DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAŞKA BİR ERKEKLE MESAJLAŞTIĞINI SANDIĞI KARISINI ÖLDÜRDÜ

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre Kenan Akçalı (52), telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığını zannederek bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybederken, Kenan Akçalı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Talihsiz kadın gözyaşları arasında toprağa verilirken, koca Akçalı tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1419 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Evde oturdukları sırada, alkollü olduğu iddia edilen emekli işçi Kenan Akçalı ile eşi ev hanımı Sibel Akçalı arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, mutfaktan bıçak alan Kenan Akçalı, Sibel Akçalı'yı bıçakladı. Dairenin kapısını açan talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sibel Akçalı'yı ambulansa alarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sibel Akçalı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akçalı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri cinayet zanlısı Kenan Akçalı'yı yakalayarak emniyete götürdü.

KISKANÇLIK NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay anında evde bulunan Akçalı çiftinin kızları G.A.'nın ifadesine başvurdu. G.A. ifadesinde, annesinin telefonla oyun oynadığı sırada, babası Kenan Akçalı'nın başka bir erkekle mesajlaştığını zannederek tartışmaya başladıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sibel Akçalı'nın cenazesi, otopsisinin yapılmasının ardından, yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim alındı. Akçalı için, bugün öğle vaktinde, Kahramanlar Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, talihsiz kadının akrabaları, komşuları ve arkadaşları katılırken, sakinleştirici ilaçla ayakta durduğu öğrenilen, 20 yaşındaki kızı Gözde Akçalı katılamadı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazından ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından sırtlanan tabut, cenaze aracına kondu. Talihsiz kadının cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.A., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Cemaatten genel görüntü

- Cenaze namazının kılınmasından görüntü

- Tabutun cenaze aracına konmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN, Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, ()

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2)VAN'DA KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

VAN’ın Çaldıran İlçesi’nde Kaz Gölü’ne balık tutmak için giden ve 19 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Ömer Topgaç’ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama için Ankara’dan gelen 8 kişilik özel sualtı timi ile Van’daki ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada bölgedeki dereler santim santim taranıyor. Şu ana kadar dere yataklarının 30 kilometrelik bölümünde arama gerçekleştirildi.

Çaldıran İlçesi’ne bağlı Kalkandere Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar günü balık tutmak için Kaz Gölü’ne gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Topgaç’ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Topgaç’ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. 19 gündür sürdürülen arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarda Ankara’dan gelen 8 kişilik özel su ekibi de görevi yapıyor.

30 KİLOMETRELİK DERE YATAĞI TARANDI

Arama çalışmaları boyunca soğuk hava ve kar yağışı ekiplerin işini zorlaştırıyor. Özellikle derelerdeki görüş mesafesinin sıfır olması ekipleri daha da zorluyor. Çaldıran’da başlatılan arama çalışmaları Muradiye İlçesi’nde de devam ediyor. Ekipler şu ana kadar 30 kilometrelik dere yatağını santim santim aradı ancak Topgaç’ın izine rastlanamadı.

ÖMER'DEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORLAR

Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp Topgaç’ın ailesi ve yakınları da arama çalışmalarını takip edip destek veriyor. Amca Özcan Topgaç, 7 Nisan’da kaybolan yeğeninin bulunması için herkesin yoğun çaba göstererek çalıştığını belirtti ve “7 Nisan’dan bu yana haber alamıyoruz. Büyün ekipler seferber oldu ancak halen bulunamadı. Biz de burada gelecek haberi bekliyoruz. Umarız kısa sürede bulunurö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dere yatağında yapılan arama çalışmaları

-Arama çalışmalarını takip eden Topgaç’ın ailesi ve yakınları

-Dalgıçların deredeki arama çalışmaları

-Dalgıçların bot ile dere yatağında çalışması

-Dalgıçlardan ve bekleyen vatandaşlardan görüntüler

-Muhabir anonsu

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Ömer Topgaç’ın amcası Özcan Topgaç ile röportaj

