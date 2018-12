DHA YURT BÜLTENİ -11

YURT BÜLTENİ -11

KARAMAN'DA, 10 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Karaman merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; 16'sı muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si emekli olan 19 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Aralık'ta 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 10'u, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

KASİYERE BIÇAK ÇEKİP BİN 515 LİRA ÇALDI, 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Bursa'da bir süpermarket zincirinin şubesine giren Ömer Ö.(23), kasiyerin boğazına bıçak dayayıp kasadan bin 515 lira çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Evine düzenlenen operasyonla yakalanan Ömer Ö. verdiği ifadede pişman olmadığını söyledi.

Olay, 30 Kasım'da merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesinde süpermarket zincirinin bir şubesinde meydana geldi. Markete giren Ömer Ö. bir patates cipsi aldıktan sonra kasaya yöneldi. Kasiyer işlem yapmak için yazarkasayı açtığı anda cebindeki bıçağı çıkarıp kasiyerin boynuna dayayan Ömer Ö. kasadaki 1515 lirayı çalıp marketten kaçtı. Ardından bir minibüse binen Ömer Ö. izini kaybettirmek için 500 metre sonra inip taksiye bindi. Kısa bir mesafe gittikten sonra taksiden de inen Ömer Ö. bir internet kafeye gitti.

95 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevre iş yerlerinde 43, hat üzerinde minibüslerde ise 52 güvenlik kamerası inceleyerek iz sürdü. Yüzünde maske olan şüpheli girdiği internet kafede maskesini çıkarınca güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yakayı ele verdi. Şüphelinin evini tespit eden ekipler, evin civarında gizlenerek şüpheliyi yakaladı. Şüpheli verdiği ifadesinde pişman olmadığını belirtti. Firma yetkilisi ve mağdur kasiyerin de şikayetçi olduğu olayın şüphelisi Ömer Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ'DA KUYUMCUDA BİLEZİK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Elazığ'da kimlikleri belirsiz 3 kadının, müşteri gibi girdikleri kuyumcudaki yaklaşık 4 bin 500 lira değerindeki 20 gram altın bileziği çalma anı güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kadınları bulup, yakalamak için çalışma başlattı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN BOYACI, YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin'de, çalıştığı inşaatta demir çubukla elektrik tellerine temas edince akıma kapılarak ağır yaralanan ve 29 gün önce tedavi için Gaziantep'e getirilen boyacı Ahmet Açar (25), kurtarılamadı.

Olay, geçen 6 Kasım'da Mersin'in Çukurova Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce evlenen Ahmet Açar, çalışmaya gittiği 2 katlı müstakil ev inşaatında boya yaparken, demir çubuk ile yanlışlıkla elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Açar, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Gaziantep'e sevk edildi. 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan Ahmet Açar, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Ahmet Açar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Mersin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ZONGULDAK’TA OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Zonguldak'ta annesini tedavi için hastaneye götüren 39 yaşındaki Şenol Pekmezci’nin kullandığı otomobil, 20 metreden dereye uçtu. Kazada, 65 yaşındaki Elvan Pekmezci hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Zonguldak-Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Annesini hastaneye tedaviye götüren Şenol Pekmezci yönetimindeki 48 KL 626 plakalı otomobil Gökgöl Tüneli çıkışında kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yan duran otomobilin sürücüsü Şenol Pekmezci, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sedyeye bağlanan halatla yukarı çekilen Şenol Pekmezci, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Elvan Pekmezci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan Elvan Pekmezci'nin cesedi sedyeye konularak halatla yukarı çıkarıldıktan sonra ambulansla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alan Pekmezci ailesinin yakınları olay yerine geldi. Annesinin öldüğü, kardeşinin ise yaralandığı haberini polis ve jandarma ekiplerinden alan Şener Pekmezci, gözyaşlarına hakim olamadı. Şener Pekmezci'yi polis ve jandarma teselli etmeye çalıştı. Dereye uçan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yol ile dere arasında bariyerlerin olmaması dikkat çekti.

