DHA YURT BÜLTENİ -11

Mersin' de asansör kavgası sokağa taştı

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Mersin' in Mezitli ilçesi'nde aynı apartmanda oturan iki komşunun asansör kavgası sokağa taştı. Sopa, çekiç ve bıçaklarla birbirlerine saldıran komşuların kavgasını çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mersin' in Mezitli ilçesi'nde bir apartmanın üçüncü ve beşinci katında oturan iki komşunun asansörü meşgul etme nedeniyle başlayan tartışması sokağa taştı. Öfkeli komşular sopa, çekiç ve bıçaklarla birbirine vururken aile üyeleri de sokağa taşan meydan kavgasını ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Mezitli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya kısa sürede müdahale etti ve tarafları birbirinden ayırdı. Kavgaya karışanların tümü Emniyet Müdürlüğü' ne götürüldü.

Kaş'ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki otellerde kısmen zarar meydana geldi.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye aracı, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazözle yangın ve AKUT ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bazı evler ve otellerin de kısmen zarar gördüğü belirtildi.

Artvin'de, 704 seçmenin kaydı donduruldu

Artvin İl Seçim Kurulu'nca kentteki boş olan, yıkık dökük 6 evde kayıtlı 97 seçmenin de aralarında bulunduğu 704 seçmenin kaydının dondurulduğu belirtildi.

Artvin'de, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi seçmen listeleri askıya çıkarılınca Dere Mahallesi'nde isimlerini kontrol edenler, Habazaoğlu Sokak'ta harabeye dönen ve yan yana bulunan 26/1, 26/2, 26/3, 34/1, 35 ve 16 kapı numaralı 6 evde, 97 seçmenin kayıtlı olduğunu fark etti. Mahalleli, yıllar önce sahiplerince terk edilen evlerde kayıtlı kişileri tanımadıklarını belirtti. Bunun üzerine CHP Merkez İlçe Başkanlığı'nca yıkık dökük evlerin yanı sıra kentte 'taşıma seçmen' olduğu iddiaları üzerine İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sundu. İl Seçim Kurulu'nca yapılan incelemeler sonucu belediye sınırlarında, aralarında harabe evlerdeki seçmenlerin de yer aldığı 704 seçmenin kaydının dondurulduğu belirtildi.

'RAHAT VE MUTLUYUZ'

CHP Artvin İl Seçim Kurulu görevlisi İlyas Şahin, kendilerinin 492 seçmen hakkında şikayetleri olduğunu belirterek, yapılan incelemelerin ardından 704 seçmenin kaydının dondurulduğu kararının kendilerine ulaştığını söyledi. Şahin, "Artvin merkezde belediye sınırlarında içinde 704 tane seçmenin kaydının dondurulduğunu kararı elimize ulaştı. Çok rahatız ve mutluyuz. Artvin ilinde belediye başkanını, Artvin ilinde yaşayanlar, kentte evi ve adresi olanlar belirleyecektir" dedi.

Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır, Türkiye birincisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen okuma yazma seferberliğine, Diyarbakır 89 bin 220 kişi ile rekor oranda katılım sağlayarak Türkiye birincisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, özellikle kadınların okuma yazma öğrenmelerini amaçlayan okuma yazma seferberliğinde, Diyarbakır, Türkiye birincisi oldu. Kent genelinde okuma yazma bilmeyen 115 bin 345 kişi için açılan 5 bin 651 kursa 77 bin 643'ü kadın, 11 bin 577'si erkek olmak üzere 89 bin 220 kişi katılım sağladı. Kursları başarıyla tamamlayanlar için Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğu, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan'ın katılımıyla sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

'YÜZDE 90'I KADINLARIMIZDAN OLUŞUYOR'

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kadınların önünü açmanın ve eğitimden başlayarak tüm engelleri ortadan kaldırmanın temel vazifeleri olduğunu söyledi. Okumu yazma öğrenmek isteyenler için çok sayıda kurs açıldığını anlatan Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'da da 100 bine yaklaşan kursiyerimizin yüzde 90'ı kadınlarımızdan oluşuyor. İkinci kademeyi de geçerek diploma almak istediklerini belirttiler. Biz ülkenin her köşesinde her bir insanımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak, onları mutlu etmek, bilgi ve becerileri ile değer katmalarını sağlamak noktasında bir çabanın içerisindeyiz. Diyarbakır'da, eğitimin her alanında çok kısa süre içinde çok büyük bir dönüşümü ve başarıyı gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. En büyük gücümüzü sizlerden alıyoruz. Kurslarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Sadece halk eğitim merkezlerinde değil, aile destek merkezlerimizde de bu kurslarımızı açıyoruz. Açıkçası nerede öğrenmek isteyen varsa bu kursları onların ayaklarına, evlerine, odalarına kadar taşıyoruz. Kararlılığımız budur. İnşallah da başaracağız" dedi.

'ARTIK KENDİMİ İFADE EDEBİLİYORUM'

Kursu başarıyla bitirenlerden Fatma Karadağ, okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok şükür kendimi ifade edebiliyorum. Okuma yazmayı öğrendim. Emine Erdoğan'a, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Şimdi hastaneye rahat gidebiliyoruz, kendi adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı yazabiliyoruz. Her şey için Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyorduk ki kadınların hiç ismi bile yoktu. Şükürler olsun şimdi kadınlarımız en önde" diye konuştu.

