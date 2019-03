DHA YURT BÜLTENİ-11

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARI TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4'Ü AĞIR 29 YARALI (EK)

KAZADA 34 KİŞİNİN YARALANDIĞI AÇIKLANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kazada, özel eğitim merkezine giden öğrencilerle araçta bulunan eğitimciler dahil olmak üzere 34 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çeşitli hastanelerde yaralılarımızın takip ve tedavileri devam etmekte olup, bazı yaralıların taburcu işlemlerine başlanmıştır. Şu an için hayati tehlike taşıyan yaralı bulunmamaktadır" denildi.

BAKAN ERSOY, "HİNT DÜĞÜNÜ ORGANİZASYONLARINDA YÜZDE 300 ARTIŞ BEKLENİYOR"

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük bir büyüme beklediklerini vurgulayıp, "Hindistan Havayolları Türkiye seferlerine başladı. Diğer havayolları da 'Türkiye'ye nasıl sefer koyarız' diye araştırmaya başlamışlar. Oralarda Türkiye ile ilgili ciddi bir artış öngörüyoruz" dedi. Bakan Ersoy, Türkiye'e gelen İranlı turist sayısında ise geçen seneki rakamların yakalanacağını düşündüğünü söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmcilerle biraraya geldi. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ev sahipliğinde Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bodrum belediye başkan adayı Tahir Ateş de katıldı.

Tolantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendisinin Antalya doğumlu olduğunu fakat 1974 yılından beri Bodrum'a gelip gittiğini belirtip, "Ailem de her yaz burada kaldığı için Bodrum'u çok yakından gözlemleme şansım oluyor. 1974'ten bugüne Bodrum'un hangi değişimleri geçirdiğini çok iyi biliyorum. Turizmden gelen bir bakan olmamın yanı sıra uzun süreden beri her yıl Bodrum'da bulunmamın da Bodrum açısından bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bodrum'un turizme bakış açısının değişmesi gerekiyor. Biz, bugün ağırlıklı olarak Bodrum'un sorunlarını konuşmaya, neler yapabiliriz, 2023 dönemine kadar ne faydamız olabilir, onları konuşmaya geldik. Ben bugün sizlerin sorunlarını dinleyeceğim, kafamdakileri anlatacağım. Gerekli notları alacağım" dedi.

'BODRUM ARTIK GÖÇ ALAN BÖLGE'

Bodrum'da yapılacak çok iş olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bunlar, tek başına Bodrum Belediyesi veya tek başına Muğla Büyükşehir Belediyesi veya tek başına bakanlığın yapabileceği bir konu değil. Bodrum, herkesin ortak hareket etmesi gereken, herkesin koordineli çalışması gerektiği ve doğru bir planlama ile hızlı hareket edilmesi gereken bir yer. Çünkü yapılması gereken çok iş var. Sorunları hepimiz yaşıyoruz. Nelerle karşılaşıldığını görüyoruz. Her şeyden önce 2 aya sıkışmış bir turizm sezonu var. Çok çok 15 Haziran - 15 Eylül ama Temmuz ve Ağustos arasına sıkışmış bir sezonu var. Sezonu 12 aya nasıl yayarız, turizm çeşitliliğini nasıl getiririz? Eğer turizm yapmak istiyorsak villa turizminden gerçek turizme nasıl geçiririz? Bodrum'un güzel bir özelliği daha var, artık göç alan bölge oldu. Kışın da artık Bodrum'un bir nüfusu var, yaşamak isteyen bir kitlesi var. İstanbul'dan, İzmir'den her yerden göç alıyor. Bunlar da büyük avantaj. Bu anlamda Bodrum'u detaylı çalışıp, hızlı bir şekilde yatırım yapıp toparlamak gerekiyor. Biz de bu bağlamda sizleri dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız. Başta benim bakanlığım olmak üzere belediyelerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak Bodrum'u daha iyi günlere nasıl taşırız konuşacağız."

Ersoy'un konuşmasının ardından toplantı soru, cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.

