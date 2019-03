DHA YURT BÜLTENİ -11

1)CUMHUR İTTİFAKI'NIN İLK ORTAK MİTİNGİ İZMİR'DE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; 'GAVURU DENİZE DÖKEN İZMİR'

BAHÇELİ; 'MİLLİ MÜCADELENİN DURUŞUYLA CUMHUR İTTİFAKI'NI KURDUK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir mitingine katılmaktan onur duyduğunu belirterek, Türkiye'nin tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadığını söyledi. Bahçeli, şöyle dedi:

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine iki haftalık bir süre kala Cumhur İttifakı'nın Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir Açık Hava Toplantısı'na katılmaktan onur duyuyorum. Şükürler olsun ki, İzmir'deyiz, İzmirli kardeşlerimizle hasret gideriyoruz. Aziz İzmirliler, tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Tarihin hiçbir döneminde tehlike ve tehditlerden mahrum yaşayamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Sürekli çevremizde dolaştılar. Su uyudu, düşman uyumadı. Yıllar yılları kovaladı, asırlar birbirine eklemlendi, ancak ne husumet bitti, ne hain tükendi. Anadolu'yu fethedişimizin üzerinden 948 yıl geçti, ama yankısı hala geçmedi, hesabı hala bitmedi. Bu hesap, Müslüman Türk milletiyle Haçlı emellerinin hesaplaşmasıdır. Bu hesap, mukaddesatımızın münkir, müşrik ve müptezel hedeflerle hesaplaşmasıdır. Bu hesap yüzünü Hakk'a dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesap İlay-ı Kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşanların ihanet ve melanetle tutuşup kavrulmuşların ezeli ve ebedi hesaplaşmasıdır. Bu hesap 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal edenlerle, 9 Eylül 1922'de müstevlileri denize süpüren milliyetçi iradenin hala bitmemiş hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk-İslam medeniyeti ve büyük Türk milleti vardır; diğer tarafında zalimler, hainler, emperyalistler ve maalesef içimize kadar sızmış yerli işbirlikçileri vardır ve bütün niyetleriyle karşımızdadır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Biz bağımsız yaşamak için şehidimizden şühedamızdan duamızı aldık."

'MİLLİ MÜCADELENİN DURUŞUYLA CUMHUR İTTİFAKI'NI KURDUK'

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda milli beka için bir araya geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve İslam düşmanlarının yeni komplolarına, yeni saldırı ve imha girişimlerine karşı göğsümüzü siper ettik. Cumhur İttifakı, İzmir'in sinesinden çıkıp işgalcilere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in gelecek umududur. Cumhur İttifakı, Konak Hükümet Meydanı'na al bayrağımızı gururla çeken Yüzbaşı Şerafettin'in özlemidir. Cumhur İttifakı, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın kapısında on yıllar boyunca nöbet bekleyen Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın engin feragati, büyük ferasetidir. Cumhur İttifakı tam bağımsızlık hamuru, fedakârlık numunesidir. Cumhur İttifakı, 104 yıl önce düşman gemilerini Çanakkale'nin derin sularına sırtındaki 215 okkalık mermiyle gömen Seyit Onbaşı'nı dileğidir. Cumhur İttifakı, Cumhurla Cumhuriyet'i en üst ve müstesna düzeyde kucaklaştıran iradenin simgesidir. Cumhur İttifakı Mete Han'dan Atilla'ya, Bilge Kağan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Abdülhamid Han'a, Mustafa Kemal'den bugüne ve nice gelecek asırlara kadar çarpan yürek, devleşen cesaret, yükselen bayraktır. Niyetimiz halis, himaye edenimiz Allah, destekçimiz ise aziz Türk milleti, cumhurun bizzat kendisidir."

