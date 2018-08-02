DHA YURT BÜLTENİ-11

YURT BÜLTENİ-11

1)KARI- KOCA KAVGASI OTOMOBİLE TAKLA ATTIRDI

ANTALYA'da refüje çarpan Şule Çetin yönetimindeki otomobil takla attı. Eşi Mevlüt Çetin'e bağıran Çetin, "Bana vurma dedim sana, kafama vurma dedim. Arabam gitti" diye ağladı.

Gazi Bulvarı'nda Şule Çetin yönetimindeki 07 ESP 16 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında köprülü katlı kavşaktan indikten sonra refüjdeki demir çite çarpıp takla attı. Ters duran otomobildeki Şule Çetin ile eşi Mevlüt Çetin, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza yerinde vatandaşların verdiği sandalyede oturtulan Şule Çetin'in polis teselli etmeye çalıştı.

KAVGA KAZANIN ARDINDAN DA DEVAM ETTİ

Biraz kendine gelen Şule Çetin, gözyaşları içinde eşi Mevlüt Çetin'e bağırdı. Şule Çetin, "Bana vurma dedim sana, kafama vurma dedim. Arabam gitti" diye ağladı. Polisler, Mevlüt Çetin'i olay yerinden uzaklaştırırken, kaza yerine çiftin bir yakını koşarak geldi. Mevlüt Çetin, yanına çağırdığı kişiyi defalarca tokatladı. Çetin, "Gel buraya, her gün aynı şekilde bizi öldürüyorsun" diyerek yakınını dövdü. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Çetin çifti ve yakınları, bir süre sonra başka bir otomobille olay yerinde uzaklaştı.

Kazayı gören Cihan Bulutu, "Araç hızlıydı, eşiyle tartışıyordu. Birbirlerine bağırıyorlardı. Dengesini kaybetti ve refüje çaprtı. Çarptıktan sonra takla attı. İçinden biz çıkardık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Takla atan aracın görüntüsü

- Şule Çetin'in ağlaması

- Mevlüt Çetin'in yakın tarafından dövülmesi

- Aracın çekiciye yüklenmesi

- Sağlık ekiplerinin kadını ikna edip ambulansa bindirmesi

- Röp: Görgü tanığı Cihan Bulut

- Gazetecilere tepki anı

503 MB 4.10 HD

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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2)KAMYONETİN BEBEK ARABASINA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

ORDU'da yaya geçidinde, kamyonetin bebek arabasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki Cemre Ç. hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Akif Eren Ç. ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza bugün Altınordu ilçesi Şirinevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hasbi K. yönetimindeki 28 NA 032 plakalı kamyonet, yolda yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serya Ç.'nin tuttuğu bebek arabasına çarptı. Bebek arabasındaki bebek Cemre Ç. ile ağabeyi Akif Eren Ç. yola savruldu. Vatandaşlar tarafından özel hastaneye kaldırılan Cemre Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akif Eren Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından sürücü Hasbi K.'nın karakola giderek teslim olduğu belirtildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

(SÜRE:21 sn) (BOYUT:1.90 MB)

Haber-Kamera:Nedim KOVAN/ORDU, ()

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3)YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÖLEN SAVCI TOPRAĞA VERİLDİ

KARABÜK’ün Eskipazar İlçesi’ne bağlı Şevkiler Köyü’nde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden savcı İbrahim Yıldız(27), toprağa verildi. Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp ' Beni nasıl bıraktın, gittin' diyerek gözyaşı döktü.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta Emel Yıldız ile Trabzon’da evlenen savcı İbrahim Yıldız, memleketinde ikinci düğünü yapmak için Karabük’e geldi. Önümüzdeki Cumartesi akşamı kına Pazar günü de Eskipazar ilçesi çarşı merkezinde bulunan bir düğün salonunda ikinci düğünlerini yapmayı planlayan Yıldız, aynı adı taşıdığı dedesi İbrahim Yıldız’ın yaşadığı köydeki eve yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Akpınar mevkiine 4 tanıdığı ile birlikte gitti.

AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ

Ceviz ağacının altındaki tankere su dolduran Yıldız, yağmur yağışının dinmesi için altında tanıdığı 4 kişiyle beklediği ceviz ağacına yıldırım düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede savcının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım düşmesinde ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) da yaralandı. Eskipazar Devlet Hastanesi morgundan alınan savcı İbrahim Yıldız’ın cenazesi ilçe merkezindeki Yusufbey Camii’ne getirildi. Dedesi İbrahim, kardeşi Fatih Yıldız ile amcaları ve teyze çocukları Türk bayrağına sarılı tabutun başında taziyeleri kabul ederken yakınlarının desteğiyle oksijen tüpüyle camiye gelen KOAH hastası işçi emeklisi baba Nuri Yılmaz ise oğlunun tabutunun yanındaki banka oturarak taziyeleri kabul etti. Oksijen tüpüyle bankta oturan baba Yıldız’ın sık sık sağlık ekipleri tarafından tansiyonu ölçüldü.

