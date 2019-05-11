DHA YURT BÜLTENİ -11

Bedirhan bebeğin katili PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı (Geniş haber)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit olduğu saldırıda patlayıcıyı yola tuzaklayan 'Azat' kod adlı terörist Metin Daşdemir sağ yakalandı. Daşdemir ile birlikte biri işbirlikçi 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, saat 04.00 sıralarında Yeniışık köyünde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 'Azat' kod adlı Metin Daşdemir ile işbirlikçi olduğu belirtilen N.T. yakalandı. Arazide yapılan aramalarda, toprağa gömülü 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 15 şarjör, 425 Kalaşnikof mermisi, 10 el bombası, 2 sırt çantası, 3 şemsiye, 3 örgüt kıyafeti, 1 uyku tulumu, 1 el radyosu ve 1 panço ele geçirildi.

BEDİRHAN BEBEĞİN KATİLİ

İstanbul'dan uçakla Selahaddin Eyyubi Hava Limanı'na gelen Hakkari Valisi Akbıyık, kent merkezine geçmeden önce, gazetecilere yakalanan teröristle ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, sağ ele geçirilen teröristin geçen yıl Nurcan Karakaya ile 11 aylık Bedirhan Mustafa bebeğin şehit olduğu saldırının faillerinden biri olduğunu söyledi.

ÇOK SAYIDA EYLEME KATILMIŞ

Vali Akbıyık, teröristin eylemlerini sıraladığı açıklamasında şunları söyledi:

"PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Azat kod adlı 'Metin Daşdemir'in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana üs bölgesi yolunu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayına,- Saldırıyı koordine eden BTÖ mensubu terörist daha önce etkisiz hale getirilmişti-, 31 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Urşe bölgesinde yine EYP sonucu şehit edilen Uzm.J. V. Kad.Çvş. Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi olayına, 29 Eylül 2016 tarihinde Yüksekova ilçesi Yeniışık Köyü Yukarı Olukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayına, 26 Temmuz 2016 yılında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik J. Krk. Komutanlığı'na yapılan saldırı olayına, 2018 yılında Hakkari merkez ilçe 1565 Rakım Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı ile saldırıya müdahale için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe Üs bölgesinde EYP patlatılması olayına, 21 Temmuz.2018 ve 3 Eylül 2018 tarihleri arasında 3468 Rakım Tepe üs bölgesine yapılan silahlı taciz olayına, 2018 yılında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyünde bulunan baz istasyonuna EYP ili yapılan saldırı olayına, 2017 yılında Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca polis yol kontrol noktasına yapılan roketatarlı saldırı olayına ve 2018 yılı içinde Van-Hakkari karayolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı da tespit edilmiştir."

Vali Akbıyık, terör örgütü üyesi Metin Daşdemir ve evinde saklayan N.T. ile F.T. ve İ.T.'nin gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Valinin açıklaması

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

-teröristin gösterdiği yerden çıkan mühimmatlar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-

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Kayıp Ecrin, eğitimli 5 köpekle aranıyor (2)

CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı, Vezirköprü ilçesinde kayıp olarak aranan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Savcılığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde küçük çocuğa halen ulaşılamadığı belirtildi.

Ecrin Kurnaz’ın ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçu mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturman titizlikle yürütüleceği bildirilen açıklamada “İlçemiz Alancık Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Ecrin Kurnaz isimli 2017 doğumlu kız çocuğunun 07.05.019 tarihinde babaannesinin gözetimi altında bahçede oynarken, babaannesinin evin içerisine girmesi sonrasında bahçede oynayan çocuğun kaybolduğunun ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş olup Ecrin Kurnaz’ın bulunabileceği tüm adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Ekiplerince karadan ve havadan arama çalışmalarına başlanılmış, bulunma ihtimali olan kapalı mekanlarda arama tedbiri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz’a halen ulaşılamamış olup Ecrin Kurnaz’ın bulunmasına ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma işlemleri titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Öte yandan Ecrin Kurnaz'ın bulunması için Altınkaya Baraj Gölü’nde il emniyet müdürlüğünde görevli dalgıç polisler tarafından su altında da arama yapıldı. Arama çalışmalarında küçük kıza ait bir ize raslanılamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile bölgeden ve baraj gölünden detaylar

-Drone ile evden ve ekiplerden detay

-Su altı arama çalışmalarından detay

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), ()

