz bir yer burası. O yüzden biz Beyazsu'yu tercih ediyoruz. Herkesin burayı gelip görmesini istiyoruz. Çünkü görülmeye değer bir yer burası."

Görüntü Dökümü

----------

- Piknik alanından görüntü

- Kemençe eşliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar

- Beyazsu'dan görüntü

- Halay çekenler

- Piknik yapanlar

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin),()

==================

Karlıova'da 105 yaşındaki şehit annesine kaymakamdan ziyaret

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 1992 yılında PKK'lı teröristler tarafından 2 oğlu öldürülen ve 2 yıldır yatağa bağımlı olan 105 yaşındaki Lütfiye Demir'i, Kaymakam Levent Yetkin ziyaret etti.

Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyünde, 1992 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Hasan Demir (35) ile Hüseyin Demir'in (37) anneleri Lütfiye Demir, yaklaşık 2 yıl önce felç geçirerek, yatağa bağımlı oldu. Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin de beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Çırağ ve bazı yetkililer ile Demir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şehit annesinin sağlık durumuyla yakından ilgilenen Kaymakam Yetgin, “Şehitlerimizin anneleri bizim annemizdir. Onlara bakmak ihtiyaçlarını gidermek ve sık sık onları ziyaret etmek bizim öncelikli görevlerimizdendir. 1992 tarihinde şehit düşen Hasan ve Hüseyin şehitlerimizin değerli annesinin yalnız olmadığını ona hissettirmemiz lazım. Devletimiz her daim onların yanındadır. Özellikle şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli, onlara olan sonsuz saygı ve sevgimiz yanında rahmetli şehitlerimizin bizlere emanetleridir, bizler de onların evlatlarıyızö dedi.

Görüntü Dökümü

----------

- Kaymakamın şehit annesinin evine gitmesi

- Evdekilerle sohbet etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU 99.6 MB

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(Bingöl),()

================

Bitlis'in yaşayan son ‘Harik’ ustası hem üretiyor hem de tanıtıyor

Bitlis’te 22 yıldır yöresel bir ayakkabı olan harik üretimi yapan Haydar Yılmaz, yok olmaya yüz tutan bu el sanatını yaşatmaya çalışırken, çeşitli fuarlarda da tanıtımını gerçekleştiriyor.

Bitlis'in önemli el sanatlarından olan ve keçi kılı ve kendir hammaddesinden yapılan yöresel bir ayakkabı çeşidi olan ‘harik’in yaşayan son ustası Haydar Yılmaz, bu mesleği yaşatmak için mücadele veriyor. Yılmaz, 22 yıl önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde harik atölyesi kurdu. Bitlis'in unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında bulunan hariki yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için mücadele veren Yılmaz bu doğrultuda birçok kurs açtı fakat hem malzeme hem de pazar sorunu nedeniyle sürdüremedi.

Yılmaz, "Harik Bitlis’in geleneksel el sanatlarındandır. Keçi kılı ve kendir hammaddesinden yapılıyor. Yaklaşık 6-7 günde de bitirilen yöresel bir ayakkabı çeşididir. Yöre halkı yüzyıllar boyunca bunu kullanmışlar. Sanatın 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Harik zorlu bir sanattır. Bu mesleği yaşatmak için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde kurslar açıyoruz. Gençlerimiz geldiğinde zorluğu ve pazar sıkıntısını gördüğü zaman maalesef birçoğu kursu bırakıyor" dedi.

MESLEĞİ YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUM

Atölyesinde ürettiği hariki il dışında düzenlenen çeşitli fuarlarda stantlar açarak tanıtmaya çalıştığını belirten Yılmaz, Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen tanıtım günlerine katıldığını söyledi. Harik için belgesel çekimlerinde de bu sanatı anlatmaya çalıştığını belirten Yılmaz, babadan değil 1997 yılında liseden mezun olduktan sonra açılan bir kursta bu mesleği öğrendiğini söyledi. Daha sonra kurduğu küçük atölyelerde bu sanatı bugüne taşıdığını anlatan Yılmaz şöyle konuştu: "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı tanıtım kartı verdi. Arşivlerde de mevcut olduğu gibi bu sanatı sadece ben yapıyorum. Yaptığım harikleri sipariş üzerine halk oyunları ekiplerine, hediyelik ya da süs eşyası olarak veriyorum. Ayrıca harikler ilimize gelen politikacılara ve misafirlere hediyelik olarak hazırlanıyor. Ancak günümüzde en fazla halk oyunları ekipleri tarafından tercih ediliyor. Romatizmal bazı hastalıkların tedavisinde de öneriliyor. Her ayak numarasına göre harik üretebiliyoruz. Son yıllarda araçlarda, evlerde ve özellikle bayanlar çantalarında süs eşyası olarak da kullanabiliyorlar. Uzun emek isteyen hariklerimizin minyatürleri 50, büyükler için üretilenleri ise 300 liradan satışa sunuyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Harik atölyesinden detaylar

-Üretilen harikler

-Üretim malzemelerinden detaylar

-Harik ustasının minyatür ve numaralı hariklerinden detaylar

-Harik üreten Haydar Yılmaz'dan detay

-Harik Ustası Haydar Yılmaz ile röportaj

-Detay ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-