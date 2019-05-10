DHA YURT BÜLTENİ-11

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in acı haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyünde oturan ailesine verildi.

Hakan Özdemir'in şehit haberi, memleketi Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbeyobası köyünde yaşayan babası Alaaddin ve annesi Zehra Özdemir'e, Kaymakam Mücahit Öztürk tarafından verildi. 3 çocuklarından birini kaybeden Özdemir çifti, gözyaşlarına boğuldu. Özdemir ailesinin yakınları ve köylüler eve akın etti. Şehidin yaşadığı evin önüne Türk bayrağı asıldı. Vali Yunus Sezer de köye gelerek aileye başsağlığı diledi. Şehit Özdemir'in eşinin 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehit Özdemir'in, yarın Kırıkkale kent merkezinde düzenlenecek törenin ardından köyde toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntü

-Taziyeye gelen vaatndaşlardan görüntü

-Vali Sezer'in gelişi

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/BALIŞEYH (Kırıkkale), () -

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Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor (3)

HAMİLE ANNE UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Samsun'da Salı günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz, kızının ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi. Gözü yaşlı Sevcan Kurnaz, "Kızım tek başına gitmezdi. Yanında insan olursa giderdi. Giderken de ses çıkarmazdı, sessiz sakin yanında giderdi. Kızımı en son 10.30'da gördüm. Babaannesine emanet ettik kapının önünde ve ondan sonra da görmedim" dedi.

ÜVEY BABA: ÜMİDİMİZİ KESMEDİK

Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz ise, "Olayın nasıl olduğunu biz de pek bilmiyoruz. Eşim ikiz bebeklerimize hamileydi. Birinin kalbi 3 aylıkken durdu. Ondan dolayı yine rahatsızlandı. Sürekli ağrısı olduğundan dolayı ben onu Vezirköprü merkeze, hastaneye götürdüm. Orada hastanede işlemleri bitirdikten sonra gideceğimiz bazı yerler vardı, oralara gittik. Haber geldi bize, köyden çocuğun olmadığına dair. Bu kadar biliyoruz. Sonra babam jandarmaya haber verdi. Aranmaya devam ediyor. Allah'tan ümidimizi kesmedik, bekliyoruz. Bugün 4'üncü gün aramalar devam ediyor. Umudum hala devam ediyor. Çünkü o bir sabi" diye konuştu.

Bir basın mensubunun 'Kaçırılma ihtimali' ile ilgili sorusuna ise Deniz Kurnaz, "Hiç öyle bir şey şüphe etmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Bilmediğimiz için yorum yapmak istemiyoruz. Umutla bekliyoruz" diye cevap verdi.

AMCASININ PEŞİNDEN GİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞLER

Nuri Kurnaz ise üvey torunu için gözyaşı dökerek, "Eve geldiğimde çocuğun yok olduğun fark ettim. Eşime sordum, 'çocuk nerede' dedim. Çocuğu evinin önüne indirmişler. Amcası hayvanları toplamaya gitmiş. 'Amcasının peşine gitti herhalde' dedi. Eşimin de telefonu arızalı, arayamamış oğlumu. Ben de arayıp ulaşamadım. Benden 15-20 dakika sonra oğlum buraya geldi. Biz de ona 'Ecrin nerede' diye sorduk. O da 'baba çocuk evin önündeydi. Ben hayvanları toplamaya gittim' dedi. Ancak biz kendimiz aramaya kalktık. Çevreye baktık, bulamadık. Sonra karakolu aradım, haber verdim. Hemen aramaya başladılar. 4 gündür arıyoruz, hala bir ipucuna ulaşamadık. Bir umutla bekliyoruz. Umudumuzu da yitirmiş değiliz henüz. Bölgede kurtar, çakallar var. İnşallah onlarla da karşılaşmamıştır" dedi.

Kaçırılma şüphesiyle ilgili olarak ise Nuri Kurnaz köyde kimseyle husumetli olmadığını söyledi.

