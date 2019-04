DHA YURT BÜLTENİ -11

Çanakkale'de 53 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan 53 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 22'si çocuk, 12'si kadın olmak üzere 52 Afgan ile 1 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyim eşyası ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sayaçların dışarı alınmasına izin vermeyip, şantiyeye saldırdılar

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Bağıvar Mahallesi'nde konutlardaki elektrik sayaçlarının yapı dışına taşınmasını istemeyen bir grup, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (DEDAŞ) şantiyesine taşlı saldırıda bulundu.

DEDAŞ, kaçak elektriği kullanımını önlemek ve yeni yatırımlar gerçekleştirmek için Sur ilçesindeki Bağıvar Mahallesi'nde 3,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, mahalledeki konutların elektrik sayaçları yapı dışına alınırken DEDAŞ ekibi saldırıya uğradı. Mahallede toplanan kişiler, DEDAŞ'ın yüklenici firmasına ait şantiye binasına gelerek, taşlı saldırıda bulundu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kişi şantiyenin binasını ve araçları taşlarken, bazıları ise merdivenle duvarı aşarak şantiyeye girmeye çalıştı. Saldırı anı binanın içerisinde mahsur kalan çalışanlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. İçerideki personel, polisin çabası sayesinde saldırılardan yara almadan kurtuldu. Polis, grubu basınçlı suyla müdahale edip, havaya ateş açarak dağıttı.

'EKONOMİK KAYIP AYLIK 2 MİLYON LİRA'

Dicle Elektrik yetkilileri, Bağıvar Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 2 milyon lira zararın olduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Bağıvar'a 23 trafo ile ayda yaklaşık 5,5 milyon kilowatt elektrik enerjisi veriyoruz. Burada2 bin kayıtlı abonenin dışında 600 de kayıtsız abone var. Özellikle kış döneminde kayıt dışı kullanım yüzde 95’e dayanıyor. Sadece buradaki aylık ekonomik kayıp 2 milyon lirayı buluyor. Şirket olarak 3,5 milyon liralık yatırım yaparak elektrik şebekesini yeniledik. Yatırım tamamlanıp sıra sayaçların yapı dışına alınmasına gelince bazı guruplar, organize biçimde sosyal medya üzerinden örgütlenerek, bunu engellemek için harekete geçtiler. Bu gruplar, halkı kışkırtmak için sayaçlar direk üstü panolara alınınca tüketimlerinin ne olduğunun bilinemeyeceğini iddia ediyorlar. Bu doğru değil. İsteyen abone, şirketimizden alacağı bir şifre ile internet üzerinden kendisine ait elektrik tüketimini anlık olarak takip edebilir. Şebeke altyapımız buna uygundur."

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı Denizli'de kınandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Denizli'de de kınandı.

CHP Denizli İl Başkanlığı başta olmak üzere partinin ilçe teşkilatlarının da katılımıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara Çubuk'ta, şehit cenazesi sırasında yapılan saldırı, Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. CHP Denizli Milletvekili Kasım Aslan, CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, ilçe başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı eylemde, "Soylu istifa", "Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" sloganları atıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde, CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile Türk bayrakları taşıdı.

Basın açıklamasını yapan CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının bilinçli ve organize bir saldırı olduğunu söyledi. Saldırıyla şehide ve ailesine saygısızlık yapıldığını ifade eden Akbaba, "Başkent Ankara'da sözleşmeli er şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidar güçlerini kullananların planlı bir biçimde çanak tutmasıyla organize edilen saldırı nedeniyle son derece üzgünüz. Asla kabul edemeyeceğimiz bu saldırı nedeniyle Genel Başkanımız ve milletimize 'geçmiş olsun' diyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na bu saldırıyı yapanları, yönlendirenleri ve seyirci kalanları esefle kınıyor, azmettiricilere iade ediyoruz. Yapılan saldırı sıradan bir protesto değil, sıradan bir provakasyon değil, son derece organize bir eylemdir. Bu saldırı şehidimiz ve yakınlarına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Şehit hepimizin şehididir. Şehidimize ve yakınlarına da saygı gösterilmemiştir. Kalbimizle ve benliğimizle Genel Başkanamızın yanındayız. Azmettiricilere karşı onların anladığı dilden sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

"Soylu istifa" ve "Kılıçdaroğlu yalnız değildir" sloganları atan kalabalık daha sonra olaysız dağıldı.

