DHA YURT BÜLTENİ -11

İzmir'de aynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran iki kadın, kabusu yaşadı

İzmir'de, bel ağrısı ve boyun fıtığı şikayetlerine neden olduğu için Ümran Ayaz (40) ve Tülay Çığır Keskinkılıç (53) doktor S.A.K.'ye meme küçültme ameliyatı oldu.

Farklı zamanlarda aynı doktora ameliyat olan iki kadın, estetik görüntünün bozulmasının yanı sıra büyük acılar yaşadı. Şikayetçi olmaması için doktor tarafından tehdit edildiğini öne süren kadınlardan Tülay Çığır Keskinkılıç, "Göğsümün içinde doku kaybı vardı. Çürümüş ceset kokuyordu adeta. 1.5 yıl çekmediğim acı kalmadı, psikolojim bozuldu, ev huzurum kalmadı. Üstelik kendisine dava açtığım taktirde karşı dava açıp benden tazminat bile alabileceğini söyleyerek beni korkuttu" dedi.

Memelerindeki büyüklük, şekil bozukluğu ve sarkma nedeniyle belinde ağrı yaşayan ve boyun fıtığı olan Tülay Çığır Keskinkılıç, 1.5 yıl önce gittiği özel hastanede Plastik veEstetik Cerrahi S.A.K., tarafından kontrol edildi. Ancak mamografisi bile çekilmeden, hiçbir hazırlık yapılmadan hemen ertesi gün ameliyata alındı. Ameliyattan sonra evine gelen Keskinkılıç, ağrılarının geçmemesi ve memelerinden birinden kötü koku gelmesi üzerine yeniden aynı doktora kontrole gitti. Doktoru S.A.K'ın kendisine süt bezi oluşmasının doku kaybına ve çürümeye neden olduğunu söyleyen Keskinkılıç, aynı gün ikinci kez ameliyata alındı. Memesinin içerisinde doku kaybı yaşanan bölge, kesildi. Bu da meme içerisinde büyük bir boşluğa neden oldu. Özel ilaçlanmış tamponları bu bölgeyi günde iki kez büyük acılar içerisinde sokmak zorunda kalan Tülay Çığır Keskinkılıç, "O acıyı anlatamam. Bu olaydan sonra yaşadığım acının yanında bir de psikolojim bozuldu. Çünkü biz kadınlar, görünüşümüze önem veririz ama ben aynaya baktığım zaman kendimden nefret etmeye başladım. Ev huzurum kalmadı, yaşadıklarımdan dolayı hayata küstüm, evden çıkamadım hatta intihar etmeyi bile düşündüm. 1.5 yıl süren ağır biri tedaviden sonra şimdi acı çekmiyorum ama tabii ki göğüslerimin görüntüsü çok kötü bir hal aldı" dedi.

'KADINLAR MÜMKÜNSE YAPTIRMASINLAR'

Kendi yaşadıklarının kadınlara örnek olmasını da isteyen Tülay Çığır Keskinkılıç,

"Ben yaşadığım sağlık sorunlarından dolayı ameliyata karar verdim. Bu bile yaşadıklarımın yanında bir de çevremden tepki görmeme neden oldu ama kadınlarımız eğer benim gibi sağlık sorunu yaşamıyorsa meme estetiği yaptırmasınlar. Ya da yaptıracaklarsa da lütfen iyi araştırsınlar sonrasında benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Ben bunları yaşayıp da doktora dava açacağımı söylediğim zaman, bana ablasının avukat olduğunu bir şey elde edemeyeceğimi, suçunun olmadığını, hatta kendisinin benden tazminat almaya hak kazanacağını söyleyip, beni korkuttu. Ben de zaten yaşadığım psikolojik sorundan dolayı hukuk mücadelesi veremedim ama artık vereceğim ve yaşadıklarımın hukuk yoluyla hesabını soracağım" dedi.

