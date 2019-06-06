DHA YURT BÜLTENİ-11

Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın (3)

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

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Binali Yıldırım'a memleketinde sürpriz uğurlama töreni

Dün akşam saatlerinde memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hemşehrileri sürpriz bir uğurlama töreni düzenlendi. Yüzlerce kişi havaalanı apronunda sıra oldu, bir saat süren vedalaşmanın ardından Yıldırım,Diyarbakır'a hareket etti.

Geceyi baba ocağı Erzincan'da geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır programı için öğlen saatlerinde Erzincan Havalimanı'na gelince kalabalık bir grup ile karşılandı. Saatler öncesinden havalimanına akın eden vatandaşlar, havalimanı apronunda Yıldırım'la vedalaşmak için uzun süre bekledi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş, tarafından apron girişinde karşılanan Binali Yıldırım, yaklaşık 1 saat süren bir uğurlama töreni ile vedalaştı. Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek görüşen Yıldırım, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Yıldırım daha sonra özel uçakla Diyarbakır'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havalimanında bekleyen vatandaşlardan genel detay görüntü

-Uğurlama kuyruğundan görüntü

-Binali Yıldırım'ın gelişi ve vatandaşlarla vedalaşması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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Alanya'da kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra dün yakalanan Deniz Bacak (55), tutuklandı.

Alanya çevreyolunda geçen 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz Bacak ile kardeşi Mehmet Ali Bacak arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Bacak'ın tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali Bacak, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali Bacak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz Bacak ise olaydan sonra kaçtı.

'BEN O DEĞİLİM'

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, firari ağabey Deniz Bacak'ın Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Deniz Bacak, olaydan 9 gün sonra dün gece jandarma tarafından yapılan baskınla Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde saklandığı yerde yakalandı. Deniz Bacak, baskında kimliğini sonra jandarma ekiplerine, "Kimliğim yanımda yok. Konya'dan bayram tatiline geldim. Aradığınız her kimse ben o değilim" dedi. Gözaltına alınan Deniz Bacak, Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Bacak, Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Manavgat Adliyesi İnfaz Bürosu Savcılığı'nda işlemleri tamamlanan Bacak, daha sonra Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Deniz Bacak, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin jandarma aracından çıkarılması

-Adliye binasına girişi

-Manavgat adliyesinden detay görüntü

Engin ANAK- Mithat ABAKAN/ALANYA(Antalya), ()-

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Mavi kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabı çalındı (2)



HESABI GERİ VERDİ

Eskişehir'de topladıkları plastik mavi kapaklarla 220 engelliye tekerlekli sandalye sağlayan Halit Aydoğan (73) ile torunu Melike Sarıtaş'ın (17) kimliği belirsiz kişilerce çalınan 77 bin takipçili sosyal medya hesabı, medyada çıkan haberlerin ardından geri verildi. Melike Sarıtaş, çalındı haberlerinin yayınlanmasının ardından 3 bin lira talep eden kişinin hesap şifrelerini herhangi bir şey talep etmeden geri verdiğini söyledi. Sarıtaş, "Hesabımızın çalındı haberinden sonra çalan kişi herhangi bir şey talep etmeden hesabı geri verdi. Ancak ben çalan kişinin bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bu nedenle şikayetimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Halit Aydoğan ise hesabın geri alınmasına çok sevindiğini belirterek, kapak toplamaya ve engelli bireylere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.



Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR / YURT

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Atlı polislerden sahil mesaisi



Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği, 12 yıldır devriye görevi yaptığı kent sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Havanın ısınmasıyla birlikte, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği de sahile indi. Bir yandan kentin asayişinin sağlanmasına yardımcı olan atlı polisler, bir yandan da sahillerin, önemli etkinliklerin sembolü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin yoğunlaşmasıyla devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.

Polis araçlarının giremediği park, bahçe ve sahillerde görev yapan atlı polisler, gösterilen ilgiden oldukça memnun. Vatandaşların kendilerini ilk etapta polis olarak görmediklerini belirten atlı polisler, tatilcilerin kendilerine yaklaştıklarını, atları sevdikten sonra polis olduklarını anladıklarını ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Atlı polisler, atları sevmek isteyen çocukların da ricasını kırmıyor.

Özbekistan'dan Antalya'ya tatile gelen Lolo Şükürova, küçük kızının atlı polislere büyük ilgi gösterdiğini belirterek, polislerin çocuğunun atları sevmesine müsaade etmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Köpeği ile sahilde gezen Ayşe Ünsal da atlı polisleri överken, “Onların sağduyuları her zaman için başımızın tacı. Köpeğim de ilk defa at gördü. Çok şaşırdı" diye konuştu.

Atlı polisler yaz sonuna kadar kent sahillerinde devriye görevi yapmayı sürdürecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atlı polislerden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Fotoğraf çekenler

- Sahilden görüntü

- Vatandaşlarla röp.

- Atlar detay

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını

Aydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'na Ramazan Bayramının üçüncü gününde de tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolundaki şeritlerde ise neredeyse hiç araç olmaması dikkati çekti.

Kuşadası'nda bayram yoğunluğu devam ediyor. Tatilcilerle birlikte nüfusu 1 milyona yaklaşan ilçeye, bugün de Aydın'ın yanı sıra Denizli, Manisa ve İzmir gibi çevre ilerden de günübirlik gelenler oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş yolundaki şeritlerde ise tek tük araç olması dikkat çekti. Hafta sonunda günübirlik gelmesi beklenenler ile ilçedeki kalabalığın daha da artacağı öngörülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yolda tatilcilerin neden olduğu araç yoğunluğundan görüntü

-Neredeyse hiç aracın geçmediği dönüş yolundan görüntü

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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Şanlıurfa, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi, bayram boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı nedeniyle kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 'Peygamberler şehri" olarak anılan Şanlıurfa’yı görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip bol bol alışveriş yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler, Balıklıgöl’deki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağaraya girerek, dua etti. Daha sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl'e geçen birçok kişi, satın aldıkları yemleri balıklara attı. Bayram nedeniyle yoğunluğun yaşandığı yerleşkeyi gezen ziyaretçiler, bölgedeki Ayn-ı Zeliha Gölü'nde kayığa binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıklıgöl’ü ziyarete gelenler

- Yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluk

- Hazreti İbrahim Peygamberini makamını ziyaret edenler

- Dergah Çarsında alış-veriş yapanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)