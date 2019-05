DHA YURT BÜLTENİ -11

Irak sınırındaki askeri üsse taciz ateşi: 1 asker şehit (EK)

Hakkari Valiliği, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencili'nin şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "14.05.2019 günü Yüksekova Avaşin sektörü Batıntepe üs bölgesine yönelik BTÖ mensuplarınca sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 20.03.1992 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit olmuştur. Şehit uğurlama töreni bugün saat 17.00 de Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleşecektir."

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Batuhan Fırat, son yolculuğuna uğurlandı. Sınıf arkadaşları, ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşırken, büyük üzüntü yaşadılar.Olay dün saat 17.30 sıralarında Başiskele Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Yuvacık Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Batuhan Fırat, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Batuhan kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bugün, Başiskele Yuvacık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Batuhan’ın ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Batuhan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. 3 çocuk babası Metin Fırat, oğlunu kaybetmenin acısını yaşarken, cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu.

SINIF ARKADAŞLARI FOTOĞRAFINA SARILDI

Sınıf arkadaşlarının, ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşırken büyük üzüntü yaşadılar. Arkadaşları, Batuhan’ın fotoğrafına sarıldı.

Bu arada, Batuhan Fırat'a çarparak ölümüne neden olan sürücü M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli)

3)POLİS, KULEDEN DÜŞEN GENCİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Isparta'da ihbar üzerine Yeni Otogar inşaatına giden polis, yaklaşık 40 metrelik kuleden beton zemine çakılarak yaşamını yitiren Kerem Can A.'nın (27) altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, saat 04.30 sıralarında Yeni Otogar inşaat alanında meydana geldi. Polis ekibi, şüpheli kişi ihbarı üzerine inşaat alanına gitti. Burada ekip arama çalışması yürütürken, bir polis memuru, yapımı süren yaklaşık 40 metre yükseklikteki kuleden üzerine doğru bir şey geldiğini fark etti. Son anda kaçarak kurtulan polis memuru, düşen şeyin insan olduğunu fark edince, büyük şaşkınlık yaşadı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine çakılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede düşen kişinin Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kerem Can A. olduğu belirlendi. Kerem Can A.'nın cenazesi SDÜ Hastanesi morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA

4)SU DOLU KUYUYA DÜŞEN YABAN DOMUZU KURTARILDI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, su dolu kuyuya düşen yaban domuzu itfaiye ekipleri tarafından vücuduna geçirilen halatla kuyudan çekilerek kurtarıldı. Su dolu kuyuda boğulmaktan kurtarılan domuz, koşarak ormanlık alana gitti.

Kandıra Sarıahmetler Köyü’nde su dolu kuyuya düşen yaban domuzunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaban domuzunu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyeciler, halatı yaban domuzunu vücuduna geçirerek su dolu kuyudan çekip çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan yaban domuzu dışarı çıkarken, itfaiyeciler kısa süreli bir panik yaşadı. Yaban domuzu daha sonra hızla ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı.

Haber: KANDIRA(Kocaeli)

5)15 YILDA BAZALT TAŞINDAN YAPTIĞI ESERLERİ SERGİLEDİ

DİYARBAKIR'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları, Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarından ürettiği tarihi yapıtlarının minyatür ve kabartmalarını, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında sergiledi. Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de taş işleme ustası emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları'ın eserleri sergilendi. Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarında ürettiği Diyarbakır'da önemli eserlerin yapıtlarının minyatürünün yer aldığı sergi, Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Sergiyi hayranlıkla gezdiğini anlatan Kaymakam Abdullah Çiftçi, "Diyarbakır'ın önemli değerlerinden işlenmesi zor olan bu taşa Mahmut Nurettin Medyelioğulları hocamız ruh veriyor, can veriyor. Taş adeta dile geliyor. Nurettin hocamız küçük bir atölyesinde mütevazi emeklilik döneminde kendi başına başladığı bir çalışma, Sur kaymakamlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü'nün işbirliğiyle artık bir gelecek nesillere de ışık tutan bir sergi haline geldi. Nurettin hocamız ile Ankara'da Diyarbakır tanıtım günlerinde tanıştık. O zaman İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 'Hocamıza sahip çıkın' talimatı verdi. Biz Nurettin hocamızı yalnız bırakmadık. Küçük atölyesinden çıkarttık. Artık müze içerisinde 20 öğrenciye kurs veriyor. Nurettin hocamızın hayaliydi bir sergi açmak. Bugün burada hayalini gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'ın adeta mimarisini şekillendiren bu taş artık sanat yönü itibarıyla tarihe ışık tutacak inşallah" dedi.

