DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN TEMA TEMSİLCİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

RİZE'de, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek düşen TEMA Vakfı Ardeşen Temsilcisi Mine Akkoyun Balcı (36), gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Mine Akkoyun Balcı, beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mine Akkoyun Balcı'nın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede çok sayıda sosyal faaliyete öncülük eden Balcı, çocukların çevre bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla projeler yürütüyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Balcı'nın ölümü ilçeyi yasa boğdu.

Çevre Mühendisi olan ve bir süredir Tema Vakfı Ardeşen Temsilciliği görevini yürüten Mine Akkoyun Balcı için Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Ömer Faruk Balcı ve yakınları ile Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz, Belediye Başkanı Avni Kahya, TEMA Vakfı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Mine Akkoyun Balcı'nın cenazesi Tunca Beldesinde aile kabristanlığına defnedildi.

'ÖLÜMÜ ONA YAKIŞTIRAMADIK'

Mine Akkoyun Balcı'nın arkadaşı Ayşe Er, çok üzüntülü olduklarını belirterek "Mine çok mütevazı bir arkadaşımızdı. Güler yüzlü biriydi, açıkçası biz ona ölümü hiç yakıştıramadık. Hiç beklenmedik bir anda kötü haberi aldık. Çocukları çok sevdiğinden sürekli okullarda seminer verirdi. Çok sosyal bir insandı, kimseyi kırmazdı çok iyi niyetliydi bazen biz ona sitem ederdik 'bu kadar iyi niyetli olma' diye. O ise bize 'iyi olalım insanlara biz kötülük yapmayalım' derdi. Birimizin morali bozuk olsa o bize moral verirdi. Çok mutlu bir insandı biz ona ölümü yakıştıramadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze detayları

Taziye kabülü

Röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-

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2)VAN'DA TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

VAN'da polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ünün, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığı iddiasıyla açlık grevi yapan tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek verdiği, diğer 3 kişinin ise mahalle ve sokak eylemlerine katılıp, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı kullandığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin ele geçirdiği dökümanlar

-Polisin operasyonu

-Gözaltına alınan şüphelilerin Van Emneyet Müdürlüğüne getirilmesi

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, ()-

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3)98 YAŞINDAKİ RUS SAVAŞ KAHRAMANI MADALYALARINDAN AYRILMIYOR

ANTALYA'da yaşayan Rus savaş kahramanı Dr. Valentina Lyatifova (98), yıllara meydan okuyor. Dr. Lyatifova, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona erdiği günün yıl dönümünde kendisini ziyarete gelen Rus misafirlerini üniforması, kepi ve madalyalarıyla karşıladı.

Rusya, 2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği gün olan 9 Mayıs'ı Kızıl Meydan'da düzenlenen törenlerle kutluyor. Alman Nazilerin durdurulduğu ve Ruslar tarafından zafer olarak anılan o günün yıl dönümünde Antalya'ya yaşayan savaş kahramanı Dr. Valentina Lyatifova da unutulmadı. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ve Svetlana Dudceac, kentte yaşayan yerleşik Ruslar adına Lyatifova'yı evinde ziyaret etti. Lyatifova ziyarete gelen misafirlerini üniforması, madalyaları ve kepiyle karşıladı. İlerleyen yaşı nedeniyle sağlık sorunları ilerleyen Lyatifova'nın yürümekte güçlük çektiği ve tekerlekli sandalyede oturduğu dikkati çekti.

SAVAŞTA AŞK, EVLİLİKLE TAÇLANDI

Kendisi gibi doktor olan Azeri Mabud Lyatifov ile cephede tanışıp evlenen ve Bakü'ye yerleşen çiftin, iki çocukları oldu. Doktor olan kızı Leyla Lyatifova ile birlikte 15 yıl önce Antalya'ya yerleşen Valentina Lyatifova, burada Ruslar tarafından çok tanınan ve sevilen bir savaş kahramanı olarak her yıl anıldı. Eşinin yaşamını yitirmesinin ardından kızıyla birlikte oturmaya başlayan Valentina Lyatifova, göğsüne iliştirdiği madalyalarını ise yanından ayırmıyor.

2'nci Dünya Savaşı'nda 27 milyon kişinin Sovyetler Birliği'nde yaşamını yitirdiğini belirten Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, savaşta mücadele eden herkese minnettar olduklarını söyledi. Valentina Lyatifova'yı ziyaret ederek iyi dileklerini ve minnet duygularını sunan Balcı, kendisine çiçek verdi.