EŞİ 'BENİ BIRAKIP NASIL GİTTİN' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp ‘ Beni nasıl bıraktın, gittin’ diyerek gözyaşı döktü. Karabük Valisi Kemal Çeber aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün kıldırdığı cenaze namazına Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağaca, İl Jandarma Komutanı Önder Şevik, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Karabük Baro Başkanı Avukat Rıdvan Erdoğan, Eskipazar Kaymakamı Mustafa Yarkan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Alp Eren Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından savcı Yıldız’ın cenazesi ambulansa götürülürken Emel Yıldız, eşinin tabutuna dokunmak isterken baygınlık geçirdi. Savcı İbrahim Yıldız’ın cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Yakınları tabutun başında taziyeleri kabul etmesi

-Baba Nuri Yıldız’ın oksijen tüpüyle yakınlarının desteğiyle camiye gelmesi, taziyeler, kabul etmesi

-Emel Yıldız eşinin tabutuna sarılıp ağlaması

-Karabük Valisi Kemal Çeber’in dede İbrahim ve baba Nuri Yıldız’a başsağlığı dilemesi

-Kılınan cenaze naamzı

-Emel Yıldız’ın eşinin tabutuna dokunması ve baygınlık geçirmesi

(05.20) Boyutu:(592 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),()

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4)TESCİLLİ 'İNEGÖL ALASI AY ÇEKİRDEĞİ' KURUTULUYOR

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen, 'İnegöl Alası' adıyla tescilli ay çekirdeğinin hasadı başladı. Tarlada hasadını yaptıkları çekirdeği pazar yeri ve özel ayrılan alanlarda kurutan üreticiler, marketlerde kendi çekirdekleri yerine Çin çekirdeği satılmasına tepki gösterdi.

İlçede üretilen ay çekirdeğinin hasadı başladı. Tarlada toplanan çekirdekler, geçen yıla kadar çevre yolunda kurutulurken, bu yıldan itibaren pazar kurulan alanlar ile Deydinler ve Ortaköy mahalleleri arasındaki yolda kurutulacak. Pazar yerinde çekirdekleri seren üreticiler, gün boyu başında nöbet tutuyor.

'ÇİN ÇEKİRDEĞİ BİZE ZARAR VERİYOR'

Yiğit Mahallesi'nde çekirdek üretimi yapan Erdinç Kurşun, tescilli ay çekirdeğinin hasadını yapıp kurutma çalışmalarına başladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Allah hayırlı müşteriler versin. Çin’den getirilen bir siyah çekirdek var. Sağ olsun bizim İnegöl’ümüzün tüccarları, bu konuda bize zarar veriyorlar. El emeği ile gece gündüz demeden üretim yapan çiftçilerimiz, bu tüccarlara oldukça kızıyor. Marketlerden aldığımız çekirdek bile bizim çekirdeğimiz değil. Bizim çekirdeğimiz nereye gidiyor? Yurtdışına çekirdeğimiz ihraç ediliyorsa, biz neden yurtdışından Çin çekirdeği ithal ediyoruz."

'ORGANİK ÇEKİRDEK ÜRETİYORUZ'

Kurşun, İnegöl çekirdeğinin, bu sene rekolte ve kalite anlamında oldukça iyi olduğunu ifade ederek, "Bizim çekirdeğimiz on numara. Bizim çekirdeğimizdeki lezzeti hiçbir çekirdekte bulamazlar. Organik çekirdek üretiyoruz. Biz üretimimizde kök gübresi atıyoruz. Çin çekirdeğindeki gibi hormonlu gübreler atmıyoruz. Bizim çekirdeğimiz doğal haliyle yetişiyor. Bu yüzden İnegöl Alası olan çekirdeğimizi tercih edin; ama nedense kimse kaliteye yaklaşmıyor. Tescilli ürünümüzü heba ediyorlar. Millete Çin çekirdeği yedirecektiniz de niye bu kadar İnegöl Alası tescilini almaya uğraştınız?" diye konuştu.

Bu sene dönümünden ortalama 200 kilo ürün aldıklarını ifade eden Kurşun, geçen yıl kilosunu 6-7 liraya sattıkları çekirdeği bu sene 8-10 lira arasında satmayı hedeflediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Çekirdek kurutma görüntüleri

-Çiftçi röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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4)AYDIN'DA YILIN İLK KURU İNCİRİ KİLOSU 80 TL'DEN SATIN ALINDI

AYDIN'da yılın ilk kuru inciri 6 üretici tarafından Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi. Sezonun toplam 200 kiloluk ilk kuru inciri, Vali Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla, kilosu 80 TL'den satın alınırken, üreticiler çeyrek altınla ödüllendirildi.