İKİNCİ KURBANI DA ÖĞRETMEN KADIN

Bu arada doktor S.A.K'nın, İzmir'de ikinci kurbanı ise Ümran Ayvaz oldu. İzmir'de özel bir okulda öğretmenlik yapan Ümran Ayvaz, internetten üzerinden yaptığı araştırmalar sonrasında bulduğu doktor S.A.K.'ya meme küçültme ve dikleştirme operasyonu yaptırdı. Ancak ameliyattan sonra dikişleri patlayan Ümran Ayvaz'ın memelerinde enfeksiyon nedeniyle yaralar çıktı. Ümran Ayvaz da, doktorun kendisine facia yaşattığını başka kadınları uyarmak adına da mücadele ettiğini anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Tülay Çığır Keskinkılıç ile röportaj.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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Kalp krizi geçiren taksiciye yol ortasında dakikalarca kalp masajı yaptılar

Bursa'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren ticari taksi sürücüsü Mehmet Acar, önce kaldırıma sonra kaldırımda yürüyen yaşlı kadına çarptı. Kalbi duran Acar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajıyla hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Bu sırada haberi alarak olay yerine gelen Acar'ın oğlu, gözyaşlarıyla babasının hayata dönmesini bekledi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Mehmet Acar, 16 T 0336 plakalı ticari taksiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Önce kaldırıma çıkan Acar, daha sonra kaldırımda yürüyen 61 yaşındaki Saniye Elmas'a çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Taksiden indirilen ve kalbi duran Acar'a, sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Yeniden hayata döndürülen Acar, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu esnada haberi alarak olay yerine gelen Mehmet Acar'ın oğlu, Semih Acar, gözyaşlarıyla babasına yapılan kalp masajını izleyerek "Ne olursun yapma baba" dedi. Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, yaralanan yaşlı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Acar'a dakikalarca kalp masajı yapılması

-Olayı izleyen vatandaşlardan görüntü

-Sağlık ekipleriinn müdahalesi

-Yaralı yayanın ambulansa alınması

-Kalp krizi geçiren taksicinin hastaneye kaldırılması

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler

-Taksi şoförünün oğlunun ağlamasından görünytüler

-Araçtan görüntüler

Süre: 06.07 Boyut: 686 MB

Haber:Serkan AKKUŞ - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Şanlıurfa'da 1,5 yılda 1300 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte son 1,5 yıl içerisinde 1300 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Şanlıurfa, Mardin, Batman, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak illerinin vali, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve Göç İdaresi yetkililerinin katılımlarıyla 'Düzensiz Göç ile Mücadele Bölge Toplantısı', Şanlıurfa'da başladı. Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 21'inci yüzyılda düzensiz göç probleminin küresel bir soruna döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye açısından ve dünya açısından bir problem haline gelen düzensiz göçün engellenmesini ve önüne geçmesini önlemek için bölge toplantısını gerçekleştirmiş oluyoruz. Küreselleşmeyle birlikte ulaşımın getirdiği kolaylıklarla birlikte 21'inci yüzyılda bu problem, küresel bir soruna dönmüş oldu. İnsanların çok hızlı bir şekilde yer değiştirebildiği ve dünyanın bir tarafından diğer tarafına rahat bir şekilde haberdar olduğu bir göç haline gelen bir dünyada, nüfus hareketlerini gittikçe zorlaştırıp arttığını görüyoruz. Bir ülkenin tek başına içinden çıkmasının mümkün olmadığı bir sorun. Küresel bir sorun olması itibariyle uluslararası üst kişilerin kombinasyon yapması gereken bir sorun."

