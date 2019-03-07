DHA YURT BÜLTENİ -11

Erzurum'da kar yağışı

Erzurum'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce önceki gün uyarıda bulunulan Erzurum'da, bu sabah kar yağışı başladı. Kent merkezi, yoğun kar yağışında kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağını açıkladı. Erzurum merkez ile Aşkale, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde kar yağışının yoğun olacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cadde ve sokaklardan detay

-Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlardan detay

-Belediye görevlilerinin kar temizliğinden detay

-Havuzbaşındaki Atatürk heykelinden detay

-Kar yağışı altındaki trafikten detay

-Kuşların yem yemesinden detay

SÜRE: 03.38 BOYUT: 406 MB

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,()

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Gaziantep'te sahte içkiye 3 tutuklama

Gaziantep'te kaçak içki operasyonunda 3 bin 229 litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adresi belirlenen depoya operasyon düzenledi. Polisin depoda yaptığı aramada 3 bin 229 litre sahte alkol, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, 1000 içki etiketi, bin 116 boş şişe, 2 bin 700 kapak, 3 fiber tank, 1 alkol karıştırma aparatı ele geçirildi. Alkole ve malzemelere el koyan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Depoya giren polisler

- Sahte alkoller

- İçki şişeleri

- Plastik depolar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 187 MB

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

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Planlama Müdürü, denize atlayarak intihar etti

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. (40), kayalıklardan denize atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kayalıklardan denize atladığı ihbarı üzerine polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, AFAD'ın karadan yönlendirmesiyle kısa sürede deniz üzerinde hareketsiz duran kişiye ulaştı. Bota alınan kişinin Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. olduğu tespit edildi. Limana götürülen evli ve 1 çocuk babası Muhammet Uğur E., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Muhammet Uğur E., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşama döndürülemedi.

Muhammet Uğur E.'nin ölümü, Zonguldak Valiliği'nde büyük üzüntüye neden oldu. Olayı haber alıp hastaneye gelen çalışma arkadaşları, acı haberle gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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-Sahil güvenliğin çalışması

-AFAD'ın sahil güvenlikle konuşması

-Ceseti denizden çıkarmaları

-Cesetin denize gelmesi

-Hastane önünde toplanan kalabalık

-Muhammet Uğur Ekeroğlu'nun fotoğrafı

Süre: (4.09) Boyut :(464 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Yalova Temsilciliği yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Genç kardeşlerim, bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Muhalif olacaksak bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Bu ülkenin düşmanlarını sevindirmeye kalkanlara karşı muhalefet edelim" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Yalova Temsilciliği'nin hizmet binası açılışına katıldı. Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve TÜGVA mensubu gençler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "TÜGVA olarak 4 yıl önce çıkılan bu yolculukta bugün 81 il, 420 ilçede teşkilatlanmış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da dünyadaki egemen ekonomilerin gençleri daha fazla tüketici haline getirmek için çaba içerisinde olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada öylesine bir derin geçmişi ve tarihin mirasçısı olan bizler, bakıyoruz bu 21'inci yüzyılın bütün taarruzunu gençlerimizin bu öz değerlerinden koparmaya yönelik olduğunu müşahede ediyoruz. Yani aile kurumunun yıpratıldığı, gençlerin tamamen heba ve hevesleri uğruna yönlendirilmeye çalışıldığı ve herhangi bir ideal taşımayan sadece kariyer kaygısı, sadece menfaat kaygısı, sadece keyfinin kaygısını yaşayan gençlerin hedeflendiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve gençlerimizin önüne konan tercihler hep bununla kısıtlı, hep bununla kuşatılmış. Acaba işte Batı'nın hangi müziğini dinliyorsun, hangi sosyal medya fenomenini takip ediyorsun, ne kadar harcıyorsun, ne kadar tüketiyorsun, bu dünyayı nasıl daha fazla yaşanmaz hale getiriyorsun. Bugün dünyadaki bütün egemen ekonomik merkezlerin derdi gençleri daha fazla tüketici haline getirmek. Gençleri maalesef daha da fazla yozlaştırmak."

Bilal Erdoğan, "Son 16 yılda cumhurbaşkanımız gençlerimize yeniden özgüven aşıladı. Bu özgüven olmasaydı, 15 Temmuz gecesi bu millet bir darbe girişimine 'dur' diyemezdi. Tankların önüne insanlar yatmazdı çünkü bu ülke önceden de darbeler gördü. Önceden de darbe girişimleri yaşadı ama ilk defa bir millet tankların topların önünde, uçakların helikopterlerin altında ölüme yürüdüyse, bu darbeyi savmak için hayatını ortaya koyduysa işte bu yeni bir özgüven inşasının sonucu olduğu için mümkün oldu. Bir liderin aynı şekilde hayatı pahasına mücadelesinin sonucunda böyle oldu. Şimdi bu millet bu özgüveni kazandıysa, kazanıyorsa bu gençlik bu özgüveni kuşanıyorsa demek ki 21. yüzyılda artık Türkiye geçmişini reddeden, geçmişiyle bağlarını koparan değil, geçmişini ve değerlerini yeniden kuşanan bir Türkiye demektir" dedi.

