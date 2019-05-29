DHA YURT BÜLTENİ - 11

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1)'ASKERİ CASUSLUK' KUMPAS DAVASINDA KARAR ÇIKTI

İZMİR'de, 'FETÖ/PDY üyesi oldukları' ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu 90 polis ile örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Davanın sanıklarından olan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay 11 yıl, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ise 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada toplam 55 sanık, 7 yıl 6 ay ila 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

İzmir'de, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği 'askeri casusluk' adıyla bilinen davanın soruşturması sırasında, sanıklar aleyhine sahte delil ürettikleri ve FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 90 polis ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu 48 sayfadan oluşan mütalaasını tekrar etti. Savcı, 91 sanıktan 31'inin 'görevi kötüye kullanma' ve 'terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, aralarında İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın 'görevi ihmal' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatini, firari 18 sanığın ise dosyasının ayrılması istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla firari sanıklardan olan örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in dosyasını davadan ayırdı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu 13 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan eski İzmir İl Müdürü Ali Bilkay’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 11 yıl, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'a 18 yıl 6 ay 22 gün, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'a 50 yıl 10 ay 26 gün hapis cezası verdi. Davada en yüksek cezayı tutuklu sanıklardan eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amiri Yusuf Usşen aldı. Usşen’e üzerine atılı tüm suçlardan toplamda 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti toplam 55 sanığı, 7 yıl 6 ay ila 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezalarına muhkum etti. Sanıklardan 32'sinin beraatine, 1'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına, 2 sanık hakkında davasının ise reddine karar verdi. Tutuklu sanıklardan 5'i de tahliye edildi. Ayrıca, aralarında eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu tutuksuz 15 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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2)KENDİSİNİ UYARAN KEBAPÇIYA MİDİBÜSÜYLE DEHŞETİ YAŞATTI

Mersin'de bir kadınla tartışan servis şoförü, kendisine müdahale eden kebapçının iş yerine midibüsüyle daldı. Defalarca iş yerine çarptıktan sonra çevredekilerin müdahalesinin ardından araçla kaçan servis şoförü, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde, yolda kimliği belirlenemeyen bir kadınla tartışıp şiddet uygulayan servisi şoförü Vakkas D.'ye, yakındaki kebapçının sahibi Ömer Aşçı (60) müdahale etti. Aşçı, tepki gösterdiği servis şoföründen bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kadın ile birlikte giden Vakkas D., akşam saatlerinde midibüsü ile gelerek kavşakta bulunan Ömer Aşçı'ya ait kebapçıya midibüsüyle daldı. İş yerindekiler panikle kaçışırken, Vakkas D. defalarca iş yerine çarparak zarar vermeye çalıştı. Olay anı, çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kayıt altına alınarak sosyal medyadan paylaşıldı.

Bu arada defalarla işyerini midibüsle yıkmaya çalışan Vakkas D., bir ara aracın kontrolünü kaybedip durunca çevrede bulunanların tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Vakkas D., bulunduğu araçla olay yerinden kaçıp uzaklaştı.

İş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, Vakkas D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İş yeri sahibi Ömer Aşçı, sürücünün sokak ortasında bir kadınla tartışıp şiddet uygulaması nedeni ile kendisine müdahale ettiğini belirterek, "Kadınla tartışıp, taciz ediyordu. Ben de iş yerinden çıkarak 'Ayıp değil mi kardeşim, kadını neden taciz ediyorsun' dedim. İftar saatlerinde geldiğini fark edince elemanlara 'Dışarıya çıkın, bu adam dükkanın içine girecek' dedim. Bunun üzerine dükkana araçla daldı. 5-6 sefer dükkana girip çıktı. Ondan sonra burada bulunan insanların üzerine sürdü. İnsanlar kaçtı, burada bulunan bir de ağacı devirdi. Bunun üzerine insanlar da ona müdahale edince kaçıp, gitti. Yaklaşık 40 bin TL'lik zarar oluştu. Alkollüymüş, polis yakaladı, şu an adliyede" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Midibüsün işyerine girmeye çalışması