Düzensiz göçten en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu belirten Vali Erin, iç karışık nedeniyle 4 milyon civarında Suriyelinin Türkiye'ye geldiğini ve bunların 550 bininin 7-8 yıldır kentte yaşadığını kaydetti. Suriyelilerin kent nüfusunun 4'te birini oluşturduğunu anlatan Erin,

Şanlıurfa’da 2018 yılı içerisinde binden fazla düzensiz göçmenin yakalandığını, 2019 yılı içerisinde ise bu sayının 300 civarında olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Göç toplantısına katılan protokol

- Toplantının başlaması

- Vali Abdullah Erin’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 365MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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İzmir'de AK Parti İl Başkanı Sürekli göreve başladı

İzmir'de yerel seçimin ardından görevinden istifa eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yeni atanan eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'ye makamını devretti. Şengül, Sürekli'den 'adamcılık' yapanlara partide yer vermemesini istedi. Sürekli ise il yönetimini oluşturduktan sonra seçim sonuçlarını irdeleyeceklerini, ilçe yönetimlerinde değişikliklerin olabileceğini belirtti.

İzmir'de AK Parti İl Başkanı olarak atanan Kerem Ali Sürekli, görevi önceki dönem İl Başkanı olan Aydın Şengül'den devraldı. İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ile eski milletvekillerinin yanı sıra eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Devir teslim töreninde konuşan Kerem Ali Sürekli, siyasete başladığı ilk günlere dair anılarını anlattı. Partide birçok görev üstelendiklerini kaydeden Sürekli, Şengül'e teşekkür etti.

Şengül için "İyi bir dava arkadaşı" ifadesini kullanan Kerem Ali Sürekli, "Rakip olduk, beraber çalıştık ama hiç kavga etmedik. Kimseyle kavga etmedim ama Aydın Şengül ile hiç kavga etmedim" dedi. Önemli bir seçim geçirdiklerini söyleyen Sürekli, teşkilatın emek verdiğini kaydederek, "Bu emekler zayi olmasın. Aydın Şengül'e hem ilk dönemi, hem milletvekilliği dönemi, hem de ikinci dönemi için teşekkür ediyorum. Bu seçimde bana göre AK Parti İzmir il teşkilatı, il başkanı, milletvekilleri, tüm teşkilat başarılıdır. Türkiye'de en çok oyunu artıran illerden birisidir. 24 Haziran seçimlerine göre Cumhur İttifakı'nın oyunu artıran illerdendir. Neden mutlu olamadık? 7 belediyeden 5'ini kaybettik. Bunlar izah edilebilir" dedi.

'NEREDE HATA YAPTIĞIMIZA BAKACAĞIZ'

İzmir'de seçim sonuçlarını masaya yatıracaklarını da vurgulayan Kerem Ali Sürekli, ilçelerde emek verenlerle birlikte yürüme anlayışında olduğunu belirtti. Sürekli, şöyle dedi:

"Önümüzdeki hafta Kızılcahamam'da bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Hedefimiz büyüktü. Büyükşehir'i alacaktık. Elimizdeki anketler şunu gösteriyordu; biz 14 ilçe de alabilirdik 4 ilçe de alabilirdik. Nasip böyleymiş, 4 belediye aldık. Olanda hayır vardır. Cumhurbaşkanımız, '2023- 2024 çalışmalarına şimdiden başla Kerem Ali' dedi. Bana talimatıdır. Sizlere selamı var. Bütün teşkilat mensuplarına selamları var. Görevi alırken o gece hakikaten çok hüzünlendim. Yorgunluğuna rağmen çalışma azminde hiç azalma olmadığını gördüm. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bize de genel başkanımıza layık bir teşkilat olmak düşüyor. İlçelerimizi gözden geçireceğiz. Nerede hata yaptık bakacağız. Bu, ilçelerde büyük değişikliğe gideceğiz demek değildir, değerlendireceğiz. 30 ilçe başkanımızla da yürüyebiliriz, yollarımızı da ayırabiliriz. Benim gönlümden geçen seçimlerde emeği geçen başkanlarımızla yürümektir ama süreç ne getirir göreceğiz. Amaç kişiler değil amaç AK Parti'dir. Ben yok, biz varız. Beraber olacağız ve güçlü olacağız. Samimiyet, tevazu ve gayret. Ben varsam olur ben yoksam yanlış, olmadı."