CHP Niğde teşkilatından Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki

CHP Niğde teşkilatı, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, "Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine , birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır"dedi.

CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, Aydın'da CHP ve İYİ Parti'liler tarafından kınaNdı.

Efeler İlçesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki basın açıklamasına CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı başta olmak üzere, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. CHP ve İYİ Parti İl Başkanlıkları'nın ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında konuşan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Şehit hepimizin şehidi. Mehmetçiğimizin cenaze törenine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan bir protesto değil, organize bir eylemdir. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Sıradan bir provokasyon hiç değildir. Bu yapılan son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi.

'AZMETTİRİCİLER BELLİDİR'

Yapılan saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu öne süren Çankır, "Adına gazete denen bir takım paçavralarla kimler CHP'yi ve partilileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kararlarında kimler Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine Gazi Mustafa Kemal'in iki büyük eserimden biri dediği CHP'ye kimler ağza alınmayacak hakaret ve saldırılarda bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayan onlardır. Bunlar aynı emperyalist güçlerin hizmetkarlarıdır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen, zehirli dil ve bu dilin sahipleri yapılan bu hain saldırıdan pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle ve attığı manşetlerle, milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdırlar. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. Biz CHP'nin her bir üyesi olarak, bugün burada bulunan siyasi partililerin temsilcileri, belediye başkanları ve STK'lar olarak hak adalet ve demokrasi arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'İSTİFA ETMELİLER'

Çankır, şunları söyledi:

"Türkiye'yi korku ve terör eylemine sürüklemeye çalışanlara karşı uyanığız. Dün, kızgın demiri soğutma günüyse herkes buna göre davranmalıdır. Ancak demiri bugün dahi kızdırmak isteyen siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Bu saldırının içindeki azmettiriciler, derhal yargı önüne çıkarılmadır. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz."

Atık malzemelerden kurulan açık hava sınıfında okuma saati

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ortaokul öğrencileri atık malzemelerle oluşturdukları açık hava sınıfında okuma saati düzenliyor.

Sandıklı Aktürk İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, Teknoloji Tasarım dersinde öğretmen Ali Eren önderliğinde, atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında, okulda bulunan atıl vaziyetteki tahtayı tamir etti. Okul yönetiminin yardımıyla temin edilen 20 tahta palet de kesilip montaj yapılıp, boyanarak sıra haline getirildi. Tahta ve yapılan sıralan okul bahçesindeki boş bölümüne yerleştirilerek, açık hava sınıfı oluşturuldu. Okulun her sınıfı haftada 1 saat Türkçe derslerinde öğretmenleri Abbas Ümit Şahin eşliğinde açık hava sınıfında okuma saati düzenliyor.

Türkçe öğretmeni Abbas Ümit Şahin, "Öğretmenimiz Ali Bey'in önderliğinde öğrencilerimizin katkılarıyla atık malzemelerden bu sıraları oluşturduk. Bunlarla açık alanda sınıf oluşturarak burada değişik bir ortam yarattık. Havanın iyi olduğu günlerde haftada 1 saat yaptığımız okuma etkinliğimizi bu sınıfta gerçekleştiriyoruz. Açık alan farklı ortam olduğu gibi öğrencilerimiz için daha çekici ve cazip hale gelebiliyor" dedi

Teknoloji tasarım dersi öğretmeni Ali Eren de "Öğrencilerimizle yaptığımız çalışma aynı zamanda, öğrencilere artı bir değer katsın, motivasyonunu artırsın diye açık hava sınıfı oluşturduk. İdaremizin de girişimleriyle 20 palet atık tahta bulduk. Bunları öğrencilerimizle kesip, monte edip, boyayarak her birini bir sıraya dönüştürdük. Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde her atık malzemenin çöp olmadığını anladı. Bazı öğrencilerimiz bunu evinde de uygulamış. Bunlar bizleri mutlu etti. Artık öğrencilerimiz atık malzemelerin çöp olmadığını düşünüyor. Bu hususta çözüme yönelik, üretime yönelik düşünceler sarf ediyorlar atık malzemeleri gördükleri zaman. Şu anda da atık malzemelerden yaptığımız sıralarda okuma saati yapıyorlar. Bu yıl boyunca güneşli günlerde devam edecek. Diğer derslerimizi de burada işleyebileceğiz. Şu an akıllı tahtaya geçtik. Eski olan bir tahtamıza da ayak takarak geri dönüşüme kazandırdık. Öğrenciler sınav öncesi de bu tür okuma etkinlikleri gibi etkinliklerle de motivasyonunu artırıyor" diye konuştu.

