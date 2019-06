DHA YURT BÜLTENİ - 11

Honazlılar oy vermeye başladı (2)

AK PARTİ VE CHP'NİN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek, oylarını kullandı. Devecioğlu oyunu, Atatürk İlkokulu'ndaki 1073 No'lu sandıkta attı. Oy kullanmaya eşi Canan Devecioğlu'yla birlikte gelen Turgut Devecioğlu, sandık görevlilerinden belediye başkanlığı pusulasını alıp, kabine gitti. Devecioğlu, daha sonra oyunun bulunduğu zarfı sandığa bıraktı.

'HONAZLILAR EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR'

Seçimin tekrarlanma kararının ardından yoğun tempoda çalıştıklarını ifade eden Turgut Devicioğlu, "31 Mart seçimlerinin tekrarını bugün yapıyoruz. Honaz ilçemize hayırlı olsun. Hemşerilerimiz tekrar hizmet etme imkanı verirse, hizmet etmeye devam edeceğiz. Görev sürem içinde Honaz'a 15 yıl hizmet ettim. Honaz'da yaşayan kardeşlerim değerlendirecektir. Sandığa giden tüm Honazlı hemşerilerim, en doğru kararı verecektir" dedi. Ayrıca AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Honaz ilçesine gelerek, Turgut Devecioğlu'na destek verdi.

'İKİNCİ RAUNDU DA KAZANACAĞIZ'

Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkanı adayı Yüksel Kepenek ise, oyunu Cumhuriyet İlkokulu'ndaki 1023 No'lu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kepenek, "Honaz için hayırlı olsun. 31 Mart'ta yapılan seçim için maalesef yenileme kararı çıktı. Tekrar sandık başındayız. Başta İstanbul olmak üzere seçim yapılan diğer yerler için hayırlı olmasını dilerim. Demokrasi kazansın. Ben bunun demokrasi zaferi olduğunu düşünüyorum. Sandıkta birinci raundu kazandığımız gibi ikinci raundu da kazanacağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ile Teoman Sancar, Kepenek'e destek vermek amacıyla Honaz'a geldi. Öte yandan ilçe genelinde 670 polis memuru ile 400 jandarma personelinin seçim güvenliği için görev aldığı öğrenildi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (4)

İYİ PARTİLİ SEYMEN: DEMOKRASİNİN GALİP GELECEĞİNE İNANIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, sandık başında meydana gelen arbede hakkında partililerlerden bilgi aldı. Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık ve Keskin Belediye Başkan adayı Necati Alsancak ile birlikte seçimin yapıldığı okulları gezen Seymen, çıkışta gazetecilere açıkma yaptı. Seymen, "Bu arbedeler, temenni ve tasvip etmediğimiz hadiseler. Fakat bunun asıl sebebine bakmak lazım. Biliyorsunuz bugün Keskin’de belediye başkanlığı seçimi ikinci kez yapılıyor. 31 Mart seçimlerinde adayımız ipi göğüsleyip, belediye başkanı olmuşken tamamen Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı hata sebebiyle, seçmen listelerini sağlıklı oluşturmaması sebebiyle, burada seçim tekrarı yapılıyor. Vatandaş maalesef ikinci sefer, bir Pazar günü Ramazan günü sandık başına gitmek mecburiyetinde kaldı. Biz Keskin halkına güveniyoruz. Demokrasinin galip geleceğine inanıyoruz. Necati başkanımızın hakkının teslim edileceğini düşünüyoruz" dedi.

Seymen, İYİ Parti teşkilatları olarak sandıkara hakim olduklarını vurgulayarak, "Her okulda avukatlarımız her sandık başında da görevlilerimiz ve müşahitlerimiz son derece tecrübeli şekilde bulunuyorlar. Bir aksaklık, sıkıntı yaşamadan hakkın akşam sonunda sahibine teslim edileceğine yürekten inanıyorum. Herkesin kendisine sahip olmaya çalışması lazım. Bu demokratik bir yarış, haksızlığa uğramış taraf diğer taraf değil biziz, biz gerginlik yaratmıyorsak onların hiç yaratmamaları lazım. Bunun münferit olaylar olduğunu tahmin ediyorum. Okulların tamamını dolaşmış durumundayız. Şimdi her yerde asayiş berkemal, hiçbir sıkıntı yok, vatandaş gelsin gönül rahatlığıyla oyunu kullansın ve hakkı olana teslim etsin" diye konuştu.