'EN ÖNEMLİSİ GÖNÜLLERE GİRMEK'

Mütevazi ve sabırlı olmak konusundaki kararlılığını anlatan Sürekli, seçmenin oyuna değil gönlüne talip olunması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabırlı olmak da önemli. Sabır dinimizin de emridir. Sabırlı olacağım. Bugüne kadar oldum ama eksiklerim varsa bu görevde daha da sabırlı olacağım. Teşkilatımın emrinde olacağım. Sizleri dinleyeceğim. Milletvekilliğimde telefonum sürekli açıktı, sizlere dönüyorum, bu görevde de mutlaka dönüş yapılacaktır. Bu konuda şikayet gelmiyordu. Yine gelmeyecek. Sizlerin arasında olacağım. En önemlisi gönüllere girmektir. Girip orada da kalıcı olmak. Hem gönüllere gireceğiz hem kalıcı olacağız. Sadece benimle mi? Hayır kadın kolları, gençlik kollarının çalışmaları bu yönde olacaktır. İzmirlilerin gönlüne gireceğiz ve kalıcı olacağız. İlk önce onların oylarına değil onların gönüllerine talibiz. Bütün amacımız o. Hemen kolları sıvayıp başlıyoruz."

'AK PARTİ TEŞKİLATLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUM'

Sürekli, hızla yeni il yönetiminin belirlenecğini, bunu görüşmeler ve değerlendirmelerle yapacaklarını belirterek, "Herkesi dinleyeceğiz. Çağrımdır; AK Parti teşkilatlarında görev almak isteyen, liyakat sahibi arkadaşları bekliyoruz. Gelsinler görüşelim. Daha sonra bunun genel merkez ayağı var. Son olarak da genel merkezimiz de ayrı bir değerlendirme yapacak. Kriterleri uygun olan arkadaşlarla devam edeceğiz" dedi.

'GÖNLÜMÜZ BİNALİ YILDIRIM'LA'

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen AK Partili Nihat Zeybekci ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a teşekkür eden Sürekli, şunları söyledi:

"Nihat Zeybekci çok başarılı bir şekilde geldi bizi temsil etti. İzmir'de siyaset yapacağını ifade etti. Ona da saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii ki, Binali Yıldırım'ın selamlarıyla başlıyorum. Başbakanımız, meclis başkanımız, bakanımız, milletvekilimiz, büyükşehir adayımız, sizlere selamı var. 'Çalışın, bayrağı ileriye götürün' diyor. Yargı süreci devam ediyor, oradan hayırlı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Gönlümüz onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görüyor. O bizim meclis başkanımız, en önemlisi İzmir milletvekilimiz. Sayın Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun sayesinde İzmir halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."

'MESAJIN İÇERİĞİ ÇOK ANLAMLIYDI'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in gönderdiği tebrik mesajına da değinen Sürekli, "İzmir siyasetinde bazı şeyler farklı olacak. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel dün faks çekti, tebrik etti. Akşam da telefon etti. İçeriği çok anlamlıydı. Tamamen katılıyorum. İzmir için beraber çalışacağız. Deniz Yücel kardeşim en kısa sürede gelecek. Teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de aradı, kendisiyle de beraber çalışacağız" dedi.