İRANLI TURİST AÇIKLAMASI

Bakan Ersoy, toplantı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada da ülkelerindeki Nevruz Bayramı tatili kasamında Türkiye'ye gelen İranlı turistlere değinip, "İranlı turist sayısında ben geçen seneki rakamları yakalayacağımızı umuyorum. Oradan pek artış olmayabilir. İran'ın kendinden kaynaklı ekonomik sıkıntıları da var; ambargodan kaynaklı. Geçen seneki rakamları yakalarsak zaten başarı olacağımızı düşünüyorum. İran'da artık yurtdışı çıkış vergisi uygulanmaya başlandı. Biz 2019 için İran'dan artış olmayacak şekilde hesaplamıştık. Fakat, diğer pazarlara özellikle Batılı pazarlara baktığımızda erken rezervasyonlar da çok ciddi artış var. Yıl ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 15, yüzde 18 bandı arasında artışla Türkiye genelinde; bununda ağırlıklı olarak Batı bölgelerinden gelen turist hareketleriyle karşılayacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da sevindirici; gelir düzeyi yüksek turist kitlesi oranı artmaya başladı. Geçen sene başlamıştı bu sene de bu artış sürüyor. Bakanlık olarak artık gecelik kişi başı gelire konsantre oluyoruz. Geçen sene, gecelik kişi başı konaklamada yüzde 5 - 6 civarında bir artış olmuştu. Bu sene bu rakamın yüzde 12 -13 seviyelerine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu, gelir grubu yüksek turistle, günübirlik turist arasındaki değişimden de kaynaklanıyor. Bunların olumlu sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz. İlk aydaki verilerde bunu destekliyor" dedi.

HİNT DÜĞÜNÜ ORGANİZASYONLARINDA BÜYÜME BEKLENİYOR

Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük bir büyüme beklediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Hindistan Havayolları Türkiye seferlerine başladı. Diğer havayolları da 'Türkiye'ye nasıl sefer koyarız' diye araştırmaya başlamışlar. Oralarda Türkiye ile ilgili ciddi bir artış öngörüyoruz" diye konuştu.

'ARTIK ADIMLARI ATIYORUZ'

Bodrum Kalesinin birinci etap çalışmalarının 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'ne kadar bitirilip açılacağının müjdesini daha önce verdiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Biz, bu tür çalışmaların Bodrum Kalesi ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'yle önümüzdeki sene yatırımlara devam edeceğiz. Burada birkaç arkeolojik nokta daha var bunlara da kaynak aktaracağız. Bodrum'da sadece yerli turist olarak değil yabancı turist olarak da ciddi şekilde kapasiteyi arttırmak istiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki engelleri hem kaldırmak istiyoruz hem cazibe noktalarını ön plana çıkartıp parlatmak istiyoruz. Tabii ki bunlar yeterli değil. Siz, nitelikli turiste ve geniş bir kitleye hitap ediyorsanız başta altyapı olmak üzere bir çok noktaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da başkan adayı arkadaşlarımızla projelerini tartıştık, gözden geçirdik. Devlet olarak, Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Bodrum'un kış ve yaz kapasitesi çok farklı. Ne sadece büyükşehirin, ne sadece ilçe belediyesinin, ne de sadece bakanlığın çözebileceği bir konu değil. Hep beraber bir fikir birliği ile el birliği ile çalışılarak yerel halkında desteğini alarak çözülmesi gereken projeler var burada. Bizde bu bağlamda gerekli mutabakatı sağladığımızı düşünüyorum ve artık adımları atıyoruz" diye konuştu,

Bakan Ersoy, açıklamalarının ardından İstanbul'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: SAVAŞA GÖTÜRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEMELİYİZ

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilere olan bu saldırıların durdurulması, adeta işi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz" dedi.

Afyonkarahisar'da bir otelde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hizmet İçi Eğitim' toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantı sonrası Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyen Erbaş, "İslam dinine göre tüm mabetlerin, hangi dinin mabeti olursa olsun dokunulmazlığı vardır, masuniyeti vardır. Savaşta bile Müslüman askerlerin hiçbir dinin mabedine, din adamına dokunmaması gerektiği kendilerine emredilir. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle mabetlere saldırıları şiddetle kınıyoruz. En son Yeni Zelanda'da olan ve adeta bütün dünya tarafından kınanan bir olay gerçekleşti. Bu olay sadece Yeni Zelanda'daki bir camiye girerek ibadet eden Müslümanları şehit etme şeklinde bireysel bir olay değildir. Bunun böyle olmadığı da katilin geride bırakmış olduğu birtakım izlerden anlaşılmış oldu. Yazmış olduğu yazılarda ve silahlarının üzerine yapmış olduğu işaretlerde ortaya çıktı" diye konuştu.

