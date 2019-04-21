DHA YURT BÜLTENİ-11

Konya'da 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 11 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Seydişehir ilçesi olarak saptadığı ilk deprem, saat 16.29'da meydana geldi. Deprem, yerin 9.71 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülüdü.

Bu depremden 11 dakika sonra, saat 16.40'da bu kez bölge, 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüklerini 3.7 ve 3.9, merkez üslerini ise ilçenin Mesudiye Mahallesi olarak açıkladı.

KONYA, ()-

========================

Karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi, 7 saat sonra kurtarıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde minibüste karda mahsur kalan 13 kişi, 7 saat sonra kurtarıldı.

Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünden ilçe merkezine giden Ünal Tiryaki yönetimindeki 21 LB 038 plakalı yolcu minibüsü, saat 08.00 sıralarında kara saplandı. Sürücü Tiryaki, yetkilileri arayıp, araçta hasta ve çocukların da bulunduğu 12 yolcunun olduğunu söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaptıkları 7 saatlik çalışmanın ardından minibüsteki 13 kişiyi kurtararak, ilçe merkezine ulaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

----------

- Minibüsün mahsur kaldığı yer

- Kurtarılmayı bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,()

============

Malatya'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Malatya'da, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Kayseri yönüne ilerleyen Tayfur S., yönetimindeki 44 HS 885 plakalı otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Tayfur ile yanında bulunan Nafize S., araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğine kapanan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ekipler

- İtfaiye ekiplerinin yaralıyı çıkarma çalışması

- Ekiplerin yaralıyı çıkarması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

=======================

Akçaabat'ta 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın



TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçaabat ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde yer alan 4 katlı binanın çatısı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Binada bulunanlar, paniğe kapılıp kendilerini sokağa attı. Çatının alevler içinde yandığını görenlerin durumu haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede ettiği alevler, büyümeden söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çatısı küle dönen binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Alevlerden detaylar

AKÇAABAT (Trabzon), () -

=====================

İznik'te sazlık yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlıklarda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın için İznik ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Alevli görüntüler

-Sazlıktan ve yangından detaylar

Süre: 1.17, Boyut: 169 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

=======================

Çanakkale'de, Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü

ÇANAKKALE'de, Gelibolu Mevlevihanesi'nden 57'nci Alay Şehitliği'ne gerçekleştirilen 'Cepheye Sema' adı altındaki Mevlevi Alayı Yürüyüşü ile vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Tasavvuf Vakfı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü', Dünyanın en büyüklerinden birisi olan Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki törenle başladı. Tasavvuf Vakfı'nın il temsilciliklerinin de katıldığı törenle asker kıyafeti giyenler 57'nci Alay askerlerini temsil etti. Yöresel kıyafet giyenler ile semazenler de etkinlikte yer aldı. Gelibolu Mevlevihanesi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişiye, çadırlarda lokma ikram edildi. Yapılan duanın ardından konuşmalara geçildi.

ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, "Tasavvuf Vakfı olarak tüm etkinliklerimiz vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek amaçlıdır. Her türlü ayrıştırıcı, bölücülüğe karşıyız. Milletimizle, bayrağımızla, devletimizle bir ve beraber olarak dosta güven, düşmana gözdağı amaçlı buradayız. Milletimiz ve devletimiz sahipsiz değildir. Canımız vatanımıza feda olsunö dedi.

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ise, son yıllarda gerçekleştirdikleri 'Cepheye Sema Yürüyüşü' ile 1'inci Dünya Savaşı'nda vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikleri andıklarını söyledi.

Gelibolu Mevlevihanesi önünden başlayan 'Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü', ilçe çıkışına kadar sürdü. Ardından katılımcılar otobüslere binerek, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliği'ne gitti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Etkinlikler, bu akşam Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenecek mesnevi okumaları ve sema gösterisiyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gelibolu Mevlevihanesi önündeki törenden genel ve detay görüntü.