Arama- kurtarma çalışmalarında AFAD'a ait 3 canlı arama köpeği ve 1 de kadavra köpeğinin kullanıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Anne, üvey baba ve üvel dede ile röportaj

-Jandarma, AFAd ve izcilerden arama kurtarma çalışması detayları

-Detaylar

-Evden detaylar

-Evden ve arama çalışmaları sırasında muhabir anonsları

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), ()

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Kaçan sürücüye, 'Kaç tane adam yiyen polis gördün' tepkisi

Antalya'da, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü M.S., ehliyetinin yanında olmadığını belirterek, kardeşi T.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine otomobilden inip, kaçan M.S., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. M.S.'nin "Ben terörist miyim?" diye bağırması üzerine polis, "Neden kaçıyorsun kardeşim, kaç tane adam yiyen polis gördün?" dedi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Emniyet kemeri takmayan sürücüler için denetim yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip, cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve emniyet kemeri takmayan 07 AEJ 975 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurup, cezai işlem için ehliyetini istedi. Ehliyetinin olmadığını dile getiren, sol kolu bileğinden kesik M.S., polise, kardeşinin TC kimlik numarasını kendisininmiş gibi verdi. Tablet bilgisayar üzerinden kimlik numarasını sorgulayan polis, fotoğrafı çıkan kişinin M.S.'ye benzemediğini fark edince kimlik tespiti için asayiş ekibi çağıracağını söyledi. Bunun üzerine otomobilden inen M.S., ara sokaklarda kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine düşen polis, Altındağ Mahallesi 146 Sokak'taki iş yerinde M.S.'yi yakaladı. "Ben terörist miyim?" diye bağıran sürücüye polis, "Neden kaçıyorsun kardeşim, kaç tane adam yiyen polis gördün?" diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine ehliyeti olmadığını ve aracın kardeşi T.S.'ye ait olduğunu belirten M.S, "Arabasını izinsiz aldım. Ceza yazılmasını istemediğim için kaçtım" dedi.

Ekip otosuna alınan M.S., 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'yalan beyanda bulunmak' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polis kaçan şahsa Kaç tane adam yiyen polis gördün demesi,,

Polis ile vatandaşın diyalogu

Şüphelinin polis aracına alınması

Detaylar

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Sıvı çelikle yaralanan işçilerin tedavisi sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında, işletme alanına dökülen yaklaşık 80 ton sıvı çelik nedeniyle yaralanan işçilerden halen hastanede olan 2'sinin tedavisi devam ediyor.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda geçen çarşamba günü 24.00- 08.00 vardiyasında iş kazası yaşandı. 120 tonluk pota, ocağın üzerinden kaldırılarak taşıma aracına yerleştirilirken ocak devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik, işletme alanına döküldü. O an alanda bulunan 11 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan 4 işçiden 2'si Aliağa Devlet Hastanesi, diğer 2'si ise İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 7 yaralı ise tesiste ayakta tedavi edildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. İzmir'de tedavisi süren 2 işçinin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Öte yandan Ege İşçi Birliği'nin Facebook sayfasından, olaydan hemen sonra cep telefonuyla çekildiği belirtilen görüntüler yayınlandı.

Görüntü Dökümü

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- İşçilerin çektiği görüntü

Haber: Bülent PINARBAŞI- Kamera; ALİAĞA (İzmir), ()

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Bitkin bulunan pitbull cinsi köpeğe hayvan severler kucak açtı

Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri, Ortaca ilçesinde yol kenarında halsiz halde bulunan pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı.

Ortaca'nın Yerbelen Mahallesi'ndeki yol kenarında, dün (perşembe) öğle saatlerinde, bitkin vaziyette bir köpek fark edildi. Köpeği gören vatandaşlar, HAYDOS'u arayıp yardım istedi. Hayvan ambulansıyla olay yerine giden HAYDOS ekibi tarafından merkereze götürülen hayvan, tedaviye aldı. Köpeğin son durumunun iyi olduğu belirtildi. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeğin yanında bir parçalanmış çuval ve içinde tavuk ölüsü bulunduğunu söyledi. Pitbull'un da çuvalın içine konulduğunu, çuvalı yırtarak dışarı çıktığını düşündüklerini ifade eden Dağdelen, "İnsanlıkta gelinen son nokta. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. Resmen bile bile cinayet işlemeye teşebbüstür" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cep telefonu ile çekilen çuval ve köpekten görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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MAKÜ lavanta kokacak

Burdur'da Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca tarafından, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) 10 yıllığına kiralanan 650 dekar alanda lavanta, adaçayı ve kekik yetiştirilecek.

Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, MAKÜ'den 10 yıllığına kiraladığı arazinin 200 dekarlık kısmına ilk etapta 1 milyon 900 bin adet lavanta, adaçayı ve kekik fidesi dikti. İlk uygulama çalışmalarına Öztürk Sarıca'nın yanı sıra MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz ve akademisyenler de katıldı. Prof. Dr. Korkmaz, dikim alanında çalışmalar hakkında Öztürk Sarıca'dan bilgi aldı, araziyi çapalayarak kekik fidesi dikti.

Rektör Korkmaz, yaptığı açıklamada, üniversiteye ait yaklaşık 650 dekarlık alanın üretim yapılması için kiraya verildiğini söyledi. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca'nın dikim yapacağını vurgulayan Prof. Dr. Korkmaz, "Ortak bir merkez kurarak üniversite olarak işin AR-GE kısmında ve ürün geliştirmede yer alacağız. Yetiştiricilik ve lojistik kısmını Öztürk Sarıca sağlayacak. Bu bölgede lavanta, adaçayı, kekik gibi su tüketiminin çok çok az olduğu ama gelir potansiyelinin oldukça iyi olduğu bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Küresel ısınmadan, göllerin çekilmesine kadar birçok boyutta baktığımızda bölgemizde alternatif yetiştiricilik ve alternatif tarımsal faaliyetleri desteklememiz gerekiyor. Diğer yetiştirici ve köylülerin ihtiyaç duyacakları anaçları burada yetiştireceğiz" dedi.

SUSUZ TARIM YAYGINLAŞTIRILACAK

Öztürk Sarıca ise susuz yetişen aromatik bitkiler noktasında yıllardır çalışmalar yaptıklarına işaret etti. Üniversitenin böyle bir çalışmanın içinde bulunmasının kendilerine güç vereceğine değinen Sarıca, "Üniversitenin Ar- Ge çalışmalarını üslenmesiyle susuz tarımın yaygınlaştırılması, anaçların temini ve farklı ıtri bitkilerin yöresel anlamda geliştirilmesi noktasında çok daha hızlı yol alacağız. Özellikle son yıllarda fiyatı çok yüksek seviyelere çıkan türlerin yağlarının üretilmesi için gerekli anaçların üretimine burada başladık. Yöresel anlamda pek çok kişi önümüzdeki yıllarda susuz tarımdan para kazanmak istediğinde bu türleri de yetiştirebilecek. Türkiye'nin gerçek aromatik bitki potansiyeli ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

Sarıca, alanda 3 lavanta türünün yanı sıra adaçayı, Anadolu adaçayı, bilyalı kekik ve kara kekik yetiştireceklerini kaydetti.

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. İskender Gülle de susuz tarımın önemine işaret etti. Burdur Gölü başta olmak üzere son yıllarda birçok gölde suların çekildiğine değinen Prof. Dr. Gülle, "Burdur Gölü'nü korumanın en iyi yolunun bölgede su tasarrufu sağlayan ürünler yetiştirmek olduğu kanısına vardık. Burdur Gölü'nün korunması çalışmaları kapsamında alternatif gelir kaynakları yaratmak, bölgenin ekolojisine ve iklimine uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konusunda çaba sarf ettik. Tıbbi ve aromatik bitkiler en az su tüketen, ilaç kullanılmayan, en az emek sarf edilen bitkiler olup Burdur'un ve Burdur Gölü'nün geleceğinde çok önemli olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dikim yapan kadınlar

-Lavanta dikimi

-İskender Gülle ile röp.

-Rektör Korkmaz ile röp.

-Öztürk Sarıca ile röp.

-Rektörün fide dikimi

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

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Adana'da 'Anne ve Bebek Buluşmaları'

Adana'da, Hürriyet Gazetesi ve Bebelac Çocuk Devam Sütleri iş birliğiyle 'Bebeklerde Bilişsel ve Sosyal Gelişimde Beslenmenin Önemi ve Anne ve Bebek Buluşmaları' başlıklı panel düzenlendi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hürriyet Gazetesi aile- çocuk yazarı Ömür Kurt moderatörlüğündeki panelde, Dr. Ender Saraç ve Nutricia Türkiye Tüketici Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu konuşmacı olarak yer aldı. Çok sayıda annenin çocuklarıyla katıldığı panelde konuşan Ender Saraç, obezitenin kökünün, bebeğin ana rahmine düşmesiyle başladığını belirterek, "Anne doğru beslenmezse ileride bebeğinde çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bebeğin zihinsel ve bedensel sağlıklı gelişebilmesi için annenin hamileliğin ilk gününden itibaren çok dikkat etmesi gerekiyor. Anne sütü bir mucizedir. Haliyle bu mucize bebek sağlığı için çok önemlidir. Bir de şöyle bir durum var, annelerimiz için devam sütü de iyi bir seçenek. Bebeklerimiz için aşırı ek gıda tüketimi yerine dem sütünü tüketmesi daha sağlıklı bir yol olacaktır" dedi.

