DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR'DE HDP'Lİ MIZRAKLI GÖREVİNE BAŞLADI

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı.HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Beraberinde bir grup partiliyle mazbatasını alan Mızraklı, kendisini seçen Diyarbakır halkına teşekkürlerini iletti. Mızraklı, İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, "Seçmen iradesi, 1 Nisan günü halkımız, partimize ve bizlere iradesini beyan etti, mazbatayı verdi. Şu anda gecikmeli olarak da olsa, bu sürece ilişkin resmi prosedürü tamamladık. Seçimde yüzde 63 gibi bir oranla bize bu imkanı veren Diyarbakır halkına teşekkür ediyoruz. Asıl mazbatayı siyasiler veya yerel seçim yarışına girenler 1 Nisan'da aldılar" dedi.Daha sonra Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevine başlayan Adnan Selçuk Mızraklı, tebrikleri kabul etti.

GÜVENLİK KULÜBELERİ KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye binası önüne 1 Kasım 2016 tarihinde kurulan güvenlik kulübeleri, Mızraklı'nın talimatıyla zabıta ekiplerince kaldırıldı. Mızraklı, "Kapılar kalkacak, bu duvarlar duvar olmaktan çıkmalı. Belediyeler halka ait bir yer, halka hizmet için çalışmalıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Mızraklı'nın mazbatasını aldığı ilçe seçim kurulundan detaylar

- Mızraklı'nın İlçe seçim kurulu önündeki açıklaması

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden detaylar

- Belediye önündeki güvenlik kulübelerinin kaldırılması

- Mızraklı'nın belediye toplantı salonundaki açıklaması

- Mızraklı'nın makam odasına geçişi

- Makam odasından detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 637 MB

=================================================

2)KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR, CENAZE NAKİL ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI

SAMSUN'da, karşı şeride geçen TIR, cenaze nakil aracına çarptı. Kazada 2 araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Samsun-Ankara Karayolu'nun 5'nci kilometresinde meydana geldi. İlyas D.'nin(45) kullandığı 61 K 11021 plakalı TIR, Çivril mevkiine geldiğinde, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti.TIR, Ankara yönünde giden Atıf Y.'nin kullandığı Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait 06 KB 4927 plakalı cenaze nakil aracına çarptı. Kazada TIR ve cenaze nakil aracının sürücüleri ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, ()

===============================================

3)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Nazan Özçelik yönetimindeki 06 AD 3459 plakalı otomobil, Abdurrahman İnaydi'nin kullandığı 27 VF 770 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Abdurrahman İnaydı yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

-Yaralanan sürücü ve sağlık ekipleri

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

===============================================

4)SPOR YAPARAK 6 AYDA 31 KİLO VERDİ

MANİSA'da yaşayan Nurten Apaydın (45), doktorunun kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine spor kursuna katılarak, 6 ayda 31 kilo zayıfladı. 106 kilodan 75 kiloya düşen Apaydın, "Çok mutluyum. Gençleştiğimi hissediyorum. Daha hareketli oldum. Yapamadığım birçok şeyi artık yapıyorum" dedi.

Nefes darlığı ve diyabet başlangıcı gibi hastalıkları nedeniyle zor günler geçiren, doktorunun kilo vermesinin şart olduğunu söylediği Nurten Apaydın, Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Kadınlar Lokali'nde açılan spor kursuna kaydoldu. 106 kiloyla başladığı kursta, spor ve diyetle 6 ayda 75 kiloya düşen Apaydın'ın sağlık durumu da düzeldi. Kiloluyken yapamadığı birçok aktiviteyi yapabildiğini anlatan Apaydın, artık yürürken nefes nefese kalmadığını belirtti. Zayıflama serüvenini anlatan Apaydın, hedefinin 70 kiloya düşmek olduğunu belirterek, "Sağlık sorunlarım nedeniyle doktora gitmiştim. Doktor, kilo vermemin şart olduğunu söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe başladım. Sonra buradaki spor kursuna kaydoldum. Tabii yediklerine de dikkat ederek, sağlıklı beslendim. 106 kilodan 75 kiloya düştüm. 31 kilo hayatımdan çıktı, çok mutluyum. Gençleştiğimi hissediyorum. Daha hareketli oldum. Yapamadığım birçok şeyi artık yapıyorum" dedi.