Sumru Yavrucuk rol aldığı oyunda hastanelik oldu (2)

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oynadığı tiyatro oyunu sırasında sahnede içtiği sıvıdan zehirlenen oyuncu Sumru Yavrucuk, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı (sulu bir çözelti) konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum'da oynuyorum.Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim" dedi.

MARMARİS (Muğla), ()

ÜNİVERSİTELİ BUĞRA'NIN CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Sivas'ta yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Buğra Çetin'in (28) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi Buğra Çetin'den bir süre haber alamayan Ankara'daki ailesi ev arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları Buğra Çetin'i yatağında hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Buğra Çetin'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Buğra Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün hastanede otopsi işlemi gerçekleştirildi. Vücudundan alınan parçalar kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Buğra Çetin, Ankara'da toprağa verilecek. Talihsiz gencin 30 Kasım'da annesi Afife Çetin'i kaybettiği öğrenildi.

LİSELİ CELİL, 'EJDER YALÇIN'IN MAKETİNİ YAPTI

Sivas'ta lise öğrencisi Celil Kaşkaya (17), güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kullandığı yerli üretim 'Ejder Yalçın' adlı zırhlı aracın maketini yaptı.

Sivas'ta özel bir lisede okuyan ve Yurdagül-Cemil Kaşkaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Celil Kaşkaya, 6 yıldır hobi amaçlı araç maketleri yapıyor. Kaşkaya, son olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda ön safhalarda yer alan, yerli üretim 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı.

Çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyleyen Kaşkaya, "Daha önce elektriğe ilgim vardı. Elektrik motoru ile yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Son altı yılda da maket işine girdim. İlk maketimi internette gördüğüm bir maketten etkilenerek, yaptım" dedi. Maketlerinde mukavva karton kullandığını belirten Kaşkaya, "Mukavva kartonu dışında elektrik olarak ledler, kablolar kullanıyorum. Mukavvanın en ufak şeklini bile elimle veriyorum. Bir tek lastiklerde plastik veya kauçuk kullanıyorum" diye konuştu. Terörle mücadeledeki önemi ve yerli üretim olması nedeniyle Ejder Yılmaz'ın maketini yapmaya karar verdiğini kaydeden Kaşkaya, "Bu aracın maketini neden yapmayayım diye bir duygu uyandı içimde. Ayrıca bu araç bizi gururlandırıyor da. Yabancı ülkelerin araçlarına baktığımız zaman bizim aracımız da onların arkasında kalmıyor ve hatta önlerine geçtiği araçlar bile var. Ben de bu nedenle hoşuma giden aracın maketini yapmak istedim. Yapımı ortalama 6 ay sürdü. Altı ayda haftanın üç günü çalıştım. Bazen gece yarılarına kadar çalıştığım oldu. Gerçeğinde ne var bire bir yapmaya çalıştım. Aynısı oldu mu dersek, dış olarak belki bire bir aynısı olabilir, iç olarak tüm fotoğrafını bulamıyorum. Bulabildiğim fotoğraflara göre içini de benzetmeye çalıştım" diye konuştu.

NEŞET ERTAŞ'IN ESERLERİ 'SENFONİK' OLARAK SESLENDİRİLDİ

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini, senfoniyle harmanlayarak, sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleşen konsere, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile yaklaşık 700 sanatsever katımdı.

Konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini ise Anıl Aydın yaptı. MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Onur Polat ve bas Zafer Erdaş solist olarak sahnede yer aldı. Konserde 'Ahirim Sensin', 'Neredesin Sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı Kışa Çevirdin', 'Al Elma Boyanır mı', 'Mühür Gözlüm', 'Niye Çattın Kaşlarını', 'Dertli Yoldaş', 'Zahidem', 'Ah Yalan Dünya', 'Kesik Çayır Biçilir mi', 'Doyulur mu', 'Dane Dane Benleri var' ve 'Yanıyorum' eserleri seslendirildi.