Tartıştığı eşini otomobilden indirip, öldürdü

Diyarbakır'da, Recep Günler (40), 20 yıllık eşi Aygül Günler'i (39), 3 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürüp, cesedini yol kenarında bırakıp kaçtı. Zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Bismil Üçyol mevkiinde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşayan Recep ve Aygül Günler çifti dün gece beraberlerine 3 çocuklarıni da alıp, otomobilleriyle Bismil'e doğru yola çıktı. Ancak çift henüz bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Recep Günler, otomobili durdurup, eşini aşağıya indirdi. Otomobilin dışında da süren tartışmada Recep Günler, üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşine sapladı. Kanlar içinde yol kenarına yığılan Ayşegül Günler olay yerinde yaşamını yitirirken, Recep Günler otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Aygül Günler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 çocuk güvenlik güçlerine sığınırken, kaçan zanlı öğle saatlerinde yakalardı.

Arkadaşını kurtardığı nehirde boğuldu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşen arkadaşını kurtaran, ancak kendisi akıntıya kapılan Kamuran Yılmaz'ın (30) cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Ferit Köşk Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde meydana geldi. Kamuran Yılmaz ve Murat Gül, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. İddiaya göre Gül, balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip nehre düştü. Yılmaz da arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Gül'ü güçlükle kıyıya yaklaştırmayı başaran Yılmaz, bu sırada akıntıya kapıldı. Kamuran Yılmaz, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Kurtulan Gül, hemen yardım istedi. Bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve su altı arama ekipleri gönderildi. Su altı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına bu sabah Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de katıldı. Dicle Nehri'nde botlara yapılan aramalar sırasında tarihi Ongözlü Köprü civarında Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Kamuran Yılmaz'ın cenazesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil kanala uçtu, sürücü ağır yaralandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu sürücü Zekeriya Günöz, ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cezaevi yönünden Silifke ilçe merkezi yönüne giden Zekeriya Günöz yönetimindeki 33 RF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Tel şeritten kanala uçan otomobili görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Günöz, otomobilin içerisinden çevredekiler ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Günöz, özel hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Günöz, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi.

Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu

Afyonkarahisar'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle termal otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, bayram tatilinin kent ekonomisine 25 milyon liralık katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nı Afyonkarahisar'daki termal otellerde geçirmek isteyenler aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, 9 günlük bayram tatilinin Afyonkarahisar ekonomisine 25 milyon lira katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Gümüşhan, "Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması dolayısıyla Afyonkarahisar'a ilgi bu yıl çok fazla. Doluluklar şu anda yüzde 100'e ulaşmış durumda. Tabii ki bununla beraber yaz tatili de başlıyor. Doluluklarımız yaz dönemi boyunca devam edecektir. Biz bayrama hazırız. Misafirlerimiz için çeşitli aktivitelerimiz var. Tüm SPA ve termal bölgelerimiz hazır durumda. Ramazan döneminde yenilendi" dedi.

'HER OTELİN KENDİNE GÖRE BİR AKTİVİTESİ VAR'

Her termal otelin kendine özgü aktiviteleri olacağına dikkati çeken Gümüşhan, "Müzik, canlı müzik, büyükler için yine eğlenceler devam ediyor. Biliyorsunuz Afyonkarahisar'da 2 büyük AVM var. Bu AVM'lerin çocuklar ve büyükler için sinema ve eğlence alanları var. Gelen misafirlerin canı sıkılmayacak. Hem termal yapacaklar hem alışveriş yapacaklar hem dinlenecekler hem de tarihi ve turistik yerleri gezecekler. 3- 4 gün kalan misafirlerimiz canı sıkılmadan Afyon'dan memnun olarak gitmiş olacak" diye konuştu.

'27 BİN YATAK KAPASİTESİNE SAHİBİZ'

Afyonkarahisar'da 27 bin civarında konaklama anlamında yatak olduğunu söyleyen Başkan Gümüşhan, "Afyonkarahisar'ın yatak kapasitesi bütün bölgelerde Sandıklı ve İhsaniye ilçesindeki Gazlıgöl ve Yaylabağı beldeleri dahil 27 bin civarında. Bunların içinde 5 yıldızlı 10 otel var. Bu bayramda doluluklarımızın yüzde 100 olduğu düşünüldüğünde Afyonkarahisar'a turizmin katkısı bayram sürecinde 25 milyon lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Çünkü yoldan geçen konaklamasız misafirler de var. Bu gerçekten büyük bir katkı" dedi.