Nutricia Türkiye Tüketici Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise annelik deneyimlerinden bahsederek, mama ve devam sütüyle nasıl tanıştığını anlattı. Aydoğdu, toplumda gelişen 'Mama zararlıdır' algısının yanlış olduğunu, annelik sürecinde öğrendiğini söyledi.

Panelin sonunda konuşmacılar, Adanalı ailelerin sorularını da yanıtladı. Katılımcılara Hürriyet Gazetesi aile- çocuk yazarı Ömür Kurt'un '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' ile Bebelac mama ve devam sütü hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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- Dr. Ender Saraç'ın konuşması

- Nutricia Türkiye Tüketici Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu'nun konuşması

- Bebek ve çocuklardan detaylar

- Annelerden detaylar

SÜRE:03'03" BOYUT:338 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

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Adana'da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu

Ramazan ayının ilk cuma namazında Adana'daki camiler dolup taştı.

Ortadoğu'nun en büyük camileri arasında yer alan ve 28 bin 500 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayan Adana'daki Sabancı Merkez Camii, Ramazan ayının ilk cuma namazında doldu taştı. 11 ayın sultanının ilk cuma namazı için 7'den 77'ye herkes saflarda yerini aldı.

Kentteki diğer camilerde de cuma namazı kılanların yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü

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- Caminin dış görüntüsü

- Camiye giren kalabalık

- Caminin içindeki kalabalıktan görüntü

- Namaz kılınması

- Detay görüntüler

- Camiden çıkan kalabalık

SÜRE:01'47" BOYUT:197 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

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PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri, Tunceli'de öldürüldü

Tunceli'nin Kutuderesi Vadisi'nde dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nda uzun yıllar liderlik yapan 'Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terör Arananlar’ listesinin 'mavi' kategorisinde 1,5 milyon lira ödülle aranan Kaya’nın, Giresun’da çatışmada yaralandığı, ardından Tunceli kırsalına kaçtığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Kutuderesi Vadisi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Gün boyu süren çatışmalarda 6 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilirken, 2 asker de hafif yaralandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitleri de yapılmaya başlandı. Teröristlerden birinin, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda uzun yıllar liderlik yapan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar listesi 'mavi 'kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranan 'Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya, birinin de 600 bin lira ödüllü 'turuncu' kategoride bulunan örgütün sözde 'Doğu İl Merkez Gücü Sorumlusu' 'Baran' kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.

YARALANDIKTAN SONRA TUNCELİ’YE KAÇMIŞ

Celal Kaya'nın 20 yıl önce PKK’ya katıldığı, örgütün sözde silahlı yapılanması olan HPG askeri konsey üyesi olduğu ve Karadeniz bölgesinde kaldığı sürede 10 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemlere katıldığı belirtildi. Giresun kırsalında girdiği bir çatışmada yaralanan Celal Kaya’nın Tunceli kırsalına kaçtığı ifade edildi.

Terörist Haydar Gül'ün ise, 2015-2016 yılları arasında Nazımiye ilçesinde, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 5'inin de yaralandığı saldırılara karıştığının değerlendirildiği bildirildi. Gül'ün Tunceli-Erzincan karayolunda birçok yol kapama eylemine katıldığı ve onlarca aracı ateşe verdiği tespit edildi.

Bu arada çatışma bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde ise Bixi makineli tüfek, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 9 Kalaşnikof şarjörü, 72 Kalaşnikof mühimmatı,103 Bixi mühimmatı, sırt telsizi, 8 fünye,10 gram TNT patlayıcı, güneş paneli, televizyon, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

TUNCELİ,()

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3 PKK'lı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava bulunan 3 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Meriç ilçesinin Serem Köyü'nde jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alıdı. Jandarma karakoluna götürülen E.K., O.B. ve T.A. adlı şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan çeşitli illerde açılan ve halen devam eden davalar ile bu davalar kapsamında verilen yurt dışına çıkış yasakları bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()-