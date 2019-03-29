DHA YURT BÜLTENİ -11

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına öyle bir şey yaptık ki, çıldırıyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede insansız hava araçlarının önemine vurgu yaparak, "İnsansız hava araçlarına öyle bir şey yaptık ki, çıldırıyorlar. Şimdi ‘acaba ne yaptılar’ diye de merak ediyorlar. Öyle bir yazılım yaptık ki, öyle bir aparat yerleştireceğiz ki, bırakın bu teröristlerin dağlarda gezmesini kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’un Osmancık ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen miting programına katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, Irak'ım kuzeyinde devlet kurulmak istendiğini hatırlatarak, "Bu toprakların bir tek şifresi vardır; o da tevhittir. Birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bizi hep ondan uzak tutmaya çalışıyorlar. Bizi hep onunu için zayıflatıp, ayaklarımızı mecalsiz hale getirmek istiyorlar. Bir buçuk yıl önce Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler değil mi? Ben işin içerisindeyim eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuştu biliyor musunuz. Tayyip Erdoğan engelledi onu. Yapmak istedikleri şuydu; Irak’ın kuzeyinde bir devlet Afrin’de bir terör merkezi ardından arasına bir hat çekecekler Türkiye’yi güneyinden, Türkiye’yi Orta Doğu’dan ayıracaklar. Bizi gönül coğrafyamızdan ayıracaklar, ticaret yollarımızdan ayıracaklar, bizi kendi kültür coğrafyamızdan ayıracaklar içimize sıkışmış kalmış olacağız. Bunu beceremediler. Bunu Türkiye yaptırmadı onlaraö dedi.

'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

HDP’nin PKK’nın bir siyasi kolu olduğunu söyleyen Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurguladı. Bakan Soylu, "Bunlara kaç defa dedik ki ‘Sizi terörist cenazesine sokmayız’ diye. Geçen gün bir cezaevinde terörist öldü. Diyarbakır’a gidecekler havalimanında bu terörist cenazesini karşılayacaklar, sonra da mezarda tören yapacaklar. Diyarbakır Valisi’ni aradım dedim ki ‘Diyarbakır Havalimanı’nın etrafında bunların eshamelerini görmek istemiyoruz. Mezarlığın 1 kilometre etrafına bu vekillerden kimseyi yaklaştırmayacaksınız.’ Öyle yok; Türkiye eski Türkiye değil. Öyle terörist cenazesinin başında duracaksın yalandan gözyaşı dökeceksin milletimizin gönlüne ciğerine hançer saplayacaksın. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildirö diye konuştu.

'BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRMEZSEK NAMERDİZ'

Bakan Soylu, 13-14 yaşındaki kız çocuklarının annelerinin kucağından zorla alınıp zorla dağa götürüldüğüne işaret ederek, "Onlara kalaşnikof verdiler. Sonra o hayvan Murat Karayılan, o hayvan Cemil Bayık’ı onların masasına meze yapıp, onları annelerine babalarına tekrar dönmesinler diye taciz ettiler, tecavüz ettiler. O çocukları kızları 13-14 yaşında alıp eğer o hayvan murat karayılan ile Cemil Bayık’ın masasına meze yapıp tecavüz edenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz" ifadesinde bulundu.

'PKK’YI ÇÖZÜYORUZ HİÇ ENDİŞE ETMEYİN'

Terörle mücadelede etkin rol oynayan insansız hava araçlarıyla ilgili de önemli mesajlar veren Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Bu insansız hava araçlarımız var ya. Yukarıdan gidiyorlar bizim kahramanlarımız da aşağıdan. Şimdi o insansız hava araçlarına öyle bir şey yaptık ki çıldırıyorlar şimdi ‘acaba ne yaptılar’ diye de merak ediyorlar. Öyle bir yazılım yaptık ki, öyle bir aparat yerleştireceğiz ki bırakın bu teröristlerin dağlarda gezmesini kafalarını çıkaramayacaklar bir daha kafalarını. Türkiye bu konularda çok üst bir noktaya, çok üst bir düzeye geldi. Milletimizin iradesi ve kararlılığı ile beraber geldik. 2018 yılında terör örgütüne katılım son 30 yılın en düşük düzeyine geldi. Onun üç katı kadar da teslim oldu terör örgütünden. PKK’yı söküyoruz, PKK’yı çözüyoruz hiç endişe etmeyin."