'DENİZ, KUM VE GÜNEŞ HEP YAŞANAN'

Korel Termal Otel Genel Müdürü Ümit Uysal, "Deniz, kum ve güneş hep yaşanan ama termalde de tatillerin olabileceğini hatta termalle sağlık turizmini birleştirerek kanıtlamış durumdayız. İnşallah bu yıl da Ramazan ayından sonra gelen bayram ve bununla birlikte gelen hem dinleneceği hem eğleneceği bir tatili misafirlerimize yaşatmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

'TERMAL VE SAĞLIK TURİZMİ TERCİH EDİLİYOR'

Tesislerinin bayramı dolu geçireceğini vurgulayan Ümit Uysal, şöyle devam etti:

"Doluluklarımızda bir aksilik olacağını düşünmüyoruz. Özellikle böyle durumlarda tercih edilen bir bölgeyiz. Afyonkarahisar bölgesi termal ve sağlık turizmi üzerine çok önemli planda yer alıyor. Hizmetlerimizin kalitesi olsun, misafirlerimizin mutlu dönüşleri olsun ve onlara vermiş olduğumuz ayrıcalıkları burada hissettirmemizden tutun da böyle yorgun dönemde streslerini atmaya kadar götürebiliriz bu işi. Umuyorum bütün misafirlerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlayacağız."

Zabıta el konulan ekmekleri dağıttı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde gramajı eksik olduğu için el konulan 72 ekmek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine yaptığı denetimlerde tezgahlarda satılan 72 ekmeğe, gramajı düşük olduğu için el koydu. İş yerleriyle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, el konulan ekmekleri Dervişpaşa Mahallesi’nde oturan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Suriyeli genç evde ölü bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Suriye uyruklu Taha El Hamut (16) evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İç savaşın ardından Adıyaman'ın Kahta ilçesine sığınan Suriyeli Taha El Hamut, evde kardeşi tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taha El Hamut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Hamut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta, 'Siyah' dondurma ürettiler

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Maraş Dondurması'nın siyahını ürettiler. 'Siyah inci' adıyla aktif karbon (Bitkisel karbon) kullanılarak üretilen kömür karası Maraş Dondurması, yakında başta tüm Türkiye olmak üzere 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunulacak.

Keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiği için daha çok beyaz rengiyle bilinen Maraş Dondurması, bundan sonra kömür karası rengiyle konuşulacak. Aktif karbon kullanılarak üretilen siyah dondurmanın da tıpkı beyaz gibi keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiğini belirten Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şimdiden Kahramanmaraşlıların büyük beğenisini toplamaya başladığını söyledi.

"7 ÜLKEDE, 72 BİN NOKTADA SATIŞA SUNULACAK"

Sami Kervancıoğlu, dondurmanın siyah rengini almasına neden olan aktif karbonun Avrupa Birliği tarafından onaylı olan sağlığa faydalı gıda katkı maddesi olduğunu söyledi. Aktif Karbon'un gaz sıkışmasına, kötü kolesterolün düşürülmesine, indirim sistemi ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Kervancıoğlu, Ar-Ge çalışmasıyla bu ürünü tescilli Maraş Dondurması'yla buluşturduklarını kaydetti. 7 ülkede 72 bin noktada Maraş Dondurması'nı dondurma severlere ulaştırdıklarını belirten Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş bir dondurma şehri. Bizim bir beyaz incimiz vardı. Ar-Ge çalışması neticesinde beyaz incimize kardeş olarak çok güzel bir ürün geliştirdik. Bu ürünümüzün ismi siyah inci. Bitkisel karbon kömüründen yapılan bir ürünümüz. Bu ürünümüzün sağlık açısından çok büyük faydaları var. Günlük 80-100 gram civarında bu ürünümüzü tüketmemiz gerekiyor. Alpedo olarak ürettiğimiz bu Siyah Maraş Dondurması Türkiye'de tek bir ürün oldu. Şu an Kahramanmaraş'ta satışa sunduğumuz ve çok güzel geri dönüşler aldığımız bu ürünümüzü inşallah 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunacağız" diye konuştu.

RENGİ VE TADI FARKLI

Öte yandan Siyah İnci, dondurma severlerden tam not aldı. Siyah İnci'yi deneyenler özellikle renginin alışılmış dondurmadan çok farklı, tadının güzel olduğunu belirterek herkesin denemesi gereken farklı bir tat olduğunu söylediler.