'ŞIMARANLARA İZMİR SIRTINI DÖNMELİ'

Devlet Bahçeli, konuşmasını İzmir Marşı'nın sözleriyle şöyle sürdürdü:

"Gündoğdu Meydanı'ndaki muazzam heyecan ve coşku sahibi kardeşlerim sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. Altın güneş orda sırmalar saçacak. Bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin.İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu surette her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh bir geleceğe, daha müşfik bir yönetime, daha iyisini ve daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır. Bu irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da tecrübe ve birikimiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekci'dir. Büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte, Cumhur İttifakı'nın bütün ilçe belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bütün gücüyle, bütün imkânlarıyla, bütün teşkilat mensuplarıyla Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışacak, inşallah birlikte başaracağız, inşallah İzmir ağırlıklarından kurtulacaktır."

YENİ ZELLANDA SALDIRISINI KINADI

Yeni Zelanda saldırısında teröristin silahında yazan 'Türk yiyici' yazısına dikkat çeken Bahçeli, şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'da geçtiğimiz cuma günü vuku bulan vahşet verici katliam, hiçbir Türk ve İslam düşmanında tarihi hezimetlerin unutulmadığını teyit etmiştir.

Bir vandal, bir barbar, din kardeşlerimizin Cuma Namazı kıldıkları bir esnada iki camiyi hedef alıp kurşun yağmuruna tutmuş, sonuçta 49 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kanlı olayda pek çok kardeşimiz de yaralanmıştır. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde, dikkat buyurunuz, 'Türk Yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ayrıca 2. Viyana Kuşatması'na atıf yapılmış, Kosova'da 1. Murat'ı şehit eden caninin yanı sıra bazı Türk ve İslam düşmanlarının isimlerine yer verilmiştir. Haçlı seferleri sırasında kullanılan 'Tanrı bunu istedi' sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi, daha fazlası vardır. Şahsi sosyal medya hesabından 70 sayfalık kirli bir manifesto yayımlayan bu Haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır. Boğaz'ın batı yakasında bir yerde yaşamayı deneyip Avrupa'ya gidersek bizi öldüreceklermiş.İstanbul'a Konstantinopolis diyen bu alçak, tüm cami ve minareleri yıkacaklarını, Ayasofya'nın minarelerinden kurtulacağını, İstanbul'un bir Hıristiyan kenti olacağını şerefsizce iddia etmiş. Ey Haçlılar, biz buradayız, hadi gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğulun."

'BEKA SORUNUNA İNANMAYAN ÇULSUZLAR'

"Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz?" diyen Devlet Bahçeli, şöyle dedi:

"Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzlerce yol geriye giden husumetleri hala idrak ve ifade etmeyecek misiniz? Hiç kimse beka sorunu yok demesin, Yeni Zelanda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Kanı dökülen sadece masum ve mazlum kardeşlerimiz değil, hepimiziz. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu? Biliniz ki, yedi düvel, işbirlikçileriyle düşmemizi bekliyor. Biliniz ki, zillet İzmir'i her gün zehirliyor. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar. Bu nedenle yegâne güvence Cumhur İttifakı'dır. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Mahalli idareler yönetimleri de yeni hükümet sistemine uygun olmalıdır. Bir olursak, Çanakkale'de olduğu gibi, bu milleti geçemezler. El ele verirsek, güç birliği içinde olursak Türkiye'yi yenemezler. Cumhur İttifakı'nda kucaklaşırsak Cumhuriyet'i asla yıkamazlar."

'BUGÜNÜ ANLAMAK İÇİN ÇANAKKALE'Yİ YORUMLAMAK İÇİN BUGÜNE BAKMAK GEREKMEKTE"

Devlet Bahçeli, Çanakkale Savaşı'nı örnek vererek, milletin bekasının tehdit altında olduğunu öne sürdü. Bahçeli, şöyle dedi:

"Ülkemizin geleceğinin, milletimizin bekasının çok yüksek risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'miz, tıpkı Çanakkale Savaşlarında olduğu gibi, derin ve sinsi bir kuşatma ve manevi bir abluka ile karşı karşıyadır. Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyen, Milli Mücadelede yüksek irade göstererek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi bugün de, Cumhur İttifakı halinde benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Ancak bu kez maruz kaldığımız yüksek tehdit ve ileri tehlikeler daha sinsi, daha kapsamlı, daha zorludur. Çünkü kökü dışarıda, ucu ve uzantıları içeridedir. Bu nedenle bugünkü tehdit ve tehlikeleri iyi analiz edebilmenin en önemli yolu tarihten ders çıkarmak, yaşanması muhtemel gelişmeleri tahmin ederek tedbir almaktır. Türk tarihi, tekerrür eden bir vakıalar zinciridir. Karşılaşılan yer ve zaman, çatışan unsur ve düşmanlar değişse bile emeller aynı, yöntemler benzer, işbirlikçiler tanıdıktır. Cumhur İttifakı olarak, bir tarihi gerçeği vurgulamaktan öte, gelecek nesilleri teyakkuz halinde bulunmaları için samimiyetle uyarıyoruz. Bin yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerindeki doğal ve stratejik tehditleri bilmek, bu topraklarda binlerce yıl daha var olabilmenin sırrını da yakalamış olmak demektir. Tarihi bilmeden bugünü anlamaya ve gelecek üzerinde isabetle düşünmeye imkân yoktur. Bugünü anlamak için Çanakkale'ye, Çanakkale'yi yorumlamak için bugüne bakmak gerekmektedir."

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANDI

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan diyen Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Zaferi; Türk milletini, yurt edindiği Anadolu'dan atmak ve yok etmek üzere yola çıkmış zalimlerin hüsran ve kesin bir yenilgi ile def edilmesinin adıdır. Türklerin son direnme noktasıdır Çanakkale.Çanakkale, dönemin küresel güçlerinin, milletimizi en zayıf olduğunu zannettikleri bir dönemde başlattıkları büyük saldırının, yüksek bir iman ile püskürtülmesi demektir. Bu gün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Biz, bunlara asla müsaade edemeyiz. Biz, bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın düşmesini,Bağımsızlığımızın haykırışı olan İstiklal Marşımızın susmasını, İnancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, Nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını, asla sineye çekemeyiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz. Dün ecdadımız reddetmişti. Bugün Cumhur İttifakı. Dün 57. Alay şehadete hazırdı. Bugün Cumhur İttifakı. Biz, zilletin dayatmalarını bozmak için varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Ne büyük bir gurur kaynağıdır ki, Türk milleti bağrından kahramanlar yetiştirmekte ve tarihe damgasını vurmakta en önde yer almıştır. Cesaret, yaradılışla beslenen bir erdemdir. Oysaki kahramanlık olağanüstü erdem ve cesaretin, şuur ve fedakârlıkla beslenerek, ölüme meydan okuma halidir. Tarih Çanakkale'ye kadar topyekûn kahramanlık yapmış millete hiç rast gelmemiştir. Biz Çanakkale ile milletçe kahraman olduk ve kahraman millet unvanına kavuştuk. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde topyekûn Gazi olduğumuz gibi. Bu nedenle, Çanakkale, bizim için bir coğrafi bölgenin adından önce, her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir. Çanakkale, binlerce yılda yoğrulmuş asil Türk milletinin, maddi ve manevi bütün güçleri ile gerçekleştirdiği bir var oluş savaşıdır. Çanakkale, dönemin en büyük küresel gücüne karşı, kanı ve canı ile vatan topraklarını mühürleyen Türk milletinin asalet mücadelesidir. Çanakkale, ruhun maddeye, imanın insan iradesine, vatan sevgisinin işgal zihniyetine üstünlüğünü haykıran ve ilelebet haykıracak olan bir menkıbenin adıdır. Çanakkale barutun inanç, çeliğin itaat, silahın millet; topun cesaret karşısındaki iflasının ilanıdır. Manevi huzurlarında, bütün kahramanlarımızın, bütün şehitlerimizin mukaddes hatıralarını yâd ediyor, en derin hürmet, hayranlık ve sadakat hislerimle Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum. Onlara ve emanetlerine layık olmak gayretiyle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu ihtişamlı ve inanılmaz zaferin yaşaması için Cumhur İttifakı diyoruz. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki, Son siper Cumhur İttifakı'dır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar. Beka İçin Milli Karar, İzmir İçin İstikrar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; 'GAVURU DENİZE DÖKEN İZMİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından "Kim kiminle yürür ona bakın siz, bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikate bakın siz. Kuşatıldım, sarıldım, örselendim, vuruldum. Ne bittim ne yoruldum benim adım Türkiye. Karda bile koşarız biz, çamur olsa aşarız biz, işte meydana işte lider coşarız biz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milleten alan Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Cesur yürekle lide " sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan platforma çıkarak halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "İzmir, güzel İzmir efelerin efesi İzmir. İstiklalimizin tapusu İzmir. Milletimizin gür sesi İzmir. Denizi, dağı, bahçesi, bağıyla kalesi konağı Kordon'u körfeziyle ne güzelsin İzmir. Asırlardır yolunu kaybedene yol, Yurdunu kaybedene yurt, ailesini kaybedene kardeş olan İzmir. Gavuru denize döken İzmir. Doğunun batıya açılan kapısı batınında doğuya ilk selamlaştığı yer olan İzmir. Sizleri yürekten selamlıyorum" diyerek, başladı.

