DHA YURT BÜLTENİ -11

Kars'ta 23 Nisan çoşkusu

Kars'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen program Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenlere Vali Türker Öksüz, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Adalet Komisyonu Başkanı Soner Fevzi Vurur, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kafkas halk oyunları ve mahalli halk oyunları ekiplerinin sunduğu halay gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, törende asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklar da ilgi odağı oldu. Halk oyunları ekibi, Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile bazı il protokolünü halaya kaldırdı. İl protokolü ve vatandaşlarda çocuklarla halaya eşlik ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören down sendromlu çocukların sergilediği zeybek gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

KOMUTAN, HDP'LİLERİN ELLERİNİ SIKMADI

Öte yandan sabah tören başlamadan önce Hükümet Konağı önüne gelen Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, karşılaştığı AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı ile tokalaştıktan sonra elini 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'a uzattı. Ancak Tuğgeneral Nuhut, başkanın ve arkasından gelen HDP'li belediye meclis üyelerinin elini sıkmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KARS, ()-

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Şanlıurfa'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

Şanlıurfa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 11 Nisan Stadyumu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yüzlerce çocuğun katıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamada Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz, çocuklarla seslendirilen 23 Nisan şarkılarına eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- 11 Nisan stadyumu

- Düzenlenen kutlamalar,

- Çocukların şiir okuması ve gösteri yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 157 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Gaziantep'te, 23 Nisan coşkusu

GAZİANTEP'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Buradaki törenin ardından Festival Park'ta devam eden etkinliklerde çocuklar düzenlenen programla eğlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, askerler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

Görüntü Dökümü

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- Anıta Çelenk bırakılması

- Festival Park etkinlikler

- Çocukların şiir okuması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 163 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP-)

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Çanakkale'de 23 Nisan coşkusu

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrenciler ile Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencisi Eymen Erden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, "Bugün millet iradesinin egemenliğinin hakim kılınarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanının korunması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilmiş olan mücadeleleri bugün millet olarak çok iyi idrak etmeliyiz. Çanakkale Ruhu'nu, 1'inci Meclis Ruhu'nu, 15 Temmuz Ruhu'nu daima yaşatmalıyız. Bize düşen görev Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak, yarınlarımıza bu bilinci aktarmak ve vatan topraklarını tüm dünyayı bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde emanet etmektir" dedi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. Çanakkale'deki 23 Nisan kutlamaları, kordon boyunda çeşitli etkinliklerle devam etti.

TAHTA AT ŞENLİĞİNDE EĞLENDİLER

Kutlamalar kapsamında, Çanakkale Belediyesi tarafından Halk Bahçesinde, 23 Nisan Tahta At Çocuk Şenliği düzenlendi. Akşama kadar devam edeceği belirtilen şenlikte şişme oyun parkları, söyleşiler, animasyonlar, sahne gösterileri, atölyeler, sanat aktiviteleri, sergiler, sokak oyunları ve spor aktiviteleriyle çocuklar gönüllerince eğlendi.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali'ne 13 ülkeden yaklaşık 780 çocuk katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde dans gruplarına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

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-Atatürk Anıtı'ndaki törenden genel ve detay görüntü.

-Çelenk sunmadan görüntü.

-Ferhat Yılmaz açıklama görüntüsü.

-Kordonboyu ve halk bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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İslahiye'de, 23 Nisan coşkusu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Selvi Şahin, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, daire amirleri, gaziler, askerler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldığı törende, öğrenciler oyunlar oynayıp, gösteriler sahneledi.

Görüntü Dökümü

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- Demokrasi Meydanı

- Protokol ve önlerinde çocuklar

- Öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:122 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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Samsun'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

Samsun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, Onur Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerle birlikte anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı daha sonra Atakum Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Erdal Aksoy, "Dünya çocukları arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek çocukların barış içerinde yaşayacakları bir dünya oluşturmasına katkıda bulunmak amacı ile çocuklarımızın burada toplaması heyecan verici. Bugün bizlere düşen görev çocuklarımıza kendilerine armağan edilen değerleri anlatarak şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını en güzel şekilde yad etmektir" dedi.

Etkinliklerde, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Program daha sonra öğrencilerin yaptığı dans gösterileri ile sürdü. Çocukların jimnastik gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı. Anasınıfı öğrencilerinin ellerinde Türk bayraklarıyla yaptıkları gösteri de alanda bulunanlardan büyük alkış aldı. Coşkulu kutlama, Samsun Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Anıta çelenk bırakılması

-Kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliklerden detaylar

-Öğrencilerden detaylar

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY- Tayfur KARA/SAMSUN, ()-

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Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Halit Bayrak (60) hastanede yaşamını yitirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12:00 sıralarında Bafra ilçesi Galericiler sitesi önünde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Halit Bayrak'a, Mehmet Kulaksız idaresindeki 55 NP 397 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bayrak, ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit Bayrak kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Kulaksız gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Halit Bayrak'ın hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Ayhan AYDEMİR BAFRA-SAMSUN-

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Tuğla fabrikasında toprağın altında kalan işçi öldü

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde tuğla fabrikasında eleme makinesinde sıkışan taşı almaya çalışan Şerif Alan (42), üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde Çaycuma’ya bağlı Filyos Beldesi’nde bulunan tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada kum eleme çalışması esnasında eleme ızgarasına taş sıkıştı. Fabrikada işçi olarak çalışan Şerif Alan, ızgaraya sıkışan taşı çıkartmak istedi. Bu esnada ayağını ızgaraya kaptıran Şerif Alan, mahsur kaldı. Üzerine toprak kayan işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Fabrika çalışanları Şerif Alan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Fabrika yönetiminin haber vermesi üzerine 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni toprağın altından çıkarıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazanın meydana geldiği alandan görüntüler

-Jandarmanın güvenlik önleminden görüntüler

-Fabrikanın arşiv hava görüntüleri

-Fabrikadan detaylar

-Ölen işçinin fotoğrafı

-Detaylar

Süre: (2:42) Boyut: (390 MB)

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN-Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, ()