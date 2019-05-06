DHA YURT BÜLTENİ -11

20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; çobanlar cansız bedenini buldu (4)

KÖYLÜLERİN KANALİZE ETTİKLERİ YERDEN FARKLI BÖLGEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun'la birlikte basın açıklaması yaptı. 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan Furkan Yiğit'in 20 gün sonra ölü olarak bulunduğunu belirten Vali Memiş, küçük çocuğun canlı bulunması için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi. 24 saate dayalı bir arama gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Memiş, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini vurguladı. Vali Memiş, "Bölge epeyce tarandı. Köyün yanındaki dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar neredeyse her gün böygeyi karış karış aradı. Murat Nehri'ne kadar gitme ihtimaline karşı Muş dahil olmak üzere bölgedekilere haber verilip arama tarama faaliyetine girişildi. Ancak bugün sabaha karşı çobanlar tarafından köye yaklaşık 12 kilometrelik mesafede, aslında daha önce de ekiplerimizin arama tarama faaliyetini kısmen yaptığı bölgede yola yakın bir yerde çocuğumuzun maalesef cesedine ulaşmış olduk" dedi.

Küçük çocuğun bulunması için devletin bütün görevlileri tarafından dikkatli ve özverili bir şekilde arama kurtarma yapıldığını vurgulayan Vali Memiş, işin artık adli boyutunun başladığını kaydetti. Yargı mercilerinin çocuğun kesin ölüm sebebini ortaya koyacaklarını belirten Vali Memiş, istismarla ilgili de bir bilgi olmadığını söyledi. Vali Memiş, gerçekleri paylaşacaklarını bildirdi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Vali Memiş, Furkan'ın üzerindeki kıyafetlerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade ederek, "Üzerindeki kıyafetlerle ilgili birtakım bilgilere sahibiz. Ancak soruşturma devam ettiği için eğer çocuk kendiliğinden vefat etmeyip, bir cinayete kurban gittiyse bu noktada delil niteliğinde olduğu için sizinle bilgi paylaşamıyorum. Ama elimizde bilgi ve doneler var" diye konuştu.

BABANIN TUTUKLULUK HALi DEVAM EDECEK

Furkan Yiğit'in 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanan baba Fehim Yiğit'le ilgili açıklamada bulunan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Babanın tutukluluk hali kendisinin beyanıyla ilgili bir durum. Bizzat kendisinin çelişkili beyanı vardı. Onların da çok doğru olmadığnı şimdilik gözlemleniyor. Olayın ne tür bir konu olduğu bir şiddete dayalı veya cinayetle mi olup olmadığını henüz araştırıyoruz. Savcılık tarafından, uzman ekiplerimiz tarafından konu hassasiyetle değerlenrdiriliyor. Babanın tutukluluk hali devam edecek."

DRONE'LARLA TARANDI

Furkan Yiğit'in bulunduğu alanın daha önce aranıp aranmadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Vali Memiş, "Çocuğun bulunduğu yerde aramalar yapıldı. Drone'larla bölge tarandı, muhtemel senaryolar üzerinde duruldu. Tabii ki oradaki insanların beyanları üzerine hareket ettik, bizi belli bir yere kanalize ettiler. Bizi kanalize ettikleri yerin biraz farklı bölgesinde çocuğun cesedi bulundu. Acaba bizi bilinçli mi kanalize ettiler yoksa farkla bir niyet mi vardı bilmiyoruz. Ekiplerimiz çocuğun cesedinin bulunduğu alana da daha önce gittiler, 150 kişilik ekiple güçlü arama yapıldı. Ancak biz dereceye gitmiş olabileceği ihtimaline yoğunlaştık, alanları da dolaştık. Bazen arama tarama faaliyetlerinin doğasında olan şey; günlerce ararsınız bir metrelik mesafede aradığınız şeye ulaşamayabiliyorsunuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali Okay Memiş'in açıklamaları

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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Boşanmak isteyen karısını baltayla öldürdü

Osmaniye'de esnaf Mehmet Zengin (45), boşanmak isteyen eşi 2 çocuk annesi Dilek Zengin'i (41) baltayla öldürdü.

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde saat 14.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Zengin, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi Dilek Zengin ile boşanma yüzünden tartışmaya başladı. Mehmet Zengin, boşanmakta ısrar eden genç kadını ikna etmeyinci bahçedeki baltayı alıp saldırdı. Mehmet Zengin, baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu. Dilek Zengin kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, çığlık sesleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin evde kanlar içinde bulduğu Dilek Zengin'in öldüğü anlaşıldı. Evden ayrılmayan Mehmet Zengin ise eşini öldürdüğünü itiraf etti. Zengin gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel görüntü

-Ambulans ve polislerin görüntüsü

-Olay yeri detay ve vatandaşların görüntüsü

-Olayı anlatan vatandaşın röportajı

SÜRE: 01'20" BOYUT: 151 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ/(Osmaniye),()

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Göl'ümdeki şarkılar konseri

Burdur Gölü'ndeki kurumaya dikkat çekmek isteyen doğa fotoğrafçısı Tamer Yılmaz'ın Burdur Gölü ve çevresinde görüntülediği kuşların yer aldığı sergi açıldı. Sergide, Göl'ümdeki Şarkılar Korusu ise 'Göl'ümdeki Şarkılar' adıyla konser verdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserde şef Zafer Danacı yönetimindeki Göl'ümdeki Şarkılar Türk Sanat Müziği Korusu ve solistler rast ve hicaz makamında şarkılar seslendirdi.