'ÇOK GÜZEL BİR KONSERDİ'

Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda salonu dolduranlar, performanslarından dolayı sanatçıları uzun süre alkışlarken, MDOB Müdürü Bengi İspir Özdülger ise "Çok güzel bir konserdi. Seyircinin coşkusu da bize çok fazla yansıdı. Bu karşılıklı iletişimden çok keyif alıyoruz. Çok güzel bir elektrik var aramızda. 27 yıldır tüm temsillerde salonumuzu doldurarak bizi yalnız bırakmıyorlar" dedi.

Neşet Ertaş’ın büyük bir halk ozanı olduğunu ifade eden Özdülger, şöyle devam etti:

"Onun varlığı, bize gösterdiği eserlerini, hediyesini herkese yansıtabilmek istiyoruz. Eserlerini çok sesli yaparak hem Avrupa’ya hem de dünyaya sunabilmeyi amaçladık. Eserin düzenlemesini yapan sevgili şefimiz Serdar Yalçın hazırladı. Biz bu türkülerin çok sesli olarak, senfonikleştirilerek söylenmesini, yorumlanmasını çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye bir kültür mozaiğidir. Türkülerimizde çok zengin. Bunun tüm dünyaya yansıtmak istiyoruz. Nasıl ki Avrupa’da İtalyan halk şarkısı Napolitenler çok sesli bir orkestra ile dünya tarafından dinleniyorsa biz de bunu kendi türkülerimiz üzerinden sağlamak, dünyaya böyle bir açılık yapmak istiyoruz."

-Kültür Merkezi önünde bekleyen

-Kültür Merkezine girenler

-Kültür Merkezi içinden genel ve detay görüntü

-Sanatçılar sahneye gelirken

-Konserden genel ve detay

-Konser sonrası izleyenlerle röp.

-MDOB Müdürü Bengi İspir Özdülger ile röp

ATATÜRK KÖŞKÜ ORMANLARI'NDA BÖCEK İSTİLASIYLA KURUYAN 456 AĞAÇ KESİLECEK

Trabzon'da, 2,5 hektarlık Atatürk Köşkü Ormanları'nı istila eden ve literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan on iki dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ağaçlarının kurumasına neden oldu. 1041 ağacın yer aldığı ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin istilası altındaki 456 ladin ve sarıçamın kesilmesine karar verildi. Kesilen ağaçların yerine ise meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı türler dikilecek. Doğu Karadeniz'de hızla yayılan on iki dişli çam kabuk böceği ormanlık alanları tehdit ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da görülen, literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan on iki dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ormanlarını istila etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin talebi ile Atatürk Köşkü Ormanları'ndaki ağaçların kurumasına neden olan böcek tehdidiyle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığı'nca konunun uzmanı öğretim üyelerinden oluşan komisyon görevlendirildi.

326 AĞAÇ KURUDU

Ormanda incelemelerde bulunan komisyon üyelerinin hazırladığı rapora göre; 878 ladin, 108 sarıçam, 54 sekoya ve 1 karaağaç olmak üzere 1041 ağacın bulunduğu 2,5 hektarlık Atatürk Köşkü Ormanları'nda böcek istilası nedeniyle 286'sı ladin, 40'ı sarıçam olmak üzere 326 ağaç tamamen kurudu, 130 ladin ağacın da böcek saldırısı altında olduğu belirlendi.

9 AĞAÇTA 1 MİLYON BÖCEK

Böcek istilası altındaki ladin ağaçlarından 9'unda yapılan özel incelemede 1 milyon dolayında on iki dişli çam kabuk böceği tespit edildi. Ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin sardığı 456 sarıçam ve ladin türü ağacın kesilmesine karar verildi. Kesilen ağaçların yerine ise yeniden ağaçlandırma yapılacak. Bu çalışma sırasında Atatürk Köşkü Ormanları'nın bir süreliğine ziyarete kapatılacağı belirtildi.

