DHA YURT BÜLTENİ -11

Ozan Arif son kez evinden uğurlandı (2)

OZAN ARİF'İ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Samsun’da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in cenazesi Samsun Büyük Camii’ne getirildi. Cami avlusundaki törene; Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ak Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, bağımsız Samsun Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, sanatçı İsmail Türüt, Uğur Işılak, yakınları ve sevenleri katıldı. Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şirin için, öğlen namazının ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazdan sonra Arif Şirin’in cenazesi Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cemaatten detaylar

-Kalabalığı gösteren detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Tayfur KARA/SAMSUN, ()

=================

Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden Semahat Dede (48), gözyaşları arasında toprağa verildi. Dede son yolculuğunda tabutunun üzerine çok sevdiği çiçekli tacı ile uğurlandı. Semahat Dede'nin cenazesi, Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Cenazeye, Dede ailesinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili, Dede'nin tiyatro oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dede'nin çok sevdiği çiçekli tacı tabutunun üzerine konuldu. Semahat Dede'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Tabuttan görüntü

-Taçtan görüntü

-Cenaze namazı

-Cenazenin taşınması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

================

Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son yıllarda çok badireler atlattığını belirterek, "Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kent Ormanı Toplu Konutları'nın temel atma törenine katıldı. Kilis Vali Vekili Fehmi Sinen Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara ile milletvekilleri ve protokol üyelerinin katıldığı törende konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin daha donanımlı yetişebilmesi için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Kilis'in, iç savaşın ardından Suriyelilere kucak açmasıyla dünyaya örnek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gelecek yüzyıllar Kilisli'nin gösterdiği onur, genç kuşaklara aktarılacaktır. Bu herkese nasip olmaz" dedi. Kilis'in, sınır komşusu Suriye savaşından etkilendiğini ve savaş mağdurlarına kucak açtığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin de son yıllarda birçok badire atlattığını belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye önemli süreçlerden geçiyor. Türkiye son yıllarda çok badireler atlattı. Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk. Bu meydan okumada Kilis halkının gerçekten hem 15 Temmuz sürecinde hem de diğer süreçlerde yanımızda durduğu, tarihin sayfalarında her zaman olacak. Bugün temelini atacağımız tesis bizi finans oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışanlara bir mesaj olacak. Bu ülkeyi pek çok konuda test etmeye çalıştılar. En son Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanmasından sonra, döviz oyunlarıyla, spekülasyonlarla diz çöktürmeye çalıştılar. Elhamdülillah tüm badireleri tek tek atlattık, atlatıyoruz. Bugün temelini atacağımız tesis bu oyunları hayata geçirenlere mesajdır, meydan okumadır."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte butona basarak konutların temelini attı.

BİSİKLET DAĞITTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyasına katıldı. Bin bisiklet dağıtımı için 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törene katılan Kasapoğlu, proje ile öğrencileri spora yönlendirdiği için Kilis Belediyesi'ne teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere bisiklet dağıttı. Dağıtım sırasında çok sayıda çocuğun tribünlerden atlayarak, bisikletlerini almaya çalışması renkli görüntüler oluşurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Bakanın gelişi

- Törenden görüntüler

- Bakan Ksapoğlu’nun konuşması

- Plaket takdimi

- Temel atma töreninden görüntüler

-Belediye başkanının konuşması

-Bakanın konuşması

-Bisiklet dağıtımı

-Türbünden atlayanlar

-Bisikletlerini alanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:428-499-MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

=================

Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin acılı annesi: O katili hapisten çıkartmasın

MERSİN’de, yolunu kesen eski eşi gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabanca ile 5 kurşunla vurularak, öldürülen Kübra Aşkın’ın acılı annesi Sebirhan Aşkın(55), kızının çevresinde ve öğrencileri arasında ‘Melek’ diye anıldığını dile getirerek, ''Cumhurbaşkanımdan katilin idam edilmesini istiyorum. İdam edilmese bile ömür boyu hapis edilsin. Cumhurbaşkanımızın da evlatları var. O katili hapisten çıkartmasın'' dedi.

Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda önceki gece meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Davut Demir cinayetin ardından polise teslim oldu.

