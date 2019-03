DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ÇAVUŞOĞLU'NDAN VİZE AÇIKLAMASI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus vatandaşlarının pasaportsuz şekilde Türkiye'ye gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, kent merkezinde Attalos Heykeli önünde esnafla bir araya geldi. Burada kent sakinleriyle kahvaltı yapan grup, daha sonra gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

'ARKADAŞLARIMA TALİMAT VERDİM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk turizmi için tanıtım çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluşturduğu strateji çerçevesinde yurt dışında müşavirliklerde ve büyükelçiliklerde yoğun çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Ayrı ayrı ofisler faaliyet gösterme yerine, bizim büyükelçilik içinde birlikte çalışmayı sağlamaya çalışıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi için de çalışıyoruz. Turizm müşavirliğimiz her yerde yok, sayısını Bakanımız artırıyor. Dünyada 242 temsilciliğimiz var. Arkadaşlarıma bir ay önce talimat gönderdim; Sağlık, spor ve alternatif turizmi için o ülkelerden kimleri getirebiliriz, sayıyı nasıl artırabiliriz? 70 milyon turist, 70 milyar gelir hayal değil. Sadece sağlık turizminden 2023'e kadar 50 milyar gelir elde edebiliriz. Tüm misyonlarımızdan rapor geldi. Seçimlerden sonra bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız" diye konuştu.

HİNDİSTAN'A ÖZEL VİZE ÇALIŞMALARI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile vize konusunda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, vizeleri kaldırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Irak, Libya gibi bazı ülkelere güvenlik gerekçesiyle vize uyguluyoruz. Ama o ülkelere özellikle şirketler gönderdik ki bazı büyük TÜRSAB dahil kuruluşlara 'C1' denilen turist vizesi verme yetkisi verdik. Vize uygulamasından dolayı Antalya ve Türkiye'ye gelen turist sayısı azalmasın. Elektronik vize uygulamasını başlattık. Bazı ülkeler için ön koşulları kaldırmaya başladık; mesela Çin. Daha önce Schengen bölgesinden vize alma şartı koyuyorduk, onu kaldırdık. Hindistan'a yönelik özel çalışmamız var. Hindistan'da 14 bölgede vize ofisleri açtık. Türkiye'ye gelmek isteyenlere kolayca vize verelim. Çinliler ve Hintler çok para harcıyor" dedi.

RUSLARA YÖNELİK VİZELERİN KALDIRILMASI ÇALIŞMASI

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelere pasaportsuz seyahat çalışmasını başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2 sene içinde pasaportsuz seyahate geçtiğimiz Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 700 binden 1 milyon 400 bine çıktı. Uçak düşme hadisesinden önce Rusya ile pasaportsuz sadece kimlikle seyahat etme görüşmelerine başlamıştık. Ama şimdi maalesef bir vize uygulaması oldu. Yavaş yavaş vizeleri kaldırıyoruz. Tır şoförlerine, iş adamlarını ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldırdılar. Amacımız vizelerin tamamının kalkmasıdır. Rus vatandaşların pasaportsuz şekilde ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."

90 GÜNLÜK KALMA SÜRESİ UZAYACAK

Türkiye'ye kış aylarında sağlık ve diğer amaçla gelen turistlerin daha uzun kalması yönünde istekleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bunun süresini uzatmamız lazım. Yerinde bir istek ve talep. Kış aylarında soğuk ülkelerden gelen turistler 90 günden daha uzun kalmak istiyor. Bazı ülkelerde 30 gündü hemen onu 90 güne çıkardık. Seçimden sonra milletvekillerimize rica edeceğiz, yasayla beraber 90 günlük kalma süresini uzatacağız, esnek yapacağız. İki bakanlık bunu ülkeye göre belirler o zaman o işte turist başına elde edilen geliri de artırırız" diye konuştu.