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Antalya'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Operasyonda, 10 bin ecstacy hap ve 200 gram kokain ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında uyuşturucu madde getirilip turizm bölgelerinde piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik timleri, Kemer ilçesinden Antalya yönüne seyreden 28 NB 216 plakalı otomobili takibe aldı. Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde kontrol noktası oluşturan ekipler, burada sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

YOL KENARINA UYUŞTURUCU ATTILAR

İkaza uymayan sürücü, hızlanarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine resmi ve sivil ekipler kaçan aracı kovalamaya başladı. Megafonla sürücüye 'dur' uyarısında bulunan polis, uzun süre sahil yolunda içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takip etti. Şüpheliler, ekiplerin tüm ikazlarına rağmen kaçarken, araçtan dışarıya bir poşet içinde uyuşturucu madde attı. Polis, şüphelileri yakalamak için otomobile, ekip araçlarıyla çarptı. Takviye ekiplerin de çevre yol ve sokaklarda önlem alması üzerine şüphelilerin otomobili Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde durduruldu. Araçtaki T.T. (41), E.Ş (40) ile S.Ç.(33) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 10 bin ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahında yaptıkları aramada ise yol kenarına poşet içinde atılan 200 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kovalamaca sonucu alınan aracın görüntüsü

Şüpheli şahsın polis aracına alınması

Ele geçen uyuşturucu torbasının polis aracına konması

Aracın görüntüsü

Polislerin yol üzerinde uyuşturucu madde paketleri arama çalışmasından görüntü

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde belediyelerin hazırlayacağı acil öncelikli riskli binaların verilerinin önemli olduğunu belirterek, " Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Hiçbir annemiz ağlamasın istiyoruz, hiçbir evladımız, öksüz, yetim kalsın istemiyoruz. Rabbim bu ülkeye, deprem acısı yaşatmasın diyorum."dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 1353 sosyal konutun kura çekimi törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende konuşan Bakan Kurum, TOKİ tarafından bugün kadar Konya'da 21 bin 817 konuttan 19 bin 295 adetini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Türkiye genelinde de 250 bin sosyal konut için proje başlattıklarını ifade eden Bakar Kurum, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 5 Mart'ta finansmanını yaptığımız 'Yatay mimarıyla yükselen Türkiye' sloganıyla 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut konut üreteceğimizi beyan etmiştik. 2019 yılı için ilk etapta 50 bin sosyal konutu başlattık. 67 ilde 140 proje için 636 bin 737 vatandaşımız başvuru yaptı. 12 kattan fazla başvuru yapıldı. Konya'da, Selçuklu, Hadim, Yunak, Beyşehir ve Hüyük'te 2 bin 979 adet konut projemiz var. Şimdi de 1353 konutumuzun kura çekimi yapmıyoruz."

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Kurum, tüm yurt genelinde yapılan kentsel dönüşüme de değindi. Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu ve bugüne kadar depremlerde 82 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Kurum, "Kartal'da, ülkemizin çeşitli yerlerinde ve Konya'mızda Zümrüt apartmanında deprem olmadan yıkılan binaları görüyoruz. O nedenle kentsel dönüşümü biran önce çözüme ulaştırmamız gerekiyor."dedi.

Bakan Kurum, 6.7 milyon konutun sağlıklı olduğunu ve yılda 300 bin konut ile 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünün tamamlanmasını sağlayacaklarını söyledi. Acil olan 1.5 milyon konutun belirlenmesi için de 81 il valiliğine bu binaların tespiti için genelge gönderdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, belediyelerle yapılacak bu tespit süresinin de 19 Mayıs'ta dolacağını belirtti.

Süre azaldığı için belediyelere çağrıda bulunan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bir çağrıyı da buradan yapmak istiyorum. Belediyelerimize sesleniyorum. Kentsel dönüşümde 81 ilimizde, valiliklere genelle gönderdik. Valiliklerimiz, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını belediyelerimizle birlikte yapsınlar, diye. 3 ay içinde bize acil öncelikli alanları tespitini yapıp, bildirsinler istedik. 3 aylık süre 19 Mayıs'ta doluyor. Belediyelerimizden acil öncelikli dönüştürülmesi gereken binaların tespitini yapıp, bakanlığımıza gönderilmesini istiyoruz. Buradan gelecek verilerek çok önemli. O acil öncelikli diyebileceğimiz alanlara girebilmek ve o 1.5 milyon konutun yapımına başlamak için çok önemli. Ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Bu verilerle kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planını hazırlayıp, kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Hiçbir annemiz ağlamasın istiyoruz, hiçbir evladımız, öksüz, yetim kalsın istemiyoruz. Rabbim bu ülkeye, deprem acısı yaşatmasın diyorum."

