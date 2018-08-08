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DHA YURT BÜLTENİ 11

BURSA'da fırıncı lık yapan Kazım Balaban, 450 gram ekmeği 1 liradan sattığı için meslektaşları tarafından dava edildi. Söz konusu duruma tepki gösteren Balaban, kendilerine has bir üretimlerinin olduğunu belirterek, “Biz vatandaşın duasını...

DHA YURT BÜLTENİ 11
BURSA'da fırıncı lık yapan Kazım Balaban, 450 gram ekmeği 1 liradan sattığı için meslektaşları tarafından dava edildi. Söz konusu duruma tepki gösteren Balaban, kendilerine has bir üretimlerinin olduğunu belirterek, “Biz vatandaşın duasını almak için böyle bir şey yapıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsunö diye konuştu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban, 400-450 gram ekmeği 1 liraya satıyor. Ancak Balaban’ın bu davranışına diğer fırıncılar tepki göstererek, haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle Babalan’ı mahkemeye verdi. Önce fırına ihtar gelirken, ardından Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Balaban’a dava açıldı. Görevlendirilen bilirkişi ise raporunda Balaban’ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetini 1 lira 65 kuruş olarak belirledi. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, Balaban’ın fırının mülküne sahip olmasına karşın, aylık kiranın 4 bin liraya yakın görünmesi oldu.

Konuyla ilgili  konuşan Kazım Balaban, ekmeği ucuza satmalarındaki etkenin düşük maliyet olduğunu belirtti. Üretim maliyetinin ucuzluğuna dikkat çeken Balaban, “40 küsür yıldır bu işi yaptığım için, kendime has bir üretimim var. Ekmeği üretimin hemen ardından satıyoruz. Bayiye götürmüyoruz, taşıma maliyetimiz yok. Bundan dolayı ucuz satıyoruzö dedi.

450 gram ekmeği 1 liraya sattıklarını belirten Kazım Balaban, “Piyasa fiyatına baktığımızda 250 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını görüyoruz. Neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. Aslında diğer meslektaşlarım taşıma maliyetini vatandaşa yansıtıyorlar. Biz vatandaşa bayi karını, ulaşım masraflarını yansıtmıyoruzö diye konuştu.

Meslektaşlarının kendisini dava etmesine ilişkin ise Balaban, “Bilirkişi raporunun düzeltilmesini bekliyoruz. Burası benim kendi yerim ancak raporda aylık 4 bin liraya yakın kira görünüyor. Bu benim ticari düşüncem, kendime has üretimim olduğu için ucuza mal ediyorum. Bana göre de böyle yapılması lazım. Ekmek fiyatları serbest bırakılmalı diye düşünüyorum. Şu ana kadar herhangi bir yaptırım yok, mahkeme süreci devam ediyor. Şayet bizim adımıza olumsuz sonuçlanırsa normal fiyatına satmamız gerekiyor. Biz vatandaşın duasını almak için böyle bir şey yapıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsunö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Fırından görüntü
Fırın sahibi ile röp
Detaylar

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Uyuşturucudan komaya giren genç, yaşama tutunamadı

GAZİANTEP'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Yunus K. (24), hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İddiaya göre, Vatan Mahallesi'nde 10 gün önce aşırı dozda uyuşturucu kullanan Yunus K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, bugün yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti. Gencin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yunus K.'nın fotoğrafı
- Adli Tıp kurumu
- Cenaze aracının gelişi
- Cenaze yakınları
- Cenazenin araca konulması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)
751 MB


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08.08.2018'de mutluluğa 'evet' dediler

BURSA,

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