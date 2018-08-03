DHA YURT BÜLTENİ-11

1)YAVRU KÖPEĞİN ODUN SOPAYLA DÖVÜLDÜĞÜ İDDİASI TEPKİ TOPLADI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, iddiaya göre yavru bir köpeğe elindeki odun sopayla saldırıp suratını yaraladı. İlçede yaşayan Polonya uyruklu bir hayvansever kadın duruma tepki gösterince, saldırıdan o da nasiplendi. Polonyalı hayvansever o anları ise cep telefonuyla görüntülerken, şiddetten nasibini aldı.Olay, dün (perşembe) akşam saatlerinde, kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınındaki bir evde yaşayan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre yavru bir köpeği odun sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya (30), çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin inleme sesini duydu. Eve doğru yönelince iddiaya göre, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkartan Monica Özkaya, kadını görüntülemeye başladı. Monica Özkaya'nın çektiği görüntülerde ise eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürüdüğü, Monica Özkaya'nın görüntü çektiğini fark edince "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı salladığı ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırdığı duyuldu. Monica Özkaya'nın "Kapatmayacağım" diye karşılık vermesi üzerine elindeki telefonu almaya çalıştığı da görüntülerdeki seslerden anlaşıldı. O anlarda yavru köpek, acı içinde saldırgan kadının yanından Monica Özkaya'ya doğru kaçmaya başladı.Görüntü, izleyenlerin tepkisini topladı. Monica Özkaya ortalık sakinleşinceyeniden evin önüne gitti. İddiaya göre bu kadının baktığı yetişkin 2 köpeğin yavruları olan istenmeyen, 1'i saldırıya uğrayan diğer yavru köpekleri sokaktan toplayıp aracına koydu. Ayrıca daha önce yavrulardan 3'ünün telef olduğu da öğrenildi. Kuşadası'nda İngilizlerin kurduğu hayvansever derneği ARK'ın üyesi Monica Özkaya'nın kurtardığı köpeklerden yaralı olanı veteriner tarafından tedavi edildi. Monica Özkaya'nın olayla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Cep telefonuyla çekilen grüntü

- Suratı yaralanan köpeğin fotoğrafı

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera AYDIN, ()

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Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (EK)

2)KUYUDA CESEDİ BULUNDU

Gaziantep'te 2 gündür haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) cesedi, mevsimlik tarım işçiliği yapan ailesinin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda bulundu. Çocuğun cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği belirtildi. Ölüm haberiyle aile sinir krizi geçirdi.

GAZİANTEP/

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3)İSTANBUL'DAN ÇALINAN CİP, AFYONKARAHİSAR'DA BULUNDU

İSTANBUL'da, haziran ayında çalındığı belirlenen cip, Afyonkarahisar'da park halinde bulundu.

İstanbul'da oturan Serhan Şahin, 34 PG 0936 plakalı cipini satmak için internet ortamından ilan verdi. Geçen haziran ayında Serhan Şahin'le irtibata geçen R.B., aracı satın almak istediğini belirtti. İstanbul Göztepe'de araç sahibiyle buluşan R.B., aracı beğendiğini, sanayi sitesinde kontrol ettirmek istediğini söyledi. Sanayi sitesinde Serhan Şahin indiği sırada R.B. aracı alarak kaçtı. Polise şikayette bulunan Şahin, aracının çalındığını internet üzerinden de paylaştı, galerici arkadaşlarından da yardım istedi.

Afyonkarahisar'da galericilik yapan arkadaşı, dün Serhan Şahin'i arayarak aracı kent merkezinde gördüğünü haber verdi. Afyonkarahisar'a gelen Serhan Şahin ve yakınları, cipi 34 ACR 96 plaka takılı halde Dumlupınar Mahallesi Murat Çelebi Caddesi'nde park halinde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri motor şasi numarasından aracın Serdar Şahin'e ait araç olduğunu belirledi. Aracın gerçek plakaları ise bagajda bulundu.

Polis, yaptığı araştırma sonunda yerini belirlediği R.B'yi gözaltına aldı. R.B.'nin oto hırsızlığından çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlendi. R.B'nin 4 Mayıs 2017 tarihinde ise çalıntı araçla kaçmaya çalıştığı, polisin 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamacanın ardından vurularak yaralı halde yakalandığı tespit edildi.

ARAÇ SAHİBİ OLAYI ANLATTI

Aracını bulduğu için büyük sevinç yaşayan Serhan Şahin, R.B.'nin cipi servise göstermek bahanesiyle sanayiye götürdüğünü söyledi. Şahin, indiği sırada R.B.'nin aracı alarak kaçtığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Araba içerisinden detay

-Arabayı kontrol eden polis ekiplerinden detay

-Araç sahibinden detay

-Araç sahibi röp

-Araçtan detay

-Araç hareket ederken detay

(Haber-Kamera; Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

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4)EŞARPLA BOĞULAN DİLEK DAVASINDA ANNE VE ANNEANNE YENİDEN YARGILANIYOR

