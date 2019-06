DHA YURT BÜLTENİ-11

Hatay yönünden gelen 7 araçlık askeri konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Öğle saatlerinde Hatay yönünden gelen 7 araçtan oluşan zırhlı araç konvoyu, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımında sona gelindi. Vadide, 21 kaçak yapının yanı sıra tespit edilen 11 kaçak yapının yıkımına da tebligat işlemlerinin ardından başlanılacağı bildirildi.

Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Polis ve jandarma ekiplerince alınan güvenlik önlemleri altında, vadiye gelen iş makineleri 21 kaçak yapının yıkım işlemine başladı. Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapıların yıkımının büyük bölümü tamamlanırken, kaçak olduğu saptanan 11 kaçak yapı hakkında da yıkım kararı alındı. Bölgedeki 11 kaçak yapının, tebligat işlemlerinin ardından yıkılacağı bildirildi.



Çanakkale'de 12 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Koyunevi köyü açıklarında, lastik bot içinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla lastik bottaki Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve giyecek yardımı yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Keskin nişancı ile fotoğraf çekilmek için yarıştılar



Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen törene kamuflaj kıyafetiyle katılan keskin nişancı, ilgi odağı oldu. Törene katılanlar, keskin nişancı ile fotoğraf çektirmek için yarıştı.

Merkez Yaktiye ilçesinde, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan törene protokol üyeleri, askeri yetkililer ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Okay Memiş'in yaptığı konuşmanın ardından protokol, askerler tarafından taşınan dev Türk bayrağının arkasından, yaklaşık bir kilometre mesafadeki Yakutiye Kent Meydanı'na yürüdü.

Jandarma arama kurtarma biriminde görevli Kurbet adlı köpeğin de bulunduğu törende protokol, jandarmanın kullandığı teçhizatların tanıtıldığı sergiyi gezdi.

Sergide kamuflaj ile yer alan keskin nişancı büyük ilgi topladı. Protokolün hatıra fotoğrafı çektirdiği keskin nişancıyla selfie ya da hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlar birbirleri ile yarıştı.



Midilli halkı, bavullarını dahi Ayvalık'tan alıyor



Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde haftada 2 gün kurulan semt pazarı, Midilli Adası’ndan gelen Yunan turistlerin akınına uğruyor. Yunanlar, pazar alışverişinin yanı sıra mobilya, halı, mutfak malzemesi gibi pek çok ürünü de Ayvalık'tan satın alıyor.

Türkiye’nin batıya açılan en uç noktası olarak kabul edilen ‘Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndan ilçeye giriş yapan Yunan turistler, bavullar dolusu alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.

Her hafta perşembe ve cumartesi günleri ilçede kurulan semt pazarına, Midilli'den feribot ile yaklaşık 400 turist geliyor. Yunanlar, aldıkları eşyaları koyacakları bavulları dahi Ayvalık'tan satın almayı tercih ediyor. Yunan turistler, pazar alışverişinin yanı sıra inşaat malzemesi, mobilya, halı, mutfak malzemesi, beyaz eşya ile mücevher ve baklava gibi birçok ürünü de Ayvalık'tan alıyor.

‘MÜBADİLLER VAZGEÇEMİYOR’

Turizmci Öztürk Turhan, Midilli halkının, Ayvalık’ı tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden birinin, mübadele döneminde birçok Yunan mübadilin Ayvalık’tan Midilli’ye gidip yerleşmesi olduğunu söyledi. "Günümüzde Midilli’de yaşayan pek çok Yunan mübadilin hayali Ayvalık’tır" diyen Turhan, şunları söyledi:

"Onları nereye götürürseniz götürün, Ayvalık’a gelmeden edemezler. Yunan turistlerimiz Cumartesi günleri de Ayvalık’a akın etmeye başladılar. Bu durum ilçe esnafı için çok ciddi gelir kaynağı ve memnuniyet oluşturuyor.”

‘ALIŞVERİŞ İÇİN BAVULLARINI DAHİ AYVALIK'TAN ALIYORLAR’

Ayvalık ile Midilli arasında deniz ulaşımını sağlayan feribot işletmeciliğinin kurucularından turizmci Eşref Jale de "Ayvalık’a gelen Yunan turistler, bavullar dolusu alışveriş yapıyor. Hatta bu alışveriş çılgınlığı o kadar ileriye gitti ki, bavullarını bile Ayvalık’tan satın alıyorlar" dedi.