Konserde doğa fotoğrafçısı Tamer Yılmaz'ın Burdur Gölü ve çevresinde yaşayan kuşlardan oluşan fotoğraf sergisi de izleyenlerin beğenisine sunuldu.Göl'ümdeki Şarkılar Topluluğunu 2016 yılında kurduklarını söyleyen şef Zafer Danacı, "Çalışmalarımızı Burdur Halk Eğitim Merkezinde sürdürüyoruz. Topluluğumuz 51 korist ve 11 saz sanatçısı olmak üzere 62 sanatçıdan oluşuyor. Bu konser için yaklaşık 8 ay çalıştık. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir ortam yaratmak, kültürümüze, Türk müziğine hizmet etmek, gençlerimizin bu müziği sevmelerini sağlamak" dedi.

Burdur Gölü ve çevresinde yaşayan kuşların fotoğraflarını sergileyen doğa fotoğrafçısı ve koro üyesi Tamer Yılmaz da "Koromuzun adı Göl'ümdeki Şarkılar. Burdur Gölü'ne kurumaya dikkat çekmek amacıyla bu aktiviteyi yapıyoruz. İstedik ki gölle beraber gölde yaşayan kuşları da burada sergileyelim ve insanlarla buluşturalım. Gölümüzün bazı sıkıntıları var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Konserden

-Zafer Danacı ile röp.

-Sergiden

-Tamer Yılmaz ile röp.

-Konseri izleyenler

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,() -

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Güvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, Güvercinlik Mahallesi'nde kaçak bir yapının yıkımına başlandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Güvercinlik Mahallesi Güvercinlik Bulvarı numara 307 adresindeki, 127 ada 13 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kaçak yapıldığı tespit edilen binanın yıkımı için harekete geçti. İmar Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca yıkım için belediye encümeni karar aldı. Ancak encümen kararının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye yapılan başvuru üzerine, yıkım işlemi ertelendi. Kaçak ve izinsiz olduğu tespit edilen yapı ile ilgili davaya bakan Muğla 2'inci İdare Mahkemesi, 30 Nisan 2019 tarihinde yürütmenin durdurulması istemi için ret kararı verdi.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri gerekli tebligatları bina sahibine yaparak, bu sabah yıkım işlemine başladı. Karayolları ekiplerinin yol güvenliğini aldığı yıkım sırasında jandarma ekipleri de hazır bulundu.

Sabah saatlerinde başlayan yıkım işleminin bir bölümü tamamlandı. Yıkımın, 8 Mayıs Çarşamba günü, yol güvenliğinin alınmasının ardından devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yolda alınan önlemlerden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Binanın içinden görüntü

- Yıkımdan görüntü

Haber-Kamera: BODRUM (Muğla), ()

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Bal üreticilerine ziyaret

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçede faaliyet gösteren arıcıları ziyaret ederek, bal hasadına eşlik etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile Kasapçayırı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ordulu bal üreticilerini ziyaret etti. Başkan Köleoğlu'na eşi Nurgül Köleoğlu ve çocukları Mert ve Yiğit de eşlik etti. Başkan Mustafa Köleoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, bal üreticileriyle arı kovanlarının bakımını yaptı. Ardından bal sıkılan kapalı alana geçildi. Başkan Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, peteklerden özel makineyle bal sıktı.

Bal üreticisi Aslan Ural, "Arıcılık yapıyorum. Orduluyum. Buraya arılarımı kışlatmak için geldim. Bahar güzel geçti. Narenciyeden nasibimizi aldık. Buradan arımızı yükleyip, Diyarbakır, Muş ve son yaylamız Erzurum. Arılarımızın bölme işlemini yaptık. Şimdi yolculuk zamanı" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Kumluca'mızın değeri, narenciye balımızı sıkma aşamasına geldik. 40- 50 bin gezici bal üreticimize ait kovanlarımız var. Ordu ve İç Anadolu'dan buraya gelip kışlıyorlar. İlk sıkımlarını burada yapıyorlar. Portakal, limon ve mandalina çiçeklerinden alınan narenciye balı diğer çiçeklerin de karışımıyla dünyada en kaliteli baldır. Bundan sonra arıcıları yolcu edeceğiz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da şöyle dedi:

"Narenciye balını üreten arıcılarımızın yanındayız. Onlarla arılarımızın bakımını ve kontrollerini yaptık. Sıkım aşamasına geçtik. Ballarımızın sıkımlarını yapıyoruz. Bundan sonra cam kavanozlarda satılacak hale gelecek. Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'mızdan tüm Türkiye'mize selam olsun. İlçemizdeki arıcılarımızla narenciye balımızı üretmeye devam ediyoruz. Sağlıklı gıdayı Kumluca'mızda yetiştiriyoruz. Türkiye'nin her tarafında tüketilmesi için gönül rahatlığıyla gönderiyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, eşi ve çocukları ile arıcı elbisesi giymesi

-Arı kovanlarının bakım ve kontrollerini yapması

-Başkan Köleoğlu, eşi ve çocukları Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile bal sıkım işlemi yapması

-Arıcı Aslan Ural ile röportaj

-Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile röportaj

-Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()

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Anamur'da 'balık çiftliği tartışması' sürüyor

Mersin'de, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede kurulması planlanan balık çiftliklerine karşı çıktığını açıkladı.