Valentina Lyatifova'nın kızı Leyla ise 98 yaşında olmasına rağmen annesinin birçok şeyi hatırladığını söyledi. Zorlu savaş yıllarını her zaman kendilerine anlattığından söz eden Leyla Lyatifova, "Annem genç zamanında doktor olmuş ve cephede babamla tanışmış. Babam da doktordu. Sonra evlendiler. Madalyalar annemin savaşta çok başarılı işler yaptığının göstergesi. Kahraman olduğu için verdiler. O savaştan hayatta kalan insan sayısı çok azaldı. Yaşına göre bazı sağlık sorunları var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Rus Valentina Lyatifova'dan detay

- Rusların Valentina Lyatifova ile ilgilenmesi

- Madalyalardan detay

- Genel detaylar

- Savaş döneminden kalma Valentina Lyatifova ve eşi Mabud'un birlikte çektirdikleri fotoğrafı

- İrina Balcı röp

- Röp: Leyla Lyatifova

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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4)MERSİN'DE ÖĞRENCİ VE EMEKLİYE TOPLU TAŞIMADA İNDİRİM

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; belediyeye ait toplu taşıma araçlarında öğrenci, emekli ve engelliler için geçerli olan 1.25 TL'lik ulaşım ücretinin 1 TL'ye çekildiğini açıkladı.Başkan Seçer, düzenlediği basın toplantısında kısa sürede hayata geçirilen çalışmalardan ve belediyenin mali durumundan söz etti. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıya daire amirleri de katıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında önemli bir kararın alındığını belirten Başkan Seçer, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımızın, emeklilerimizin ve engellilerimizin, yüzde 40 oranından daha az engelli raporu olan yurttaşlarımıza 1.25 TL olan ulaşım ücretlerini 1 TL'ye düşürme kararı aldık. Birkaç gün içerisinde gerekli merciler tarafından onanıp uygulamaya koyacağız" dedi.

Kentte trafik ve otopark sorunun yoğun olarak yaşandığına dikkat çekerek, otopark çalışmalarına başlandığını ifade eden Seçer, "Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanındaki bölgede 800 araçlık bir otopark inşaatı başlıyor. Üst kısmı da kent meydanı olacak. Adliye yanındaki arsamızda aynı uygulamayı yapıyoruz. Yer altı katlı otoparkı ve üst taraf yine kent meydanı oluyor. Daha çok kent meydanı, yeşil alanlar ve parklar yapma yolunda kararların altına imza atılacak. Ayrıca, Silifke Caddesi'ndeki önceki yönetim tarafından Gençlik Merkezi olarak düşünülen binayı geçici belediye hizmet binası olarak yapımına devam ediyoruz. Bazı birimleri oraya taşıyacağız ve taş bina, Mersin'in şehir müzesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Onun da hemen restorasyonuna başlıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2.2 milyar TL borcu bulunduğunu ve tasarruf tedbirlerinin devreye alındığını dile getiren Seçer, şunları kaydetti:

"Şuanda sadece zorunlu ödemelerimizi yapabiliyoruz. Minimum 90 milyon geliri olan belediyenin bu ayki geliri 73 milyon lira. Araç fazlası tespit ettik. 75 kiralık aracı iade ettik. Tasarrufumuz kirada 2 milyon 620 bin lira olacak. Akaryakıtta 918 bin 576 TL. Toplamda bizim kira ve akaryakıttaki tasarrufumuz Eylül ayına kadar 3 milyon 538 bin 656 TL olacak. Kiralık binalarımız var. 17 binamız var. Süratle bunları boşaltıyoruz. 6 milyon civarında bir tasarruf sağlayacak bize. Bana para lazım. Esnafın benden 500-600 milyon alacağı var."

Başkan Seçer daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcıların görüntüsü

- Protokolün görüntüsü

- Başkanın açıklaması

SÜRE: 03'20" BOYUT: 362 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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5)LEYLEKLERİN DANSI HAYRAN BIRAKTI

DÜZCE semalarında kendilerine yuva yapmak için alan arayan onlarca leyleğin havadaki dansı görenleri hayran bıraktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcak alanlara göç eden leylekler Düzce üzerinde dans ederek kendilerine yuva yapacak yer aradı. Leyleklerin havada kendi etraflarında dönerek yaptığı dans ise izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Leylekler bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Leyleklerin havada dansı ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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6)YAYA GEÇİDİNİ KULLANAN KEDİYE SOSYAL MEDYADA İLGİ

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kedinin görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Şebinkarahisar ilçesi Halil Rıfat Caddesi üzerinde, trafikte seyir olan araçların arasından yaya geçidine gelen kedi, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolda görevli trafik polisinin el işareti ve kendisine yardımcı olmasıyla karşıya geçen kedinin bu anlara ait görüntüleri de çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede beğeni rekoru kırdı, binlerce takipçi tarafından da ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Kediden güvenlik kamera görüntüsü

Süre: 37 saniye Boyut: 7.33 MB

Haber: Haluk Can ŞENTÜRK-GİRESUN-

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