KIZIM BİR MELEKTİ

Evlat acısıyla yıkılan Kübra Aşkın’ın annesi Sebirhan Aşkın, kızının evlendiği günden itibaren mutlu olmadığını söyledi. 3 çocuk annesi Sebirhan Aşkın, katil zanlısı eski damadının zaman zaman işi nedeni ile dokuz, on ay evinden uzak kaldığını anlatarak, "Buna rağmen Kübra, eşinin ailesine her zaman destek verip, hizmet etti" dedi. Kızının arkadaş çevresinde ve öğrencileri arasında iyi ve örnek bir insan olarak bilindiğini, iyi kalpliliği nedeniyle ‘Melek’ diye anıldığını söyleyen acılı anne, "Benim kızım bir melekti. Kimseleri kırmayan, incitmeyen bir yapısı vardı. Onun gibi bir insan daha dünyaya gelmedi. Kimseyi kırmayan, durumu olmayan öğrencilerine destek veren, hep yardım edendi. Zaman zaman okulda yaşadıklarını anlatırdı. Bana 'anne bakıyorum biri bayılıyor, açlıktan bayıldığını öğreniyordum, ben de para veriyorum, git yemek ye diye' derdi. Çünkü o babasız büyüdü, yokluğun ne olduğunu biliyordu. Daha 10 yaşında babasını kaybetti. O neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insandı" dedi.

İDAM EDİLSİN

Sebirhan Aşkın, 3 çocuğunu da iyi birer insan olarak yetiştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımdan katilin idam edilmesini istiyorum. İdam edilmese bile ömür boyu hapis edilsin. Cumhurbaşkanımızın da evlatları var. O katili hapisten çıkartmasın. Ben erkek şiddeti nedeniyle hayatlarını yitiren başka kadınlara üzülürken, benim evladımın başına geldi. Kızımı adım adım takip ediyormuş. Anlaşmalı ayrıldılar diye seviniyordum. Kızım eşinden ayrıldıktan sonra benim yanımda huzurlu yaşadı. Kızım burada mutluydu, eski mutlu günlerine dönmüştü. Bana hep 'annem' diye sesleniyordu. O bir melekti, kimseleri incitmedi. O benim kınalı kuzumdu."

Mersin Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Gülcan Çetinkaya ile Eğitim-Sen Şube Eğitim Sekreteri Esra Ergüzeloğlu Kilim de kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin her geçen gün arttığını vurguladı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Kübra Aşkın'ın sağlık fotoğrafları

-Taziye için gelenler

-Evin görüntüsü

-Taziye çadırından görüntü

-Oturanlar

-Anne Sebirhan Aşkın kız kardeşleri ile otururken

-Sebirhan Aşkın'dan genel görütüntü

-Sebirhan Aşkın ile röp

(BOYUT: 492,13 MB) (SÜRE: 04,23 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

=================

Apartman dairesindeki yangın korkuttu

Sinop'ta dün gece bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucuda söndürüldü.

Meydankapı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki Feramuz Kanlı'ya ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın sırasında evde bulunan Kanlı, alevleri fark edince hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

Görüntü Dökümü

------

-Çıkan evde yangın görüntüsü

-Yangına müdahale edilmesi

-Detay

(SÜRE:01:55 Dk) (BOYUT: 211 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, ()

===================

Kardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığından maket helikopter hediye aldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan F-35 savaş uçağı yapan Mehmet Şerif Karahan’a (32), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan helikopter maketi hediye edildi.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan, inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, geçen ay kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı. Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın F-35 savaş uçağının yapımı, 23 gün sürdü. Karahan, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yaptığı uçağı, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı, üzerine de Türk bayrağı astı. Karahan'ın yaptığı uçak, haberlere de konu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan Mehmet Şerif Karahan’a helikopter maketi hediye edildi. Kargo ile gönderilen Scale model helikopter maketini 15 dakikada kuran Karahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve yetkililere teşekkür etti.

Karahan, "Kardan F-35 savaş uçağı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın İçişleri Bakanımızı çok seviyorum. Onlara destek verdim. Ülkemizde yerli ve milli üretime destek verdim. Onlar da beni gördüler. Bana bu hediyeyi gönderdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Ben de onları görmek, onları makamlarında ziyaret etmek istiyorum. Eğer olursa çok sevinirim. Hediye için Cumhurbaşkanı Danışmanı daha önce aradı. Çocuklar hediye için çok sevindiler. Hediyeyi evimizin misafir odasına, baş köşesine bırakacağız" dedi.

Karahan’ın 7 yaşındaki kızı Hira ise hediyeyi çok beğendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Onu görmek istiyorum. Onu bizim eve davet ediyorum. Bizim eve gelsin çayımızı içsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Mehmet Şerif Karahan'ın gelen maket helikopteri kurması

-Helikopterden, Karahan'dan ve çocuklarından detaylar

-Mehmet Şerif Karahan'ın konuşması

-7 yaşındaki Hira'nın teşekkür etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-