‘BİR FİNCAN KAHVE FİYATINA TİŞÖRT SATIN ALABİLİYORLAR’

Jale, son günlerde Midilli’den, Ayvalık’a her geçen gün daha fazla turist geldiğini vurgulayarak, "Midilli’de bir fincan kahve 3.2 Euro'ya satılıyor. Oysa Ayvalık’ta 3.2 Euro'ya tişört satılıyor. O yüzden de Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’ı tercih ediyor. Sadece mutfak ve giyim gereksinimlerini değil, mobilyalarını bile buradan alıp, ülkelerine dönüyorlar. Ayvalık’ta ekonomik anlamda çok ciddi bir sirkülasyon oluyor" diye konuştu.



Şehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'nde

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu'nda 'Şehitlik Köşesi' oluşturuldu. 2006 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde şehit olan Mustafa Orçun Yaldır’ın (21) bütün eşyaları köşede sergilendi. Şehit annesi Gülizar Süalp (65), "Oğlumun terliği, çantası, gömleği ile birlikte bazı eşyalarını okula verdim. Öğrenciler burada sahip çıkar. Terörün kökü kurusun; anneler, gelinler, çocuklar ağlamasın" dedi.

Konyalı hayırsever Aynur Kasabalı, yaptırdığı okulun öğretmenleri ile bir araya gelerek bir proje geliştirdi. Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Aileleri Derneği, İl Jandarma Komutanlığı ve akademisyenlerin desteğiyle 'Vatan İçin Ölüme Koşanlar' projesi hazırlandı. İlkokul öğrencilerine vatan ve bayrak sevgisi kazandırılması amaçlanan projede, 2006 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komanda Er Mustafa Orçun Yaldır’ın annesi Gülizar Süalp ile görüşüldü. Şehit annesi Süalp, oğlu Yaldır’ın terliğini, çantasını, gömleğini ve önemli eşyalarını proje için verdi. Karatay ilçesinde bulunan Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu'nda şehitlik köşesi oluşturuldu.

'OĞLUMUN EŞYALARINA OKULDA SAHİP ÇIKILIR'

Projenin çok anlamlı olduğunu söyleyen şehit annesi Gülizar Süalp, "Oğlumun terliği, çantası, gömleği, fotoğrafları ile birlikte bazı eşyalarını okula verdim. Eşyalar evde kaybolmasın, burada sahip çıkılır. Vatan sağ olsun. Terörün kökü kurusun; anneler ağlamasın, gelinler ağlamasın, çocuklar ağlamasın" dedi.

'ORÇUN’UN AİLESİ ARTIK BİZİM'

Şehit annesinin mutluluğunun her şeyden üstün olduğunu belirten proje koordinatörü sınıf öğretmeni Perihan Öçgüder, "Şehit annemizin oğlu Orçun’dan kalan son eşyaları bize teslim etmesi bizi çok mutlu ederek gururlandırdı. Her şey bir tarafa bu bizim için en büyük hediyeydi. Projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Projemizin temel amacı; her şehidimizin adının bir okulda yaşatılması ve çocuklarımıza şehitlik nedir, bu vatan için ölüme giden insanlar neler yaşamıştır, bunun duygularını anlatabilmek o heyecanı aktarabilmek. Umarım amacımıza da ulaşırız" diye konuştu.

'VATANIN BİZE NASIL ARMAĞAN EDİLDİĞİNİ GÖRECEKLER'

Şehit ailelerinin bütün sorunlarıyla ilgilendiğini dile getiren hayırsever Aynur Kasabalı, "Öğretmenle birlikte bir araya gelerek böyle bir proje geliştirdik. Çocuklarla böyle bir köşe hazırladık. Buradaki amaç, küçük yaşlarda canlı olarak bu tabloyu görmeleri ve vatanın bize nasıl armağan edildiğini, kimlere borçlu olduğumuzu canlı olarak yaşatmak" dedi.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 250 konuta, 6 bin 128 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ tarafından Akabe Mahallesi'nde alt gelirli aileler için yaptırılan konutlara oldukça yoğun başvuru yapıldı. 250 konut için yapılan 6 bin 128 başvuru üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isminin çıkmasıyla mutluluk yaşayan Sibel Meriç, "18 yıldır kiradayız ve hep ev sahibi olma ümidini yaşadık. Bugün kurada ismimiz çıktığı için çok mutluyum" dedi.

Kura çekimiyle ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşen Emine Kılıç ise kiradan kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan TOKİ'ye teşekkür etti.



DEDAŞ ekipleri, yavru köpekleri kurtardı



Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik arızasını gidermek için yerde, yol kenarına bırakılan 4 yavru köpeği kurtardı.

DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne bağlı arıza onarım bakım ekibi, alınan bir ihbarı değerlendirmek ve saha çalışmaları yapmak üzere Çınar ilçesine bağlı köyleri dolaşmaya başladı. İlçeye bağlı Aşağıkonak köyü yakınlarına gelen ekiptekiler, yol kenarında bulunan bir çuvalın içerisinden çıkmaya çalışan yavru köpeklerin iniltisini duydu. Bunun üzerine duran araçtan inen görevliler, 4 yavru köpeğin bir çuval içerisinde yol kenarına ölmeleri için atıldığını görünce, kurtarma girişiminde bulundu.

DEDAŞ ekipleri, sütle besledikleri yavru köpekleri alarak hayvan barına merkezine teslim etti.



Özel eğitim öğrencileri en güzel kıyafetlerini giyerek karnelerini aldı

İzmir Hamdi Dalan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde gerçekleşen törende özel eğitim öğrencileri 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nı tamamlayarak, karnelerini almanın heyecanını yaşadı. En güzel kıyafetlerini giyip karne törenine gelen öğrenciler, hediyelerini de alarak yaz tatiline başladı. Törene katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bu eğitim öğretim yılını 60 bin öğretmen ve 850 bin öğrenci ile tamamlamış bulunmaktayız" dedi.

Okulların kapanmasıyla birlikte İzmir Hamdi Dalan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ndeki özel öğrenciler de karne sevincini yaşadı. En güzel kıyafetlerini giyip İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın elinden karnelerini almayı bekleyen öğrenciler heyecanlarını gizleyemedi. Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin sınıfları gezerek karneleri ve eğitici oyuncak hediyelerini çocuklara dağıttığı törende, özel öğrencilerin yüzünden gülücükler eksik olmadı. Velilerin de öğrencilerin yanlarında bulunarak onların heyecanına tanık olduğu törende konuşan Ömer Yahşi, "2018- 2019 Eğitim- Öğretim Yılı’nı İzmir’de 60 bin öğretmen, 850 bin öğrenci ile kazasız belasız bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin aldığı karnelerin çok başarılı olduğunu görüyor ve velilerimizin kendi karneleri gibi değerlendirmesini istiyorum. Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı gibi yaz tatilinde yapılması gereken etkinlikleri de internet sitemizde 'Ziya Selçuk' adına paylaşmış bulunmaktayız. Şuanda içinde bulunmakta olduğumuz özel eğitim okulumuz yaklaşık 10 dönümlük bir arazide çok boş ve iptidai (eskimiş) şartlarda bulunan bina, hayırseverimiz Aysu Dalan tarafından eğitim öğretime kavuşturuldu. Bu anlamda kendi imkanları ve bütçeleri ile lavabolardan sınıflara varana kadar bütün her şeyini yaparak devlete devrettiği için Aysu Hanım’a teşekkür ediyorum" dedi. 2017 yılında eğitime açılan özel eğitim okulunun bağışçısı Aysu Dalan ise, “70’li yıllarda yapılan bu okul daha sonra işlerini kaybetti. Biz yıkık dökük bu binayı yeniledik, sıfırdan bu hale getirdik ve milli eğitime bağışladık. Buradaki eğitim, taşımalı. Ayrıca tam gün eğitim veriliyor ve öğle yemekleri de bulunuyor. Özellikle özel çocuklarımıza, gençlerimize faydalı olmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

‘OĞLUM GECE HEYECANDAN ÇOK AZ UYUYABİLDİ’

Özel eğitim öğrencisi Alperen Önal’ın (23) annesi Müzeyyen Önal, "İstanbul’da oğlum için çeşitli okulları aradım ama onu gönderebileceğim okul bulamadım. En sonunda bizi bu okuldan kayıt için çağırdılar. Geldiğimde çok şaşırdım, hiç böyle bir okul beklemiyordum. Rüya gibi bir okul gördüm. Her şey çok güzel burada. Oğlum buraya gelmeye başladıktan sonra çok sosyalleşti, etkinlikler, faaliyetler yapıyorlar. Oğlum dün geceden beri çok heyecanlı, gece heyecandan çok az uyuyabildi" dedi. Down Sendromlu Yağmur Gülşen’in (17) annesi Hanım Karakaş ise, "Kızım Ulusal Down Sendromu Derneği’nde halk oyunları kurslarına gidiyor, gösterilere çıkıyor. Tiyatro yapıyor. Yağmur geçen hafta gelinlik giydi ve doğum gününü kutladık. Yağmur bugün heyecanlı çünkü gezmeyi, müziği, eğlenmeyi çok seviyor. Yaz tatilinde denize gitmek istiyor, onu götüreceğim" diye konuştu. Karne alma sevincini yaşayan Yusuf Acun (15) ise, “Mutluyum. Yaz tatilinde ne yapacağıma karar vermedim. Evde tabletimle ve telefonumda oyunlar oynamak istiyorum. Bir yerlere de gidebilirim" şeklinde konuştu.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,