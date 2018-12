DHA YURT BÜLTENİ-11

HDP Şanlıurfa il binasına operasyon; gözaltılar var (1)

Şanlıurfa'da, cezaevinde açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek için 3 günlük açlık grevinin başlatıldığı HDP il binasına, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atılması üzerine operasyon düzenlendi. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, HDP üyeleri gözaltına alındı. Parti binası ve çevresinde güvenlik önlem alan polisler, gözaltına alınan şüphelileri midibüslerle emniyete götürdü.

Haber - Kamera:ŞANLIURFA- )

Mersin'de beklenen sağanak başladı (2)

YAĞIŞ SÜRÜYOR

Mersin'de sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış sürerken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri acil durumlar için kentin farklı noktalarında anında müdahale için bekletiliyor. Sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sürücüleri olumsuz etkilese de bazı bölgelerde trafik tek şeritten akmaya devam ediyor. Kentteki ana artellerdeki rögar kapakları açılarak, oluşan su birikintilerinin sele dönmemesi açısından tahliye çalışmaları da devam ediyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ MERSİN, ()

Maaş alamayan öğretmenler derse girmedi



İzmir'in Menemen ilçesindeki özel okulda öğretmenler, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derse girmedi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan okul yönetiminin bir süredir mali sıkıntıda olduğu öğrenildi.

Ulukent Mahallesi'ndeki bir özel okulun öğretmenleri, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı aldı. Bazı öğretmenler, bugün alınan kararı uygulayıp, derslere girmedi. Öğretmenleri derse girmeyen öğrenciler de okul bahçesinde spor yaparak ya da sınıflarında ders kitabı okuyarak, zaman geçirdi. Durumu öğrenen bazı veliler ise okula gelip çocuklarını eve götürdü. Okul yönetimi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

Bakan Ersoy: Doluluğu değil, geliri sorun (2)

'THY İLE BİRLİKTE BUSİNESS CLASS TARİFELİ SEFERLERİ 2019’DA BAŞLAYACAK'

İzmir’de 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarında, Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte business class tarifeli seferlerin 2019 yılının nisan ayında başlayacağını, ilk etapta 67 haftalık uçuş planlandığını söyledi. Bakan Ersoy, "THY ile görüşmeye devam ediyoruz. İnşallah bu sayı 80’i geçecek. Her yıl bunu yüzde 100 artırarak kapasitenin yüzde 10’luk kısmını 5 yıl içerisinde THY gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tarifeli ve business class seferler gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, turizm alanında eğitim konusunda da adımlar atıldığını, 11 turizm meslek lisesinin gelecek yıl itibariyle kolej statüsüne getirileceğini ve burada üç dilde mecburi eğitim verileceğini söyledi. Berlin’de de tanıtım ihalesi yapılacağını aktaran Ersoy, bununla birlikte Türkiye tanıtım stratejisini de netleştireceklerini açıkladı.

'ÖNEMLİ OLAN TURİZMİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK'

Turisti hedef alan bir kampanya düşündüklerini söyleyen Ersoy, turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bununla ilgili ihaleler gerçekleştirdiklerini, yan özellikleri olan alanları ihalelerle Türkiye geneline yaymaya başlayacaklarını söyledi. Türkiye Turizm Geliştirme Fonu’na dair de bilgi veren Ersoy, önemli olanın turizmin şeklini değiştirmekten geçtiğini kaydetti. Bakan Ersoy, şöyle dedi:

"Fon ile ilgili hedefimiz, yılbaşından sonra bunu yasalaştırmak ve özel sektörün Türkiye tanıtımında, Türkiye'nin turizmle ilgili politikalarında fikir sahibi olmasını sağlamak. Türkiye çok eski zamanlardan beri sezona hazır. Önemli olan turizmin şeklini değiştirmek. Farklılaşmaya gidiyoruz. Amacımız sezonu uzatmak, maliyet ağırlık değil gelir ağırlıklı konsepte yönelmek. Bunu yaparsak uzun vadeli turizm politikası ile gelirde ilk 10 turizm ülkesi arasında yer almak ilk hedefimiz."

