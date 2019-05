DHA YURT BÜLTENİ-11

Milas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 40 yaralı (3)

YARALI SAYISI 40

Muğla'nın Milas ilçesinde Yılmaz Alık yönetimindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralı sayısının 40 olduğu belirtildi. Otobüsteki 2 yolcunun ise kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Yaralılardan 23'ünün Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde, 6'sının Milas'taki özel bir hastanede 11'inin de Yatağan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCU ÖLDÜ

Kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptıktan sonra devrilen yolcu otobüsünde ölen 2 kişinin de kimlikleri belli oldu. Ölenlerin otobüs şoförü Yılmaz Alık ile kırılan camdan fırlayan yolculardan Ersin Aksoy olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle, trafiğe kapanan karayolu, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

İki midibüs kaygan yolda çarpıştı: 5 yaralı

ANTALYA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Kemer yönüne giden 63 AAB 07 plakalı tur midibüsü, yağışlı havanın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Midibüs, aynı yönde seyreden Ömer E.'nin kullandığı 07 SJ 999 plakalı tur midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki midibüs de yol kenarına savruldu. Tur midibüsünün arka kısmı ikiye ayrılırken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 yolcu yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Otomobilde uyuşturucu kullanan gençler, zincirleme kazaya yol açtı



ANTALYA'da, otomobilde uyuşturucu kullanan gençler, yoğun trafikte zikzak yapınca 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Araçtaki 4 genç gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.C.B., yönetimindeki 07 MGJ 05 plakalı otomobille, iddiaya göre, yoğun trafikte zikzak çizerek ilerlerken, Rusya uyruklu Sergey Deyabın'ın kullandığı 07 MA 2281 plakalı otomobili sıkıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki demir bariyerleri yerinden sökerek, durdu. Arkadan ve karşı şeritten gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Otomobillerde bulunanlar, kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada olay yerine gelen 'Yunus' ekibi, kazaya neden olan ve zikzak yaptıktan sonra Güllük Alt Geçidi altında yol ortasında duran gençlerden birinin otomobilden inerek, refüjdeki çiçeklerin arasına bir şeyler attığını gördü. Çiçekleri kontrol eden 'Yunus' ekibi, metamfetamin buldu. Uyuşturucu maddeyi çiçeklerin arasına attığı öne sürülen C.H., gözaltına alındı.

Otomobil sürücüsü M.C.B.'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.C.B., trafik polislerine ifade verirken, araçta bulunan E.M.A.'nın üst aramasında ise esrar bulundu. E.M.A.'nın yanına gelen kız arkadaşı E.G.'nin de hareketlerini şüpheli bulan ekip, genç kızın kontrol ettiği cüzdanında da metamfetamin ele geçirdi. Kazaya karışan sürücülerden Mehmet Turan, 07 MGJ 05 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli olarak zikzak çizerek, ilerlediğini ve 07 MA 2281 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki demir bariyerlere vurduğunu söyledi. Polis, zikzak çizen otomobilin sürücüsünü, arkadaşlarını ve sonradan olay yerine gelen E.G.'yi gözaltına aldı.

