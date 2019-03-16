DHA YURT BÜLTENİ-11

1)GAZİANTEP' TE YOLCU MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 1 ÖLÜ, 15 YARALI

Gaziantep Kilis karayolu üzerinde yolcu midibüsünün yağış nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

GAZİANTEP/

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2)OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: ANNE ÖLDÜ, OĞLU KURTULDU

HATAY’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Tülin Salman (30) hayatını kaybederken beraberindeki oğlu Fırat Salman (4) ise yara almadan kurtuldu. İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada, iddiaya göre Tülin Salman yönetimindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Salman'nın otomobilinin üzerine düştü.

ANNE ÖLDÜ, OĞLU KURTULDU

Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen sürücü Tülin Salman direğin düşmesiyle aracın içinde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralı olan kadını araçtan çıkardı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tülin Salman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salman'ın oğlu Fırat Salman ise kazayı yara almadan atlattı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Araçta sıkışan kadının çıkartılması

-Ambulansa konulması ve çevreden görüntü

SÜRE:2,19 sn BOYUT 105 Mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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3)İNEGÖL'DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Aytekin Y.(49) idaresindeki 16 KAP 77 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Rüstem S. (49) idaresindeki16 KNC 61 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü Aytekin Y., ile otomobilde bulunan yolcular Gülnara S.(41) ile Hamide S.(39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Develet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan görüntüler

-Kaza güvenlik kamerası

Süre: 0.31 Boyut: 58 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL-

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4)BAKAN SOYLU: BUNLAR KANDİLİN ROBOTU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP'yi eleştirerek, "Bunlara milletvekili demiyorum biliyorsunuz. Bunlar, aziz milletin milletvekili olamazlar. Bunlar, PKK'nın vekilidir, terörün vekilidir. Bunlar Kandil'in robotudur. Bunlar insanlık nasibini almamış haysiyet düşkünüdür. Kendi başlarına hiçbir kabiliyetleri söz konusu değildir."dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Seydişehir ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Miting öncesi sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Helikopterle kente gelen Bakan Soylu, miting alanı girişinde coşkuyla karşılandı. Alandaki vatandaşlarla tek tek selamlaşan Bakan Soylu, Türkiye'nin büyümemesi ve güçlenmemesi için yıllardır ekonomik ve terör saldırıları gerçekleştiğini belirtti. Bu ülkede başbakan ve bakanların asıldığını, defalarca darbelerin gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Soylu,"Bütün bunlar bitti mi? Son 6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Gezi olayları, 17-25 Aralık, 7 Haziran'dan sonra HDP 2-3 puan fazla alınca oraları yaktı yıktı. 15 Temmuz darbesinden sonra da durmadılar. Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler, referandum yapıp. Amerika'ya, Avrupa'ya güvenip devlet kuracağız demediler mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan engelledi."diye konuştu.

BUNLAR KANDİLİN ROBOTU

Bakan Soylu, konuşmasında HDP'yi eleştirdi. HDP'li milletvekillerin PKK'nın milletvekili olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Sert konuştuğumu söylüyorlar. Ne diyeyim. Sırtımı PYD'ye, YPG'ye dayadım diyenlerin sırtını sıvazlayıp aferin mi diyeceğiz? Bende ona bir şey söylemişim, yanlış mı söylemişim? Sen sırtını YPG ve PYD'ye dayarsın ha. Şimdi sana dört tane duvar verdim. İster o duvara daya, ister o duvara daya, hangi duvara dayarsan daya. Kızıyorlar. Niçin kızıyorlar? Bunlara milletvekili demiyorum biliyorsunuz. Bunlar, aziz milletin milletvekili olamazlar. Bunlar, PKK'nın vekilidir, terörün vekilidir. Bunlar Kandil'in robotudur. Bunlar insanlık nasibini almamış haysiyet düşkünüdür. Kendi başlarına hiçbir kabiliyetleri söz konusu değildir. Şunu açık söylüyorum. Ne yapacaklar, Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için İstanbul'dan ne yapacaklar, bu PKK'nın vekilleri yürüyüş yapacaklar. 15 vilayetin ardından Diyarbakır'a gideceklermiş. Dedim ki, bu sizi yürüten adam değildir, dedim. Diyarbakır'da burunları çıkaramadılar. Evlerinde, otellerinde kaldılar. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'ye baskı yapmaya çalışanları müsade etmeyeceğiz."