'AĞAÇLARI KESEREK BÖCEKLERİ İMHA EDECEĞİZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile KTÜ Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, Silvikültür Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. İbrahim Turna ve Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayaz bir araya gelerek Atatürk Köşkü Ormanları'nda yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

KTÜ Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, bu yıl ağaçlardaki kurumanın çok daha şiddetlendiğini belirterek, "On iki dişli çam kabuk böceği olarak bilinen, bu zarara neden olan başlıca tür olarak tespit edilmiştir. Esas üzerinde durulması gereken konu, son yıllarda ve özellikle bu yıl içinde alandaki ağaçların niçin çok ileri boyutta bir böcek zararı ile karşı karşıya kaldığının ve çok yoğun kurumaların nedeninin aydınlatılmasıdır. Ölü ağaçların alanda tutulmasında yarar olmayacağı, aksine ani kırılma ve devrilmeler sonucu çevreye ve insanlara zarar verebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle tamamen kurumuş ve böcek istilası altında olan toplamda 456 ağacın kesilmesine karar verdik. Kış dönemine giriyoruz. Bu dönemde böcekler ağaçların kabuklarının altına saklanıyor. Ağaçları keserek böcekleri de saklandıkları yerden çıkarıp imha edeceğiz" dedi.

'DAYANIKLI TÜRLER DİKİLECEK'

Silvikültür Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. İbrahim Turna da "Kesim işlemi yapıldıktan ağaçların yerine yeniden fidan dikilecek. Ağaçlandırma yapılırken böceklendirmeye müsait olan, eskiden burada bulunan sarıçam ve ladin ağaçları yerine böceklere ve hastalıklara karşı daha dayanıklı ağaç çeşitleri dikilecek. Bu ağaç türleri meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç, akçaağaç ve kestane gibi türleri dikilecek. Ağaçlandırma yapılırken toprağın da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu çalışma sırasında orman ziyarete bir süreliğine kapatılacak. İnsan yoğunluğunda dolayı toprakta çok fazla sıkışma var" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise bakım ve yenileme çalışmalarının ardından Atatürk Köşkü Ormanları'nın daha gür ve sağlıklı hale getirileceğini belirtti.

DOĞU KARADENİZ ORMANLARINI TEHDİT EDİYOR

Yayılışını hızla sürdüren on iki dişli çam kabuk böceğinin en fazla görüldüğü alanların başında Kaçkar Dağları Milli Parkı geliyor. Milli Park sahasındaki Çamlıhemşin ilçesi Yayla, Elevit, Kale ve Meydan köyleri ile Ayder, Kavron ve Amlakit yaylalarının eteklerindeki ladin ormanlarında kurumalar başladı. Kurumaların yaşandığı bir diğer bölge ise Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü Ormanları oldu. Ladin ağaçlarının tepe kısmının kısmen veya tamamen kızarıklaşmasıyla anlaşılan böcek zararları ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı hazırladı ve hayata geçirdi.

BİYOLOJİK MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR

On iki dişli çam kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında Kaçkar Dağları Milli Parkı sahasına 'Feromon' adı verilen 80 tuzak yerleştirildi. Tuzaklar ormanlardaki ağaçlara 10-15 metre mesafe aralıklar ile yerleştirildi. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekiyor. Tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor. 7-10 gün arasında kontrol edilen tuzaklardaki zararlı böcekler imha ediliyor, faydalı böcekler ise tekrar tabiata bırakılıyor. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen 'Rhizophagus grandis' adlı böcek türü de, bölgedeki 4 ilde yer alan laboratuvarlarda üretilerek, ladin ormanlarına bırakıldı.

SİİRT VE BATMAN'DA TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Siirt ve Batman'da jandarma tarafından 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 858 fişek ve kurşun, 3 şarjör, saniyeli ve infilaklı fitil, elektrikli ve mekanik fünye, tarihi eser vazo, bıçak ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik kimliklerini belirledikleri şüphelilerin, Batman'ın Kozluk ve Siirt'in Kurtalan ilçelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan ev ve eklentilerinde 2 av tüfeği, biri kurusıkı ruhsatsız 2 tabanca, 858 fişek ve kurşun, 3 şarjör, 30 metre uzunluğunda saniyeli ve infilaklı fitil, 5 bağlantılı kabloları mevcut elektrikli ve mekanik fünye, tarihi eser niteliği olabileceği değerlendirilen vazo, bıçak ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Silah mühimmat ve malzemelere el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nce yapılan açıklamada "Başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

Haber: BATMAN/SİİRT, ()-