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

Elektrik direğinde asılı kalan kumruyu ekipler kurtardı

Diyarbakır'da ayağına ip dolanması sonucu elektrik direğinde asılı kalan kumru, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mevlana Halit Mahallesi'ndeki elektrik direğinde asılı kumruyu gören vatandaşlar, '186' numaralı DEDAŞ Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye gönderilen ekipler, iletim hattında mahsur kalan kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Kumrunun mahsur kaldığı iletim hattının enerjisini kesen ekipler, aracın sepetli merdiveniyle çıktıkları direkte asılı kalan kuşun ayağındaki ipi çözdü. Ayağı temizlenen kuş özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR -

Tekirdağ'da 17 kilo skunk ele geçirildi



Tekirdağ'da, polisin şüphe üzerine sürücüsünü durdurup, arama yaptığı otomobilde 17 kilo skunk ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul çevre yolu üzerinde, otomobilden hafif ticari araca çantaların aktarıldığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, çantaların aktarıldığı hafif ticari aracı takibe alarak, sürücüsünü TOKİ kavşağında durdurdu. Araçta yapılan aramada; 14 plastik torba içine preslenen 17 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, araçta bulunan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

KESK üyelerinden mitinge davet

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Gaziantep Şubesi üyelerini 15 Aralık'ta Adana'da düzenlenecek bölge mitingine davet etti.

Yeşilsu Parkı'nda yapılan basın açıklamasına KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, KESK Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, sendika üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Grup adına basın açıklaması yapan Elif Çuhadar, ülkenin ekonomik kriz içinde olduğunu ve krizin faturasının ise vatandaşlara ödetilmeye çalıştığını söyledi. Asgari ücret görüşmelerinin de başladığını hatırlatan Çuhadar şunalrı söyledi:

"Sadece kamu emekçileri değil, işçiler, işsizler, kadınlar, gençler bunların tümü üzerinden ciddi bir ekonomik krizin faturası iktidar tarafından bize ödetilmeye çalışılan bir politikası ile karşı karşıyayız. Asgari ücret görüşmeleri başladı. Bütün sendikalar, emekçiler, işsizler ve asgari ücretle çalışan milyonların gözü kulağı bu görüşmelerde. İnsanca yaşayacak bir ücret emeğinin karşılığını alacak çalışmayı da bununla birlikte birleştirmediğimiz sürece, iktidarın ekonomik krizi de gerekçelendirerek zammı düşük bir seviyede tutma çalışmalarına karşı bizde tarafız. Biz sadece bunun işçilerin sorunu olmadığını, kamu emekçilerinin de bu sürece karşı mücadele etmesi gerektiğinden hareketle bizimde asgari ücret görüşmelerinde taraf olduğumuzu ve bu mücadelenin takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz."

Grup, alanda bir süre slogan atarak dağıldı.

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- )

Eşinden miras kalan klasik otomobile gözü gibi bakıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan Ayşe Özgülçin (79), geçen yıl hayatını kaybeden eşi Ali Bülent Özgülçin'den (82) kendisine miras kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobile, evinin alt katındaki garajda gözü gibi bakıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Ayşe Özgülçin'in eşi Ali Bülent Özgülçin geçen yıl hayatını kaybetti. Ayşe Özgülçin, eşi tarafından 61 yıl önce İstanbul'dan satın alınan ve kendisine miras kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobili, ikamet ettiği evin zemin katında yer alan garajda koruma altına aldı. Eşinin hatırasına sahip çıkan Ayşe Özgülçin, fırsat buldukça temizliğini yapmayı da ihmal etmediği klasik otomobile ara sıra binerek eşiyle birlikte yaşadığı anılarını da yad ediyor.

İstanbul'da yıllar önce taksi olarak da kullanılan otomobilde, eşinin pek çok hatırasının olduğunu belirten Ayşe Özgülçin, gözü gibi baktığı aracı yoğun talep olması ve satın alınmak istenmesine rağmen satmayacağını söyledi. Ayşe Özgülçin, "Aracın bizde olduğunu bilen duyan büyük ilgi gösteriyor. Dayısının oğlu almıştı eşime sattı. O günden beri araç bizde. Aracın anıları çok, evladım gibi bakıyorum. Gözüm gibi baktım bu güne kadarda. Satmayı düşünmüyoruz, aracın bizde anıları çok. Eşimin anılarını yaşatıyorum. Araca elimizden geldiğince bakıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK - ORDU/