299 PKK'LIYI BELEDİYE MECLİSLERİNE SOKUYORLAR

Önümüzde 4.5 yıl seçimsiz bir dönemin olduğunu ve bundan önce 1.5, 2 yılda bir seçimin yapıldığını belirten Soylu, "Önümüzde tam 4.5 yıl var. Başka bir tezgah yapıyorlar. Acaba bu seçimde Amerika dolar saldırısı yapar, ekonomik saldırı yapar. Karşısımız da FETÖ, PKK, Saadet Partisi, İyi Parti, daha diğerleri, artı Kılıçdaroğlu'nun şemsiyesi altında biraraya gelebilirler, acaba Türkiye'nin önümüzdeki 10,5 yıllık sıçramasını, büyümesin, zenginleşmesini engelleyebilir miyiz diye, yeni bir tezgahın peşindeler. 299 HDP'liyi, PKK'lıyı büyükşehirlerdeki listelerinden belediyelerin meclisine, bir kısmını da il genel meclislerine soktular. Dertleri ne biliyor musunuz. Biz o zaman niye terörle mücadele ediyoruz? Niye evlatlarımız şehit oluyor? 6 aylık kundaktaki çocuğun kokusunu almadan evlatlarımız Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye, Ağrı Dağı'na gidiyorlar. Teröre orada gerekli dersi cevaba verebilmik için. Madem bunlar, Kılıçdaroğlu, böyle bir tezgahla beraber, HDP'lileri, PKK'lıları şehirlerin, belediye meclislerine taşıyacaklardı. Biz teröre yardım ve destek veren, para sağlayan 94 tane belediyeyi niye görevden aldık. Niye orada kaymakamlarımız, valilerimiz öldürülme, suikast teşebbüslerine rağmen orada devlet adına, millet adına görev yaptılar. Gazilerimiz, ayaklarını, gözlerini, ellerini yok olma pahasına, mağaraların içine girip o teröristleri taruman ettiler. Madem bunları şehirlere taşıyacaktınız, şimdi yapacakları tezgah öyle diyor, önümüzde 4.5 yılı bize zehir zıkkım etmek istiyorlar. İstemiyorlar ki Türkiye zenginleşsin, dünyaya hükmü geçen ülke olsun. Bunları istemiyorlar. Ürken. korkan bir Türkiye olsun istiyorlar. Bugün özgür ve bağımsız bir Türkiye var. Ayakları yere basan bir Türkiye var. "diye konuştu.

3 BİN 333 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük katılımın olduğu bir süreç yaşandığını ifade eden Soylu, "3 bin 333 teröristi iki yılda etkisiz hale getirdik. 3 bin 999 barınak, sığınak, mağaralarına girdik yok ettik. "dedi. Soylu, HDP'lilerin belediye meclislerine sokularak Türkiye'ye fitne sokulmak istediklerini, bir sokağa şehidin adının verilmesi istendiğinde HDP'lilerin de öldürülen teröristin ismini vermek isteyeceğini ve bu durumda da kaosun, çatışmanın oluşacağını söyledi.

ADAM MI BULAMADILAR DA PKK'DAN HAPİS YATAN ADAMI MECLİS ÜYESİ YAPIYORLAR

Soylu, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yeni bir tezgah kuruyor. Adam mı bulamadılar da PKK'dan hapiste yatan adamı meclis üyesi yapıyorlar. Apo'nun İmralı'dan çıkması için eylem yapan adamı meclis üyesi yapıyorlar. İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden adam mı bulamadılar da patlayıcı taşıyan adamı meclis üyesi yapıyorlar. Birbirleriyle paslaşıyorlar. Aralarında sözleşme yapmışlar."dedi.

HDP eş Başkanı Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamalara değinen Soylu, " Dün akşam televizyonda söyledi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kazanacaksa, Ankara ve başka yeri kazanacaksa bizim oyla kazanacaklar. Biz sözleşmeye imza attık. Alacaklarımızı seçimden sonra tahsil edeceğiz demek istiyor. Bu sözleşmede bu milletin, gazilerimizin, şehitlerimizin, 13-14 yaşlarında dağa götürülüp tecavüz edilen kızlarımızın imzası var mı? Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in, PKK'nın, FETÖ şarlatanının imzası var. Ne olursunuz bunlara yüz vermeyin."diye konuştu. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iyi bir futbol oynadığını belirterek, "4.5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin 90'ına çaksın"dedi.

Soylu, İnsansız Hava Araçları'na yeni bir yazılım yaptıklarını ve mayıs ayından itibaren teröristlerin dağlarda yürüyemeyeceğini, kafalarını çıkaramayacaklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Soylu'nun gelişi

- Vatandaşlarla selamlaşması

- Bakan Soylu'nun konuşması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA )

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