'HEPİMİZ İNSANIZ, EGOLARIMIZ VAR'

Görevi devreden Aydın Şengül de dikkat çeken mesajlar verdi. Şengül, Kerem Ali Sürekli'yi partinin kuruluş sürecinden tanıdığını vurgulayarak, "2002'de ilk seçimleri sırtlayan ekiptik. Hayalleri olan, inanmış, idealist bir ekiptik. 30'lu yaşlardaydım. Siyasete başlamıştım ve bir hafta sonra çocuğum olmuştu. 60 beldemiz vardı. Gitmediğimiz yer kalmamıştı. Sabahları başlıyorduk, gece 24.00'e kadar dışarıdaydık. İnanmıştık, talebimiz, beklentimiz yoktu. Bana, 'Aydın Şengül sen önemli görevlere geleceksin, il başkanı, milletvekili olacaksın' deselerdi inanmazdık. Süreç içinde dayaklar yedik. Olgunlaştık, hayata bakışımız değişti. Dünyayı tanımaya başladık, ürpermeye başladık. Birçok şeyi bilmiyorduk bilmeye başlayınca yatağımızda yatamaz hale geldik. Böyle bir liderle mücadele etmekten, tarihe iz bırakmaktan son derece memnunum. Çocuklarımıza, torunlarımıza, 'evet o tarih yazılırken, o lider ile beraberdik' diyeceğiz. Hepimiz insanız, egoları, nefsi var. Belki 15 yıl önce hayata dair beklentilerimiz vardı. Üzüldük, kırıldık birçok şey yaşadım. 2007'de il başkanlığı yaptık. FETÖ'nün ilk operasyonu bizedir."

'BİRİLERİ KAZANDIĞINI ZANNETSİNLER, VARSIN ÖYLE OLSUN'

Milletvekilliğinden sonra 2 yıl siyasete ara verdiğini söyleyen Aydın Şengül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte o arada kendimizi ihmal ettiğimizi fark ettim. O zaman siyasete dair hayallerim bitmeye başladı. Bana 'bakan, başkan yardımcısı olacaksın' deseler hiç beni heyecanlandırmıyor. Yeniden sorgulamaya, okumaya başladım. Benim Aydın Şengül olarak hiçbir beklentim yok, hiçbir makam mevki umurumda değil. Şerefle, onurla görevimi devrediyorum. Bu vatan, bu parti bize çok şey verdi. Tecrübelerimizi nasıl aktarırız, onun derdindeyiz. 14 aylık süreçte hiç beklenti içinde olmadan, eğilmeden, bükülmeden görev yaptım. Bu sürede birilerine dokunmuş olabiliriz. Allah bize öyle bir yapı verdi ki makam mevki için kimsenin karşısında eğilmedim, eğilmeyeceğim. Birileri kazandığını zannetsinler, varsın öyle olsun. Teşkilat mensuplarına bildiklerimi paylaşmaya çalıştım. Buralar okuldur. Hiç üzüntülü değilim son derece mutluyum. Beraber yola çıktığım arkadaşlarımın bize bakışları bizi duygusallaştırır."

'ALLAH BİZİ AFFETSİN'

Seçimlerden önce İzmir'de yapılan Cumhur İttifakı mitingine dair konuşan Şengül, "En son mitinge gittiğimde oraya gelenlere içim acıdı. O gariban insanların bizim üzerimizde hakları var. Allah bizi affetsin, çok fazla günahımız var. Özeleştirimizi kendi içimizde yapacağız. Aydın Şengül olarak arka planda olacağım. Kimin ne desteği olursa onu vermeye hazırım. Biz kaybolmaya hazırız. Yeni il başkanımız kendi iradesini kullanarak güçlü bir yönetim oluşturacak" dedi.

'ADAMCILIK YAPANLARA YER VERMEYİN'

İstediği takdirde Kerem Ali Sürekli ile tecrübelerini paylaşacağını anlatan Şengül, "Bu görevi bıraktığımız için üzgün değil çok da mutlu oluruz. Kerem Ali Sürekli arkadaşımızla beraber yola çıktık. Partinin hafızası olan 3-4 kişiden biridir. Herkesin huzurunda il başkanıma söylemek istiyorum. Sevgili başkanım kendi kimliğinizi ve kişiliğini korumazsanız, onun bunun adamını il yönetimine alırsanız bu parti kaybeder, siz kaybedersiniz. Siz bu partide, makamda olan insanlara belli gücünü kullananlara adamcılık yapanlara yer vermeyin. Bu partinin çıkmazlarından bir tanesi kendi ekibini oluşturmaya çalışanlardır. Herkesin belli köşesi olmuş. Bunlara prim vermeyin. Bizim burada derdimiz partimiz" diye konuştu.