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evlatlık kızı Dilek Anbar'ı (17) boğarak öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Fatma Anbar (56) ile annesi Nazmiye Yurtyapan (87), Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden yargılanmaya başlandı. Fatma Anbar, "Cezaevinde, şimdilerde hep Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konuşuluyor. Ben afla değil beraat ederek çıkmak istiyorum" dedi. Manavgat Mimar Sinan Mahallesi'nde ailesiyle oturan Dilek Anbar, 2014 yılında evinin koridorunda ölü bulundu. Olayla ilgili genç kızı 20 aylıkken evlat edinen Fatma ve Hıdır Anbar ile üvey anneanne Nazmiye Yurtyapan gözaltına alındı. Nazmiye Yurtyapan ifadesinde, Dilek'in kendisine bıçak çektiğini, yaşanan karışıklıkta torununu eşarpla boğduğunu iddia etti. Soruşturma sonunda Hıdır Anbar serbest bırakılırken, Fatma Anbar ve annesi Nazmiye Yurtyapan ise cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Hıdır Anbar beraat etti. Diğer sanıklar Nazmiye Yurtyapan ile Fatma Anbar 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, geçen Nisan ayında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya dahil edilmediği gerekçesiyle kararı usul yönünden bozdu. Yerel mahkemeye gönderilen dava dosyasıyla ilgili ilk duruşma, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nazmiye Yurtyapan ile Fatma Anbar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılarak ifade verdi.

Mahkeme başkanı kararın usul yönünde bozulduğunu, bu nedenle yargılamanın yeniden yapıldığını hatırlattı. Duruşmada ifade veren Fatma Anbar, olayla hiçbir ilgisi olmadığını, işlemediği suç nedeniyle 3.5 yıldır tutuklu olduğunu söyledi. Gözyaşı döken Anbar, “Eşimle 18 yıl boyunca çocuğumuz olmadı. Dilek'i 20 aylıkken evlat edindik. Bir süre sonra bazı rahatsızlıkları olduğunu fark ettik. 'Bipolar bozukluk' teşhisi konuldu. Yaşadığı sürece Dilek'in psikolojik ve ruhsal sorunlarıyla uğraştık. 17 yaşında olmasına rağmen, kendi ihtiyaçlarını gideremiyordu, elbiselerini dahi ben giydiriyordum" dedi.

Eşinin Dilek'in sosyalleşmesi için çaba gösterdiğini anlatan Fatma Anbar, “Dilek parmaklarını çok iyi hareket ettiriyordu. Bu nedenle onu piyano kursuna gönderdik. Çok güzel piyano çalıyordu. Onun iyileşmesini, kendi ihtiyaçlarını giderecek duruma gelmesini istedik. Düzce'de bulunan müzik lisesini kazandı. Eşimle ağır bir yükün altına girerek Düzce'ye taşındık, oradan ev aldık" diye konuştu.

'DİLEK VE ANNEM ANLAŞAMAZDI'

Kendisi hakkında hiçbir delil olmadığını savunan Fatma Anbar, olay anında eşiyle evde bulunmadıklarını iddia etti. Annesinin kendisini cep telefonundan arayıp eve çağırdığını kaydeden Fatma Anbar, "Dilek ve annem hiç anlaşamazdı. Eşimle hemen eve gittik. Kapıyı açtığımda Dilek yerde yatıyordu, boğazında eşarp vardı. Anneme, 'Ne yaptın sen' dedim. Annem de 'Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti' diye cevap verdi. Boğazındaki eşarbı makasla keserek çıkardım. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım. Doktor geldiğinde Dilek'in öldüğünü söyledi" dedi.

Olay anında evde olmadığına ilişkin görüntü kaydı bulunduğunu da söyleyen Fatma Anbar, "İşlemediğim bir suçtan dolayı cezaevindeyim. Cezaevinde, şimdilerde hep Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'af' konuşuluyor. Herkes af bekliyor. Cezaevi koğuşlarında, koridorlarında insanlar affın ne zaman çıkabileceği hakkında sözler söylüyor. Ama ben bu davadan afla değil, beraat ederek çıkmak istiyorum" diye konuştu.

Ağır yürüme ve duyma problemi yaşayan Nazmiye Yurtyapan da hakimin sorularını Fatma Anbar'ın kulağına yaklaşarak yüksek sesle tekrarlaması üzerine cevaplandırdı. Olay anında kızının evde olmadığını söyleyen Nazmiye Yurtyapan, "Dilek'le baş örtüsü konusunda kavga ettik. O anda ne olduysa oldu. Çok pişmanım, başkaca diyecek bir şeyim yok" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi, şahitlerin dinlenmesi için ertelendi.



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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5)İKİ İYİ ÇOCUK'UN GALASI 16 AĞUSTOS’TA HATAY’DA

ZİHİNSEL yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesini anlatan 'İki İyi Çocuk' filminin galası 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak.

Görüntü Yönetmenliğini Argyris Theos'un yaptığı filmin müzikleri ise Yeni Türkü grubunun kurucusu Derya Köroğlu tarafından yapıldı ve filme özgün şarkı bestelendi. Filmde Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu'na, Sevcan Yaşar, Murat Serezli, Devrim Özder Akın, Bülent Yıldıran, Hamdi Alkan, Günay Karacaoğlu, Mehmet Ulusoy, Hakan Güven, Şeyda Terzioğlu ve Mesut Kurt gibi isimler eşlik ediyor.

13 Ağustos'ta basın gösterimi gerçekleştirilecek olan filmin galası, 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak. Galaya filmin tüm oyuncu kadrosu ile birlikte filmin müziğini hazırlayan Derya Köroğlu, sanatçılar ve davetliler katılacak. Akdeniz insanının kendine özgü barışıklığı ve sıcaklığı ile seyirciye iyi hissettirecek 'İki İyi Çocuk' filmi 24 Ağustos'ta gösterime girecek.

Görüntü Dökümü

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- Filmin fragmanı

SÜRE: 01'27" BOYUT: 44.5 MB

Haber-Kamera:Hüseyin BOZOK/HATAY,()