BAKAN ERSOY: 70 MİLYON TURİST ZOR DEĞİL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen her üç turistten birinin Antalya'dan giriş yaptığını söyledi. Antalyalı bakan olarak kendisinden beklentilerin çok yüksek olduğunu dile getiren Ersoy, "Hedefim, Türkiye'de turizmin hak ettiği yerlerin üstüne çıkması için gerekli adımların atılmasını sağlamak. 70 milyon turist 70 milyar dolar hedefimizde Antalya'nın rolü çok büyük. 70 milyon turist çok zor bir rakam değil. Zor olan 70 milyar dolar gelir hedefi. Şehir olarak el ele vermemiz lazım. Konaklama dışı gezen turist hedefliyoruz. Nisan ayında en çok ihtiyacınız olan Türk Hava Yolları'nın business class'lı, tarifeli seferleri Antalya'ya çok yolcu veren ülkelerden seferler başlıyor. İlk etapta 50 sefer başlıyor. 2023'e kadar haftalık 5 sefer hedefimiz var. Bu seferler kışın da devam edecek" dedi.

BAKANLIK GASTRONOMİ BELGELERİ VERECEK

Turizmi 12 aya yaymaları gerektiğini belirten Ersoy, "Şehir merkezine konsantreyiz. Şehri kültür ve sanat başkenti yapabilirsek turistler sadece deniz kum ve güneşi için gelmeyecektir. Şehrin cazibe noktalarını artırmamız lazım. Bakanlığımız önümüzden aydan itibaren gastronomi belgelerini yeniden vermeye başlayacak. Belediyeler ile Bakanlık arasında koordineli çalışmalı. Raylı sistemin otel bölgelerine yaklaştırılması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Menderes Türel'in bu projesi dikkatimi çekti. Hanutçuluk ile gelmeyen, kendi isteyerek gelen turisti göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

TURİZM GELİŞTİRME FONU GELİYOR

Tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımının çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Turizm geliştirme fonunu haziran ayına kadar yasallaştırarak hayata sokacağız. Sektörden toplanan bir gelirle, sektörle ilgili tanıtımı bu fon sağlayacak. Eskiden bakan, bürokrat değişince strateji değişiyordu. Şimdi biz devlet olarak çekiliyoruz. Kalıcı sürdürülebilir politikalarla turizm yapmaya başlayacağız. Bakanın değişmesi bir şey ifade etmeyecek. Bu fondan en çok Antalya yararlanacak. Dünyanın en büyük festivallerini bu fonla yapabileceğiz. Şehir merkezinde büyük organizasyonlar yapabileceğiz. Şehirde her zaman bir aktivite olacak. Turizmi birilerinin iki dudağına bağımlı olmaktan çıkaracağız. Ağırlıklı bireysel turistin geldiği, bu iş bittiği zaman 30-40 ülkeden turist gelecek. Bir ülke ile tartışma çıktı, bir ülkenin ekonomisi bozuldu, bunlar Türkiye'ye yansımayacak" diye konuştu.

TÜREL: BEN ANTALYA İTTİFAKININ ADAYIYIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise çocukluğunun bu bölgede geçtiğini söyledi. Antalya'nın güzelliklerine güzellik katmak ve refahı korumanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu kaydeden Türel, "359 projemiz var. 70 bin kişiye yeni yatırımlarla iş sahası açılacak. Ben Antalya ittifakının adayıyım. Birçok farklı partiden kişi bizim aramızda. Vatanını milletini seven herkes var. Bizim aramızda terörist başına özgürlük isteyenler yok. Onların nerede olduğunu siz biliyorsunuz" dedi.

ENÇ DESTEK İSTEDİ

AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Özdoğan Enç ise Muratpaşa için çok şey söylediklerini belirterek, "Esnaf dostu belediye olmak istediğimizi vurguladık. Destek olursanız iyileştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.