'BİRLİKTELİĞİMİZ PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR'

Son bir yılda 4 kez İzmir'e geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son bir yılda dördüncü kez İzmirli kardeşlerimizle hasret gideriyorum yine de doyamadım. İnşallah 31 Mart'tan sonra zaferi kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile huzurlarınızla olduk. Dikkat bizimki bir Cumhur İttifakı'dır. Sayın Bahçeli'yle ilk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz. Hep söylediğim Cumhur İttifakı'nın kökleri '411 el kaosa kalktı' manşetlerine kadar uzanır. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'a karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda sokaklarda kurduk. İnşallah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadara sürecek" dedi.

EN DİYAYETLİ SİYASETÇİ OLARAK GÖRDÜĞÜM BAHÇELİ

"Türkiye siyasetinde en diyaretli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli'yle ülkemizin önüne konan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde teşkilatından daha fazla çalışmalarını isteyerek "İzmir Gazi Mustafa Kemal'in, Menderes'in, Özal'ın gözde şehriydi. Biz de İzmir'i Allah şahittir muhabbetle seviyoruz. İzmir'i işgal edenlere ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in hemşerilerine selam olsun. Şimdi birileri çıkmış terör örgütünün desteğiyle kendisine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllardır korkuyla yönetmeye çalıştılar. İşte şimdi gösterdikleri aday böyle. Onun üzerinde birleştiler. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmedi bugüne kadar. Hiçbir eserleri var mı? Şu İzmir'in körfezine bakın ya. Kokuya bakın. Bu kokuyu yok edebildiler mi? Peki bu İzmir'e layık mı? Bu kardeşiniz 1994 yılında İstanbul'a belediye başkanı oldu. Haliç aynen böyleydi. Şimdi orası pırıl pırıl yaptık. İşte belediyecilik bizim işimiz. İnşallah burayı da çok çok başarılı belediyeci olan Denizli'de iki dönem belediye başkanı olan Nihat Zeybekci kardeşimle, başarılı bir işadamı olan İzmir'in şanına yakışır birini getirmeye karalıyız" dedi.

'İNSANIMIZIN DİNİNE Mİ KARIŞTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır iktidar olan Ak Parti'nin kimsenin kıyafetine inancına yediğine içtiğine karışmadığını belirterek, "Bunların dile getirdiği gibi korkulardan hangisi doğru çıktı? Var mı doğru çıkan? Biz insanımızın dinine mi karıştık? Yediğine içtiğine mi karıştık. Bunlar ne diyor 'gelirler şöyle olur böyle olur'. İşte hanım kardeşlerim karşımda herkes istediği gibi giyiniyor. İnanıyorum ki bu kardeşlerimiz bunlara en iyi cevabı verecekler. YıllardırAtatürk'ü istismar ettiler. Ancak Atatürk'ün isteği olan, Türkiye'yi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için bir katkıları göndünüz mü? Dinlediniz mi? Ecdanın hatırasına saygı gösterdiklerini gördünüz mü" dedi.

2)GÜMÜŞHANE'DE KÖYLÜLERİN 'MADEN OCAĞI' TEPKİSİ

Gümüşhane'de faaliyete geçen maden ocağının doğal hayata ve bölgedeki Karaca Mağarası'na zarar vermesinden endişe eden İkisu köyü sakinleri, ocağın faaliyetlerinin durdurulması için imza topladı.

Kentte, İkisu köyü mevkiinde bulunan eski adıyla Krom Vadisi’nde, bir süre önce faaliyete geçen mermer ocağı tartışması sürüyor. Damlataşı şekilleri, sarkıtlar, dikitler, mağara çiçekleri ve traverten basamakları ile bir doğa harikası olarak nitelendirilen ‘Karaca Mağarası’nın ve bölgedeki doğal alanların zarar göreceğini düşünen İkisu köyü sakinleri, bir araya gelerek düzenlediği basın açıklamasıyla, ocağa tepkilerini dile getirdi. Köylüler, imza toplayarak, mermer ocağının faaliyetinin durdurulması için hukuksal süreç başlatacaklarını ifade etti.

Köylüler adına konuşan Jeoloji Mühendisi Mutlu Gürler, “Türkiye’nin gözbebeği, Karadeniz’in nadide parçası, Zigana zirvelerinin yamaçlarını kapsayan tarihi Krom Vadisi’nin, Gümüşhane’mizin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Karaca Mağarası’nın da bulunduğu Harava Vadisi, büyük bir tehlike altındadırö dedi.

‘FAALİYETİN KATLİAM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

Jeoloji Mühendisi Mutlu Gürler, Gümüşhane’de madencilik sektörünün var olduğunu bildiklerini, fakat Karaca Mağarası’nın da bulunduğu bir turizm vadisinde bu tür madencilik faaliyetlerinin katliam olduğunu söyledi. Gürler, “Türkiye’de turizmin gelecekte de sürekli korunabilir, sürdürebilir en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu biliyoruz. Gümüşhane’de madencilikte bir gerçektir, buna rağmen bir turizm vadisinde bir madencilik faaliyetinin katliam olduğunu düşünüyoruz. Köyümüzde, köy bütünlüğünü koruyacak şekilde bütün köy sakinlerimizle bu sürece karşı olduğumuzu, bu sürecin bizim bilgimiz dışında işlediğini, bundan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığımızı ifade ettik. Bizim bölgemizde iddia edilen mermerlerin daha önce jeoloji literatüründe rastlanmadığını biliyoruz. Yani ‘Elazığ Vişnesi’ diye tabir edilen seviyelerin Gümüşhane'nin jeolojik literatüründe bulunmadığını biliyoruz. Bölgede MTA yıllardan beri çalışmalar yapıyor. İddia edilen seviyelerin çıkarılabilmesi için üstündeki Karaca Mağarası ve eşdeğerindeki mağaraların bulunduğu kireçtaşı seviyelerinin topyekûn kaldırılması gerekir. Peyzaj bütünlüğünün bozulmadan bu işletmenin yapılması mümkün değil. Gümüşhane’nin nadir bölgelerinden Harava köyü ve İkisu köyü civarında bu faaliyetleri doğru bulmuyoruz ve buna karşı bütün köylülerimiz olarak ortak bir imza kampanyası başlattık ve mahkeme sürecini başlatmış bulunuyoruzö diye konuştu.

‘BİZ KENDİMİZE YETERİZ, PARA İSTEMİYORUZ’

Gümüşhane’de yer alan madencilik faaliyetleri nedeniyle kanser hastalığının yayıldığını iddia eden Seyhan Öktem de köylerinde bu tür işletmeleri istemediklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Eskiden köyümüzde hep beraber yaşardık, sebzemizi, meyvemizi yetiştirir, hayvanlarımıza bakardık. O kadar güzel verim alırdık ki; Gümüşhane’de gider pazarlarda satardık. Yıllar geçtikçe başladılar, maden çıkıyormuş diye. Gümüşhane halkı çok zengin olacakmış. Ben bu köyün bir sakini olarak biliyorum, bir ailede 4-5 kişi kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Biz burada bu tür işletmeleri istemiyoruz. Biz kendimize yeteriz, para istemiyoruz, biz kendi ürünümüzü yapıp yaşarız. Mermer ocağını asla istemiyoruz, bize para lazım değil, bize eski günlerimizdeki gibi mutluluk, huzur lazım, sağlıklı ve verimli topraklar lazım.ö