Mevlevi Alayı Yürüyüşünden görüntüler.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

=====================

Liseliler 36 saatlik kodlama yaptı

DENİZLİ'de Erbakır Fen Lisesi öğrencileri tarafından 36 saatlik kodlama maratonu düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen öğrenciler, belirtilen süre içerisinde projelerini üreterek, kesintisiz kodlama ve yazılım yaptı.

Erbakır Fen Lisesi'nde öğrencilerinin oluşturduğu Bilişim ve Elektronik Topluluğu, okulun spor salonunda 36 saatlik kodlama maratonu düzenledi. 1. Ulusal Hackathon Maratonu adı verilen etkinliğe Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 80 öğrenci katıldı. Teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, günlük hayata dair problemlerin çözümüne yönelik yazılım ve kodlama üretmek için zorlu bir maratonun içerisine girdi. Cuma günü başlayan ve pazar günü sona eren 36 saatlik kesintisiz maratonda, öğrenciler projelerini üretip, dereceye girmek için hummalı bir şekilde çalıştı. Maratonda mola vermek isteyen öğrenciler için, dinlenme kabinleri de oluşturuldu. Maratonun son saatlerinde yorgun düşen bazı öğrencilerin, masalarda uyuyakalması dikkat çekti.

GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM ÜRETTİLER

Erbakır Fen Lisesi öğretmenlerinden İzzet Dalgıç, etkinliğe farklı yerlerden gelen öğrencilerin, çözüm üretmek için çaba sarf ettiğini kaydederek, "Hackathon, bilgisayar konusunda uzmanlaşmış ya da ilgi duyan bireylerin bir araya gelerek, kodlama metoduyla belirli bir problem için çözüm üretmesidir. Lise öğrencileri arasında ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olması bizim için gurur verici bir olay. Öğrenciler, günlük hayatta karşılaşılan problemleri, bilgisayar kodlaması yapıp proje üreterek çözmeye çalıştı" dedi.

'ASIL AMACIMIZ, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEK'

Teknolojik anlamda, Türkiye'yi daha ileri seviyelere taşımak istediklerini kaydeden Bilişim ve Elektronik Topluluğu üyesi 11. sınıf öğrencisi İsmail Yaşar Körkçüler, "Burada 36 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kodlama yapıldı. Üretkenlikte aslında bu kesintisizlikte ortaya çıkıyor. Biz burada aynı zamanda paylaşmanın ve üretim yapmanın hakim olduğu bir alan da tesis etmiş olduk. Genelde bu tür etkinlikler lisans ve lisansüstü seviyelerde yapılıyor. Bizim asıl amacımız, güçlü bir Türkiye ve daha iyi bir dünya inşa etmek" diye konuştu.

'MASALARDA VE BANKLARDA UYUDUK'

Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan ve etkinlik kapsamında ürettikleri proje hakkında bilgi veren Viranşehir Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Demirkan, "Projemizde obezite hastaları ve günlük yiyecek miktarını sınırlayamayan insanların hayatını düzene sokabilmesi için bir web sitesi geliştirdik ve bunu mobil uygulamaya aktardık. Bunun yanı sıra doktorlarla iletişime geçebilecekleri bir ortam yarattık. İlerleyen dönemde projemizi daha da geliştirmek istiyoruz. Yorucu bir maraton oldu. Dinlenmek istediğimizde masalarda ve banklarda uyuduk. Ancak bu zorlu tempo sayesinde birbirimizle ekip olmayı öğrendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan görüntü

-Kod yazımı yapan öğrencilerden görüntü

-Masalarda uyuyan öğrencilerden görüntü

-Erbakır Fen Lisesi öğretmeni İzzet Dalgıç ile röp.

-Bilişim ve Elektronik Topluluğu üyesi öğrenci İsmail Yaşar Körkçüler ile röp.

-Öğrenci Çağrı Demirkan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()