Taş işleme ustası Mahmut Nurettin Medyelioğulları ise sergiye duyulan ilginin yoğun olduğunu, 15 yılda yaptığı çok sayıda eserlerin bugün sadece 100'ünü sergileyebildiklerini söyledi. Serginin 15 gün süreyle açık kalacağını ifade eden Medyelioğulları, "İlk defa bu kadar kapsamlı bir tanıtım yapıyoruz. 15 yıldan beri ürettiğim eserlerin ancak bir kısmını, bu kadarını sergileyebildim. Burada yüzün üzerinde eser var. Ama toplam 300 dolayında eser yaptım. Bu güne kadar görülmemiş yapılmamış bir şey. Belki ilk kez böyle bir sergi yapılıyor. Tepkiler çok güzel" diye konuştu.

- Serginin yapıldığı tarihi yapının dışından görüntü

- Sergi salonundan genel görüntü

- Sergiyi gezen sanatseverlerin görüntüsü

- Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile röportaj

- Eserlerden genel görüntüler

- Taş ustası mehmet Nurettin Medyelioğulları ile röportaj

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR

6)SEVGİ ÇİÇEĞİ AÇTI

DÜNYA'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan Sevgi Çiçeği, çiçek açtı. Gölbaşı Belediyesi tarafından koruma altına alınan ve dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen sevgi çiçekleri, çiçek açtı. Güzellikleriyle görsel şölen sunan sevgi çiçeklerine Gölbaşı'nın andezit taşlarıyla süslenen koruma alanını gezen Gölbaşılıların da yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'de özel koruma alanında açan çiçekleri inceledi.

SON 9 YILIN EN VERİMLİ DÖNEMİ

Başkan Şimşek, Sevgi Çiçeği'nin 'Peygamber çiçeği', 'Yanardöner' ve 'Gelin Düğmesi' isimleriyle de bilindiğini belirterek, kırmızı renkle açan Sevgi Çiçeği'nin sadece Gölbaşı'nda yetiştiğini söyledi. 100 hektarlık alanda sevgi çiçeğinin yetiştirildiğini söyleyen Başkan Şimşek, "Nisan ayında açmaya başlıyor, Temmuz ayına kadar sürüyor. Gölbaşı'mızda Sevgi Çiçeğimiz son 9 yılının en verimli yılını yaşıyor. Ama kısa ömürlü olması üzücü. Ama bunun patentini alarak ölümsüzleştirdik. Buda bizim için gurur verici. Aynı zamanda Belediyemiz serasında çiçeğimizi yetiştiriyoruz. Koruması bizim elimizde. Korumaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI

7)MESLEK LİSELİLER, 42 EVDE TAMİR VE TADİLAT YAPTI

OSMANİYE'de meslek lisesi öğrencileri, kent merkezinde ve ilçelerde bulunan çok sayıda ihtiyaç sahibi ailenin evlerinde, tamir ve tadilat yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albay, "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında, merkez ilçede 16, Düziçi'nde 9, Kadirli'de 7, Bahçe'de 6 ve Toprakkale'de 4 olmak üzere toplam 42 evin tamir ve tadilatının yapıldığını söyledi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte, proje kapsamında öğrenciler tarafından tamir, tadilat ve onarım ihtiyacı duyulduğu tespit edilen evleri ziyaret etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmanın yapıldığı evi gezen Vali Coşkun'a proje hakkında Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Osman Şevket İyi bilgi verdi. İyi, Meslek Lisesi öğrencilerin, ihtiyaç sahibi ailelerle bütünleşerek, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artmasının amaçlanmakta olduğunu belirterek "İlimizde 9 merkezde olmak üzere 16 meslek lisesi bulunmaktadır. Proje kapsamında ise bu yıl bugüne kadar tadilat, tamirat bakım onarıma yönelik toplam 42 eve dokunulmuştur. Tamirat, tadilat, bakım ve onarım dışında birçok ailemize sağlık hizmeti, eğitim ve farkındalık ve benzeri hizmetler yerine getirilmiştir. Mayıs ayı sonuna kadar ise bu çalışmalar devam ederek tamamlanacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albal ise şöyle dedi:

"Meslek Lisesi öğrencilerimizin aileleriyle buluşuyor projesi kapsamında ailelerle bütünleşerek onların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla uyguladığımız bir proje. Proje içerisinde yer alan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimizi hepsini teker teker kutluyorum."

Öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi edinen Vali Ömer Faruk Coşkun ise emeği geçen herkese teşekkür edip, "Gerçekten vatandaşlarımızla okullarımız arasında işbirliğini dayanışmayı en güzel şekilde ortaya koyan bir proje ve bunun önümüzdeki yılda devam edeceğini düşünüyorum. En azından ufak tefek tamirat tadilat ihtiyaçları olan vatandaşlarımızın bu şekilde küçük dokunuşlarla onlara bir destek verilmiş oluyoruz." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve Müdür Aydın Albak, demirlerin ilk kaynağını yapıp öğlencilere destek oldular. Evlerinde tamirat ve tadilat yapılan vatandaşlar ise başta Vali Coşkun olmak üzere projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkürlerini sundular.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE