DHA YURT BÜLTENİ -11

Patlamada ölen fabrika sahibi toprağa verildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dün bir iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 2 kişiden iş yeri sahibi İsmail Kasap (34), toprağa verildi.

Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasına, dün saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap (34) ile işçiler Ferhat Göral (30), Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral kurtarılmadı.

Yaşamını yitiren iş yeri sahibi 2 çocuk babası İsmail Kasap'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak Yıldırım ilçesindeki Sıracevizler Cami'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kasap'ın cenazesi, Erdoğanköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ONLARCA HAYAT KURTARMIŞTI

İş yeri sahibi İsmail Kasap'ın, uzun yıllar gönüllü olarak arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu belirtildi. Bu zamana kadar yüzlerce arama kurtarma operasyonuna katılan Kasap'ın onlarca hayat kurtardığı ifade edildi. Kasap'ın arama kurtarma ekiplerinden arkadaşları da cenazeye katıldı.

Patlamada yaşamını yitiren Ferhat Göral'ın ise İnegöl ilçesinde ikindide toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----

-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazeye gelen kalabalıktan görüntüler

Süre: 2.00 Boyut: 224 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

===================

Aracında ölü bulunan emekli polis toprağa verildi

Yalova'da aracında tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan emekli polis memuru Sabri Ö.’nün (55) cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra emekli olan Sabri Ö., önceki gün kentin Güneyköy Mahallesi'nde aracında ölü bulundu. Kendi beylik tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitiren Sabri Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İntihar ettiği üzerinde durulan Sabri Ö.'nün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sabri Ö.'nün cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Çimen Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sabri Ö.'nün cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Cenaze töreninden detaylar

-Cenazenin kaldırılması ve taşınması

Süre: 1.54, Boyut: 251 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

==================

Köpeklerin saldırısında yaralanıp, denize düşen kazı balıkçılar kurtardı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sokak köpeklerin saldırısı sonucu kanadından yaralanıp, denize düşen Çin kazı, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alaplı Sahil Park’ta dolaşırken sokak köpeklerin saldırısına uğrayan Çin kazı, denize düştü. Kanadından yaralandığı görülen kazın kurtarılması için limandaki balıkçılara haber verildi. Tekne ile kazın yanına giden balıkçılar, ağ yardımıyla hayvanı kurtarım karaya çıkardı. Balıkçı Ali Gemici, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. Kazı kurtardıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gemici, "Vatandaşlar bize denize yaralı bir kazın düştüğünü söyledi. Kazın uçamadığını fark edince sudan çıkarmak istedik. Ama yakalayamadık. Ağ yardımıyla yakalayarak karaya çıkardık. Veteriner muayene etti. Sanırım sahibi varmış. Birkaç gün içinde çıkmazsa bize bakacağız" dedi.

Kazın tedavisine başlayan veteriner hekim Emrullah Topuzoğlu, hayvanın kanadında küçük bir yara olduğunu belirterek, "Kaz evcilleştirilmiş. Muhtemelen sahibi var. Kanadında yaralanmış. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşacak" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Balıkçıların tekneyle karaya gelmesi

-Kazı karaya çıkartmaları

-Veterinerin kazı incelemesi

-Balıkçı ile röp.

Süre: (2:00) Boyut: (223 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,()

=================

Farklı milletlerden 41 kadın, kız çocukları için türkü söyledi

Antalya'da, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar' projesi için bir araya gelen ve farklı milletlerden 41 kadının oluşturduğu TEV Dünya Kadınlar Korosu, kız çocukları yararına konser verdi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda, düzenlenen konserde, Antalya'ya yerleşmiş olan ve farklı milletlere mensup 41 kadının yer aldığı TEV Dünya Kadınlar Korosu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü yönetiminde sahneye çıktı. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan koro üyeleri ilk olarak 'Zeybek' oynadı. TEV'in burs sağladığı öğrencilerinin mini konserinden sonra ise Sümer Ezgü yönetimindeki Dünya Kadınlar Korosu, 'Bebeğin Beşiği Çamdan' türküsü ile konserine başladı. 'Kalenin Bedenleri', 'Şeker Almaya Geldim', 'Havada Bulut Yok', 'Yar Saçların Lüle Lüle' gibi çok bilinen türküleri seslendiren koro, dakikalarca ayakta alkışlandı.

TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal, yaptığı konuşmada, geçen yıl Sümer Ezgü ile kız öğrenciler için projeye imza attıklarını söyledi. Bu projenin daha büyük kitlelerde farkındalık yaratmasını amaçladıklarını, bu nedenle TEV Dünya Kadın Korusu'nu kurduklarını belirten Kartal, "Bu yıl bu projeyi geliştirmek adına uluslararası bir koro oluşturmak üzere çalışma yürüttük. 6 ay önce Antalya'daki büyükelçilik, başkonsolosluk, konsolosluk ve fahri konsolosluklarla iletişime geçerek, koromuzu oluşturduk. Farklı milletlerden 41 kadın, Sümer Ezgü hocamızın desteği, özverisi ve emeğiyle Türk kültürünü, türkülerimizi öğrenmeye başladı. Diğer taraftan bizim ana halk dansımız olan Zeybek oyununu da öğrendiler. Aslında bir ortak kültür oluşturmuş olduk" dedi.

DÜNAYAYA BARIŞ MESAJI

Sümer Ezgü ise bu tür projelerde yer almaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. TEV yöneticilerinin 'Kız çocuklarının okuması için bir proje yapmak istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz' diye kendilerine geldiğini belirten Ezgü, "Biz de bir koro, halk oyunları ekibi oluşturduk. Onların burslu öğrencilerinden de bir ekip oluşturduk. Geçen sene unutulmaz bir konser verdik. Bu sene biraz daha gelişti, uluslararası bir koro kuruldu. Burada Guatemala, Japonya, Finlandiya, Lübnan, Azerbaycan, Almanya, Polonya, İsveç gibi pek çok milletten kadınlarımız var. Böylesine güzel, renkli bir koro. Bu koro, bir barış korosu aslında. Dünyaya, kadınlarımızın verdiği bir barış mesajı bu. Birlikte yaşamak çok güzel ve eğitim çok değerli. Eğitim arttıkça yaşam daha güzel olacak, kötülükler kalmayacak ortada. Biz bunu sanat yoluyla yapıyoruz burada" dedi.

'KIZ ÇOCUKLARI OKURSA, ANNELER GELİŞİR'

Dünya Kadınlar Korosu projesi sayesinde 100 öğrenciye burs verileceğini de hatırlatan Sümer Ezgü, "Elimden geldiğince Sümer Ezgü Akademisi'nin her ferdiyle bu projeye destek verdik. Tek amacımız kız çocuklarının okuması oldu. Bu koro aynı zamanda barış korosu. Üretimin artması geleceğimizin daha güzel olması için ülkemiz nüfusunun yarısına sahip olan kız çocuklarının okuması gerekli. Kız çocukları okursa anneler gelişir, anneler gelişirse yeni nesiller daha iyi eğitimli olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

Provalardan görüntü

RÖP 1: Arzu Aslan Kartal

RÖP 2: Sümer Ezgü

TEV'in burs sağladığı öğrencilerin mini konserinden görüntü

Geleneksel kıyafetleri ile sahneye çıkıp zeybek oynayan yabancı kadınlar

Konserden görüntü

Detaylar

640 MB -- 05.47 // HD

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=====================

Karaköprü Belediyesinden uçurtma şenliği

ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediyesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliğinin 8'incisi düzenlendi. Karaköprü Mesire alanında düzenlenen uçurtma şenliğine; Karaköprü Belediye Başkan vekili Osman Uludağ, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ile vatandaş ve çocuklar katıldı. Yaklaşık 5 bin uçurtmanın dağıtıldığı şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Şenlikte ayrıca palyaço, İllüzyon, yılan ve akrobasi gösterileri de yapıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Mesire alanında toplanan çocuklar

- Çocuklara uçurtma dağıtılması

- Çocuklara yönelik gösteriler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

===================

Pasta ustaları Samsun Pasta Festivali'nde buluştu

Uluslararası düzeyde pasta şeflerinin yer aldığı Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'nde pasta şefleri, hünerlerini sergiledi.

Bu yıl 27-28 Nisan’da Samsun’da düzenlenen 3’üncü Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, uluslararası düzeyde bir çok pasta şefini ve vatandaşları bir araya getirdi. Slovenya, Sırbistan, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Nijerya gibi ülkelerden 150 pasta şefi, festivalde 132 pasta alanlarında uzman uluslararası 9 jüriden oluşan heyetin önüne maharetlerini sergiledi. Pasta ustalarının hünerlerini ortaya koyduğu festivalin ödül töreni jürinin değerlendirmesinden sonra Pazar günü yapılacağı belirtildi. Festivale, 'Ovalette' markası altın sponsor olarak destek olurken, bir çok firma da standı ile festivalde yer aldı.

‘ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A ÇIKIŞININ 100’ÜNCÜ YILINI KUTLUYORUZ’

Master Of Cake markasının genel koordinatörü Zümra Uludoğan, Samsun için çok anlamlı bir yılın içerisinde olunduğunu belirterek, "1919’dan 2019’a uzanan bir serüveni burada hayata geçiriyoruz pastalar ve çikolata sanatıyla. Bir Samsunlu olarak ayrı bir gurur yaşıyorum. Ancak mesleki olarak baktığımızda da festivalimizi 100’üncü yıl kutlamalarına taşımış olmanın mutluluğunu ayrı bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

'PASTA KONUSUNDA SAMSUN, TÜRKİYE’YE ÖNCÜ VE MODEL OLABİLİR’

Samsun Valisi Osman Kaymak da, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını kutlama çerçevesinde Samsun’da bir dizi programların gerçekleştirildiğini hatırlattı, bunların içerisinde Master Of Cake Uluslararası Pasta Festivali’nin de olduğunu belirtti. Vali Kaymak, Samsun’un öncü bir şehir olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz Samsun’un ilk adım şehri olarak övünüyoruz. Atalarımız 100 sene önce bize bu güzel coğrafyayı ülke olarak armağan ettiler. Buradan tekrar Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu etkinlikleri yapabiliyoruz. Bu ruhun yaşatılmasını da çok istiyoruz. O çerçevede güzellikleri ve başarılarımızı çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. Türkiye’de her alanda güzel şeyler oluyor. Bu pastacılıkta turizm alanında çok önemli bir sektör. Bunun profesyonel yapılışını bir sanata dönüşmesini burada göreceğimizi tahmin ediyorum. 'Marifet iltifata tabidir’ diye güzel bir söz var. Biz burada Samsunluları pasta festivalini ve etkinlikleri izlemeye davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımız 3 aydır çalışıyorlar. Samsun Karadeniz’in incisi. Samsun her şeyin en iyisine laik ve Samsun’da her şeyin en iyisini yapıyorlar. Demek ki pasta konusunda da Samsun Türkiye’ye öncü ve model olabilir’

Görüntü Dökümü

-----------

-Festivalden detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Kaan ULU-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()-

=================

Ayşe Kulin kitaplarını imzaladı

11. Kocaeli Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak katılan yazar Ayşe Kulin, okurları için kitaplarını imzaladı.

Yazar Ayşe Kulin, 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı. Kalabalık bir hayran kitlesinin kitap imzalatmak için sıraya girdiği Ayşe Kulin, kitaplarını imzaladıktan sonra tüm hayranlarıyla teker teker fotoğraf çektirdi. 11. Kocaeli Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak davet edilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ayşe Kulin, "Kocaeli'de bir kitap fuarı hayal edip, bunu başarıyla gerçekleştirenlere ve 11 yıl sürdürenlere çok teşekkür ediyorum. Bir yazar olarak bizim için en önemli şey, bir bölgede, bir şehirde, bir beldede sanayiden çok kitabın satın alınır ve okunur olması. Biz yazarlar olarak öyle düşünüyoruz tabii ki. Kitap, insan kalitesini yükselten bir şeydir. Dolayısıyla ben çok memnunum. Burada bir kitap fuarı var. Bir de beni onur konuğu olarak davet ettiler. Çok memnun oldum. Çünkü 11 yıl ben her sene geldim ve çok ilgi gördüm." dedi.

Görüntü Dökümü

----------

- Ayşe Kulin'in kitaplarını imzalaması

- Kulin ile hayranları arasındaki diyaloglar

- Ayşe Kulin ile röp.

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()