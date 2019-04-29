DHA YURT BÜLTENİ -11 

1)ÇOCUĞA TACİZ ŞÜPHELİSİNİ DÖVÜP, POLİSE TESLİM ETTİLER

GAZİANTEP'te, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D. (29) isimli şüpheli, iddiaya göre mahallede bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden Mehmet D., kaçmaya başladı. Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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- Mehmet D'nin fotoğrafı

- Olayın meydana geldiği bölgedeki kalabalık

- Şüphelinin vatandaşlar tarafından dövülmesi

- Şüpheliyi polisin gözaltına alması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mustafa KANLI -Kamera: GAZİANTEP-)

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2)ADANA SEBZE HALİNDE SOĞAN 75 KURUŞA DÜŞTÜ



Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, havaların iyi olması ve piyasada ürünlerin artması nedeniyle sebze halinde taze soğan fiyatının 75 kuruş- 1 TL’ye, patatesin 3- 3,5 TL’ye, patlıcanın 3 TL’ye düştüğünü söyledi. Halde fiyatlar ucuzlarken, marketlerde hala ürünlerin pahalı satıldığını kaydeden Batman, yetkilileri göreve davet etti. Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’ndeki ürün fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, hale giren ürünlerin az olması halinde fiyatların yükseldiğini, çok olması halinde ise düştüğünü söyledi. Hava şartlarının kötü olmasına bağlı olarak ürünlerin az olması sebebiyle 1,5 ay pahalılık yaşandığını kaydeden Batman, pahalılığın nedeninin komisyonculara yüklenmesine tepki gösterdi. Havaların ısınmasıyla ürün hasatlarının yaygınlaştığını ve fiyatların düştüğünü aktaran Batman, gümrüksüz gelen 200 bin ton soğan ve patatesin çiftçiye darbe vvurduğu ve taze ürünlerin yanında pahalı kaldığı için çürümeye terk edildiğini anlattı.

FİYATLAR HALDE UCUZLADI MARKETLERDE PAHALI

Batman, bazı ürünlerin sebze hali ve market fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

"Soğanın kilosu 1 TL'den gidiyor. Daha küçük türü 75 kuruşa satılıyor. Taze patates 3- 3,5 TL’ye düştü. Patlıcan geçen hafta 5-6 TL arasındaydı, şimdi 3 TL’ye düştü. İkinci kalitesi de 2- 2,5 TL arasında. Marulun kasası 30 TL'den 13 TL'ye düştü. Kapya biber geçen ay 20 TL’ye kadar çıkmıştı, şimdi 8-10 TL arasında satılıyor ancak marketlerde hala aynı, 20-22 TL. Papaz erik de 9 TL'ye satılıyor ancak marketlerde 30 TL. Bunun kabahatlisi biz değiliz. Türkiye’de üretilen ürünlerin yüzde 60’ı sebze hallerine girmeden korsan satılıyor. Devletin de çok büyük kaybı oluyor. Tüm ürünler hale girse haller borsa vazifesi görecek, vatandaş ucuza sebze ve meyvesini yiyecek. Belediyelerin de bu görevi yapması lazım."

Görüntü Dökümü

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- Soğan ve patateslerden detaylar

- Sebzelerden genel ve detay

- Erikten görüntü

- Yeşilliklerden görüntü

- Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ile röp.

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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3)SOKAKTA KAVGA EDEN 2 KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER DURDURAMADI



ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan birbirine akraba 2 kişi sokakta kavgaya tutuştu. Mahalle sakinlerinin engel olamadığı kavga, polis müdahalesiyle son buldu, 2 kişi gözaltına alındı. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan Mehmet Akıncı ile Abdurrakıp Bayar, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde karşılaştı ve tartışmaya başladı. Kısa sürede birbiriyle tekme tokat kavga eden 2 kişiye, vatandaşlar engel olamayınca durum polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güçlükle birbirinden ayırdığı Akıncı ile Bayar'ı kelepçeleyerek gözaltına aldı ve sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve kalabalık

- Kavgaya karışanların gözaltına alınması

- Gözaltına alınmaya çalışırken arbede yaşanması

- Şüpheli polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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4)YÖN LEVHASINA ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yön levhasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Çevik (54) yaralandı. Kaza, Malkara Sanayi Sitesi'nin yan yolunda meydana geldi. Ahmet Çevik yönetimindeki 59 YV 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarpıp orta refüje çıkarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü Çevik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobilin çarptığı ve yolda diğer sürücüler için tehlike yaratan yön levhası çekici yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan sürücü