Konuşmanın ardından Konya'da yapılması planlanın 1353 konutun kura çekimi yapıldı. Başvuru yapanların kura çekiminde heyecanlı oldukları görüldü. Kura da ismi çıkanları sevinirken, adı çıkmayanlarda üzüntü yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Kurum'un konuşması

- Salondan detay

- Vatandaşlardan detay

- Kura çekimi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA ))

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Yağmur altındaki konseri 15 kişi dinledi

Bilecik’te Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Bekir Ünlüataer, yoğun yağmura rağmen Ramazan etkinlikleri kapsamındaki konseri iptal etmeyince, şarkılarını şemsiye altında bekleyen yaklaşık 15 kişilik bir kalabalığa seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Bekir Ünlüataer, Bilecik Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında akşam sahne aldı. Konser saatinde artan yoğun yağmur nedeniyle belediye görevlileri konseri ertelemek istedi. Ancak yoğun olduğunu ve yeniden şehre gelemeyeceğini söylediği belirtilen Türk Sanat Müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer, konsere çıkmak istediğini iletti. Yoğun yağmur altındaki konseri şemsiyeleriyle meydanda toplanan yaklaşık 15 kişilik kalabalık dinledi.

Görüntü Dökümü:

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-Bekir Ünlüataer konseri

-Belediye görevlilerin sandalyeleri toplaması

-Şemsiye ile konseri izleyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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Hastanede tutuklu bitkisel hayattaki esnaf için Cumhurbaşkanına mektup

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında açılan 3 icra davasından toplam 2,5 yıl hapse mahkum edilen bitkisel hayattaki esnaf Ahmet Öz'ün (52) affedilmesi için avukatı tarafından Cumhurbaşkanına mektup gönderildi. Ahmet Öz'ü hastanede ziyaret eden ailesi de yetkililerden yardım istedi.

Manavgat'ta, 14 Temmuz 2017'de tabancasını temizlerken, silahın ateş almasıyla başından yaralanan ve yakınlarınca hastaneye götürülen Ahmet Öz, doktorların çabasıyla yaşama döndürüldü; ancak bitkisel hayata girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nce yüzde 99 engelli raporu verilen Ahmet Öz'e eşi Müzeyyen Öz, 15 Mart 2018'de vasi olarak atandı.

KARŞILIKSIZ ÇEKTEN DAVALAR AÇILDI

Manavgat'ta yem ve gübre bayisi olan Ahmet Öz'ün çocukları Üveys Yasin Öz (20) ve Ümmügülsüm Evren (24), babalarının tedavisiyle ilgilenmekten işlerini takip edemedi. Bir süre sonra Ahmet Öz hakkında, kestiği çeklerin ödenmemesi sonucu alacaklılar tarafından 'karşılıksız çek kesmek' suçundan davalar açıldı. Eşi ve çocukları, Manavgat'ta açılan dava dosyalarına Ahmet Öz'ün sağlık raporunu sundu. Rapor üzerine Manavgat'taki davalar durduruldu. Ahmet Öz, ailenin haberinin olmadığı ve tebligatlarının kendilerine ulaşmadığı Alanya'da 1, Konya'da 2 'karşılıksız çek' davasında, icra ceza mahkemeleri tarafından toplam 160 bin liralık adli para cezasına mahkum edildi. Öz hakkında, bu parayı ödeyemediği için de toplam 2,5 yıl hapis cezası kararı verildi. Hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Öz için jandarma ekiplerince evinde tutuklama prosedürü uygulandı. Ahmet Öz, durumu seyahat etmesine engel olduğu için çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Ahmet Öz, 2,5 yıllık cezası boyunca hastanede tutulacak.

CUMHURBAŞKANINA AF BAŞVURUSU

Avukat Serkan Öz, müvekkili Ahmet Öz için borcun ödenmesi, şikayetçilerin davadan vazgeçmesi ya da Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanması dışında bir çıkar yol olmadığını belirterek, dün akşam saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne gelerek, Ahmet Öz'ün affedilmesi talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı kanalıyla Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesi için yetkililere teslim etti. Adliye çıkışında Demirören Haber Ajansı'na () açıklama yapan avukat Serkan Öz, müvekkilinin sağlık durumunun ortada olduğunu belirterek, "Ya müvekkilimin parasını ödemesi gerekiyor, ya şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmesi gerekiyor. 3'üncü bir alternatif de şimdi müracaatımızı yaptık -ki Cumhurbaşkanımızdan af talebimiz var- Cumhurbaşkanının Anayasa'nın 104'üncü maddesi uyarınca af yetkisi var" dedi.