-Midibüsün geri geri gitmesi

-Sürücünün insanların üzerine araç sürmesi

-İnsanların müdahalesi

-Sürücünün araçla kaçması

-İşyeri sahibi Ömer Aşçı'nın konuşması

-Görgü tanığı kadının konuşması

-İşyerinin son durumu

-İşyerinin onarımından genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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3)SEYİR HALİNDE AÇILAN VİNÇ ÜST GEÇİDE ÇARPTI: 2 YARALI

ANTALYA'da Abdullah A. yönetiminde seyir halindeki vincin üst geçide çarptığı kazada, sürücü ve yanındaki Selman Bozkurt yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah A. yönetimindeki 50 2006 009 plakalı vincin 'bom' adı verilen hidrolik kısmı seyir halindeyken açılarak Adnan Menderes Bulvarı'ndaki üst geçide çarptı. Çarpanın etkisiyle sürücü Abdullah A. ile yanındaki Selman Bozkurt yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Abdullah A. ve Selman Bozkurt, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle vinç ikiye ayrılırken, üst geçitte de maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yoldaki trafik vincin kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü

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Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken görüntüsü

Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

Ambulansın hastaneye gidişi

Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan vinç ve kopan parçalarının görüntüsü

Zarar gören üst geçidin görüntüsü

Vatandaşlardan görüntü

Detaylar

399 MB --- 03.36 // HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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4)HAYVAN OTLATMA' TARTIŞMASINDA KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Antalya'da, merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada Ali Fidan, amcasının oğlu Kadir Fidan'ı (51) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ali Fidan, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün, Korkuteli ilçesi Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen Ali Fidan ile merada koyun otlatan amcasının oğlu Kadir Fidan arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali Fidan, kuzenine "Buralar benden sorulur. Mera için benden izin alacaksın" dedi. Ali Fidan ardından Kadir Fidan'ın göğsüne av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kadir Fidan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadir Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kadir Fidan'ın, Kepez ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Olay sonrası kaçan Ali Fidan ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Ali Fidan'ın sorgusunda, yaylanın bekçiliğini yaparken görevden alındığını, alkolün etkisiyle kendisini hala bekçi sandığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Amcasının oğlu Kadir Fidan'ın av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanan Ali Fidan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin jandarma eşliğinde götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Adem DURMAZ/ANTALYA, ()

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5)SICAKLIĞIN 47 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ ADANA'DA TEHLİKELİ SERİNLİK

Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, gençlerin ve çocukların tehlikeye aldırış etmeden Seyhan Nehri ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştıkları görüldü.

Aşırı sıcakların yaşandığı kentte, termometreler bugün öğle saatlerinde 47 dereceyi gösterdi. Gençler ve çocuklar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına ve Seyhan Nehri'ne girerek serinlemeye çalıştı. Kıyıdaki korkulukların üzerine çıkan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden Seyhan Nehri'ne atlayıp yüzdü. Yaşları 13 ile 17 arasında değişen çocuklar, yüzme bildikleri için korkmadıklarını dile getirdi. Çocuklar "Kendimizi bildik bileli Seyhan Nehri'nde yüzüyoruz. Yüzmeyi de burada öğrendik" dedi.

BİR GÜN ARAYLA 2 ÇOCUK BOĞULMUŞTU

Yüreğir ilçesindeki Gökçeli Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına giren İsa Boğa (16), boğulmuştu. Bir gün sonra da Levent Mahallesi'nde kanala giren Üzeyir Tamer'in (12), Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında cesedi bulunmuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Nehirden drone çekimleri

- Gençlerin nehre atlaması

- Nuri Pir'in anonsu

- Genel ve detaylar

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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6)BURSA ŞEHİR HASTANESİ HAZİRAN’DA AÇILACAK

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, beraberinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Milletvekilleri ile birlikte Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Bursa Şehir Hastanesi’nin inşaatında inceleme yaptı.

