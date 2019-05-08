DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ŞEHİT POLİS İÇİN BAYBURT'TA HAZİN TÖREN



İSTANBUL Beşiktaş'ta, Vodafone Park'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyüne uğurlandı. Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından düzenlenen terör saldırısında 39 polis memuru ile 7 sivil şehit oldu, 200’den fazla polis ve sivil de yaralandı. Saldırıda yaralanan polis memurlarından Muammer Ateş, 2,5 yıldır tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi, memleketi Bayburt'a getirildi. Ateş için, Bayburt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, şehidin yakınları ve çok sayıda polis katıldı. Şehit polis Ateş'in özgeçmişi okunduğu sırada törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Şehit polis memuru Muammer Ateş'in şapkasını takıp, üniformalarını giyerek törene katılan yakınları da taziyeleri kabul etti.

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin arından şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi, toprağa verileceği Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Selçuk BAŞAR/BAYBURT, ()-

==================================================

2)SAHİLLERE UYUŞTURUCU MADDE VURMAYA DEVAM EDİYOR

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor. Dün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, bugün de 140 kilo uyuşturucu ele geçti. Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan V.Y.'ye ait ahşap tekne, önceki gün battı. Teknede bulunan paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.

Olayla ilgili Çanakkale'de gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, Balıkesir'de gözaltına alınan tekne sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç.'nin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

140 KİLO DAHA BULUNDU

Bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine yine paketler halinde uyuşturucu vurdu. Bölge sakinleri, paketleri fark edip jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, 9 paket halinde toplam 140 kilo uyuşturucuya el koydu. Böylece ele geçirilen uyuşturucu miktarı da 1 ton 551 kiloya çıktı.

TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada sahil güvenlik ekipleri, batan 9 metre uzunluğundaki teknenin yerini yapılan çalışmayla belirledi. Ayvalık Liman Başkanlığı'na kayıtlı olan teknenin batığının Pınar Adası yakınlarında olduğu saptandı. 14 metre derinliğindeki tekneye dalış yapan ekipler, herhangi bir uyuşturucu maddeye ulaşamadı.

Görüntü Dökümü

-------------------

Jandarmanın skunk paketlerini toplamasından görüntü.

Skunk paketlerinin sahilde kum üzerine dizilmiş görüntüsü.

Skunk paketlerinin jandarma tarafından araca taşınmasından görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), ()

=================================================

3)EDİRNE'DEKİ SELİMİYE CAMİİ ÖNÜNDEKİ 'YEŞİM KAPANI HANI' KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii Meydanı düzenlemesinde ortaya çıkar tarihi Yemiş Kapanı Hanı nedeniyle, Edirne Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaşanan kriz sona erdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'le yaptıkları anlaşma gereği hanın restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması, ihyasının ise yapılmamasına karar verildiğini söyledi.Edirne Belediye Başkanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydanı'nı yeniden düzenlemek için 2015 yılında proje hazırladı. Yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı döneminde 'meyve-sebze hali' olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeo-park projesi hazırladı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu da alan için koruma kararı verdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise hanı yeniden ihya etmek için koruma kararını Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na götürerek itiraz etti. Yüksek kurul itirazı kabul etti ve koruma kararını kaldırdı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hanın yeniden ihya edilmesinin Selimiye Camii'nin önünde 14 metrelik bir yapıyla silueti bozacağını ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nden çıkarılabileceğini öne sürerek, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun iptal kararını itirazda bulundu.

TARAFLAR ANLAŞTI

Yıllardır çevresi kapalı şekilde bulunan ve Selimiye Camisi önünde görüntü kirliliğine neden olan bölgede taraflar arasında anlaşma sağlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün düzenlediği basın toplantısında Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'le yaptıkları anlaşma gereği hanın restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması, ihyasının ise yapılmamasına karar verildiğini söyledi.

'HAN İHYA EDİLMEYECEK'

Gürkan, iki hafta önce Edirne'de bulunan Vakıflar Genel Müdürü Ertem'le konuyu görüştüklerini belirterek, "Kendisiyle sohbet ettik, bir uzlaşmaya vardık ve bununla ilgili çalışmaları şu anda başlattık. Yemiş Kapanı Hanı'nın Yüksek Kurul tarafından iptal edilmiş olan koruma ve konservasyon kararı ile ilgili biz dava açmıştık. Yüksek Kurul, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kararı üzerine koruma ve konservasyon kararını iptal etmişti, biz de iptalin iptali için dava açmıştık, o dava devam ediyordu. Sayın genel müdürle koruma, konservasyon, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ancak ihya edilmemesi noktasında mutabık kaldık. Şimdi kurula o şekilde başvuracağız" dedi.

'MEYDANIN REKREASYONUNA BAŞLANACAK'

Kurul tarafından onaylanan Selimiye Meydanı Rekreasyon projesinin uygulamasına da kısa sürede başlayacaklarını ifade eden Gürkan,"Dolayısıyla biz kısa zamanda kurul tarafından zaten onaylanmış olan, malzeme seçimleri yapılmış olan rekreasyon projesine başlamış olacağız uygulanmasına. Tabi kurulun şöyle bir prensip kararı var. Dava konusu olan, dava konusu olan yerlerde ilerleyemiyorsunuz, bu rekreasyon projesinin uygulamasını durduruyor 1,5 - 2 yıldır durduğu gibi. Biz de açtığımız davayı geri çekeceğiz, davadan vazgeçeceğiz, kuruldan da zaten onaylanmış olan rekreasyon projesinin uygulanması için talepte bulunacağız, o izni alarak rekreasyon projesine başlayacağız. Hem kentimizin hem de Müslümanlığın sembollerinden biri olan Selimiye Camii'ni de daha muhteşem bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamış olacak" diye konuştu.

TARİHİ YEMİŞ KAPANI HANI

Osmanlı Padişahı Sultan 3'üncü Murat döneminde, 1590'lı yıllarda Türk-İslam mimarisinin şaheseri kabul edilen Selimiye Camii Arastası'nın batı tarafında yaptırıldı. 100 odalı olduğu tahmin edilen hanın zamanla harabeye döndüğü ve üzerinin toprakla kapatılarak Selimiye Meydanı'na katıldığı belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Selimiye Camii ve alan Drone ile havadan

Çalışmanın durduğu alan Drone ile

Yemiş Kapanı Hanı Drone ile

Selimiye Camii'nden detaylar

Başkan Gürkan'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,()-



========================================