DHA YURT BÜLTENİ-11

Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Antalya'da tatil yaparken beyin kanamasından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Arslan'ın cenazesi camiye getirildi. Burada düzenlenen törende Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Nursel Arslan ve Nazife Demirkapı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

ŞENTOP VE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Cenaze namazı öncesinde camiye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arslan Ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Şentop ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti ve CHP Denizli Milletvekilleri, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve vatandaş katıldı.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın öğlende kıldırdığı cenaze namazının ardından, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ve diğer protokol üyeleri, Arslan'ın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze aracıyla Denizli Asri Mezarlık'a getirilen Arslan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, defin işlemi sırasında kürekle mezara toprak attı.

KILIÇDAROĞLU: DENİZLİ BUGÜN ONU BAĞRINA BASTI

Cenaze töreninin sona ermesinin ardından mezarlıkta kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kazım Arslan son derece başarılı bir milletvekilimizdi. Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın Denizli'deki bütün vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı ve sevecen bir insandı. Son derece yardımsever birisiydi. Denizli onu bugün bağrına bastı. Kendisini sonsuzluğa uğurladık. Allah rahmet eylesin" dedi. CHP Lideri, cenaze töreninin ardından karayoluyla Antalya'ya hareket etti.

MÜJDE AR: ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI

Cenaze törenine katılan sanatçı Müjde Ar ise, "Çok üzgünüz. Gerçekten müstesna ve eşi bulunmayan bir insandı. Kimselere benzetemediğimiz bir siyasetçiydi. Hayatımızda çok güzel bir etki bıraktı. Kazım Arslan, örnek insan olarak nitelendirilebilecek bir kişiydi. Hayatımda çok insan tanıdım. Kazım bey bambaşka birisiydi. Denizli'ye de çok şey katmış. 2 Haziran'da Honaz ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimi öncesinde dağ tepe demeden dolaşmış. Çok erken ayrıldı aramızdan daha uzun yıllar keşke birlikte olabilseydik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Cenaze töreninden detaylar

-Arslan ailesinin tabut başında ağlaması

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan detaylar

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un aileye başsağlığı dilemesi

-Cenaze namazından detay

-Tabutun taşınması

-Mezarlıktan detay

-Kılıçdaroğlu'nun mezara toprak atması

-Kılıçdaroğlu ve Müjde Ar'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

================================================

AVRUPA PARLAMENTERİ WARD'DEN HASANKEYF AÇIKLAMASI

BATMAN'ın, Ilısu Baraj Gölü'nün suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde konuşan İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, baraj yapımının durdurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiğini belirtti. Tulie Ward, "Mektubumda Ilısu Barajı'nın durdurmasını yazdım" dedi.Ilısu Baraj Gölü projesi kapsamında su altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde, Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin de aralarında bulunduğu 87 sivil toplum kuruluşu, ‘Hasankeyf için küresel eylem günü’ çağrısı için bir araya geldi. Eyleme, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ve çok sayıda kişi katıldı.

İlçe girişindeki seyir alanında yapılan eyleme katılan İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, Hasankeyf için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt beklediğini ifade eden Ward, "Dil ve kültür çok önemlidir. Özelikle büyüyen nesil için kültür ve nesil çok önemli olduğunu biliyoruz. Biliyorum ki; Avrupa’dan birçok inşaat şirketi bu projeden çekildiler. Bu projenin çevreye uygun olmadığı için projeden çekildi. Arkamdaki yer 12 bin yıllık ve 9 uygarlığın yaşamış oldu bir yer. Burası sular altında kaldığında sadece Hasankeyf halkını değil, bütün dünya haklarını ilgilendiriyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdım. Mektubumda Ilısu Barajı'nın durdurmasını istedim. Bir uluslararası politikacı olarak bir cevap almayı hak ediyorum. Kendi gözlerimle kültürel mirasların yok edildiğini, dokunulamaz mirasların yok edildiğini gördüm. Hem Amazon ve hem Brezilya’da yapılacak barajların durdurulması için de çalışıyorum. Burası dünyadaki bütün halklara aittir" dedi.



Görüntü Dökümü

-------

- Hasankeyf'ten görüntü

- Eyleme katılanlar

- Ward'in açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/HASANKEYF(Batman),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB

==================================================

GÖNÜLLÜ CANKURTARAN, 100 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

MERSİN’in turistik merkez Mezitli ilçesinde Soli Halk Plajı’nda kafe işleten Oktay Öztürk (45), bugüne kadar 100 kişiyi boğulmaktan kurtardığını söyledi.

Akdeniz’in en önemli tarihi değerlerinden olan Soli Pompeipolis antik kentinden ismini alan Soli Halk Plajı, artan hava sıcaklıkları nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Kentte sıcaklığın nem oranıyla birlikte 35 dereceyi bulması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, Soli Halk Plajı’nı doldurdu. Sahilde kafe işleten Oktay Öztürk, "İşletmecilikten önce benim için her şeyden önemli olan insanların can güvenliğidir. Sahilimizde can güvenliği yok. 10 senedir burada canımı hiçe sayarak sudan çıkardığım 100’e yakın insanı acil yardım ekibi gelene kadar ilk müdahale yaparak boğulmaktan kurtardım. Hayata döndürdüklerimin duasını almak beni mutlu ediyor. 20- 30 arası kişiyi de tüm çabalarıma rağmen maalesef kurtaramadım" dedi.

Yetkililerden sahillerde cankurtaran bulundurmalarını isteyen Öztürk, "Yetkililerden tek isteğim daha çok acılar yaşanmadan biran önce sahillerimizde cankurtaran bulundurmalarıdır. Ayrıca vatandaşların attığı çöpleri de toplayarak plajın temizliğini sağlıyorum. Denize her girdiğimde poşetlerce çöp çıkartıyorum. Zaten sahillerimizde temizlik kültürümüz yok. Yetkililerin çevre ve temiz deniz konusunda sorumluluk almalarını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------

- Soli Halk Plajı’nda genel ve detay görüntüler

- Kuma gömülerek şifa arayan vatandaş

- Vatandaşların güvenliğini sağlayan motorlu yunus timleri

- Oktay Öztürk, plajda gezerken

- Öztürk, denizde yüzenleri izliyor ve güvenlik bölgesi dışına çıkanları uyarıyor

- Öztürk, çocukların suda çıkmasına yardımcı oluyor

- Öztürk’e vatandaşlar ilgi gösteriyor

- Vatandaşlarla röportaj

- Oktay Öztürk ile röportaj

- Öztürk, köpeğiyle oyun oynuyor

(BOYUT:464,89 MB) )(SÜRE:4 DK )

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, ()