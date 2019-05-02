DHA YURT BÜLTENİ -11

Kaybolan çocuklar 17 saatlik aramalar sonucu bulundu (6)

GECEYİ OYUN OYNAYARAK GEÇİRDİLER

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan ve yaklaşık 17 saat sonra evlerine 1,5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzi içerisinde bulunan çocuklardan Selim Yağız Özkan (4), arkadaşı Barış Yıldırım'la (5), yaşadıkları anları anlattı. Geceyi oyun oynayarak geçirdikleri ve uyuduklarını söyleyen Selim Yağız Özkan, "Gece oyun oynadık. Gece annemi arıyordum. Canavarlar vardı. Gece korkmadım uyuyordum" dedi.

'HERKES SABAHA KADAR ARADI'

Çocuklarına kavuşan anne Elif ile baba Serkan Özkan ise, kötü anlar yaşadıklarını ama sonunun mutlu bittiğini belirterek, çocukların bulunması için canla başla mücadele veren herkese şükranlarını ilettiklerini söyledi. Serkan Özkan, “Herkes bize yardımcı oldu. Gerek emniyet gerek jandarma, gerek halktan, gençler herkes yardım etti. Sonunda çocuğumuzu bulduk. Çok mutluyuz, eşim de ben de diğer aile de aynı şekilde. O da çocuğunu çok aradı. Fındıklı halkı benim çocuğumu kendi çocuğu gibi gördü ve sabaha kadar aradı. İki çocuk oynarken kayboldular. Geri dönmekte sıkıntı yaşadıkları için geceye kalmışlar. Orada kalmış uyumuşlar, sabah da bulduk çocuğumuzuö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özkan çifti konuşma

Selim Yağız'dan görüntüler

Selim Yağız'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE-Uğur AYDIN-Emre KOLTUK/RİZE-

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Hamza Dağ'dan stat eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de belediye meclislerinin genç üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle buluştu. Burada İzmir'de yapımı süren ve yapılması planlanan statlar konusuna değinen Hamza Dağ, CHP'li belediyeleri zorluk çıkarmakla suçladı. Dağ, "2014'ten bu yana bizim yaşadıklarımızı anlatacak olursak trajikomik bir roman ortaya çıkar. Hiçbir emek sarf etmeyenler, yapmaları gerekenler olup da bir şey yapmayanlar siyaset üretmesinler. Gölge olmasınlar başka ihsan da biz istemiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, belediye meclislerinin genç üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle buluştu. Partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Eyüp Kadir İnan da katıldı. 2000'li yılların başlarından itibaren yeni bir nesil ve sosyolojinin ortaya çıktığını söyleyen Hamza Dağ, "Sanayi devrimi yaşandığı sürece tekabül edecek bir süreci işaret ediyor. Belki de bundan 50 yıl sonra bir tarih yazıldığında sosyolojinin değişimiyle birlikte sosyal medyanın, internetin icadı çağ değiştirme gibi bir özellik ortaya koyacak. İnsanlar tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken zorlanmıştı. Yeni gelen nesle karşı ne yapacaklarını bilemeyecek bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Bizim bu anlamda ciddi bir hazırlığımız var. Bundan sonra da bu konuda hükümet olarak çalışmaları hayata geçirmemiz lazım" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Genç meclis üyelerinin gençlik aşısını, beynin enerjik halini belediyeye mutlaka yansıtacaklarını kaydeden Hamza Dağ, "Birçoğu İzmir'de muhalefette olduğumuz belediyelerde görev yapıyor. Şehrinin tamamının temsilcisi olduğu gibi gençliğin de temsilcisi ve sözcüsü olacak. Onun bir nevi kulağı, gözü, eli olacak. O meclislerde gençliğin talep ve isteklerini mutlaka yansıtacak. İktidarda olan belediye başkanı tarafından da görmemezlikten gelinemeyecek. İzmir'de gençlik ve spor yatırımları anlamında şu anda devam eden çalışmalar var, bunları da devam ettireceğiz" diye konuştu.

'TRAJİKOMİK BİR ROMAN ORTAYA ÇIKAR'

İzmir'deki stat çalışmaları ile ilgili de konuşan Hamza Dağ, "2014'ten bu yana takipçisi olduğumuz Göztepe, Alsancak ve Karşıyaka statları var. Bizim, Binali Yıldırım'ın öncülüğünde çok ciddi anlamda üzerinde yoğunlaştığımız, bu aşamalara getirdiğimiz stat projeleridir. En sonunda Karşıyaka bir kere daha dava açılması sebebiyle beklentiye girdi. Onun dışında statlar devam ediyor. Ama 2014'ten bu yana bizim yaşadıklarımızı anlatacak olursak trajikomik bir roman ortaya çıkar. Hiçbir emek sarf etmeyenler, yapmaları gerekenler olup da bir şey yapmayanlar siyaset üretmesinler. Gölge olmasınlar başka ihsan da biz istemiyoruz. Gerçekten 2014'ten bu yana açılan dava süreçlerini, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin dirençleri, ruhsat vermedeki dirençleri, uzun uzun roman yapılacak bir husus. Onu da siyaseti bıraktıktan sonra anılara bırakırız. Stat projesinin İzmir'e kazandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'AK PARTİ HEP BİRİNCİ PARTİ'