Serkan Öz, yasada bu konuda bir boşluk olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müvekkilinin durumuna benzer duruma başkalarının da düşebileceğini belirterek, bu konuda yasal düzenleme yapılması için başvuracaklarını söyledi.

'CEZALI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR'

Diğer yandan yaklaşık 1 haftadır ALKÜ'de tutulan bitkisel hayattaki Ahmet Öz'ü ailesi savcılıktan alınan özel izinle dün ziyaret etti. Hastane çıkışında 'ya açıklamalarda bulunan kızı Ümmügülsüm Evren çok zor durumda olduklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Babasının 14 Temmuz 2017 tarihinden bu yana bilincinin kapalı olduğunu vkaydeden Ümmügülsüm Evren, "Babamın bu süre zarfında ticaretle uğraştığı için çek alışverişleri vardı. Biz bunları takip edemedik, ödemelerini yapamadık ve daha sonra da babamın çekleri nedeniyle evimize hacizler, icralar geldi. 3 tane dosyada kesinleşmiş şu anda yakalanma kararı çıkmış. Jandarmalar babamı 2 Mayıs 2019 Perşembe günü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi ambulansla ve burada doktorlar babam tek başına kendi yaşamını idame ettiremeyeceği için yoğun bakım ünitesine aldı. Bilinci kapalı şu an kimseyi tanımıyor, ceza çektiğini ya da ceza işlediğini de bilmiyor ama şu an cezasını çekmek için yoğun bakımda tutuluyor. Bugün savcılıktan izin alıp babamla görüştüm. Onu gördüğüme mutlu oldum, o beni ne kadar tanımasa da bilmese de ben onu iyi olduğunu bilerek en azından içim rahatlamış oldu" dedi.

'ANTİBİOTİKLERLE UĞRAŞSIN İSTEMİYORUZ'

Babasının uzun süreli hastanede tutulmasının sağlık açısından çok zararlı olduğunu belirten Evren, cezasının ev hapsine çevrilmesini istedi. Evren, "Biz babama evde kendimiz bakmak istiyoruz. Çünkü yoğun bakım ortamı çok enfeksiyona müsait. Uzun süreli kalındığı zaman enfeksiyonlarla baş edilemiyor. Daha önce babam 4 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Orada doktorların bize söylediği 'enfeksiyonu aşamıyoruz, biri bitiyor diğeri başlıyor en iyisi bunu evinize çıkarın enfeksiyonu düşecektir' dedi ve gerçekten de babam Antalya'da enfeksiyonu 400'deyken bir hafta içerisinde evde enfeksiyonu düşmüştü. O yüzden biz tekrardan bir enfeksiyon tehlikesiyle karşılaşmak istemiyoruz. Onunla mücadele etmek istemiyoruz. Babamız antibiyotiklerle boğuşsun istemiyoruz. Bu yüzden evde bakmak istiyoruz. O yüzden biz burada devlet büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz, cezanın ertelenmesi, durdurulması, ev hapsine çevrilmesi artık ellerinden ne geliyorsa, yeter ki biz babamızı evde iyileşene kadar ona bakabiliriz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ahmet Öz hasta halinin görüntüleri (cep telefonu çekimi)

- Avukat Serkan Öz'ün adliyeye girişi

- Avukat Serkan Öz'ün açıklaması

- Manavgat Adliyesi görüntü

- Ümmü Gülsüm Evren'in açıklamaları

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN- Engin ANAK/MANAVGAT (Antalya), ()

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Tekirdağ'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tekirdağ'da, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ adına ülkesinde çatışmalara katıldığı belirlenen Suriye uyruklu B.M.K. (26), sahte kimlikle yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada DEAŞ'lı bir teröristin kentte kaldığı evi tespit etti. Çerkezköy'deki eve operasyon düzenleyen polis, Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirtilen B.M.K.'yı gözaltına aldı. Polis, B.M.K.'nın sahte kimlik kullandığını tespit ederken evde bulunan diğer 7 Suriye uyruklu kişiyi de gözaltına alarak bunlara ait cep telefonları ve eşyalarını incelemeye aldı. DEAŞ'lı terörist ile diğer 7 kişinin sorguları sürüyor.

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-