Nilüfer Doğanköy’de inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi’nin yapımında sona gelinirken, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve beraberindeki heyet, tamamlanmak üzere olan çalışmaları inceleyip yetkilerden bilgi aldı. Başkan Salman ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, sağlık alanında gelişmiş ülkelerin 40 yılda ulaşamadığı hedeflere, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde oldukça kısa sayılabilecek sürede ulaştığını söyledi.

Tamamlandığında Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa’da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan ve 745 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi ziyaret sırasında Ayhan Salman’a Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri ve İl Yöneticileri de eşlik ettiler. AK Parti heyeti karşılayan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan tamamlanmak üzere olan tesisin; 301 yataklı genel hastane, 264 yataklı onkoloji, 197 yataklı kadın doğum ve çocuk, 275 yataklı kardiyoloji, 200 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 18 yataklı psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 tane hastaneyi bünyesinde barındırdığını söyledi. Akan, “Hastanenin içinde yaklaşık 180 yoğun bakım yatağı, yanı sıra yaklaşık 22 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 45 ameliyathane ve 309 poliklinik odası bulunacakö dedi.

TEKNOLOJİK ALTYAPISI ÇOK GÜÇLÜ

Şehir hastanesinin diğer hastanelerden farklı olarak ileri seviyede hizmet veren bir sağlık merkezi olacağını da söyleyen Özcan Akan, “Bursalıların başka şehre gitmelerine gerek kalmadan bütün sağlık hizmetlerini alabilecekleri teknolojik olarak alt yapısı çok güçlü bir kurumu hizmete sokacağızö diye konuştu. Tesis hizmete girdiğine Bursa’nın civar iller için sağlık hizmeti veren önemli bir sağlık merkezine kavuşacağının altını çizdi.

SALMAN: SAĞLIKTA SESSİZ DEVRİM YAPTIK

Ziyaret sonrası açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 2002 yılında sağlık ve sosyal güvenlik sistemi çökmüş, tedaviye ulaşılamayan bir Türkiye’yi devraldıklarını hatırlattı. O dönemde, sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki farklılıklar nedeniyle, vatandaşların farklı hizmet uygulamalarına muhatap olduğunu, hastane ve eczane hizmetlerinde adaletsiz bir tablonun yaşandığını, kanser hastalarına tedavi için birkaç sene sonraya gün verildiğini ve tedavi olamadan hayatlarını kaybettiğini vurgulayan Salman, “Hastaların, bebeklerin ve cenazelerin hastanelerde rehin alınıyordu. Bağ-Kur reçetelerine yazılan bazı ilaçlar ödenmiyordu. SSK’lılar da sadece kurum içindeki eczanelerde saatlerce kuyruk bekleyip varsa sadece muadil ilaçları alabilirdi. Sadece SSK Hastanelerinde tedavi olabiliyorlardı. Diş tedavisi olarak, sadece dolgu ve çok az miktarda kanal tedavisi yapılabiliyorduö diye konuştu.

BURSA'YA 2 MİLYAR 340 MİLYON LİRALIK SAĞLIK YATIRIMI

AK Parti’nin sağlık alanındaki atılımlarından Bursa’nın da hak ettiği payı aldığını söyleyen Ayhan Salman, 17 yıllık iktidarları Bursa’ya yaklaşık 2 milyar 340 Milyon lira tutarında sağlık yatırımı yaptıklarını belirtti. Bursa Merkez ve ilçelerinde 2 bin 489 yataklı 16 Hastane, 90 ünitli 2 yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdiğini aktaran Ayhan Salman, Haziran ayında hizmete girmesi planlanan Bursa Şehir Hastanesi ile birlikte Bursa’nın önemli bir sağlık üssü haline geleceğini belirtti. Salman, “AK Parti’nin her kademesinde görev yapan hizmet erleri olarak şehrimizin ve ülkemizin hak ettiği hizmetleri alması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------ARŞİV

Türkiye'nin en büyüklerinden olan Bursa Şehir Hastanesi yüzde 94 tamamlandı

BURSA/