Anamur Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Melleç bölgesi açıklarında kurulması planlanan balık çiftliklerinin konuşulduğu toplantıda tansiyon yükseldi.

İYİ Partili Meclis Üyesi Ahmet Türkay'ın çiftliklerle ilgili sorusunu yanıtlayan Belediye Başkanı Kılınç, "Denizimizi kirletecek, doğayı tahrip edecek her türlü oluşuma karşıyız. 'Tavsiye niteliğinde bir karar alalım' derseniz bir önerge getirin, gruplarla görüşelim" dedi. Ak Partili üye Şinasi Aslan ise ÇED raporlarının alınıp çiftlik altyapılarının oluşturulduğunu belirterek, çiftliklerin ilçe ekonomisine de katkı sunacağını söyledi. MHP'li Türkan Kasapoğlu da çiftlikler ile birlikte ilçede denize girme imkanının kalmayacağını ve balık çiftliği projesine karşı olduklarını aktardı.

Balık çiftliği projesi önümüzdeki günlerde yeniden meclis gündeminde yer alacak.

Görüntü Dökümü

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-İYİ Partili Türkay'ın tavsiyesi

-AK Partili Şinasi Aslan'ın görüşü

-MHP'li Türkan Kasapoğlunun konuşması

-Başkan Kılınç'ın konuşması

SÜRE: 04'38" BOYUT: 272 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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Kayseri'de, Hıdırellez'e sönük kutlama

Kayseri'de, 6 Mayıs Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı, Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle sönük kutlandı. Bayrama katılan az sayıdaki vatandaşa, protokol tarafından hurma ikram edildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı’ kutlamaları için Gültepe Parkı’nda program düzenledi. 6 Mayıs’ın bu yıl Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar, bu yılki kutlamalara ilgi göstermedi. Hıdırellez kutlamalarına, protokol üyeleri, emniyet güçleri, basın mensupları ve görevlilerin dışında 13-14 vatandaş katıldı. Kutlama programı, şehitler için saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın mini konseri ile devam eden programda, 2 ses sanatçısı tarafından sevilen türküler de seslendirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş, yaptığı açılış konuşmasında, Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı’na her yıl binlerce kişinin katıldığını ve parkın dolduğunu, çok çeşitli etkinliklere katıldığını, ancak bu yıl Ramazan ayının ilk gününün 6 Mayıs’a denk gelmesi nedeniyle vatandaşların ilgi göstermediğini belirtti. Taymuş, Türk geleneklerinde bulunan halat çekme, yoğurt yeme, çuval koşusu, kaşıkta yumurta taşıma, dikiş dikme gibi oyunların, Hıdırellez kutlamalarında oynandığını, kazanlarla pişirilen etli bulgur pilavının dağıtımında ise zaman zaman kargaşanın yaşandığını, ancak bu yıl çok sakin bir kutlama gerçekleştirdiklerini vurguladı. Taymuş, "Bu yıl Ramazan ayı da 6 Mayıs’ta başladığı için vatandaşların ilgisi ve katılım olmadı. Ancak bizim, resmi olarak kutlamamız gerekiyordu. Halk arasındaki inanca göre, Hıdır ve İlyas Peygamberler, bu gün bir araya geliyorlar ve vatandaşlar arasında dolaşıyorlar. Ayrıca, bu inanışa göre, vatandaşlarımız dilek ve isteklerini bir kağıda yazıp, bir gül ağacının dibine gömerlerse, o taleplerinin gerçekleşir, denilir. Böyle güzel inanışları da içerisinde bulunduran Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı’nın önce Kayserimize ve Türkiyemize, ayrıca bütün dünyaya güzellikler getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşlardan görüntü

-Protokolden görüntü

-İsmet Taymuş'un konuşması

-Genel detay

Süre:3.45-345 MB

Haber-Kamera:Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()

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Fethiye'de, denize düşen rus paraşütçü öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan, yamaç paraşütüyle 1200 metrede bulunan pistten tekli atlayış yapan Rus paraşütçü Andray Kurinin (44), denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fethiye'deki 1965 rakımlı Babadağ'dan, saat 09.00 sıralarında, yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Rusya uyruklu Andray Kurinin, yaklaşık 1200 metre yükseklikten hızla düşüşe geçti. Kurinin, Belcekız Plajı'nın 300 metre açığında denize düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Andray Kurinin, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

Haber: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), () -

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