-Kar yağışı altında yapılan çalışmalar

-Çalışmalardan detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, ()

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3)KONYAALTI SAHİLİ'NDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Konyaaltı Eko Okulları öğrencileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çöp toplayarak çevre temizliğine dikkati çekti. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TÜRÇEV'e bağlı Konyaaltı Eko Okulları işbirliğiyle çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için 'Çocuklar Gülerken Sahiller Temizken Güzel' adıyla etkinliği düzenlendi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, TÜRÇEV İl Koordinatörü Lokman Atasoy ve 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler eldiven takıp çöp poşetleriyle sahilde temizlik yaptı.

'GELECEK NESİLLERE DAHA GÜZEL BİR ÇEVRE BIRAKILMALI'

Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için 'Çocuklar Gülerken, Sahiller Temizken Güzel' etkinliğini düzenlediklerini belirten Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, tarihi ve turistik değerlere sahip Antalya'nın yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Denizin, sahilin ve doğanın temiz olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ateş, gelecek nesillere daha güzel bir çevrenin miras bırakılması gerektiğini kaydetti.

EKO TİMİ KONYAALTI SAHİLİNDE TEMİZLİK YAPTI

Çocukların, 'sahilleri, doğayı kirletmeyin' mesajı vermek için bir araya geldiğini anlatan TÜRÇEV İl Koordinatörü Lokman Atasoy ise etkinliğin adını çocukların belirlediğini söyledi. Konyaaltı'ndaki 13 okuldan öğrencilerin kendilerine destek verdiğini anlatan Atasoy, Konyaaltı Sahilinin dünyada bir eşinin daha olmadığını, herkesin koruması için çaba göstermesi gerektiğini kaydetti. Şehirle iç içe olan sahilin ve plajın temiz tutulmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Lokman Atasoy, Konyaaltı Sahili'nin Antalya'nın vitrini olduğunu, deniz sezonu başlamadan önce çevre temizliğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerden genel görüntü

- Döviz ve pankartlardan detay görüntüler

- Sahilden görüntü

- Sahilde temizlik yapan öğrencilerden detay görüntüler

- Röp1: Nurettin Ateş

- Röp2: Lokman Atasoy

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Haber ve Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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4)CEZAEVİNDE İSTİRİDYE MANTARI HASADI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıl önce hayata geçirilen istiridye mantarı atölyesinde hasat dönemi başladı.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iş kolu faaliyetleri kapsamında 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilen istiridye mantarı üretiminde hasat heyecanı başladı. Geçen yıl yaklaşık 10 ton üretim yapılan atölyede bu yıl, 3 periyot halinde toplam 15 ton hasat yapılması planlanıyor. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, tesislerde üretilen mantarları hem Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki cezaevlerine gönderdiklerini hem de satış reyonları aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

İki odada ve 200 metrekare alanda üretim yaptıklarını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu, "Türkiye'de 2 ceza infaz kurumunda istiridye mantarıyla ilgili üretim faaliyeti yapılmaktadır. Ancak Salihli'deki kapasite olarak en büyüğü. Bu iş kolumuzda bir personelimiz, iki hükümlümüz çalışmaktadır. Biz bu işi oldukça profesyonel şekilde yapmaktayız. Tesisimizde üretimle ilgili olarak denetim kontrolü bulunan bir ziraat mühendisimiz yer alıyor" dedi. Ürünün yüksek kalitede olduğunu söyleyen Uğurlu, işi öğrenen hükümlüleri sürekli değiştirerek daha fazla mahkuma işin öğretildiğini de kaydetti.

Kurumda görevli ziraat mühendisi Ali Ömür Bereketli ise "Ürettiğimiz ürünleri ceza infaz kurumlarımıza gönderiyoruz. Aynı zamanda satış reyonlarımıza halkımıza arzımız var" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mantar hasadından görüntü

- Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun konuşması

- Kurumda görevli ziraat mühendisi Ali Ömür Bereketli'nin konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()