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

-Yaralıya müdahale

-Ekiplerin çalışması

-Kaza yerindern detay

-Yaralının ambulans ile hastaneye sevki

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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5)KÖYLÜ KADINLAR ASIRLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Amasya'nın Yuvacık köyünde kadınlar, yaklaşan ramazan ayı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek ve hamur işlerini, köyde imece usulü yaparak üreten kadınlar, asırlık geleneklerini de yaşatıyor.

Amaya'nın merkeze bağlı Yuvacık köyündeki kadınlar, 100 yıllık ramazan hazırlığı geleneklerine devam ediyor. İmece yöntemiyle bir araya gelen kadınlar, yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek yaparak ramazan ayı hazırlıklarını yapıyor. Amasya'ya özgü olan yağlı, ekmek ve hamur işleri özel olarak hazırlanan odun ateşinde sac üzerinde pişiriliyor.

Geleneğin köyde uzun yıllardır sürdüğü anlatan Seniha Aylak, "Geçmişten günümüze gelen ramazan hazırlıklarına başladık. Ramazan öncesi her sene köylü kadınlarla birlikte, köyümüzün kadınları ile bu geleneği sürdürüyoruz. Geçmişten gelen bir şey, şu anda Amasya yağlısı yapıyoruzö dedi.

'100 YILLIK GELENEĞİMİZ SÜRÜYOR'

Köylülerden Hacer Saka ise, "Ramazan hazırlıklarımız başladı. Köyümüzde kadınlarımızla birlikte imece usulü birbirimize yardım ederek, hamur işi yapıyoruz. Bu arada meşhur Amasya yağlımızı da yaparak 100 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz" diyerek tüm İslam alemine ramazan ayının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Bayanların hamur açmaları detay

- Odun ateşi ve saç üzerinde pişirmeleri detay

- Röportajlar

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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6)VANLI KADINLARDAN FARKINDALIK İÇİN BİSİKLET TURU

Van'da kadınların yaşamın her alanında varlığına dikkat çekmek isteyen 15 kadın, bisiklet turunda 20 kilometre pedal çevirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye 15 kadın, farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 2'nci kez bisiklet turu düzenledi. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' mesajını veren Vanlı kadınlar, Kazım Karabekir Caddesi'nden bisikletleriyle yola çıktı. Kale Yolu ve İskele Caddesi'ne kadar 20 kilometre pedal çeviren kadınların etkinliği, Beşyol Meydanı'ndaki valilik binası önünde son buldu.

YYÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koordinatörü Kübra Demir, Van'da 2'nci kez kadınların bisiklet turu yaptıklarını belirterek, "Kadınlarımızın her alanda etkin olduğunu göstermek ve bisikletli yaşamın dikkate alınması için böyle bir etkinlik yaptık. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyerek pedal çevirip farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. 2'ncisini düzenlediğimiz kadınlar bisiklet turumuza bu kez güvenlik güçleri de eşlik ederek, trafikten kolaylıkla geçmemizi sağladılar. Van'da bisiklet yolu imkanı sağlanana kadar ve kadınların da bu imkandan faydalanmasını sağlayana kadar, bu etkinliğimize devam edeceğiz. Bütün kadınların bu etkinlikte bize katılıp, gücümüze güç katmalarını bekliyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınların bisiklet turundan genel ve detaylar

-Yolda geçen araçlar

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,()

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7)AZI DAĞI GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU

Mersin'in Anamur ilçesindeki Azı Dağı'nın orta kesiminde oluşan bulut tabakası görsel bir şölen oluşturdu.

Anamur ile Bozyazı ilçesi arasındaki 915 rakımlı dağın bulut ile oluşturduğu manzara, yaklaşık 5 dakika boyunca izlenebildi. Birçok vatandaş bu doğa olayını telefonlarının kameraları ile ölümsüzleştirdi. Azı Dağı'ndaki manzara, her yıl ilkbahar mevsiminde görülebiliyor.

Görüntü Dökümü:

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- Dağın görüntüleri

- Selfie çekilmesi

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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