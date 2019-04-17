DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİYARBAKIR'DA HDP'LİLERİN İZİNSİZ EYLEMİNDE GERGİNLİK

DİYARBAKIR'da HDP'liler tarafından kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz oturma eyleminde çıkan gerginlikte polis gruba müdahale etti. Çıkan gerginlikte HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, basınçlı su müdahalesi sırasında yere düşerek yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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Doğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi (EK)

2)KAR, ARDAHAN'DA YOLLARI KAPATTI

Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye neden oldu. Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde başlayıp şehri tamamen beyaza bürüyen kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğünü bildirdi. Kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşımın aksadığı Ardahan-Posof karayolunun Ilgar mevkii ile Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkiinde büyük araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Nisan ayında kar nedeniyle yolda kaldıklarını ifade eden sürücüler ise, "İnşallah yaz gelir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yolda kalan araç sürücüleri

-Sürücülerin konuşması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, ()

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3)POLİS MÜDÜRÜ VE ALBAYIN TUTUKLANDIĞI KAÇAK KAZI İÇİN ARAZİ SAHİBİ KONUŞTU



BOLU'da, define için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Metin Keskin ve Ankara İl Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nda görevli Albay Kadri Yörür'ün de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili, arazinin sahibini Ali Yılmaz açıklamada bulundu. Yılmaz, "Ben tek başıma yanlarına gittim. Bana 'Bizi Ankara gönderdi' dediler. Sonra jandarma gelip bunları götürdü" dedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen pazar günü, ihbar üzerine Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin köyünde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, iki TIR üzerinde getirdikleri iş makineleri ile kaçak kazı yaptıkları iddia edilen, aralarında üst düzey bürokrat, emniyet müdürü, subay, şirket yöneticisi ve siyasilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makineleri ve TIR'lar ile çeşitli malzemelere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Metin Keskin ve Ankara İl Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nda görevli Albay Kadri Yörür ile Hasan Karagöz, Faruk Erol ve Hasan Sezer Çelebi tutuklandı.

ARAZİDE DAHA ÖNCE DE KAÇAK KAZI YAPILMIŞ

Define için kaçak kazı yapılan arazinin sahibi Ali Yılmaz, olayla ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz, şüphelenerek kaçak kazı yapanların yanına gittiğini belirterek, "İki tane kepçe gelmiş, burada çalışıyordu. Jandarma ekipleri geldi ve adamları götürdüler. 2017 yılında burada aynı olay tekrar oldu. O kişi de kepçeyle kazı yaparken yakalandı. Onun mahkemesi de halen devam ediyor" dedi.

'BİZİ ANKARA GÖNDERDİ'

Arazisinde hazine olup olmadığını bilmediğini anlatan Ali Yılmaz, kaçak kazı yapan kişilerin kendisine "Bizi Ankara gönderdi" dediğini aktararak, "Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum; gelip kazıyorlar. Bize de haber vermiyorlar. Kimsin diye soran da yok. Ben tek başıma yanlarına gittim. Bana 'Bizi Ankara gönderdi' dediler. Sonra jandarma gelip bunları götürdü" diye konuştu.

BÖLGE JANDARMA TARAFINDAN İZLENİYOR

Bu arada, köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kaçak define kazısı yapılan arazi jandarma tarafından 24 saat izlenip korunmaya başlandı. Jandarma, araziye güvenlik şeridi çekti. Bölgede nöbet tutmaya başlayan köylüler de yabancı bir aracın kazı alanına gelmesi durumunda yanına giderek, içindekilere neden geldiklerini soruyor.

Gökümü Dökümü

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-Kazı yapılan alandan görüntüler

-Köylülerin görüntüsü

-Arazi sahibi ile Ali Yılmaz ile röportaj

-Detaylar

Süre: 02.43-Boyut: 303.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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4)SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 5 GÖZALTI



KOCAELİ merkezli 3 ilde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medyada terör örgütü propagandaları yaptığı belirlenen kişilere yönelik Kocaeli merkezli olmak üzere İzmir ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerden TIR şöförü olduğu belirlenen K.Ç. İzmit Gültepe Rampası'nda yapılan operasyonla gözaltına alınırken 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesi tamamlanan 2 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü (Polis kamerası)

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-Tır sürücüsünün gözaltına alınması

-Polisin tırda arama yapması

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-

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5))2 ÖLÜMLÜ KAZADA 'ASLİ KUSURLU' SÜRÜCÜYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

ANTALYA'da geçen yıl nisan ayında 1'i öğrenci 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan tanker sürücüsü Özkan Kepez'in 15 yıla kadar hapsi istendi.

Aksu ilçesinde geçen 19 Nisan'da öğrenci servisi ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i öğrenci 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası tanker sürücüsü Özkan Kepez tutuklandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkan Kepez, şikayetçiler ve iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından gönderilen rapor okundu. Raporda, sürücü Özkan Kepez'in asli derecede ve tamamen kusurlu olduğu, öğrenci servisi sürücüsü Şaban Doğan'ın ise kusursuz olduğuna vurgu yapıldı.

Şikayetçi avukatları rapora bir diyecekleri olmadığını belirtirken, sanık avukatı raporu kabul etmediğini söyledi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, düzenlenen raporlarda sürücünün asli kusurlu olduğuna vurgu yapıldığını belirterek, sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapsini istedi.

Şikayetçi avukatlarından Eyüp Muslu, mahkeme heyetinin karar verirken sanığın bilinçli taksir ve olası kast durumunu da göz önünde bulundurmasını talep etti.

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre isterken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Arşiv kaydı: 19 Nisan 2018

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()-