Toplantıda 'AK Parti gençlerden oy alamıyor mu' sorusunu yanıtlayan Dağ, "Bu gerçek bir veri olmuş olsaydı, AK Parti son seçimde yüzde 45 oy alamazdı. Ben gençlik kolları başkanı olduğumdan bu yana bu iddiayı duyuyorum. 2011'den bu yana 8 seçim geçti. AK Parti birinci parti oldu. Bu ülkenin evlatlarının, anne babaları var. Eğitim önce aileden başlıyor. Her seçimde yüz binlerce genç seçmenin sisteme girmesine rağmen AK Parti oyları hep yüksekte ve birinci bir parti. Bu nesnel objektif bir yorum. Araştırmalarımız da var. Bizim yaptığımız araştırmalarda gençler üzerinde açık farkla birinci parti" diye konuştu.

Dağ'ın açıklamalarının ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın gelişi

-Hamza Dağ'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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'Binlerce ortodonti hastası mağdur ediliyor'

İzmir'de, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), uzman olmayan diş hekimleri tarafından verilen ve 'ortodonti' olarak tabir edilen diş estetiği ile ilgili tedavi karşılığında hastanelere ödenen payın kaldırılması, hasta ve hasta yakınlarınca tepkiyle karşılandı. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, SGK'ya sorunun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

1 Şubat tarihinde yayınlanan SGK Sağlık Uygulamaları (SUT) tebliğiyle, uzman olmayan diş hekimlerince verilen ve 'ortodonti' olarak tabir edilen diş estetiği ile ilgili tedavi karşılığında hastanelere ödenen payın kaldırılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Tedavileri devam eden 15 bine yakın hasta ile sıra bekleyen 10 bin 500 civarındaki hastanın mağdur olduğunu savunan Demokratik Sağlık Sen, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan Eğitim Diş Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, hekimler ve hasta yakınları ve hastalar da katıldı. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, sosyal devlet olmanın temel kriterlerini açıklarken eğitim, sağlık, güvenlik, yargı gibi hizmetlerin devlet eliyle tüm vatandaşlara eşit ve ücretsiz verilmesi gerektiğini aktardı.

'NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ BELİRSİZ'

İzmir'de hizmet veren İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi'nin yıllardır vatandaşlara sağlık hizmeti verdiğini, bu hizmetlerden birinin de 'ortodonti' olarak tabir edilen diş estetiğiyle ilgili olduğunu anlatan Ahmet Doğruyol, "Uzman olmayan ve diş hekimi olarak işlemleri yapanlara hizmet bedelini maalesef SGK ödemiyor. Bunun üzerine randevulu olan tedavisi devam eden yaklaşık 10 bin 500 ve sıra bekleyen 15 bin civarında hasta mağdur. Önümüzdeki süreçte de mağdur olmaya devam edecek. Tedavisi devam eden ve yarım kalacak olan 10 bin 500 civarındaki vatandaşın ne yapacağı, nasıl bir yol izleyeceği de belirsiz" diye konuştu.

'DEVLET ELİYLE DEVAM ETMELİ'

Doğruyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim önceliğimiz özelde iş yapan bir meslek grubuna rant sağlamak değil, devletin menfaatini, çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın hakkını hukukunu korumak. Kamu kurumlarımız aldıkları kararlarda devletin, milletin menfaatlerini ve çıkarlarını korumak zorunda. Ülkemizde bulunan ortodonti uzmanlarının sayısının yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Tedavi süresinin uzun olması ve ekonomik olarak pek çok ailenin zorlanacağı da göz önünde bulundurulursa, zorunlu olan bu tedavilerin devlet eliyle devam etmesinde büyük yarar görüyoruz. Tedavisi devam eden çocuklarımızın ise tedavilerinin kesinlikle tamamlanması gerekmektedir. Bu çocuklarımızı ortada bırakamayız. İnanıyoruz ki, SGK kurumu bir an önce bu yanlıştan vazgeçerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini sonlandıracaktır."

Türk Diş Hekimleri Birliği Üyesi Tümay İmren de, söz konusu uygulama ile vatandaşların sağlıklı yaşam hakkının ellerinden alındığını, kısıtlamaların bedelini halkın ödediğini savunarak karardan vazgeçilmesini istedi.