2)AKRABALARINI KARAKOL ÇIKIŞINDA SİLAHLA YARALADILAR

ADANA'da, aralarında kapruz alım-satımı yüzünden husumet bulunan şüpheliler, kendilerinden şikayetçi olan Hakan B.'yi karakol çıkışı silahla yaraladı. Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında karpuz alım-satımı yüzünden husumet bulunan Mehmet C., 3 ay önce Selahatin B.'yi av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından Selahattin B. sakat kalırken, Mehmet C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki aile arasındaki husumet giderek büyüyünce, Hakan B. aile yakınlarını tehdit ve küfür eden akrabalarından şikayetçi olmak için öğle saatlerinde Köprübaşı Polis Merkezi'ne geldi. Hakan B. karakola gittiğini duyan, akrabaları Hasan C., Yusuf C. ve Mehmet C. karakol çıkışında, Hakan B.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Hakan B. karakola sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan C. tedavi altına alındı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü (EK)

3)'OLAYIN İLK GÜNÜNDEN BERİ AİLENİN YANINDAYIZ'

Almila Tunca'ya saldıran köpeğin sahibi U.A'nın ailesi Tunca ailesinin bazı iddialarını kabul etmediklerini söyledi. Olayla ilgili açıklama yapan U.A'nın ağabeyi Onur A., olay günü kardeşinin köpekle sahilde gezmediğini ve köpeklerinin bahçeden kaçarak gittiğini kardeşinin de peşinden koştuğunu söyledi. Ağabey Onur A. " Yıllardan köpeğimiz Dark bizimle. Hiçbir şekilde saldırganlık gösteren bir hayvan değildi. Biz de olayın derin üzüntüsü içindeyiz ve şoktayız. Fakat Tunca Ailesi'nin iddia ettiği gibi olay olduğunda kardeşimin müdahale etmediği, oradan kaçtığı iddiası doğru değil. Kardeşim bizzat köpeğin saldırısının durması için elini Dark'ın ağzına sokmuş. Hatta olay günü Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne gidip tedavi oldu. Köpeğin burnunu dahi ısırmış saldırı sonlansın diye. Biz olayın ilk gününden itibaren ailenin yanında olmaya çalıştık. Almila'yı bizzat hastanede gidip ziyaret ettik. Küçük bir kızın canı yandı. Bizim buna duyarsız kalmamız mümkün mü? Biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Ayrıca Tunca ailesinin iddia ettiği gibi köpeğimiz Dark şu an serbest bir biçimde dolaşmıyor. Hukuki bir kararla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Barınağı'nda karantina altında. Biz de meydana gelen bu talihsiz olay için çok üzgünüz" diye konuştu.

4)HARŞİT ÇAYI'NDA MAHSUR KALAN YARALI ŞAHİN KURTARILDI

GÜMÜŞHANE’de Harşit Çayı'na düşen yaralı şahin, belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşların uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kentte, Harşit Çayı kenarında yaralı halde şahini fark eden vatandaşlar, durumu Gümüşhane Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı şahini mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu yaralı şahin, bulunduğu yerden ip yardımıyla kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

5)185 YAŞINDAKİ ZEYTİN AĞACI İSTE KAMPUSUNA DİKİLDİ

HATAY'ın ikinci devlet üniversitesi İSTE İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen törenle Altınözü’nden getirilen 185 yıllık zeytin ağacının dikimi gerçekleştirildi. Dünya Ormancılık Günü kutlamaları çerçevesinde İskenderun İSTE'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hassa'dan getirildiği belirtilen 185 yaşındaki zeytin ağacı kampüsün girişindeki yeşil alana dikildi. İSTE’nin gelişimine tanıklık edecek 185 yaşındaki zeytin ağacının da yeni yaşam alanı olan kampustaki yerini aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli “Bu sembol ağacı İSTE’ye kazandıranlara teşekkür ediyoruz. Zeytin ağacı uzun ömürlüdür, 1000 yıl yaşayabilir, tarihe tanıklık ederö dedi.