'DEDİKODU HASTALIĞINI MUTLAKA ATMALIYIZ'

AK Parti'nin Kurucu İl Başkanı İsmail Katmerci ise partinin dedikodu hastalığından kurtulması gerektiğini ifade etti ve "Görev yapan arkadaşlarımızla helalleşmek zorundayız. Dedikodu hastalığını mutlaka atmalıyız. Buradan çıkarken herkes kardeşlik duygularıyla beraber ayrılmalı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-AK Parti'deki devir teslim töreninden görüntü

-Aydın Şengül ve Kerem Ali Sürekli'nin açıklaması

-Toplantı salondan detay

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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Park halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

Adıyaman'da, park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Zeynal Kaplan'a 79 ADD 136 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve otomobil

- Ekiplerin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:130 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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İnek siloya düştü, belediye ve vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde özel bir şirkete ait olan buğday silosuna düşen ineği kurtarmak için belediye ve vatandaşlar seferber olurken, mahsur kalan hayvan kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Domaniç ilçesinde Fatma Demirsoy, belediyeye ait boş arazide hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sürüden ayrılan bir inek yaz aylarında buğday depolamak için kullanılan silonun içine düştü. İçi su dolu silodan ineği kurtarmak için belediye ekipleri ve çevredekiler seferber oldu. Belediye ekipleri önce silo içindeki suyu boşaltırken, mahsur kalan inek kepçe yardımıyla bağlanan halatlar sayesinde çıkarılarak kurtarıldı. Silodan çıkarılan inek daha sonra koşarak sürüye katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Siloya düşen inek

-Depodaki suyun boşaltılması

-İneğin çıkarılması

-İneğin koşarak uzaklaşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),()-

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Caretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlik

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı, traktöre bağlanan kum eleme aracıyla temizlendi. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, caretta caretta'ların üreme alanlarından plajdaki çalışmalarla, yumurtlama ve yuva sayılarında artış gözlendiğini söyledi.

Gün batımı manzarasıyla dünyaca ünlü Çalış Plajı'nda, Çalış Turizm Tanıtma Derneği tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Bu kapsamda kumsala giren traktör, arkasına bağlanan eleme makinesiyle kumdaki taş ve çöpleri ayrıştırdı. Geçmiş sezondan kalan atıklar, eleme makinesi sayesinde tamamen temizlenmiş oldu.

Çalış Turizm Tanıtma Derneği Mete Ay, 2.5 kilometre uzunluğundaki kumsalı taşlardan arındırdıklarını belirterek, "Kumsalı yıllardır temizlediğimiz için kumun kalitesi arttı. Son yıllarda artış gösteren yuvalama sayısının da yapılan temizlik çalışmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Temizlikten görüntüsü

- Mete Ay ile röp.

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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Lüks cipin gizli bölmelerinden 57 kilo eroin çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan lüks cipin, çamurluk ve alt tabanındaki gizli bölmelere mıknatıslarla yapıştırılmış 57 kilo 662 gram uyuşturucu maddesi eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, ihbar üzerine plakası açıklanmayan bir lüks cipi durdurdu. Arama hangarına çekilen dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, çamurluklardaki boşluklar ile aracın alt tabanına yapılan gizli bölmelere mıknatıslarla yapıştırılmış paketler halinde 57 kilo 662 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Araçta arama yapılması

-Köpeğin araçta dolaşması

-Çamurluklarda bulunan uyuşturucu

-Uyuşturucu maddesi detay

-Aracın tabanı gizli bölmeler

-Çıkarılan uyuşturucu paketleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()-