'KÖYÜMÜZDE DURMAYA KORKUYORUZ'

Fevziye Gürler ise köylerinde durmaktan korktuklarını dile getirerek, “Mermer ocağı konusunda çok tepkiliyiz, bize diyorlar ki; 'patates ekmeyin'. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz ne yesin. Biz burada köyde duruyoruz, patatesin kilosu 6 lira 7 lira. Bizim köy hep kanser hastası, beni beyim kanserden öldü. Bir yanda maden ocakları, bir yanda baz istasyonları bizim köyü zehir altına aldılar. Biz şimdi köyümüzde durmaya korkuyoruz, köylümüz göç edip gidiyor. Yetkililer sadece kendilerini düşünmesinler, bizleri ve çoluk çocuğumuzu da düşünsünlerö ifadesinde bulundu.

3)BİNGÖL-KARLIOVA KARAYOLUNDA HEYELAN



BİNGÖL- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

Bingöl- Karlıova karayolundaki Çobantaşı köyü mevkiinde bugün heyelan meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karayolunda temizleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

4)HAKKARİ-ŞIRNAK KARAYOLU'NUN 4 AYRI NOKTASINA ÇIĞ DÜŞTÜ



HAKKARİ- Şırnak Karayolu'nun 4 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.Bölgede dünden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 30 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Çukurca- Şırnak yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı köyündeki Serbestan bölgesinde 4 ayrı noktaya çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, yolda kalan araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderiliyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

5)MUDANYA'NIN PARK VE YEŞİL ALANLARININ TAPULARI ÇOCUKLARA VERİLDİ

Bursa'da 'Umut Tohumları' projesi kapsamında çocuklarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin parkları ve yeşil alanlarının tapularını temsili olarak çocuklara verdi.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Umut Tohumları' projesi kapsamında Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz Mütareke Meydanı'nda çocuklarla bir araya geldi. Ücretsiz oyun alanlarının kurulduğu parkta çocuklar doyasıya eğlendi. Bir grup öğrencinin dans gösterisinin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocuklara ilçede bulunan park ve yeşil alanlarının temsili tapularını teslim etti. Bir ülke ya da kentte çocuklar mutluysa oarada iyi şeyler yapıldığının göstergesi olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Cumhuriyetin doğduğu, barışın ve kardeşliğin başkenti Mudanya'da güzel ve doğru işler yapmaya başladık. Bu kadar çocuğun yüzlerinin gülmesi, gözlerinin ışıldaması dünyanın en güzel mutluluğu. Demek ki doğru yoldayız. Bugün benim de çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocukluğumuzda Mudanyamız o kadar güzeldi ki o kadar çok yeşil alanımız vardı ki bunlar yıllar geçtikçe yok oldu. İstiyorum ki bundan sonra yeşil alanlarımız, kamu alanlarımız çocuklarımız tarafından korunma altına alınsın. Onlar tarafından geleceğe, torunlarımıza taşınmasını istiyorum. İstiyorum ki o ağaçlık alanlarda bir aha kötü kötü binalar yapılmasın. Çocuklarımız çevre bilinci ile Mudanyamız'a sahip çıksın. Çevresi doğası korunmuş bir Mudanya'yı torunlarımıza taşıyalım. İşte bugün buradaki projesinin anlamı bu dedi.

6) KARABÜK'TE HASTANE BAHÇESİNDEKİ ÇÖKME SONRASI ZEMİN ETÜT ÇALIŞMASI

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, devlet hastanesinin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce meydana gelen çökmenin ardından zemin etüt çalışması başlatıldı.

Eskipazar Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce çökme oldu. Yaklaşık 70 metre uzunluktaki beton alanda 1 metre aşağı doğru meydana gelen çökme sonrası kazan dairesine geçişler, altına kömür çuvalı konulan tahta yardımıyla sağlanmaya başlandı. Çökmenin binayı tehdit etmediği belirtilirken, bölgede zemin etüt çalışması başlatıldı.