'ÜLKE OLARAK BİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR'

Yeni Zelanda'daki saldırının Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Erbaş, "Ülkemizi de özellikle hedef alan olay olması münasebetiyle bizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Bütün dünyanın dikkatini bizim ülke olarak, milletimiz olarak camilere olan bu saldırıların durdurulması, adeta işi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı ülke çapında yetkililerimiz yaptılar. Biz de dünyayı barışa davet eden bir dinin mensupları olarak her zaman barıştan yana olduğumuzu, insanların inançlarını, düşüncelerini farklı olmasının normal olduğunu, farklılıkları zenginlik bilerek, birlikte yaşama tecrübesinin tarihimizde, medeniyetimizde nasıl gerçekleştirmişsek bugün de bunu yapmamız gerektiğini, geleceğe de barış içerisinde yaşayacak şekilde taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Yeni Zelanda'da şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum" dedi.

'ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yeni Zelanda yetkililerinin örnek bir davranış sergilediğini de anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Ben özellikle Yeni Zelanda'da yetkililerin, Başbakanın ve görevli olan kişilerin yapmış oldukları açıklamaların dünyanın her ülkesinde yapılan bu tür olaylar karşısında yetkililer için bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Açıklanması gereken huşuları açıkladılar. İnşallah daha önce bu tür olayların yapıldığı ülke yetkilileri de bu tür açıklamalar yaparlar diye düşünüyorum ve olumlu buluyorum."

OKUL SERVİS ÜCRETLERİYLE İLGİLİ EMSAL KARAR

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde oturan Sultan Yıldız, özel okulda okuyan oğlu için servis ücreti olarak 20 kilometrelik uzaklığa 40 kilometre parası istenmesi üzerine yaşadığı anlaşmazlık sonrası Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti'nce fazla ücretin Yıldız'a iadesine karar verildi. Ailenin avukatı Hakan Evcin, "Belirlenen ücretten fazlası alınamaz. Karar emsal niteliğindedir" dedi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde oturan Yıldız ailesi, merkezdeki özel okula oğulları Poyraz'ın (9) kaydını yaptırdı. Servis için gerçekleştirilen görüşmelerde, aileden, 40 kilometre uzaklıktaki Kemer ilçesi ücreti istendi. Anne Sultan Yıldız, kabul etti; ancak imzaladığı sözleşmenin altına, alınan fazla ücreti kabul etmediğini belirten yazı yazdı ve 1 yıllık ücreti peşin ödedi. Sultan Yıldız, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) servis şirketi hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından şirkete ceza yazıldı. Bunun üzerine servis taşımacılığı yapan şirket tarafından Poyraz Yıldız'ın taşınamayacağı belirtilerek, servise alınmadı ve kalan taşıma ücreti iade edildi.

AİLE HAKLI BULUNDU

Poyraz Yıldız, bu gelişme üzerine ekim ayından bu yana okula şehirler arası yoldan otobüsle gitmeye başladı. Aile, çocuklarının mağdur olduğunu ve başkalarının da bu durumu yaşamasını istemediklerini belirterek, Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti'ne de başvurdu. Başvuruyu inceleyen hakem heyeti, aileyi haklı bularak, alınan fazla servis ücretinin iadesine karar verdi.