MERAL AKŞENER'E TEPKİ

Türkiye'nin ayaklarının üzerinde duran bir ülke haline geldiğini kaydeden ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştiriler yönelten Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Türkiye ayaklarının üzerinde duran bir ülke haline geliyor. Şimdi tekrar ‘Siz bizim 94 belediyemizi alırsınız ha, biz sizin şehirlerinize sızalım da görün dünyanın kaç bucak olduğunu’ diyerek tehdit ediyorlar. Bunu da kimle yapıyorlar? O baş olmak için siyasete soyunan, şimdi kuyruk olan çakma milliyetçi Meral Akşener ile beraber yapıyorlar. Biz faniyiz ama bu memleketten bir tane var. Biz bu memleketi kimseye yediremeyiz. Yaptıkları oyun budur, yapacakları işte şu doğu ve güneydoğuda gördüm ben bunu. 31 Mart’ta Allah muhafaza biz zayıflarsak çok net söylüyorum; 1 Nisan sabahı daha öncede bu fotoğrafı gördünüz zaten 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler valileri, kaymakamları sokağa çıkartmazlar devletin itibarını alt üst ederler. Ben bunu gördüğüm için sokaklarına terörist isimlerini koymuşlar. Şimdi büyükşehirlerde, sokaklara biz şehit ismini teklif ettiğimizde onlar diyecekler ki ‘bir dakika şu sokağa da terörist ismini koyalım.’ Ankara’da, İstanbul’da hemşerileriniz var. Bir şey söyleyeyim hiç biriniz dayanamazsınız bu işe, hiç kimse dayanamaz bu işeö

Görüntü Dökümü

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-Detaylar

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY-Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),()

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İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken boğulan Yunus, toprağa verildi

Samsun'da, intihara kalkışan ikiz kardeşi bedensel engelli Murat Ü.'yü kurtarmak için girdiği denizde boğulan Yunus Ü. (30), gözyaşları arasında toprağa verildi. Murat Ü.’nün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak, ailesine yük olduğu gerekçesiyle canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşinin yanına gitti. Kardeşinin denize atladığı gören Yunus Ü. de peşinden atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan Yunus ve Murat Ü. kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Murat Ü.'nün duran kalbi yeniden çalıştırılırken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yunus Ü.'nün cenazesi, otopsinin artından ailesine teslim edildi. Son kez evine getirilip helallik alınan Yunus Ü.'nün cenazesi, buradan İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki Yenidoğan Camisi'ne götürüldü. Yunus Ü. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa defnedildi. Cenazede, Yunus Ü.'nün arkadaşlarının yanı sıra taziyeleri kabul eden ailesi gözyaşlarına hâkim olamadı.

Murat Ü.’nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ()-

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TIR uçuruma uçtu

MERSİN’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlanırken sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tüneli çıkışında meydana geldi. 25 yaşındaki Ferhat Şimşek’in kullandığı 33 EJG 41 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıktı. Sürücü Ferhat Şimşek’in kontrolünü kaybettiği TIR, biran da çukurumdan aşağıya yuvarlandı. Dereye yatağında duran TIR’ın sürücüsü Ferhat Şimşek kaza da ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile olduğu yerden çıkartılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken Şimşek’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Dereye uçan tırın görüntüsü

- İtfaiye görüntüleri

- Kurtarma çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera : TARSUS(Mersin), ()

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Tokat'ta ücretsiz fidan izdihamı

TOKAT Orman İşletme Müdürlüğüce "Orman Haftası" kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan fidanları almak isteyenler arasında izdiham yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Sandalcı ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'na kamyonla ve traktörlerle getirilen fidanların ilk dağıtımını yapan Vali Balcı "Orman Tokat diye yeni bir proje başlatıyoruz. Ülkemiz, 2023 hedeflerine büyük adımlarla adım atarken biz de 2023 Tokat projeleri hedefinde 'Tarım Tokat' ve 'Orman Tokat' projelerini başlattık. 'Orman Tokat'ta önümüzde ki 5 yılda hedefimiz 30 milyon fidan yetiştirmek. 20 milyon fidanı toprakla buluşturmak. Tokat'ta orman varlığını artıracağız. Aynı zamanda bizim yapacağımız sadece bir ağaçlandırma değil. Özellikle orman köylüsünü, çiftçiyi zenginleştirme, hem de tarımsal sanayinin ham madde girdisini teminini kolaylaştırmaktır. Tokat'ta 1 milyon ceviz yetiştireceğiz. 100 bin kuşburnu planlıyoruz. Kızılcık, mahlep, badem, kiraz, vişne fidanları dikeceğiz" dedi.