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri için Aydın Ticaret Borsası'nda yapılan törene Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, üreticiler Mehmet Atar, Süleyman Göçmen, Hasbi Altay, Niyazi Sarı, Hamit Evgin ve Ruhi Doğan katıldı. Törende, 6 üretici toplam 200 kilo kuru incir teslim etti. Yılın ilk kuru incirini teslim eden üreticilere çeyrek altın hediye edildi.Törende konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur yılın ilk kuru incirinin kilosunun sembolik olarak 80 TL'den satın alındığını söyledi. Çondur, "Yılın ilk kuru incir satışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Havalar da inşallah incir havasında gider. Kaliteli bir ürün elde ederiz. Geçen yıl 78 bin ton rekolte sağladık. Bu yıl onun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İhracat rakamlarımızda önceki yıla göre bir artış göstermişti. Umarım üreticiler bu yıl da ürününü istedikleri fiyatta satar" dedi.

"DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de 2018 yılı kuru incir alımına başladığının belirtip, "Öncelikle ilimize hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Aydın gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü ve memleketlerden birisidir. Aydın en bereketli topraklarının bulunduğu önemli bir şehrimizdir. Birçok üründe Aydın söz sahibi, ancak kuru incir istisna bir üründür. Dünyada söz sahibi olduğumuz bir üründür. Aydın dünyada en çok kuru incirin üretildiği şehirdir. Dünyanın kuru incir üretiminin yüzde 70'ini Türkiye, bununda yüzde 60'ını Aydın üretiyor. İlk ürünleri borsamızda aldık. İnşallah iyi bir yıl olacak" diye konuştu.

İNCİR YEMEYE DAVET ETTİLER

Yılın ilk kuru incirini teslim eden üreticilerden olan Ruhi Doğan da herkesi incir yemeye davet edip, "İncir demek sağlık demektir" diye konuştu.

Aynı zamanda Hamitler Mahalle Muhtarı olan incir üretici Mehmet Atar ise, 110 kilo kuru incir teslim ettiğini belirtip, iyi bir sezon olmasını diledi.

Görüntü Dökümü

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-Kuru incir teslim töreninden görüntü

-Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması

-Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur'un konuşması

-Üreticilerden Mehmet Atar ile Ruhi Doğan'ın konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()

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5)RESTORAN VE EVDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

ANTALYA'da, bir restorandan hırsızlık yapan B.A. ile bir evi soyan M.K., polis ekiplerince yakalandı.

İlk olay, geçen cuma günü saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3602 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki dairenin açık penceresindeki sinekliği yırtarak içeri giren M.K. (25), evdeki bilgisayar kasası, dizüstü bilgisayar ve soğutucusu, kulaklık, hard disk ve epilasyon cihazını çaldı. Aynı yoldan dışarı çıkan M.K., kaçtı. Akşam saatlerinde eve gelen ev sahipleri, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Gelen ekipler, yapılan incelemede parmak izinden yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin M.K. olduğunu belirledi. Benzer suçtan 6 kaydı bulunan M.K., aynı mahalledeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

RESTORANIN KASASINDAN 200 TL ÇALDI

Diğer hırsızlık olayı ise geçen pazar günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı'nda meydana geldi. Perge Bulvarı'nda hizmet veren bir restoranın sürgülü kapısını zorlayarak açıp içeri giren B.A. (40), yazar kasadaki 200 TL'yi alarak kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerini açan işletme sahipleri hırsızlığı fark ederek polise haber verdi. Gelen polis ekipleri iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlığın aynı suçtan 6 kaydı bulunan B.A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, B.A.'yı Yeşildere Mahallesi'nde yakaladı.

B.A. ve M.K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, restorandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısından yürüyerek gelen B.A.'nın işyerinin kapısını zorlayarak açtığı ve yazar kasadaki parayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliler polis merkezinden çıkarken

- Emniyet dış plan

- Hırsızlık anı dış plan



Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA, ()

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6)BAR EKİBİ HEYKELİNDEKİ ZURNA VE DAVUL YENİDEN YAPILDI

ERZURUM'da yöresel halk oyunlarından 'Bar ekibi' heykelinde yerinde olmayan zurnacının zurnası ve davulcunun tokmağı, yeniden yapıldı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında Dadaş Bar Ekibi heykeli yaptırıldı. Kentin yöresel halk oyununu temsil eden heykeldeki, zurnacının elindeki zurna ve davulcunun tokmağı kayboldu. Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi yetkilileri, geçmişe yönelik 2 aylık kamera görüntülerinin izlendiğini, ancak herhangi bir hırsızlık olayına rastlanmadığını belirtti. Yetkililer, 24 saat mobese tarafından izlenen alanda, Ramazan ayında düzenlenen etkinlik sırasında kalabalık sırasında zurna ve tokmağın kırılmış olabileceğini söyledi.

Vatandaşların tepkisi ve heykellerin estetik görüntüsünün bozulması üzerine belediye yetkilileri, herhangi bir madde değeri olmayan zurna ve tokmağın yenisini yaptırdı.

Görüntü Dökümü

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-Zurna ve tokmaktan detay

-Heykeller ile fotoğraf çekilen vatandaşlar

-Heykellerden detay

-Ömer Demirci ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 02.05 BOYUT: 402 MB