Bakan Soylu, 2018'de ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı (2)



'ÇATIŞMAYI ORTADOĞU'YA YIKMAK İSTİYORLAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünün dünyasının bir kırılma yaşamak istediğini söyleyerek, ancak bu kırılmanın çatışma ve şiddet yönünde mi, yoksa uzlaşma ve gelişme yönünde mi olacağının bilinmediğini belirtti. Bakan Soylu, "Küresel ve kabul etmeliyiz ki stratejik bir akıl, çatışma yönünde kırılma istiyor. Bununla da kalmıyor, çatışmayı Ortadoğu'ya yıkmak ve dünyanın geri kalanında kendisine ait güvenli bir alan oluşturmak istiyor. Birbiriyle savaşır gibi görünen, ama aslında uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığında ortak hareket eden terör örgütleri eliyle yürütülen vekalet savaşları, işte bu çatışma yönlü kırılma isteğinin yansımasıdır. Ancak bu senaryo, hesap edemedikleri bir etki ortaya çıkardı. Terör, göç ve uyuşturucu, sadece Ortadoğu'da değil, Avrupa ve Amerika'da da kendine ait maliyetler ortaya çıkardı. Uzlaşma yönünde kırılma isteyenler ise bölge ülkelerinin istikrarını yeniden tesis etmeyi, illegal silahlı yapılardan bölgenin temizlenmesini, doğuya ait olmayan legal unsurların bölgeden çekilmesini, bu sayede arzu edilen huzur ve barışın sağlanmasını arzuluyor" diye konuştu.

UYUŞTURUCUDAN ÖLEN İNSAN SAYISI

Uyuşturucunun, insanlığı iki noktadan tehdit ettiğini aktaran Bakan Soylu, birinci noktada doğrudan sebep olduğu ölümler olduğunu aktardı. Türkiye'de 2013'te 232 olan can kaybının hızlı bir yükselişle 2017'de 941'i gördüğünü belirten Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Ekim ayı sonu itibari ile 317 seviyelerindeyiz. 2018 sonu itibariyle uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısının 500-600 civarında olacağını düşünüyoruz. Burada asıl odaklanmamız gereken nokta ise bugün Avrupa nüfusunun yüzde 25'inin 60 yaşın üstünde olduğudur. Dolayısıyla uyuşturucu meselesinde batının kapısındaki tehlike, aslında tamamen gelecekteki nüfus projeksiyonlarıyla ilgilidir. Sorun bana göre şu an göründüğünden çok daha büyüktür. Bir kıyaslama olması açısından söylüyorum, Türkiye'de 15-64 yaş aralığındaki nüfusta milyon kişi başına yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucu ölüm rakamı 17, Avrupa ülkelerinde ise 25.6'dır. Uyuşturucunun kullanım etkisinin sadece can kaybı olmayıp üretmeyen, verimsiz bir gençlik oluşmasına sebebiyet vermesi de işin daha farklı bir boyutunu oluşturmaktadır."

'DENKLEM BU KADAR BASİT'

Uyuşturucunun ürettiği ikinci tehdidin dolaylı ama çok somut bir tehdit olduğunu aktaran Bakan Soylu, uyuşturucunun terör ve düzensiz göçü finanse etmesi sorununun doğrudan ölümler kadar önemli bir mesele olduğunu söyledi. Süleyman Soylu, "Eğer terörün olmadığı bir dünya istiyorsak, uyuşturucunun olmadığı bir dünyaya ulaşmalıyız. Denklem bu kadar basittir. Çünkü para olmazsa, terör de olmaz. Uyuşturucunun terör örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olduğu, bu konuyla ilgilenen hemen herkesin bildiği bir gerçektir" dedi.

Türkiye'nin doğusundaki birçok ülkede istikrarsızlık olduğunu anlatan Bakan Soylu, iki gün önce okuduğu bir istihbaratı da salondakilerle paylaştı. Özellikle Deyrizor'da çıkan petrolde DEAŞ ile PYD'nin ilişkisini ortaya koyduğunu belirten Soylu, "Hangi gruplar ne kadar para kazanıyor, petrolü nereye sevk ediyor ve bu petrolden DEAŞ ne kadar, PYD ne kadar alıyor, bir ortaklık söz konusu. Kaçak tütün ve sigara, insan kaçakçılığını eklediğinizde ortaya ciddi bir finansman çıkıyor. Bu finansmandan kimse vazgeçmek istemiyor. Uluslararası alanda bu konuda işbirliği yapılmıyor. Düzensiz göç ve uyuşturucu meselesinde Avrupa sessiz. İyi niyetli değiller, sırtımızı okşuyorlar" şeklinde konuştu.