Zorlu süreçte en büyük destekçisinin spor hocası Zarife Tok olduğunu dile getiren Nurten Apaydın, "Spor hocamızın yönlendirmesi ve telkiniyle sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Kendisinin üzerimde emeği büyük. Tabii öncelikle bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür diyorum" diye konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAMANIN ANAHTARI SPOR

Spor hocası Zarife Tok ise sağlıklı beslenme ve sporla herkesin kilo verebileceğine dikkat çekerek, "Spor sadece kilo vermek için yapılmaz. Sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biri. Nurten Hanım da kilosunun neden olduğu sağlık sorunlarından kurtulmak için bize başvurdu. Hedefimiz zayıflamaktı, izleyeceğimiz yolu birlikte belirledik ve sonuca çok güzel ulaştık" dedi.



Görüntü Dökümü

----------------------------

- Nurten Apaydın görüntü

- Spor hocası Zarife Tok görüntü

- Spor yapanlar görüntü

- Konuşmalar

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

====================================================

5)CAMİNİN BAHÇE DUVARINDA 1800 YILLIK ESER

KARABÜK'te, 2 metre 15 santim boyundaki 1800 yıllık mezar steli veya sunak olarak kullanılan blok, 54 yıllık caminin etrafını çevreleyen bahçe duvarının arasında bulunuyor. Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Roma dönemine ait eserin yeniden arkeoloji camiasına kazandırılması gerektiğini söyledi.

Karabük Mahallesi'nde 1965 yılında yapılan Bahaddin Gazi Camisi bahçesinin duvarına birleşik olan, 2 metre 15 santimlik tarihi eser dikkat çekiyor. Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, tarihi eserin arkeoloji camiasına bir an önce kazandırılması gerektiğini belirtti. Çelikbaş, yapıtın önemli bir eser olduğunu açıklayarak, "Bu tip eserler genellikle nekropol alanlarında bulunur. Özellikle de mezar steli ya da sunak olarak kullanılan bloklardır bunlar. M.S. 2,3'üncü yüzyılla tarihlendirilmekte. Günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine ait bir mezar anıtı olduğunu söyleyebiliriz. Bu mezar anıtı mezara sunak olarak da atfedilmiş olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Üzerinde 'Aurelias Littas' adında birinin bu mezar taşını kendisine ve ölmüş olan ailesine adadığı yazılmakta. Burada bu tip mezar taşlarının ortaya çıkması hem bölge arkeolojisinin önemini ortaya koyması açısından hem de bölgenin arkeolojik verilerinin değerlendirilmesi açısından bizlere kolaylıklar sağlamaktadır. Dolayısıyla bu önemli eserinde arkeoloji camiasına bir an önce kazandırılması gerekmekte." dedi.

Tarihi eserin Roma dönemine ait olduğunu belirten Çelikbaş, şöyle konuştu:

"Bölgemiz ve Anadolu arkeolojisi açısından önemli bir eser olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. Bu eser Roma dönemine ait. Roma döneminde Paflogonya bölgesinde özellikle resmi yazışmalar ve bu tip mezar anıtları üzerinde yazıtlar genellikle halkın yerli dili olan Grekçe'den yazılmaktaydı. Dolayısıyla buradaki eser üzerindeki yazının Grekçe olması bunların farklı bir dönem olduğunu göstermez. Roma döneminde de Grekçe dilinin kullanıldığını biz bu şekilde tespit ediyoruz. Aurelias Littas adı ise şu ana kadar antik kaynaklarında pek karşılaştığımız bir isim değil. Fakat önemli bir şahıstır. Çünkü bu tip eserler antik dönemde kolay, ucuza elde edilebilen eserler değil. Ya maddi gücü olacak ya da bir yönetici, nüfuzlu bir aile olması lazım ki bu tip eserleri yaptırabilsin. Üzerindeki yuvanın da buraya bir heykelin monte edilmesine yönelik olduğu kabul edilmektedir."

ESKİ CAMİDE MİNARENİN ALTINDAYDI

Mahallenin eski muhtarı Kemal Özdemir (83), tarihi eserin eski caminin minaresinin altında bulunduğunu belirterek, "Bu camiden önceki eski camide minarenin altında kaide olarak duruyordu. Bunun üzerindeydi minare. 1944 depreminde bu caminin ahşap minaresinin altında bu vardı, kaide olarak. Alt kısmı toprağa gömülüydü. Sonra biz bunu aldık buraya getirdik." dedi."

Görüntü Dökümü

-------------------

-Camii ve yapıttan detay

-Camiiden çıkan cemaatin yapıtın yanından geçmesi

-Mahallenin 30 yıllık eski muhtarı Kemal özdemir'in açıklaması

-Ersin Çelikbaş'ın açıklaması

Süre:(05.07) Boyutu:(569 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