Ücretsiz olarak dağıtılan fidanları almak isteyenler birbirleri ile yarıştı. Dağıtım sırasında mini izdiham oluştu. Yetkililer, programda 2 bin 500 elma, 500 ceviz, bin kiraz, 5 bin sedir, 500 badem, 500 akdut olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıtıldığını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Programdan görüntü

-Valinin fidan dağıtımı ve açıklaması

-Dağıtım sırasında yaşanan izdiham

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Alkollü sürücü, hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı (ÖZEL)

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin alkollü sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 38'inci Sokak'ta meydana geldi. Tamer B. (53) yönetimindeki 46 AAP 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 46 PP 661 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücü Tamir B. hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Gürültü üzerine sokağa çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Tamer B., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tamer B.'nin yapılan kontrolde 2.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Polisin inceleme yapması

- Otomobilden detay

- Hastane önü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 215 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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4 taksit açıklaması, kuyumcunun yüzünü güldürdü

İşçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartına 4 taksit imkanı getirileceği yönündeki açıklama, kuyumcu esnafının yüzünü güldürdü.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, kuyumculukta taksitlendirme işleminin geçen ağustos ayında kaldırılmasının, sektörü olumsuz etkilediğini kaydetti. Ali Çelik, yılbaşı ve Sevgililer Günü gibi özel gün satışlarında büyük çapta düşüş yaşandığını, bunun dövizdeki dalgalanma ve taksitlendirme işlemi olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Yeniden getirilecek 4 taksit imkanının hem vatandaş hem esnaf açısından iyi olduğunu anlatan Çelik, “Seçimler vesilesiyle Dışişleri Bakanımız Antalya'da esnaf buluşması yaparken kuyumcuları da ziyaret etti. Bakanımıza, kuyumcuların taksitin tekrar geri gelmesi talebini ilettik. Mevlüt Çavuşoğlu da gerekli mercilerle görüşeceğini ifade etti. İki gün sonra da BDDK Başkanı açıklama yaptı. İşçilik gerektiren altınlarda ve mücevher ürünlerinde 4 taksitli satışın tekrar çıkacağını söyledi. Bu kuyumcular için çok sevindirici bir haber oldu. Tam da düğün mevsimine girdiğimiz dönemde hem kuyumcuların satışları artırması açısından hem de düğün yapacak olanlar, takı alacak olanlar için de 4 taksitle alma kolaylığı oldu. Satışların artmasını, piyasaya hareketlilik gelmesini umuyoruz" diye konuştu.

'4 TAKSİT SAYESİNDE İŞLERİMİZ AÇILIR'

22 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Koç, el işçiliği gerektiren altında ve mücevherde 4 taksit imkanının kuyumcular için çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Koç, "Normalde taksit olayı yoktu. Vatandaş kuyumcu dükkanımıza geldiği zaman kredi kartını uzatıyor, 'taksit var mı' diye soruyordu. Taksit olmadığı için iş yapamıyorduk. 4 taksit sayesinde işlerimiz açılır diye düşünüyorum. 4 taksitin gelmesi, bizim için de vatandaş için de iyi oldu. Çeyrek altında taksit olmuyor. İşçilik gerektiren setlerde, bilezik gibi ürünlerde taksit var" dedi.

'HEM ESNAFI HEM DE HALKI RAHATLATMAK LAZIM'

19 yıllık kuyumcu Ali Efe ise "Esnafı rahatlatmak için iyi bir sistem ama aynı zamanda bankaların da faiz oranlarını yükseltmemesi lazım. Hem esnafı hem de halkı rahatlatmak lazım. 4 taksitin gelmesi de bizim için çok iyi. Esnaf iş yapar, herkes biraz daha rahatlamış olur" dedi. Kuyumculukta yapılacak taksitlendirme düzenlemesinden memnun kaldığını ifade eden Hüseyin Koç, "Vatandaş için kolaylık oldu. Herkesin yatırım yapabilmesi için taksit getirilmesinin yararlı olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Altın fiyat listesi görüntüsü

- Altınlardan detay görüntü

- Röp 1. Ali ÇELİK (Oda başkanı)

- Röp 2.Süleyman KOÇ (Kuyumcu)

- Röp 3. Ali EFE (Kuyumcu )

- Röp 4. Vatandaş

- Vitrindeki altınlardan detay görüntü

- Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

608 MB// 5.29 SN HD

Haber: Aslı DURAN- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA-)