Hande Yener: Biz alkış bağımlısı zavallılarız

Kış turizminin merkezi Uludağ’da düzenlenen 'TikTok Whitefest'te sahne alan Hande Yener, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Yener, "Biz alkış bağımlısı zavallılarız" diyerek, alkışlanmak istemediğini söyledi.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivallerinden TikTok Whitefest 2019’un ikinci gününde pop müziğinin sevilen sanatçısı Hande Yener sahne aldı. 4 dansçının eşlik ettiği Yener, sahneye yeni klibinde kullandığı siyah kıyafeti ile çıkarak, sürpriz yaptı. Hayranlarına unutulmaz bir şov sunan Yener, "Biz alkış bağımlısı zavallılarız" diyerek, alkışlanmak istemediğini söyledi. Sahneden bir süre hayranlarıyla sohbet eden Hande Yener, "Kızlar çapkınlık yaparken çaktırmaz, saman altından su yürütür. Erkekler ise her şeyi eline yüzüne bulaştırır" dedi.

KIŞ SPORLARINA MESAFELİ

Konser öncesinde de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, kayak sporunun kendisi için oldukça riskli olduğunu, kış sporları ile arasına mesafe koyduğunu söyleyerek, "Düşüp sakatlanmam söz konusu olursa, olası bir etkinlik iptalini mecbur kılabilir. Bu sebeple bu tip sporlardan uzak duruyorum" dedi. Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde sahne almasının kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen başarılı popçu, "Hala böylesine önemli etkinlikerde sahne alabiliyor olmam her kuşağa hitap ettiğimi gösterir. Nesiller değişiyor ancak kendini yenileyebilenler ve kuşaklara ayak uydurabilenler başarılı olmaya devam ediyor. 'Yalanın Batsın'daki Hande'yi yeni nesiller yemez. Sürekli kendimizi geliştirmemiz ve tazelenmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız tutunamıyorsunuz" diye konuştu.

'BEST OF DEMEK, BEN BİTTİM DEMEK'

"Yeni nesillerin bu talepleri bir Hande Yener Best Of albümünü getirir mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

'Henüz Best Of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir 30 yıl sonra düşünebilirim. Best Of demek eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten ki; bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur. Uzun yıllar yeni şeyler üretip yeni tarzlar denemek istiyorum."

MAGAZİN MISIR PATLAĞI GİBİ

Hande Yener, oyuncuların magazin muhabirleri ile köşe kapmaca oynaması doğrultusundaki açıklamalarının arkasında olduğunu dile getirerek, "Yine söylüyorum. Magazin mısır patlağı gibi bir şey. Herkes 'yemem' der ancak ortaya koyarsanız herkes bir avuç alır. Sokakta beni gördüklerinde eğer elimle kamerayı kapatmaya çalışıyorsam bu evdeki izleyiciye yapılmış bir harekettir. Onlara biraz ayıp etmiş hissederim kendimi. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Takdir izleyicinin ve halkın" dedi. Yener, özellikle oyuncuların bu anlamda biraz daha duyarlı olmasını beklediğini söyledi.

Sivas'ta 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçirildi

Sivas Valiliği himayesinde, 'Camide Ol'mak' adlı altında başlatılan proje ile çocuk ve gençler camide sabah namazını kıldı, cemaatle sohbet etti.

'Camide Ol'mak' projesi kapsamında, Vali Salih Ayhan, Yeni Mahalle'deki Karainci Camisi'nde Karainci Cami Derneği Gençlik Kolları'nca sabah namazında düzenlenen programa katıldı. Vali Ayhan, çocuklar, gençler ve mahalle halkı ile bir araya geldi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un vaazı ile başlayan program, sabah namazının kılınması ile devam etti. Namazın ardından çocukları kutlayan Vali Ayhan, cemaat ile sohbet etti. İl Müftülüğünün çorba ikram ettiği programda konuşan Vali Salih Ayhan, çocukların ve gençlerin camiye severek gelmeleri için ailelere, büyüklere ve cami imamlarına büyük görevler düştüğünü söyledi.

Öğrencilerin camiye ve okula koşarak gelmesinin önemine vurgu yapan Vali Ayhan, "Bizim çocukluğumuz, mabedin ve mektebin gölgesinde geçerdi. Zamanla bazı değerlerimizden maalesef uzaklaştık, camilerimize yabancılaştık veya kötü niyetli insanlar tarafından, gruplar tarafından uzaklaştırıldık" dedi.

Çocukları ve gençleri camilerde görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Ayhan, "Bir tek çocuğumuzu bile heba edemeyiz. Okullarımızda eğitim ne kadar mühimse, buralardaki manevi eğitim de o kadar önemli. İnşallah buradaki görüntü bütün camilerimize örnek olacak. Bu tabloyu görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Camiler sadece ibadet yapılan yerler değil, hayata dair her şeyi öğreneceğimiz yerlerdir. Burası sizler için ilham, yaşam kaynağıdır. Toplumda en etkili ve en büyük sivil toplum kuruluşları camilerdir. Burası sizlerin mekânı olsun, mümkün oldukça buralarda bulunun, hem ibadet anlamında hem de bu mekânları güzelleştirmek anlamında üzerinize düşeni yapın. 'Camide Ol'mak' projesini bizler de yakından takip edeceğiz. Tecrübeli ve kendini iyi eğitmiş din görevlilerimizle, müftülüğümüzle çocuklarımızı camide olduracağız, camide olgunlaştıracağız inşallah" diye konuştu.

