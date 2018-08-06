DHA YURT BÜLTENİ 11

Makaslı kavga güvenlik kamerasında

KONYA'da faturası olmayan cep telefonunu satın almak istemeyen telefoncu Ayış Obed El İbrahim'i (18), kendisi gibi Suriye uyruklu Hasan El Ramle, makasla belinden yaraladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, telefoncu Suriye uyruklu Ayış Obed El İbrahim'in iş yerine gelen Hasan El Ramle cep telefonunu satmak istedi. El İbrahim, faturasız telefonu almak istemeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan El Ramle yanında bulunan makasla El İbrahim’i belinden iki kez yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan Ayış Obed El İbrahim özel bir araçla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Hasan El Ramle ise olay yerinden kaçtı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-El İbrahim'in makasla yaralanma anı

Haber-Kamera:KONYA, ()

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Öldürdükleri bakkalı gömüp, üzerine beton dökmüşler

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkal Mehmet Yalçın'ın (31), alacaklıları tarafından tek katlı bir evde öldürüldükten sonra odaya gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, bu sabah Suruç'un Mızar Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işleten Mehmet Yalçın geçen Cuma akşamı iş yerini kapattıktan sonra eve gelmemesi üzerine ailesi Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerasında Yalçın'ın iş yerinin iki alt sokağında bulunan tek katlı harabe eve girdiği ve çıkmadığını tespit etti. Cinayeti araştıran polise teslim olan B.Y. ile M.S., bakkal Mehmet Yalçın'ı alacak meselesi yüzünden yakalayarak, kendilerine ait kullanılmayan evde tabancayla öldürdükten sonra bir odaya gömüp kokmasın diye üzerine beton döktüklerini itiraf etti. Bu kişilerin itirafı üzerine evde arama yapan polis, odada üzerine beton dökülmüş Yalçın'ın cenazesi buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan şahısların sorgulaması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis ve Adli Tıp Kurumu

- Ölen Mehmet Yalçın'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA ()

220 MB

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Pelikanlar göç yolunda molada

Güneye doğru göç yolculuklarını sürdüren pelikanlar Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajına inerek mola verdi.

Moritanya başta olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerine doğru göç eden pelikanlar, İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajında mola verdi. Ördek ve leyleklerin uğrak yeri haline gelen Boğazköy Barajı, bu yıl pelikanların da göç yolundaki mola yeri oldu. Pelikan sürüsünü görenler o anları telefon kameralarıyla görüntülediler.

Hamzabey Mahallesi Muhtar azası Aziz Bodur, “Leylekler her sene göç ederken barajımızda mola verir. Fakat bu sene pelikanlar geldi. Barajda sürü halinde geziyorlar. Mahalle sakinleri olarak ilk defa pelikan görüyoruz. Barajımız değişik bir görünüme büründüö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pelikanların görüntüleri

Muhtar azası açıklama

Detaylar

Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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İşportacı, cadde ortasında tabancayla öldürüldü

KONYA'da, işportacı İsa Billor (63), kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla 3 el ateş edilerek, öldürüldü. Polis, görüntüsü çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. İşportada kıyafet satan İsa Billor'un yanına, kimliği belirsiz kişi yaklaştı. Belinden tabanca çıkaran saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle Billor'a ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Billor, kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan, olay yerinden kaçarken, çevredekiler Billor için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Billor'u ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Billor, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, İsa Billor'u öldürmek üzere belinden tabancayı çıkarırken görüntüsü, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Görüntü dökümü:

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-İsa Billor'un hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

-İsa Billor'un işporta arabasının görüntüsü

-Güvenlik kamerası

-İsa Billor'un vesikalığı

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TKP/ML TİKKO'nun Ovacık gücü çökertildi

TUNCELİ kırsal alanında yasadışı silahlı faaliyet yürüten 3 sol örgütten biri olan TKP/ML TİKKO örgütünün Türkiye'deki iki numaralı ismi ile örgütün sözde Ovacık gücü sorumlusu dün gece başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli kırsal alanında terör örgütü PKK ile birlikte yasadışı silahlı faaliyet yürüten MAOİST sol örgüt TKP/ML TİKKO örgütünün Türkiye'deki iki numaralı ismi olan Deniz Doğan kod isimli Cumhur Sinan Oktulmuş'un, örgütün Türkiye'deki iki numaralı ismi olduğu, uzun yıllar PKK içinde Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra Tunceli kırsal alanına geldiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye Tunceli ile Erzincan arasında bulunan ve ovacık sınarları içinde yer alan Mercan dağlarının eteklerinde yer alan Işıkvuran ile Şahverdi köyleri arasındaki bölgede bir grup TKP/ML TİKKO üyesinin bölgedeki askeri karakollara yönelik silahlı eylem yapmak için hareketli olduğunun tespit edilmesinden sonra dün sabah saatlerinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri bölgeye hava destekli operasyon başlattı. Dün gece saatlerinde Şahverdi kırsal alanında ormanlık alanda haraketli olan grubun tespit edilmesiyle çatışma çıktı. Tunceli ve Ovacık merkezden bölgeye sevkedilen JÖH timleri ile TKP/ML TİKKO teröristleri arasında çok yakın mesafede sabah saatlerine kadar süren sıcak çatışmada, aralarında örgütün Türkiye'deki iki numaralı ismi olan ve örgütün Tunceli kırsal alan sorumlusu konumunda bulunan Deniz Doğan kod isimli Cumhur Sinan Oktulmuş ile birlikte örgütün sözde Ovacık gücü sorumlusu olan Yusuf kod isimli İlker Tezer ile birlikte toplam 6 silahlı örgüt üyesi ölü ele geçirildi. Ölü olarak ele geçirilen 1983 Tarsus doğumlu olan ve örgütün Türkiye'deki 2 numaralı ismi Deniz Doğan kod isimli Cumhur Sinan Oktulmuş'un yaklaşık 12 yıldır örgütün kırsal alan yapılanması içinde yeraldığı ve Tunceli kırsalında birçok eyleme katıldığı tespit edildi. Ölü ele geçirilen her iki örgüt yöneticisinin en çok arananlar listesinde turuncu listede yer aldığı öğrenildi.

NAZİMİYE'DE 1 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli kırsal alanında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ederken, Nazimiye ilçesine bağlı Doğantaş köyü kırsal alanında bir grup PKK'lı ile öğlen saatlerinde sıcak temas sağlandı. Halen yakın mesafede yaşanan çatışmalar sırasında şu ana kadar 1 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği, bölgede yoğun çatışmaların hala devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye kırsalında icra edilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahıyla birlikte (1 adet kalaşnikof) ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

Çatışma bölgesinden yükselen dumanlar

Duyulan silah sesleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, ()