HASTA YAKINLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bu karar ile kızının tedavisinin yarım kaldığını belirten Alkan Seyrek, "Benim kızım doğuştan hasta. Tedavi olması gerekiyor. Kızımın sürekli tedavisini yapan doktor artık ona bakmayacak. Sebebi ise uzman olmaması. Ama biz tedavilerin aynı doktor tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi. Yeşim Kanıklar da, "Kızımın tedavisinin bitmesine çok az kaldı. Çoğu insanın geliri ortada. İlgililerin yardımını bekliyorum" diye konuştu. Öykü Taşçı ise, "Bizim gibi bir sürü hasta var mağdur olan. Biz tedavilerimizin sorunsuz olarak devam ettirilmesini istiyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane önünde toplananlardan görüntü

-Kalabalıktan görüntü

- Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol ve hasta yakınlarının açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Anadolu Üniversitesi’nden renkli bahar yürüyüşü

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi rektörlüğü, bahar şenlikleri kapsamında kentte ‘bahar yürüyüşü’ düzenlerken, yürüyüşe saatlerce uğraşarak hazırladıkları değişik kostüm ve makyajlarıyla katılan öğrenciler sokaklarda müzik eşliğinde eğlendi.

Anadolu Üniversitesi rektörlüğü baharın gelişi öğrencileriyle birlikte kutlama için kentte ‘bahar yürüyüşü’ düzenledi. Eskişehir Valiliği bahçesinde toplanan öğrenciler, yürüyüşe saatlerce uğraşarak hazırladıkları birbirinden farklı kostüm ve makyajlarıyla katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Rektör Çomaklı, baharın gelişini öğrencilerle birlikte kutlamak için böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, “Bahar gelince insanların kimyasında bir değişme oluyor. Biz Anadolu Üniversitesi olarak hem baharın gelişi kutluyoruz, hem de mezuniyeti yaklaşan öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşıyoruz. Her fakülteden katılımcı öğrencilerimiz var. Hepsi farklı kostümlerle hazırlanarak geldi. Kentte bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Sokakta ki vatandaşlarımıza da çiçekler dağıtacağızö dedi.

Bahar yürüyüşüne prenses kostümüyle katılan Devlet Konservatuarı Opera Bölümü öğrencisi Derya Yılmaz, büyük emekler vererek değişik kostümler hazırladıklarını söyledi. Yılmaz, “Anadolu Üniversitesi öğrencileri olarak bugün bahar yürüyüşüne katılıyoruz. Konservatuar öğrenciyiz, ben 2 gündür kostümleri ayarladık. Sanırım prenses oldum, tüm arkadaşlarımız birkaç gündür buna hazırlandıö dedi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Ülkü Usta da kostümü için 1 gün uğraştığını belirterek, “Öğrenciler olarak baharın geldiğini bütün şehirde yaşatmaya çalışıyoruz. Eğlenceli kostümlerle, bayraklarla dolaşacağız. Kostüm için dolabımda ne varsa kullandım. Makyaj, şapka ve kostüm için 1 günümü harcadımö dedi. Öğrencilerden Simge İzgi ise başındaki tacı yaklaşık 5 saatte hazırlandığı söyledi.

REKTÖR VE ÖĞRENCİLER ÇİÇEK DAĞITTI

Eskişehir Valiliği önünden yürüyüşe geçen öğrenciler sokaklarda yine öğrencilerin oluşturduğu orkestra eşliğinde eğlenerek yürüdü. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve bazı öğrenciler sokakta karşılaştıkları vatandaşlara çiçek dağıttı. Öğrencilere alkışlarıyla destek verenler ise eğlenceyi cep telefonlarına kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin valilik bahçesinde toplanması

-Müzik eşliğinde eğlenmesi

-İlginç kostümlü öğrencilerle röp.

-Rektörün çelenk koyması

-Rektörün açıklaması

-Yürüyüş ve öğrenci orkestrası

-Sokaktakilere çiçek dağıtılması

-Öğrencilerin eğlencesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamer Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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Samsun’da ‘kelebek’ istilası

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde dün bir anda ortaya çıkan aynı türdeki kelebekler görenleri şaşkına çevirdi. İlk defa bu kadar kelebeği bir arada gören vatandaşlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayarak tedirginliklerini dile getirdi.

Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde sahil kesimi ve yüksek yerleşim yerlerinde kelebek sürüleri ortaya çıktı. Otomobillerin camlarına ve tarım ürünlerine konan kelebekler, vatandaşları tedirgin ediyor. Sayıları hızla artan kelebeklerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

'DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM'

Kübra Çakır, ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirterek "Çok şaşırtıcı bir durum. Binlerce kelebeğin bir arada olması bizi gerçekten büyüledi. Çok farklı bir durum bu. Daha önce hiç bu kadar kelebeği bir arada görmedim. Bence çok mucizevi bir şey" dedi.

'ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUM'

Seda Selman, ise "Bir anda ortaya çıktılar, her yeri sardılar. Ne olduğunu anlamadık. İlk defa bu kadar kelebeği bir arada görüyoruz. Ama çok güzel bir görüntü oluşuyor. Binlerce kelebek bir arada. Neden böyle olduğuyla ilgili hiç bir fikrim yok ancak çok güzel ve şaşırtıcı bir durum" diye konuştu.

'TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU'

Öte yandan il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu kelebeklerle ilgili sosyal medya üzerinden şu açıklama yapıldı; "Boğa dikeni gibi yabani bitkilerle beslenen bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur.Çiftçilerimize vatandaşlarımıza duyurulur."

Görüntü Dökümü:

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-Kelebeklerden detay

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS(Samsun), ()