Ertuğrul Özkök: Çizgi romanlar hayatımda çok ciddi olaylar olarak kaldı



HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, hayatında en ciddiye aldığı okuma siciminin çizgi romanlar olduğunu belirterek, "Çizgi romanlarla başladım ben ve çizgi romanlar benim hayatımda hep çok ciddi olaylar olarak kaldı. Benim hayatımda en ciddiye aldığım okuma biçimi çizgi romanlar oldu" dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İnterteks Fuar Alanı'nda düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, 'Marvel'in Yeniden Doğuşu ve Çizgi Roman Çağı' başlıklı konuşma yaptı. Özkök, çizgi romanların önemi ve sosyal medyanın ana akım medya karşısındaki güçlenişi hakkında konuştu. Kitap okumaya çizgi romanlarla başladığını belirten Özkök, "Çizgi romanlar benim hayatımda hep çok ciddi olaylar olarak kaldı. Çok ciddiye aldım. Yani iletişim sosyolojisi dalında doktora yaptım. Aynı dalda doçent oldum. Popüler kültürün bütün bilimsel alanlarını izledim. Roman ve edebiyatta en klasikleri okudum. Şunu, bunu okudum; fakat benim hayatımda en ciddiye aldığım okuma biçimi çizgi romanlar oldu. Hayatımı da popüler kültür üzerinden onları insanlara anlatarak bugüne kadar geldim. 'Çizgi romandan ne olur?' diye çok eleştirildim hayatımda. Çünkü klasik bir edebiyat bakışı, edebiyat hocalarımızın bakışına göre, çizgi roman aslında zararlı neşriyattı. Halbuki ben hayatımın çok erken yıllarında bir şey öğrendim; 'zararlı neşriyat' diye bir şey yok. Nasıl ki bugün televizyon oyunu oynayan çocuklara bazı anneler, babalar zararlı, diye devamlı baskılar yapıyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. İnsanlara eğer siz kötüyle iyi arasındaki farkı anlatabilirseniz, ondan geri kalan zararlı, diye gördüğünüz her şey o çocukların hayal dünyasını zenginleştiren bir eğlence olarak kalır" diye konuştu.

'SİYASET DERİNLİĞİNİ KAYBETTİ'

Ertuğrul Özkök, siyaset okumaktan sıkıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi ben size bunu çok ciddiye alarak çizgi romanları anlatmak istiyorum. Burada konuşmacılara baktım. Tanıdığım çok konuşmacı var; fakat çoğu siyasi nitelikli konuşmalar. Siyasi nitelik insanları cezbediyor; ama hayatta ben artık siyaset okumaktan sıkıldım. Niye sıkıldım, derseniz; çünkü siyaset derinliğini kaybetti artık. Yani ben de dahil, hepimiz siyaset okumak veya siyaset dinlemek dediğimiz zaman duymak istediğimiz şeyleri duymak için dinliyoruz ya da ya alkışlamak ya da yuhalamak için siyasetle ilgileniyoruz. Oysa benim için siyaset, bunların arasında yani ellerimizi patlatıncaya kadar alkışlamak ile hançerimizi çatlatıncaya kadar yuhalamak arasında kalan çok daha geniş bir yer olması gerekir. Yani bizi ortak olarak birleştirecek bir alan olması gerekirken, siyaset bölen bir alan haline gelince benim gözümde de ciddiyetini kaybetti. Yani bugün benim için bir siyasi yazar, Marvel karakterlerini, Marvel romanlarını yazan insanlardan daha az ciddidir ve daha az ciddiye alınacak insanlardır. Bunu çok iddialı olarak söylüyorum. Kendim de bir siyasi yazar olduğum halde söylüyorum."

'BU ÇAĞ HİKAYE ANLATMA DÖNEMİ'

Sosyal medyadan canlı yayınlar ile milyonlarca kişiye hitap eden fenomenlerin izleyici sayılarını Türkiye'nin büyük kanallarının izleyici rakamlarıyla karşılaştıran Özkök, şunları söyledi:

"11 Nisan günü Tokyo'daydım, Japonya'da. Torunum aradı, 'Dede, Barış Özcan birazdan canlı yayına başlayacak. Onu izle. Kara deliğin fotoğrafı çekildi. Bütün dünyada basın toplantısı yapılıp açıklanacak. Barış Özcan da bunu yorumlayacak' dedi. Tokyo'da programım vardı. Onu erteleyip cep telefonumdan izlemeye başladım. Ben açtığımda daha yeni başlıyordu. 70 bin kişi canlı olarak çocuğu izliyordu. Bitirdiğinde 1 milyon 900 bin kişi izliyordu. Türkçe konuşan, kara deliklerin fotoğrafının çekilmesini anlatan birçocuğu 1 milyon 900 bin kişi seyrediyordu. Ben 20 yıl medya kuruluşu yönettim. 1 milyon 900 bin kişi, bugün 3 tane CNN Türk artı 3 tane de A Haber'dir. Yani her gün o konuşan kafaların çıktığı, siyasetçilerin, onların, bunların konuştuğu o televizyonların her birinden 3 tane alıp yan yana koyun, 1 milyon 900 bin kişi eder. Bunu yapan bir tek çocuk. Çizgi romanları ciddiye alan, kara delikleri ciddiye alan, 14 yaşındaki çocukları ciddiye alan ve o çocuklara bir şey anlatan bir çocuk. B.B.King, siyah bir Blues'cu. Yaşlı, siyah bir Blues'cu. 'Biz, beyaz, İngiliz, genç müzisyenlere çok şey borçluyuz. Çünkü bugün hayatımızı onlar sayesinde kazanıyoruz. 'Bizim müziğimizi, onlar dünyaya meşhur ettiler' diyor. B.B. King, Eric Clapton'u överken bir cümlesi çok kafama takıldı. Diyor ki 'Herhangi bir enstrümanı güzel çalabilirsiniz. Mesela gitarı güzel çalabilirsiniz. Ama 3- 4 notadan fazla çalacaksanız, anlatacak bir hikayenizin olması gerekir' diyor. Bu çağ hikaye anlatma dönemi. Herkesin anlatacak bir hikayesi var. İşin güzel tarafı, herkesin anlatacağı hikayesini anlatabilecek bir enstrümanı var artık elinde. Artık kimse, 'Ben köşe yazarım, ben şuyum, ben televizyon starıyım' falan bununla böbürlenmesin. 'Bu devirde kimse padişah değil' lafı, insanlık tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar geçerli bir laf değildi. Bir tek Barış Özcan diye bir çocuk, evinde oturuyor. Evinden konuşuyor. Amerika'daki evinden konuşuyor. İstanbul'da Beykoz'da oturan benim torunum onun her programını izliyor. 2 buçuk milyon takipçisi var. 2 buçuk milyon takipçi ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün gazeteleri üst üste koyun ve 8 ile çarpın. O kadar bir şey demek."

MURADİYE ŞELALESİ'NDE RAMAZAN ÖNCESİ GÖRSEL ŞÖLEN

VAN'ın Muradiye Şelalesi, Ramazan ayına girilmesi ve havaların ısınmasıyla adeta dolup taştı.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi bu yıl da havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Ramazan ayına girmeden güzel havanın keyfini çıkarrmak isteyen vatandaşlar, solğu Muradiye Şelalesi çevresinde aldı. Mangal yakıp, halay çeken vatandaşlar doyasıya eğlendi. Çevre kentlerden şelaleye ilk kez gelen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında büyülendiklerini belirterek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri'den geldiğini anlatan Hakkı Özşahin, bölgeyi ilk kez gördüğünü belirterek "Bu kadar güzel olduğunu tahmin edemezdim. Bu güzelliği görünce çok mutlu oldum. Van'da görev yapan kızım, damadım var. Biz de ziyarete geldik ve iyiki gelmişiz. Çok beğendik, doğuda böyle güzelliklerin olduğunu tahmin edemezdik." dedi.

Kayseri'de Ramazan Sokağı

TÜRKİYE'nin en büyük Ramazan Sokağı etkinliklerinden birisi Kayseri'de Dünya Ticaret Merkezinde açılıyor. Ramazan sokağında ünlü sanatçılar sahne alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Sokağı bu yıl Dünya Ticaret Merkezinde 10 bin metrekare alan içinde açılacak. Türkiye'nin en büyük Ramazan Sokağı etkinliklerini vatandaşlarla buluşturacak olan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı, açılışın bu akşam yapılacağını söyledi. Ramazan Sokağında birçok sektörden katılımcının stant açtığını kaydeden Saçmacı, "Böyle bir etkinlik alanının açılışında gurur verici olan, Türkiye'nin en büyük ramazan etkinliği programını gerçekleştiriyor olmamızdır. 29 gün burada dolu dolu yaşayacağımız bir programın Kayseri'de olmasıdır. Hergün saat 14:00'da açılışımızı yapıp, gece 02.00'da kapatacağız. Kayseri halkı bu etkinliği dört gözle bekliyor. Yoğun bir ilgi ve alakanın olduğunu söyleyebiliriz. Halkın Ramazan sokağına gelebilmesi için Cumhuriyet Meydanı'ndan her 10 dakikada bir otobüs kalkacaktır" dedi.