'BİZ FATİH'E ÖZENİRKEN GERİCİ Mİ OLMUŞ OLUYORUZ?'

Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayi teknolojilerine sahip olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim bu tahrip edici, yozlaştırıcı etkenlerden gençliğimizi korumamızın yolu geçmişimizle olan irtibatımızı yeniden kurmamızdır. Eğer gelişmişlikse bizim ecdadımız hem inancının değerlerini yaşama, hem de teknolojinin zirvesinde de olmuş tarihte. Fatih'in İstanbul'u fethini konuşuyoruz. Fatih'in o zamanlar döktürdüğü toplar çağının en gelişmiş topları. Şimdi biz Fatih'e özenirken gerici mi olmuş oluyoruz yoksa ilerici mi olmuş oluyoruz. O zaman bugün de bizim bugünün en iyi toplarını döktürmemiz lazım. Ne demek bu? Top döktürmeyeceğiz hoş. Bu zamanın da en iyi savunma sanayi teknolojilerine sahip olmamız lazım. Bu anlama geliyor ama bazıları bunu gericilikle yaftalarken, maalesef bu ülkenin ilerlemesini istemediği için bunu böyle biliyor" diye konuştu.

Bilal Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin sıkıntılarının olduğunu iddia edenler biraz da dünyanın geri kalanına baksınlar. Daha yeni OECD bütün dünyanın büyüme tahminlerini düşürdü. Amerika'nın ticaret açığı 10 yılın zirvesine çıkmış durumda. Ekonomik sıkıntıları bir yana bırakın, siyasi olarak dünya ciddi bir bilinmezin ortasında. Bunu fırsat bilmemiz lazım. 21. yüzyıla Türkiye'nin gençleri damgasını vuracaktır. Gençlerimize kendi değerlerini hatırlatmamız lazım" dedi.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bilal Erdoğan, konuşmasının devamında ise terörle mücadele konusuna değindi. Atatürk'ün sözlerini hatırlatan Bilal Erdoğan, "Bakın hani 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır' diyor Atatürk. Bu ne demektir? Yani savunmayı sınırın ötesine taşıyacaksın. Şimdi biz ne yaptık? Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık çünkü terörle mücadeleyi bugüne kadar Türkiye içinde, Türkiye'nin şehirlerinde, köylerinde yürütmeye çalışanlar hiçbir zaman bu terörle mücadeleyi kazanamadılar, kazanamazdılar. Maalesef bugün sınırımızın ötesinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar da aslında bizim müttefiklerimiz olmaya niyetli olmadıklarını gösteriyor. Şimdi gençlik bunu görmeyecek mi? Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Yani genç kardeşlerim, muhalif olacaksak bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Bu ülkenin düşmanlarını sevindirmeye kalkanlara karşı muhalefet edelim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bİlal Erdoğan'ın bölgeye gelmesi

-Konuşması

-Açılış yapması

Boyut:788 mb Süre:7.02 dk

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

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Özge Kanbay Turgutlu'da anıldı

Manisa'da geçen 25 Şubat'ta henüz 22 yaşındayken tedavi gördüğü rahim kanserine yenik düşen eski futbolcu ve bölge futbol hakemlerinden Özge Kanbay, Turgutlu'da anıldı.

Futbolcu arkadaşları, Özge Kanbay'ın acılı annesi Mürüvvet Kanbay'a 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi yeşil sahadan biraz olsun moral vermeye çalıştı. Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde Turgutlu Belediyespor ve Özge Kanbay'ın bir dönem formasını giydiği Manisa Esnaf Gençlikspor arasında Turgutlu'da oynanan maça anne Mürüvvet Kanbay, ablası Gamze Kanbay Özkan ve yakınları da davet edildi. Kadın futbolcular, sahaya üzerlerinde Kanbay'ın fotoğrafının da basılı olduğu, "Özge Kanbay seni unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı tişörtlerle çıktı. Isınmanın ardından tişörtlerini anne Mürüvvet Kanbay'ın oturduğu tribünün önüne bırakan futbolcular, sahaya çıkarken de, "Seni yazdık yüreğimize" yazılı pankartı taşıdı. Maçı 10- 0 kazanan Turgutlu Belediyespor, gollerin ardından Kanbay'ın annesi Mürüvvet Kanbay'a koşarak sevinçlerini acılı anneye sarılıp paylaştı. Duygu dolu anlar yaşayan Kanbay ailesi, böyle bir anma etkinliği düzenleyen Turgutlu Belediyespor kadın futbol takımına teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Futbolcuların sahaya Özge Kanbay'ın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle çıkması

- Futbolcuların gollerden sonra Kanbay'ın annesi Mürüvvet Kanbay'a sarılması

HABER: Doğan ÇİZMECİ - KAMERA: TURGUTLU, ()