Çanakkale'de, Kara Savaşları'nın 104. yıl heyecanı

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104’üncü yıldönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek uluslararası anma törenleri için tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki hazırlıklar tamamlandı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıldönümü nedeniyle, 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı. Provalarda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Provayı takip eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tören alanında inceleme yaptı. Şehitler Abidesi'ne ziyarete gelen vatandaşlar da provayı ilgiyle izleyerek, askerlerle fotoğraf çektirdi. Türk Yıldızları'nın prova gösterisi ise nefesleri kesti. Vatandaşlar bu muhteşem gösteriye tanıklık ederek, bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

ŞEHİTLİKLERE ZİYARETÇİ AKINI YAŞANIYOR

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Şahindere Şehitliği başta olmak üzere tüm şehitlik ve anıtlar, tören öncesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Yurdun dört bir yanından otobüslerle gelen binlerce kişi, bölgeyi rehberler eşliğinde geziyor. Şehitler için dua ediyor.

'ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ'

Tören hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "104 yıldan beri yaptığımız gibi Türk milleti olarak şehitlerimizi büyük bir saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla anacağız, yad edeceğiz. Devletimizin yetkilileri, halkımız, gazilerimiz burada olacak. Çanakkale Ruhu'na yakışır ve yaraşır bir şekilde Mehmetçiklerimizi, Çanakkale kahramanlarını, Çanakkale Destanı'nı hep birlikte yad edeceğiz" dedi.

'AKIN AKIN ŞEHİTLİKLERE GELİYORLAR'

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere büyük bir ziyaretçi akını yaşandığını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi: "Kahraman ecdadın, Çanakkale Destanı'nı yazan o kahramanların torunları akın akın Çanakkale'ye geliyorlar. Çanakkale Ruhu'nu yaşıyorlar. Çanakkale Ruhu'nu teneffüs ediyorlar. Herkesi buraya bekiyoruz. Çünkü 104 yıl önce ülkemizin her tarafından dedelerimiz, ecdadımız Çanakkale'ye koşup gelmişti. Çanakkale'de yangın olduğunu duydukları anda, Türkiye'nin dört bir yanından, balkanlardan, gönül coğrafyamızdaki Halep'ten, Kudüs'ten ve birçok şehirden koşa koşa Çanakkale'ye gelmişlerdi. Şimdi de Balkanlardan, başka coğrafyalardan, Türkiye'nin her ilinden o büyük kahramanlığı hissetmek için buraya geliyorlar. Biz de onları buraya bekliyoruz. İnşallah daha da artan bir ziyaretçiyle Çanakkale'de buluşmayı ümit ediyoruz."

'TARİHİ ALAN TÖRENLERE HAZIR'

Tören hazırlıkları için bugün son provayı yaptıklarını kaydeden Kaşdemir, "Bütün misafirlerimizi ağırlamak için hazırız. Biz şehitlerimizi burada anarken, İtilaf Devletleri askerleri de burada kayıplarını anacaklar. Biz yabancı misafirlerimizi de ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda büyük bir huzur ortamı içerisinde, büyük bir güven ortamı içerisinde törenlerimizi icra edeceğiz. Bir kez daha buradan Çanakkale kahramanlarını, Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerini, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onları unutmadık. Asla da unutmayacağız" diye konuştu.

ANZAK KOYU ŞAFAK AYİNİ İÇİN HAZIR

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında 25 Nisan günü sabaha karşı Anzak Koyu'nda düzenlenecek 'Şafak Ayini' için bölgede tören hazırlıkları tamamlandı. Anzam Koyu'nda oluşturulan tribünde ışıklandırma ve ses sistemleri hazırlıkları da tamamlandı. Öte yandan tören öncesinde Anzak Koyu'nda bulunan Anzak mezarlığı, Avustralya ve Yeni Zelandalı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