'KARAR EMSALDİR'

Yıldız ailesinin avukatı Hakan Evcin, UKOME tarafından belirlenen servis ücretinden daha fazla ücret alınamayacağını belirterek, "Tüketici hakem heyeti, öğrencinin kaldığı ev ile okul arasındaki mesafe kadar ücret alınabileceğini, daha uzak bir noktaya göre ücret alınmasının haksızlık olduğuna karar verdi. Tüketici mahkemelerine itiraz edilmemişse tüketici hakem heyeti kararları mahkeme kararı hükmünde sayılır. Hakem heyetinin bizim dosyamıza vermiş olduğu karar sonrası bu durum tüm Türkiye'de emsal bir karar haline gelmiştir. Bu karar aslında UKOME'nin belirlediği okul servisi ücretleri üzerinde kesinlikle ücret alınamaz anlamına gelmektedir. Belirlenen ücretler üzerinde ücret alanlar da UKOME'ye göre ceza alacaktır. Fazla ücret ödemesi istenen kişiler, bizim kararımızı örnek göstererek tüketici mahkemelerine veya hakem heyetlerine başvurabilir" dedi.

DAVA AÇACAK

Başkalarının da aynı haksızlığa uğramasını istemediğini belirten Sultan Yıldız, servis şirketi hakkında dava açacağını dile getirerek, "Servis taşımacılığı yapan firmanın benden fazla ücret alması üzerine hakem heyetine başvurdum. İnceleme sonucunda haklı olduğumuz görüldü. Okul servislerinin, UKOME'nin belirlemiş olduğu fiyat üzerinde ücret isteyemeyeceği belirtildi. Anlaşmazlık nedeniyle çocuğum servisten atıldı, mağduriyetimiz de giderilmedi. Çocuğum 6 aydır 20 kilometrelik yolu tek başına gidip geliyor" diye konuştu.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ABLA İLE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİT'te, kazada hayatlarını kaybeden Emine Yiğit(31) ve kardeşi Ahmet Yiğit(27) toprağa verildi.

Dün sabah, Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Yiğit idaresindeki otomobil yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Savrularak kendi etrafında dönen otomobilden fırlayan Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit aracın altında kalarak yaşamlarını kaybetti. Fatma ve Servet Yiğit çiftinin 4 çocuğundan ikisi olan Emine ve Ahmet Yiğit'in ölümleri büyük üzüntü yarattı. Kardeşlerin cenazeleri, Başiskele Vezirçiftliği Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kızköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CUMA NAMAZI'NI PARKTA KILDILAR

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından Karahöyük Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Cuma Namazını parkta kıldı.

Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşların korkulu bekleyişi sürüyor. İlçede meydana gelen artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için Türk Kızılayı, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından çadır kurma işlemleri sürüyor. Diğer yandan vatandaşların gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla mobil gıda aracıyla yiyecek yardımı yapılıyor. Deprem nedeniyle hasar gören Karahöyük Mahalle Camisi'nde ise Cuma Namazı kılınamadı. Namaz öncesi vatandaşlara Cuma Namazı'nın cami dışında kılınacağı anonsla bildirildi. Karahöyük Parkı'nda bir araya gelen cemaat, namazı burada kıldı.

'MİNARENİN DURUMUNDAN DOLAYI CAMİMİZİ İBADETE KAPATTIK'

Cuma Namazı öncesi cemaate vaaz veren Karahöyük Mahalle Camisi imamı Mehmet Özdemir, caminin minaresinin tehlike yarattığını belirterek, "Endişeli bekleyişimiz, korkumuz devam ediyor. Can ve mal kaybı endişesiyle evlerimize girmekte sıkıntı çekiyoruz. Rabbim afetlerin daha beterinden bizi korusun. Depremin gündüz yaşanması Rabbimizin bizim için bir hikmeti. Bu deprem gece yarısı da olabilirdi. Artçı sarsıntılarla karşılaşıyoruz. Biz camimizde normalde vakit namazlarımızı kılıyorduk. Artçı depremlerle birlikte camideki çatlaklar büyüdü. Camimizin yıkılma riski gözükmüyor. Ancak minare camimizin üzerine çökerse, Allah muhafaza sıkıntı yaşarız. Minarenin durumundan dolayı camimizi ibadete kapattık" dedi.

Namazı dışarıda kılan cemaatten Nuri Arman ise "Depremden çok korktuk. Mahallemizde yıkılan evler var. Cami duvarında çatlaklar varmış, minare risk taşıyormuş. Bu yüzden Cuma Namazı'nı burada kıldık" diye konuştu.