'SURİYE İLE 400 YIL AYNI SANCAK ALTINDA YAŞADIK'

Milyonlarca insanın bir yerden bir yere göç ettiğine dikkati çeken Bakan Soylu, "Kim kendi evladını ve kendi hayatını, dalgaların içinde, topraklarını terk ederek hayatını riske eder ki? Bunun sebebi Türkiye midir, hayır. Bunun kusuru, 400 yıldır dünyanın merkezini ben yönetiyorum diyen batıdadır. Biz sırtımızı dönemez miydik 3,5 milyon Suriyeliye? 400 yıl boyunca aynı sancak altında bir millet olduk. Maliyeti ne olursa olsun, bunu unutamayız. Komşunuzun taciz edilmesine nasıl müsaade etmezseniz, ülkeler de aynıdır, buna müsaade etmezler. Bu kaosu oluşturan, DEAŞ'ı kışkırtan, PYD'yi destekleyen ve bu tablonun oluşmasını sağlayan biz değiliz" diye konuştu.

'ENSELERİNDEYİZ'

Türkiye'nin uyuşturucu konusunda yaralı bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Soylu, oğluna uyuşturucu parası vermediği için gözünün üstü morarmış annenin vicdani mesele olduğunu söyledi. Soylu, "Bunun bedeli ne olursa olsun, bunu çözmek zorundayız. Kim bunun arkasında olursa olsun, bu mesele ile uğraşmak durumundayız. Okulların etrafında tedbir aldık, satıcılar parklara doğru gittiler. Dün arkadaşlarımız parklara yönelik operasyon yaptı. Enselerinde olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu mücadelede torbacısıyla, üst satıcısıyla ve her noktasıyla ilgileniyoruz" dedi.

ABD'Yİ ELEŞTİRDİ

Uyuşturucu- terör bağlantısında, batılı ülkelerin PKK özelinde de anlaşılmaz bir tutum içinde olduğunu dile getiren Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2009 yılında ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı 'yabancı varlıkların kontrolü ofisi', PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri Murat Karayılan ve iki kişiyi daha önemli yabancı uyuşturucu kaçakçıları olarak ilan etmiştir. Aynı ofis, 20 Nisan 2011 tarihinde Cemil Bayık, Duran Kalkan ve diğer bazı sözde yöneticileri 'özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçıları' olarak ilan etmiş. Bunlara ilişkin finansal tedbirleri devreye aldığını duyurmuştur. Herhalde bu ABD'de çok üniversite ve akıllı adam var. Bizle dalga mı geçiyorlar. Nasıl bir devletsin sen. Bugün Ortadoğu'daki cinayetlerin sorumlusu biz miyiz? Bu travma 21'inci yüzyılda bütün ülkeleri kapsayacak bir travmadır. ABD, 3 terör örgütü üyesini ben arıyorum diye bütün dünyaya ilan ediyorsun. Kim sizin samimiyetinize inanır? Daha ondan üç gün önce adamlarınız Kandil'de yine pazarlık aşamasındaydı. Birbiri ile kopan iki grubu birleştirmek için çaba sarf ediyordu, sanki ailenin reisi. Bu kadar açık şekilde bir ülkeye yakışmamalı. ABD Afganistan'ı işgal ettiğinde 200 ton uyuşturucu üretiliyordu. Şimdi 45 kat artırdılar. Huzur ve demokrasi getirmek için işgal etmişti, bütün ülkelere yaptığı gibi. Savaş yok ama savaşlardan daha fazla kayıplar yaşanıyor."