AK PARTİ ADAYI ARASAN: TUNCELİ'NİN GELECEĞİ TURİZMDE

AK PARTİ Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan, başkan seçilmesi halinde kentin turizm yönünü kullanarak istihdam oluşturacaklarını kaydederek, bölgedeki doğal güzelliklere HES ve baraj yapılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan, belediye başkanı seçilmesi halinde Tunceli'de üç konuda önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Arasan, işsizliğin önlenmesi, Tunceli'nin turizme açılması ve baraj ile HES konularında önemli açıklamalar yaptı. Munzur Vadisi Mili Parkı ve Pülümür Vadisi'nde HES ve baraj projelerinin hayata geçirilmeyeceğini ve bu projelerin yaptıkları girişimler sonucunda iptal edildiğini belirten Arasan, "Tunceli'de yapılması düşünülen barajlara biz AK Parti il örgütü olarak karşı geliyoruz. Barajların yapılmasına izin vermeyeceğiz ve buradan ben söz veriyorum; baraj ve HES yapılmasına izin vermeyeceğiz. Uzun bir zamandır bu konu ile ilgili bakanlıklarımız ile görüşmelerimiz vardı ve yaptığımız bu olumlu görüşmelerimiz neticesinde Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'nde yapılması düşünülen bütün baraj projelerini iptal ettirdik. Burada halkımıza şunun sözünü veriyorum. AK Parti Tunceli il örgütü olarak Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'ne asla baraj yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca Valimiz Sayın Tuncay Sonel de Munzur Vadisi'nde barajların yapılmaması için çok önemli çabalar gösterdi. Dünya Rafting Şampiyonası ilimizde Munzur Vadisi'nde yapılacak ve bu da bizim için Tunceli'nin dünya turizmine açılması için çok önemli bir adım olacak" dedi.

Arasan, belediye başkanı seçilmesi halinde ilk 6 ay içinde 500 genci istihdam edeceklerini ifade ederek, "Tunceli'deki işsizliğin çözümü konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projelerimiz vardı. Özelikle beyaz eşya ve otomotiv firmaları ile yaptığımız görüşmelerde Tunceli'de beyaz eşya ve otomotiv sektörü için yedek parça üretmek için yeni yatırımların yapılacağı sözünü aldık. Dolayısıyla yedek parça üretim tesisleri kurulduğunda Tuncelili 2 bin genç iş sahibi olacak. Bunun yanı sıra biz belediyeyi kazandığımız takdirde ilk 6 ay içinde 500 Tuncelili genci belediye bünyesinde kuracağımız şirketlerde işe alacağız. Bu gençlerin yarısı kesinlikle üniversite mezunu olacak. Tuncelili yüzlerce üniversite mezunu genci şu an işsizlik ile mücadele ediyor. Biz belediyeyi kazandığımız takdirde bu gençlerimizin işsiz kalmaması için hızla projelerimizi hayata geçirerek onları iş sahibi yapacağız" diye konuştu.

'TUNCELİ'NİN GELECEĞİNİN TURİZMDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Tunceli'yi, Türkiye ve dünya turizmine açmak için önemli projeler hazırladıklarını anlatan Arasan, "Tunceli, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Tam bir doğa ve tarihi turizm merkezi konumunda. Yıllardır yaşanan terör olayları nedeniyle turizm alanında yatırımlar yapılamıyordu. Şimdi terör sorunu büyük ölçüde çözüldü. Özellikle Pülümür Vadisi, Munzur Milli Parkı, Munzur dağları, Munzur gözeleri, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt bölgeleri inanılmaz doğa ve tarihi güzellikleri barındırıyor. Belediyeyi kazandığımızda yapacağımız ilk iş uzman bir ekiple birlikte turizm ofisini kuracağız ve Tunceli'nin turizm alanında kalkınması için ilk adımı atmış olacağız. Yurt içi ve yurt dışında turist kafilelerinin gelmesi için her türlü kolaylığı sağlayıp, bütün imkanlarımızı bu alana yoğunlaştıracağız. Tunceli'nin kalkınması turizmde başlayacak. İnanılmaz güzel bir doğamız var. Buraya turizme açtığımızda hem halkımız, hem esnafımız herkes rahatlayacak. Biz Tunceli'nin kurtuluşunun, geleceğinin turizmde olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