PKK AVRUPA UYUŞTURUCU PAZARININ YÜZDE 80'İNİ KONTROL EDİYOR

Europol tarafından hazırlanan '2011 AB terörizm durum ve eğilimler raporunda, PKK'nın terörist eylemlerini finanse etmek için uyuşturucu ve insan ticareti yaptığının açıkça belirtildiğini kaydeden Soylu, "Interpol raporlarına göre 1992 ve 1994 arasında PKK'nın Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60-70 arası kısmına hakim olduğu, 2005'ten itibaren de yüzde 80'ini kontrol ettiği açıkça belirtilmektedir. Ayrıca AB içinde en tehlikeli uyuşturucu türü olarak kabul edilen ve 2016'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin yüzde 82'sine sebep olan opioidlerin kaçakçılığını da Balkan rotası üzerinden koordine eden örgüt, yine PKK terör örgütüdür" dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LILAR

Bakan Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan PKK'lılara ilişkin iade taleplerinin, özellikle Avrupa'nın içlerine doğru ilerledikçe asla karşılanmadığını vurguladı. Soylu, "YPG'nin, PKK'nın şubesi, hatta bizatihi isim değiştirmiş hali olduğu biliniyor. Buna rağmen hala birtakım siyasi manevralarla bu örgüte para, silah, eğitim desteği verilmeye devam ediyor. Birbiriyle savaştığı iddia edilen DEAŞ ve PKK, YPG sahada organize suç konusunda gayet de güzel işbirliği yapabiliyor. Bütün bu fotoğraftan anladığımız şudur ki; uyuşturucu ticareti, bugün yaşanan vekalet savaşlarının, başta bahsettiğim kırılma ihtiyacının başat aktörüdür. Uyuşturucuyu bitirmek, küresel siyaseti dizayn etmek isteyen karanlık bir yapının elindeki en büyük argümanı saf dışı etmek demektir. Terörden ve uyuşturucudan zarar gören her ülkenin bu mücadeleye katılması gerekir" diye konuştu.

KONFERANS ÜÇ GÜN SÜRECEK

Konuşmasının ardından Bakan Soylu'ya katılımından dolayı teşekkür plaketi verildi. Üç gün sürecek olan 'Uluslararası Uyuşturucu Konferansı'na yurt içi ve yurt dışından katılacak bilim adamı ve uzmanlar bildirilerini sunacak.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

İzmir'de market işleten çift, başlarından vurularak öldürüldü (2)



CİNAYETİN SIRRINI ÇİFTİN BAĞLANTILARI ÇÖZECEK

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde market işleten Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan'ın başlarından vurularak, öldürülmesinin ardından jandarma ekipleri, iş yerindeki incelemelerini sürdürdü. Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde bulunan ve 24 saat açık olan markette güvenlik kamerasının bulunmadığı anlaşıldı. Araştırmalarını çevrede de sürdüren ekipler, yakındaki akaryakıt istasyonu ile başka marketin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, olay sırasında bölgeden geçen tüm araç ve kişilerin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Ayrıca kara yolu üzerindeki başka iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarından da kopya alındığı öğrenildi.

ZEYTİNLİKLERİ DE KUNDAKLANMIŞ

Soruşturmayı sürdüren jandarma, çiftin bağlantıda bulunduğu kişileri de saptayıp, ifadelerine başvurmaya başladı. Gece yarısından sonra alışveriş için markete gelen müşteri tarafından cesetleri bulunan çiftin, o saatte markette olduğunu bilen birilerinin cinayeti işlediği ihtimali üzerinde duran ekipler, cep telefonu kayıtlarını da son görüştükleri kişilerden başlayarak, incelemeye aldı. Bazı yakınları, yıllardır market işleten Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan'ın, İstanbul'da üniversitede okuyan kızları Begüm ile Aysel Özkan için iş yerini gece de açık tuttuklarını söyledi. Bazı mahalle sakinleri ise çevrelerine yardım eden, iyi ilişkileri bulunan çiftin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu özellikle kardeşlerine ait arazi ve evi de satın aldıklarını anlattı. Jandarmanın, araştırmalarında, yakınlarından aldığı en dikkat çekici bilgi ise çiftin sahibi olduğu zeytinliğin bir süre önce kundaklandığı oldu. Buradan yola çıkarak, çiftin bir süredir tehdit ediliyor olabilecekleri ihtimali üzerinde de duran jandarma, özellikle ekonomik bağlantılarını, hesap hareketlerini de araştırmaya dahil etti.

KIZLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi aldıktan sonra İstanbul'dan İzmir'e gelen çiftin kızları Begüm ve Aysel Özkan, büyük üzüntü yaşadı. Birbirine sarılıp, gözyaşı döken kız kardeşler, olayın neden olduğunu çevresindekilere sorarak, öğrenmeye çalıştı. İki kardeş, olayın aydınlatılmasını istedi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak Özkan çiftinin cenazelerinin, daha sonra yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN / SELÇUK (İzmir), ()

===================================

İş makinesi hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 tonluk taş eleme makinesini kepçeyle çalmaya çalışmakla suçlanan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ın Boztepe Mahallesi Alara Çayı kenarında Fatih Tezcan'a ait kullanılmayan kum ve çakıl ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından operasyon yapıldı. Dün yapılan operasyonda, aynı yerden daha önce de demir elektrik direğini çalmakla suçlanan Y.C. ile T.Y., 2 tonluk taş eleme makinesini kepçeyle çalmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.C.'nin özel bir firma adına taşeron olarak Alanya'da kepçe operatörlüğü yaptığı, olay yerinde ele geçirilen kepçenin de aynı firmaya ait olduğu belirlendi.

'SEYYAR BİR HURDACIYA VERDİM'

Gözaltına alınan Y.C. ve T.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Y.C., hırsızlık suçlamasını kabul etmeyerek, "İki hafta kadar önce Alara Çayı kenarında kepçeyle çakıl arıyordum. Daha sonradan eski kum ocağı olduğunu öğrendiğim yerde atıl halde bir direk gördüm. Atıl durumda ve sahipsiz olduğunu düşünerek trafo direğini kepçeyle ikiye katlayıp, büktükten sonra yükleyerek götürdüm ve Alanya tarafında yolda gördüğüm seyyar bir hurdacıya verdim, karşılığında 50 lira aldım. Kendime harçlık yaptım" dedi.

'MAKİNE PARÇASINI KEPÇEYLE GÖTÜRDÜM'

Aynı yere yine çakıl aramak için kepçeyle geldiğini kaydeden Y.C., "Tanımadığım bir kişi bana orada bulunan yaklaşık 2 ton ağırlığında olan demir makine parçasını göstererek, 'Bunu buradan kaldır, biraz ileriye bırak, sana harçlık vereyim' dedi. Ben de makine parçasını kepçeyle götürdüm ve tanımadığım adam bana 50 lira verdi. Dün yine aynı yere çakıl aramaya geliyordum, yolda arkadaşım T.Y. beni aradı ve canının sıkıldığını söyledi. Onu da alıp eski kum ocağına geldim. Bu sırada muhtar olduğunu söyleyen biri gelerek bizim hırsızlık yaptığımızı söyledi. Birkaç dakika sonra jandarma gelerek bizi karakola götürdü" diye ifade verdi.

T.Y. de hırsızlık olayıyla ilgisi olmadığını iddia ederek, dün canı sıkıldığı için arkadaşıyla geldiğini, bu sırada jandarmanın kendilerini gözaltına aldığını anlattı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(Antalya) ()

Engelli öğrenciler bir günlüğüne belediye personeli oldu

Gölbaşı Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerine ‘Belediyemizi Tanıyalım’ projesi kapsamında belediye müdürlüklerini tanıtarak, öğrencilere bir günlük iş verdi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden ZİÇEV öğrencileri, bir günlüğüne üniforma giyip zabıta oldu. Engelli zabıtalar, Gölbaşı Seymenler Kapalı Pazar Yeri’nde sebze ve meyve tezgâhlarını gezerek etiket denetimi yaptı. Öğrenciler, esnaflara kimlik yaka kartlarını takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi kıyafeti giyen öğrenciler ise, çöp ve atıkların nasıl temizlendiğini hakkında bilgi aldı, süpürge aracına bindi. Son olarak Park Bahçeler Müdürlüğü serasında sümbül soğanı eken ZİÇEV’li öğrenciler ise burada kompost makinesi kullandı.

‘ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR’

“Engelliler Haftasıö dolayısı ile ZİÇEV’li öğrencilerimizle bir günlüğüne mesai arkadaşı oldukö diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek herkesin sosyal sorumluluğudur. Gölbaşı Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm insan haklarından eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.



Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), ()

